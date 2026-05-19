Heute Abend um 19 Uhr MEZ öffnet Google die Google I/O 2026 mit der Keynote im Shoreline Amphitheatre. Erwartet werden ein neues Gemini-Modell, der persistente Agentenmodus Gemini Spark, das Android-basierte Laptop-Betriebssystem Aluminium OS und ein Update zu Android XR. Der Konferenztag läuft bis morgen Abend.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt eine Live-Keynote tatsächlich live mitverfolgt, statt das Recap am nächsten Morgen zu überfliegen? Bei Google I/O 2026 lohnt das Mitschauen ausnahmsweise, weil der Konzern seit Februar mit Gemini 3.1 Pro keinen neuen Modell-Hauptstrang freigegeben hat.

Das Wichtigste in Kürze

Keynote am 19. Mai 2026 um 19 Uhr MEZ, Konferenz bis 20. Mai

Neuer Gemini-Hauptmodellstrang erwartet, möglicherweise als Gemini 4

Gemini Spark als persistenter agentischer Assistent im Hintergrund

Aluminium OS und Googlebooks als neue Laptop-Klasse, Android XR Glasses für Smart-Brillen

Was steht beim KI-Modellstrang auf dem Plan?

Google bereitet neue Gemini-Version vor, um mit Claude Opus 4.7 und GPT-5.5 konkurrieren zu können

Seit Anthropic im Mai mit Claude Opus 4.7 und einem Wachstum von 80x im ersten Quartal vorgelegt hat und OpenAI parallel GPT-5.5 ausgerollt hat, steht Google unter Zugzwang. Reports von Android Authority und Gizmodo deuten auf einen Gemini-4-Strang oder einen substanziellen 3.x-Sprung hin. Voraussetzung für die volle Gemini-Intelligence-Erfahrung soll laut Gizmodo ein Flaggschiff-SOC mit mindestens 12 GB RAM sein.

Die Auswirkungen treffen den DACH-Mittelstand auf drei Ebenen. Workspace bekommt vermutlich neue Agenten-Funktionen in Gmail, Docs und Sheets. Search-Console-Nutzer sehen direkt im Suchergebnis erweiterte AI-Mode-Features, die das Klickverhalten weiter verschieben. Und Android-Geräte ohne Flaggschiff-Chip bleiben außen vor, was die Geräteflotten-Planung beeinflusst.

Was ändert Gemini Spark im Arbeitsalltag?

Spark-Modus: KI-Assistent räumt Mailboxen auf, fasst Newsletter zusammen, erstellt Meeting-Briefings und personalisierte News-Digests mit Zugriff auf Standortverlauf

Leaks zum Spark-Modus beschreiben einen Assistenten, der im Hintergrund läuft und proaktiv handelt. Mailboxen aufräumen, Newsletter zusammenfassen, Meeting-Briefings bauen, personalisierte News-Digests pflegen. Zugriff auf Standortverlauf und persönliche Daten gehört zum Funktionsumfang, was DSGVO-Fragen aufwirft. Konkrete Details werden in der Keynote erwartet.

Persistente KI-Agenten werden 2026 zum DSGVO-Lackmustest. Die Funktion ist mächtig, aber jeder Geschäftsführer braucht eine schriftliche Antwort auf die Frage, welche Daten der Agent sieht und wer im Unternehmen das verantwortet. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Für Marketing-Teams kommt parallel ein Druck aus der Suche. Wie sich Sichtbarkeit durch KI-Antworten verändert, dokumentiert die Analyse zum KI Ranking. Wer 2026 nur klassisches Google-SEO misst, sieht den Markt nicht mehr.

Was bringt Aluminium OS und Android XR?

Googlebooks mit Aluminium OS starten im Herbst mit Acer, Asus und Lenovo. Android XR zeigt erste Smart-Glasses-Demos von Samsung, Warby Parker und Gentle Monster

Die Googlebook-Klasse soll im Herbst starten, mit Acer, Asus und Lenovo als ersten Partnern. Aluminium OS verbindet Android-App-Kompatibilität mit Chrome-OS-Fundament und integrierten Gemini-Funktionen wie Magic Pointer und Create My Widget. Für Android XR sind erste Smart-Glasses-Demos von Samsung, Warby Parker und Gentle Monster angekündigt.

Für Entwicklerteams stehen Schedule-Sessions zum Connectors-API-Ökosystem auf dem Programm. Die Verbindung zur jüngsten WordPress-Entwicklung ist offensichtlich: WordPress 7.0 kommt mit eigener Connectors-API. Wer Bildgeneratoren in Workflows einbindet, profitiert von ergänzenden Bausteinen wie Photoshop in ChatGPT oder Custom Models in Firefly.

Die Keynote läuft live auf youtube.com/google und auf io.google. Ein DrWeb-Recap mit Praxisbewertung folgt morgen, sobald die Inhalte offiziell sind und die ersten Hands-on-Eindrücke vorliegen.



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Mehr Newshunger?

KI-Ranking beeinflusst Sichtbarkeit. Photoshop könnte in ChatGPT integriert werden. Firefly lernt kreative Stile. Content Marketing bleibt 2026 relevant