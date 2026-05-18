135.098 in einem Monat: BYD überholt Tesla beim Export
Im April 2026 hat BYD 135.098 Fahrzeuge ins Ausland exportiert, alle elektrisch oder Plug-in-Hybrid. Stellen Sie sich vor: Diese Zahl übersteigt schätzungsweise das, was Tesla weltweit im gleichen Monat verkauft hat. Und das, obwohl BYD weiter keinen US-Marktzugang hat.
Das Wichtigste in Kürze
- BYD exportiert im April 2026 rekordverdächtige 135.098 Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge
- Tesla Q1-2026-Schnitt lag bei rund 119.000 Auslieferungen pro Monat global
- BYD führt in über 20 Märkten den EV-Absatz an, darunter UK, Brasilien, Thailand und Israel
- In Deutschland verkauft BYD im Januar 2.629 Fahrzeuge, mehr als doppelt so viele wie Tesla
Was die Zahl wirklich bedeutet
Die Export-Dimension war bis vor Kurzem die Wachstumsschwäche des Konzerns. BYD verkaufte fast ausschließlich im chinesischen Heimatmarkt und kämpfte international mit Zollhürden. Der April-Rekord setzt nun einen neuen Maßstab: 135.098 Fahrzeuge in einem Monat übertreffen den März-Rekord von 120.083 um über zwölf Prozent.
Tesla hat Q1 2026 insgesamt 358.023 Fahrzeuge global ausgeliefert. Das ergibt rechnerisch rund 119.000 pro Monat. Selbst bei dem üblichen Quartalsend-Effekt, bei dem Tesla die meisten Auslieferungen ins letzte Quartalsdrittel schiebt, bleibt der Befund: BYD verschickt mehr Autos ins Ausland, als Tesla weltweit ausliefert.
Welche Märkte BYD schon erobert hat
Die Marktverteilung liest sich wie eine globale Aufholjagd. Im UK liegt BYD nach SMMT-Daten 2026 mit über sieben Prozent Marktanteil bei E-Autos vor Tesla, Kia und Volkswagen. In Brasilien überholte BYD im April erstmals Volkswagen, General Motors und Hyundai bei den Gesamtfahrzeug-Verkäufen, der Dolphin Mini liegt unter den zehn meistverkauften Modellen, ob mit Verbrenner oder Elektroantrieb.
Auch in DACH läuft der Konzern. BYD hat hierzulande 190 Vertriebs- und Servicestandorte (Stand Q1 2026), bis Jahresende sollen es 350+ werden. Die Neuzulassungen 2025 stiegen um 708 Prozent auf 23.360 Einheiten. Zur Einordnung der Preisdimension hilft ein Blick auf den Wertverlust beim Elektroauto: Chinesische Modelle profitieren von vertikaler Integration und niedrigeren Produktionskosten, geben den Preisvorteil aber nicht eins zu eins weiter, weil Importzölle in der EU drücken.
Was das für deutsche E-Auto-Käufer heißt
Die Konsequenzen für Kaufentscheidungen sind handfest. Käufer 2026 finden in der Kompaktklasse zwischen 20.000 und 35.000 Euro reichlich Auswahl, vom Dacia Spring über den BYD Dolphin bis zum Hyundai Inster. Die E-Auto-Prämie 2026 kommt ab Mai dazu, ändert die Kalkulation aber nur bedingt, weil BYD-Modelle bereits ohne Förderung preislich attraktiv sind.
Vor dem Kauf lohnt der Blick auf die Ladetarife und den Reichweiten-Rechner. Beide Faktoren machen die laufenden Kosten aus, an denen BYD wie Tesla im Real-World-Vergleich gemessen werden. Wichtig auch: die Batterie-Degradation, weil BYDs Blade Battery hier einen technischen Vorteil verspricht, der sich erst nach Jahren validiert.
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