Die Zahl der zugelassenen Elektro-Lkw in Europa ist 2025 um 60 Prozent gestiegen. Mercedes-Benz Trucks hat mit dem eActros 600 die Marktführerschaft im Schwersegment übernommen, China zieht mit 25 Prozent E-Anteil davon. Was Speditionen, Flottenmanager und Logistikunternehmen jetzt wissen müssen.

Stellen Sie sich vor: Sie disponieren eine Spedition mit 75 Lkw und sollen entscheiden, ob die nächsten zehn Neufahrzeuge Diesel oder Elektro werden. Vor einem Jahr war die Antwort trivial. Heute weniger. Daimler Truck meldet, dass die Spedition Nanno Janssen aus Niedersachsen ihre Flotte komplett auf Elektro umstellt. Bis Jahresende soll Janssen 50 von 75 Lkw elektrisch fahren. Das ist kein Pilotprojekt mehr, das ist Geschäftsalltag.

Das Wichtigste in Kürze

Europäischer E-Lkw-Markt 2025: 60 Prozent Wachstum, rund 24.000 Neuzulassungen bei E-Lkw und E-Bussen

Marktführer im Schwersegment: Mercedes-Benz mit eActros 600, dahinter Volvo Trucks

Spitzenländer Niederlande (18,2 %), Norwegen (17,3 %), Dänemark (16,9 %), Schweden (16,1 %)

Deutschland mit 7,1 % E-Lkw-Anteil über EU-Durchschnitt von 5,6 %, aber zwei bis drei Jahre hinter China

Was treibt den Markt?

EU-CO₂-Standards für Lkw seit Juli 2025 treiben E-Lkw-Marktanteil auf 5,6 Prozent, doppelt so hoch wie Gas-Lkw

Der entscheidende Hebel waren die EU-CO₂-Standards für schwere Nutzfahrzeuge. Diese traten im Juli 2025 in Kraft und verlangen von Herstellern, die CO₂-Emissionen bei neuen Lkw über 16 Tonnen um 15 Prozent gegenüber 2019 zu senken. Im zweiten Halbjahr 2025 sprang der E-Lkw-Marktanteil daraufhin auf 5,6 Prozent in Europa. Doppelt so hoch wie der von Gas-Lkw, deren Nachfrage stagniert. Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw bleiben mit unter 0,1 Prozent Marktanteil weiterhin Nische.

Im selben Zeitraum sank die Diesel-Nachfrage um 16 Prozent. Eine Trendumkehr, die laut Analyse von Transport & Environment nur durch politische Vorgaben kombiniert mit attraktiven E-Modellen erklärbar ist. Dort, wo Mautbefreiungen, Kaufanreize und Null-Emissions-Zonen für Güterverkehr greifen, läuft die Elektrifizierung deutlich schneller.

Wer dominiert das Geschäft?

Mercedes-Benz Trucks verdreifachte 2025 den eActros-Absatz und überholte Volvo Trucks als größter Anbieter schwerer Elektro-Lkw in Europa

Im Schwersegment hat sich 2025 ein Führungswechsel abgezeichnet. Mercedes-Benz Trucks verdreifachte den eActros-Absatz im zweiten Halbjahr 2025 und stieg damit zum größten Verkäufer schwerer Elektro-Lkw in Europa auf. Volvo Trucks, der bisherige Marktführer, behält dank hoher Verkäufe in Vorjahren erhebliche Emissionsgutschriften und einen breiten Modellfächer.

Die deutsche TRATON-Gruppe mit MAN, Scania und VW Caminhões agiert verhaltener. MAN Truck & Bus hat im Juni 2025 in München die Serienproduktion des eTGX und eTGS gestartet und gewinnt Dynamik. Volvo Trucks meldete Ende April 2026, dass das Unternehmen über 5.000 batterieelektrische Lkw in 50 Länder ausgeliefert hat. Diese haben gemeinsam 170 Millionen Kilometer im gewerblichen Einsatz zurückgelegt.

Der Markt für schwere Elektro-Lkw kippt schneller als die Leitplanken der EU-Politik mitkommen. Deutsche Spediteure, die 2026 noch in neue Diesel-Flotten investieren, kalkulieren mit einer Welt, die es 2030 nicht mehr gibt. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wo liegt Europa im Vergleich?

China führt bei E-Lkw deutlich: 2025 bereits 15 Prozent Marktanteil und über 450.000 Einheiten verkauft. Europäische Hersteller drohen zurückzufallen

Im Vergleich zu China hängt Europa zwei bis drei Jahre zurück. In China waren 2025 bereits 15 Prozent der neu zugelassenen Lkw elektrisch, der Absatz emissionsfreier schwerer Lkw überstieg dort 450.000 Einheiten. BYD, SANY und Foton haben sich als Volumenhersteller etabliert und liefern auch nach Europa. Damit drohen europäische Hersteller, einen Technologiewettbewerb zu verlieren, ähnlich wie es der Pkw-Markt seit 2024 erlebt.

Innerhalb Europas zeichnet sich ein klares Nord-Süd-Gefälle ab. Die Niederlande, Norwegen, Dänemark und Schweden konkurrieren mit China auf Augenhöhe und liegen alle über 16 Prozent E-Lkw-Marktanteil. Deutschland erreicht 7,1 Prozent und damit etwas über dem EU-Durchschnitt. Spanien und Italien dümpeln unter 3 Prozent.

Wo hakt es noch?

