Im April 2026 hat BYD 135.098 Fahrzeuge ins Ausland exportiert, alle elektrisch oder Plug-in-Hybrid. Stellen Sie sich vor: Diese Zahl übersteigt schätzungsweise das, was Tesla weltweit im gleichen Monat verkauft hat. Und das, obwohl BYD weiter keinen US-Marktzugang hat.

Das Wichtigste in Kürze

BYD exportiert im April 2026 rekordverdächtige 135.098 Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge

Tesla Q1-2026-Schnitt lag bei rund 119.000 Auslieferungen pro Monat global

BYD führt in über 20 Märkten den EV-Absatz an, darunter UK, Brasilien, Thailand und Israel

In Deutschland verkauft BYD im Januar 2.629 Fahrzeuge, mehr als doppelt so viele wie Tesla

Was die Zahl wirklich bedeutet

BYD exportiert im April Rekord: 135.098 Fahrzeuge übertreffen März-Absatz von 120.083 um über zwölf Prozent

Die Export-Dimension war bis vor Kurzem die Wachstumsschwäche des Konzerns. BYD verkaufte fast ausschließlich im chinesischen Heimatmarkt und kämpfte international mit Zollhürden. Der April-Rekord setzt nun einen neuen Maßstab: 135.098 Fahrzeuge in einem Monat übertreffen den März-Rekord von 120.083 um über zwölf Prozent.

Tesla hat Q1 2026 insgesamt 358.023 Fahrzeuge global ausgeliefert. Das ergibt rechnerisch rund 119.000 pro Monat. Selbst bei dem üblichen Quartalsend-Effekt, bei dem Tesla die meisten Auslieferungen ins letzte Quartalsdrittel schiebt, bleibt der Befund: BYD verschickt mehr Autos ins Ausland, als Tesla weltweit ausliefert.

Welche Märkte BYD schon erobert hat

BYD überholt in UK und Brasilien etablierte Autohersteller. Im UK erreicht BYD 2026 über 7% E-Auto-Marktanteil, in Brasilien führt BYD bei Gesamtverkäufen an

Die Marktverteilung liest sich wie eine globale Aufholjagd. Im UK liegt BYD nach SMMT-Daten 2026 mit über sieben Prozent Marktanteil bei E-Autos vor Tesla, Kia und Volkswagen. In Brasilien überholte BYD im April erstmals Volkswagen, General Motors und Hyundai bei den Gesamtfahrzeug-Verkäufen, der Dolphin Mini liegt unter den zehn meistverkauften Modellen, ob mit Verbrenner oder Elektroantrieb.

Auch in DACH läuft der Konzern. BYD hat hierzulande 190 Vertriebs- und Servicestandorte (Stand Q1 2026), bis Jahresende sollen es 350+ werden. Die Neuzulassungen 2025 stiegen um 708 Prozent auf 23.360 Einheiten. Zur Einordnung der Preisdimension hilft ein Blick auf den Wertverlust beim Elektroauto: Chinesische Modelle profitieren von vertikaler Integration und niedrigeren Produktionskosten, geben den Preisvorteil aber nicht eins zu eins weiter, weil Importzölle in der EU drücken.

BYDs Export-Rekord zeigt, dass der EV-Wettbewerb nicht mehr zwischen USA und China entschieden wird, sondern in den 20 Märkten dazwischen. Deutsche Hersteller stehen jetzt unter doppeltem Druck: zuhause durch Verbraucherzurückhaltung, international durch China. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was das für deutsche E-Auto-Käufer heißt

Elektroautos: Wertverlust nach drei Jahren, Ladetarife 2026, neue Förderprämien und Alterung der Batterien

Die Konsequenzen für Kaufentscheidungen sind handfest. Käufer 2026 finden in der Kompaktklasse zwischen 20.000 und 35.000 Euro reichlich Auswahl, vom Dacia Spring über den BYD Dolphin bis zum Hyundai Inster. Die E-Auto-Prämie 2026 kommt ab Mai dazu, ändert die Kalkulation aber nur bedingt, weil BYD-Modelle bereits ohne Förderung preislich attraktiv sind.

Vor dem Kauf lohnt der Blick auf die Ladetarife und den Reichweiten-Rechner. Beide Faktoren machen die laufenden Kosten aus, an denen BYD wie Tesla im Real-World-Vergleich gemessen werden. Wichtig auch: die Batterie-Degradation, weil BYDs Blade Battery hier einen technischen Vorteil verspricht, der sich erst nach Jahren validiert.

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