Wie viele Ihrer Themes ziehen heute noch Masonry.js oder Isotope mit, nur damit eine Galerie ohne hässliche Lücken funktioniert? Das jahrelange Warten auf native CSS-Masonry-Layouts nähert sich dem Ende. Safari 26 liefert die erste stabile Implementierung, und im Chromium-Lager läuft der finale Praxis-Test mit Version 140.

Das Wichtigste in Kürze

Safari 26 hat Anfang 2026 als erster Browser nativen Support stabil ausgeliefert.

Chrome und Edge 140 unterstützen die Syntax hinter dem about:flags-Schalter „CSS Masonry Layout“.

Die finale Spezifikation heißt display: grid-lanes , abgelöst vom ursprünglichen grid-template-rows: masonry .

, abgelöst vom ursprünglichen . Die Syntax ergänzt CSS Grid, ersetzt es nicht.

JavaScript-Bibliotheken wie Masonry.js und Isotope werden langfristig überflüssig.

Was sich gegenüber JavaScript-Lösungen ändert

Masonry.js misst Elementhöhen nach dem Rendern und berechnet Positionen, was zu Layout-Shifts und schlechteren Core Web Vitals führt

Performance-Sprung: Masonry.js misst nach dem Rendern die Höhe jedes einzelnen Elements, berechnet die optimale Position und setzt absolute Koordinaten. Beim Resize wiederholt sich der Zyklus. Das produziert sichtbare Sprünge im Layout und verschlechtert messbar den Cumulative-Layout-Shift-Wert in den Core Web Vitals. Eine native Implementierung erledigt die Berechnung vor dem ersten Paint, ohne Sprung und ohne JavaScript-Bundle.

So sieht der neue Code aus

CSS Grid Layout für Pinterest-ähnliche Galerien: display grid mit auto-fill, minmax(250px, 1fr) und gap erzeugt responsives Kartenraster

Drei Zeilen: Die minimale Syntax reduziert eine Pinterest-Galerie auf display: grid-lanes , grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)) und gap: 1rem . Mehr braucht es nicht. Wer benannte Linien, Spans oder explizite Platzierung kennt, behält das gewohnte Grid-Mentalmodell. Eine Karte spannt sich weiterhin per grid-column-end: span 2 über zwei Spalten, während die übrigen Elemente automatisch die Lücken auffüllen. Im Rahmen der Webdesign Trends 2026 markiert das den Übergang von skriptbasierten zu deklarativen Layouts.

Progressive Verbesserung statt harter Schnitt

CSS-Grid-Layout als Fallback mit @supports-Abfrage für Browser-Kompatibilität, verschachtelte Layouts in Safari 26, funktionsfähiges Raster in älteren Versionen

Sicherheit zuerst: Im aktuellen Browser-Mix bleibt das klassische CSS-Grid-Layout der Fallback. Mit der @supports -Abfrage prüfen Stylesheets, ob der Browser display: grid-lanes versteht, und schalten sonst auf eine ausgerichtete Grid-Variante zurück. Auf Safari 26 sehen Nutzer das gewünschte verschachtelte Layout, auf älteren Versionen ein leicht weniger dichtes, aber funktionierendes Raster. Wer ohnehin schon mit Flexbox und Grid arbeitet, integriert die neue Lane-Variante in einer Stunde.

Die alte Masonry-Bibliothek war eine technische Krücke, die wir jahrelang akzeptiert haben. Native Lösungen verbessern Performance und Wartbarkeit gleichzeitig. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was Sie jetzt prüfen sollten

Masonry-Layouts: Markup nach logischer Lesefolge sortieren, nicht nach Bildhöhen, um Tab-Reihenfolge und Screenreader-Logik korrekt zu halten

Accessibility-Check: Masonry-Layouts ordnen visuell anders, als die DOM-Reihenfolge vorgibt. Wer Tab-Reihenfolge und Screenreader-Logik sauber halten möchte, sortiert das Markup nach logischer Lesefolge, nicht nach Bildhöhen. Im Chrome-Developer-Blog finden Sie die offizielle Erläuterung samt Demos. Für produktive Projekte ist der richtige Moment, mit progressivem Enhancement zu starten und das JavaScript-Plugin beim nächsten Theme-Refresh zu entsorgen. Bis Chrome und Firefox ohne Flag ausliefern, bleibt es ein Safari-First-Feature.

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