Schwere E-Lkw benötigen 150 bis 1.000 Kilowatt Schnellladung. Ladeinfrastruktur in Speditionshöfen ist der Hauptengpass für deren Wachstum

Drei Engpässe bremsen das Wachstum. Der wichtigste ist die Ladeinfrastruktur in Speditionshöfen. Ein schwerer E-Lkw braucht für Schnellladung 150 bis 1.000 Kilowatt, der Ausbau entsprechender Ladepunkte und der Netzanschluss kosten erhebliche Summen. Etablierte Anbieter arbeiten an europaweiten Netzen für schwere Lkw. In Europa hat das finnische Unternehmen Kempower ein 1,2-Megawatt-System vorgestellt, das Lkw und Pkw parallel lädt.

Zweiter Engpass: die Verfügbarkeit neuer E-Lkw. Die europäischen Hersteller fahren ihre Stückzahlen hoch, aber chinesische Anbieter wachsen schneller. Wer 2026 einen eActros 600 bestellt, wartet je nach Konfiguration mehrere Monate. Dritter Engpass: die Total-Cost-of-Ownership-Berechnung. Der Einstiegspreis eines eActros 600 liegt bei rund 300.000 Euro, also deutlich über einem vergleichbaren Diesel. Die Differenz amortisiert sich nach Branchenangaben über die Einsparungen bei Strom, Maut und Wartung in wenigen Jahren, doch nur bei hoher Auslastung.

Was funktioniert in der Praxis?

Flottenbetreiber laden E-Fahrzeuge nachts an 100–150-kW-Säulen im Depot auf. Schenker, DHL und DFDS bauen diese Infrastruktur europaweit aus. Amazon bestellt über 200 Mercedes eActros 600

Das Standardmodell für Flotten ist das Depot-Laden über Nacht. Nach Rückkehr werden die Fahrzeuge an 100- bis 150-Kilowatt-Ladesäulen angeschlossen, am nächsten Morgen stehen sie voll geladen zur Verfügung. Schenker, DHL Freight und DFDS investieren europaweit in diese Infrastruktur. Amazon hat im Januar 2026 mehr als 200 Mercedes eActros 600 bestellt, die zwischen Logistikzentren und städtischen Gebieten pendeln werden.

Der eActros 600 schafft mit drei LFP-Batterien (621 Kilowattstunden) Reichweiten über 500 Kilometer bei voller Beladung. Über das Megawatt Charging System lädt er mit einem Megawatt von 20 auf 80 Prozent in etwa 30 Minuten. Volvo plant für das zweite Quartal 2026 eine Langstreckenversion seines schweren FH Electric mit bis zu 600 Kilometer Reichweite.

Was sollten Sie als Entscheider tun?

Flottenmanager sollten beim nächsten Beschaffungszyklus auf eine Hybrid-Strategie setzen, um Diesel- und Elektrofahrzeuge bis 2030 optimal zu kombinieren

Was sollten Sie als Entscheider tun?

Drei konkrete Schritte für Flottenmanager.

Beschaffung auf Hybrid-Strategie umstellen

Diesel und Elektro Seite an Seite ist bis 2030 Realität. Wer heute alle Neuzugänge auf Elektro umstellt, riskiert Auslastungsprobleme. Wer alle auf Diesel beschränkt, verbrennt Geld bei steigenden Mautkosten und Maut-Befreiungen für Null-Emissions-Lkw.

Ladeinfrastruktur am Depot vorbereiten

Eigene Ladepunkte am Depot planen, bevor die Lkw geliefert werden. Der Netzanschluss kann ein bis zwei Jahre dauern, abhängig vom Stromanbieter und Standort.

Förderprogramme prüfen

Die KfW und das Bundesverkehrsministerium fördern weiterhin gewerbliche E-Lkw-Anschaffungen und Ladeinfrastruktur. Eine strategische Auseinandersetzung mit der Elektrifizierung Ihrer Flotte ist 2026 keine Kür mehr, sondern Pflicht.

Mehr Newshunger?

Claude 2026 programmiert teilweise selbst, Photoshops KI-Funktionen sparen Zeit, USB-C wird 2026 Pflicht bei Ladegeräten

Praxis-Wissen für Ihre Flotten-Elektrifizierung

In gemischten Flotten aus Pkw und schweren Lkw lassen sich die Pkw-Erfahrungen als Vorlauf nutzen. Vieles, was bei Pkw heute Standard ist, kommt im Schwerverkehr erst noch: Ladetarif-Optimierung, Reichweiten-Realismus im Winter, Einschätzung der Batterielebensdauer und steuerliche Hebel im Gewerbe.

Der Ladetarif-Vergleich 2026 liefert die Grundlage für jede Total-Cost-of-Ownership-Rechnung, auch wenn schwere Lkw andere Tarifstrukturen haben als Pkw. Für eine realistische Einschätzung des Winterverbrauchs lohnt der Blick in den Reichweiten-Rechner: Bei kalten Temperaturen sinkt die Reichweite ohne Wärmepumpe um bis zu 30 Prozent, und genau dieser Effekt verschärft sich bei vollbeladenen E-Lkw nochmals. Die Geotab-Studie zur Akku-Degradation mit Daten von über 22.700 Fahrzeugen zeigt, dass moderne Batterien im Schnitt 2,3 Prozent Kapazität pro Jahr verlieren, ein Wert, der auch für Lkw-Akkus als Orientierungspunkt dient.

Steuerlich lohnt sich der Blick auf den Vergleichsrechner E-Auto-Leasing im Gewerbe: Der 0,25-Prozent-Satz beim geldwerten Vorteil macht E-Pkw oft günstiger als Verbrenner, was bei Firmen mit gemischter Flotte den Einstieg ins Thema Elektrifizierung erleichtert. Bei mitbedachtem Privat-Fuhrpark lohnt der Blick in die E-Auto-Prämie 2026: Bis zu 5.000 Euro Förderung für berechtigte Privathaushalte.