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Gemini-Limits: Google stopft die Kontingent-Lecks.

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Gemini-Limits: Google stopft die Kontingent-Lecks.

Google stopft mehrere Fehler in den Nutzungslimits der Gemini-App, die Kontingente viel zu schnell aufzehrten. Wer zuletzt das Gefühl hatte, sein Guthaben verschwinde nach wenigen Anfragen, lag damit richtig.

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Google-VP Josh Woodward räumte ein, dass bereits ein oder zwei Omni-Videos das gesamte Kontingent verbrauchen konnten. Dieser Fehler ist behoben, Ultra-Mitglieder erhalten zudem die doppelte Menge an Omni-Videogenerierungen. Für Unternehmen, die Gemini nach dem App-Relaunch produktiv einsetzen, zählt diese Korrektur unmittelbar in barer Münze.

Das Wichtigste in Kürze

  • Ein Bug ließ ein bis zwei Omni-Videos das komplette Kontingent aufbrauchen, jetzt korrigiert.
  • Komplexe Anfragen an das Modell 3.1 Pro mit großen Dateien verbrauchten zu viel, der Maximalverbrauch pro Anfrage wird nun gedeckelt.
  • Fehlgeschlagene Anfragen werden nicht mehr berechnet, Flash-Lite-Anfragen sind kostenlos.
  • Die einmal getroffene Modellwahl bleibt jetzt sitzungsübergreifend bestehen.

Warum trifft das die Mittelstands-Praxis direkt?

Ein blauer Wasserkrug mit Pflaster und ein halbvolles Glas auf weißem Grund
Token-Budgets werden zur messbaren Kostengröße: Detaillierte Verbrauchsanzeigen helfen Teams, KI-Ausgaben zuverlässig zu kalkulieren

Token-Budgets sind kein abstraktes Entwicklerthema mehr, sondern eine handfeste Kostengröße. Wenn fehlgeschlagene Anfragen abgerechnet werden oder ein einziges Video das Tageskontingent leert, wird die Kalkulation für KI-gestützte Arbeitsabläufe unzuverlässig. Genau hier setzen die Korrekturen an: aufwendige Funktionen wie Deep Research bekommen detailliertere Verbrauchsanzeigen, damit Teams den eigenen Verbrauch nachvollziehen können. Wer die Modellwahl bewusst steuern will, findet die Grundlagen dazu in unserem LLMs-Ratgeber.

Wer KI im Unternehmen budgetiert, braucht verlässliche Verbrauchsregeln statt Überraschungen auf der Rechnung. Dass fehlgeschlagene Anfragen jetzt nicht mehr zählen, klingt nach Kleinkram, entscheidet aber über das Vertrauen in die Kalkulation.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was sollten Gemini-Nutzer jetzt prüfen?

Silberne Metalldose mit Text „GEMINI KONTINGENT LIMITIERT“, Google-Logo und rotem Sticker
Google korrigiert Fehler in der Gemini-App nach der I/O-Präsentation. Nutzer mit Abo sollten ihren Verbrauch überprüfen und beobachten, ob die neuen Kostenbegrenzungen ihre monatlichen Ausgaben stabilisieren

Die Korrekturen kommen wenige Tage nach der Google I/O, auf der Google eine generalüberholte Gemini-App samt Agentenmodus und eine neue Preisstruktur für die KI-Abos vorgestellt hatte. Wer ein Abo abgeschlossen hat, sollte den eigenen Verbrauch in den kommenden Tagen beobachten und prüfen, ob die neuen Deckelungen die monatlichen Kosten spürbar stabilisieren. Die Details zu den behobenen Fehlern nannte Google-VP Josh Woodward direkt auf X.

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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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