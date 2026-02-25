Tender Management: Gewinnen Sie mehr Ausschreibungen?

Wer systematisch bietet, gewinnt. Wer nur reagiert, zahlt Lehrgeld. Jedes Jahr vergibt die öffentliche Hand in Deutschland Aufträge im dreistelligen Milliardenbereich. Dazu kommen unzählige private Ausschreibungen in Industrie, Logistik und IT. Die Frage für Ihr Unternehmen lautet nicht, ob Sie an Ausschreibungen teilnehmen sollten. Die Frage lautet, ob Sie dabei Geld verdienen oder verbrennen.

Tender Management (Ausschreibungsmanagement) umfasst den gesamten Prozess von der Identifikation passender Ausschreibungen bis zur Vertragsverhandlung und Nachbereitung

Die durchschnittliche Erfolgsquote bei Ausschreibungen liegt branchenübergreifend bei nur 20 bis 30 Prozent. Professionelles Angebotsmanagement steigert diese Quote erheblich

Eine strukturierte Bid/No-Bid-Entscheidung spart pro vermiedener Ausschreibung durchschnittlich 50 bis 240 Arbeitsstunden

KI-gestützte Tender-Management-Software automatisiert Recherche, Dokumentenanalyse und Angebotsvorbereitung und verschafft gerade dem Mittelstand einen messbaren Wettbewerbsvorteil

Was genau verbirgt sich hinter Tender Management?

Tender Management (deutsch: Ausschreibungsmanagement) bezeichnet den strukturierten Gesamtprozess, mit dem Unternehmen auf Ausschreibungen reagieren. Der englische Begriff „tender“ bedeutet „Angebot“. Im erweiterten Sinne umfasst das Tendermanagement aber weit mehr als die reine Angebotserstellung.

Sie identifizieren passende Ausschreibungen, bewerten deren Erfolgswahrscheinlichkeit, erstellen maßgeschneiderte Angebote, reichen diese fristgerecht ein und verhandeln anschließend die Vertragsbedingungen. Nach Projektabschluss gehört auch die Evaluation des gesamten Ablaufs dazu. Dieser letzte Schritt macht den Unterschied zwischen Unternehmen, die bei Ausschreibungen dazulernen, und solchen, die dieselben Fehler wiederholen.

Synonyme und verwandte Begriffe begegnen Ihnen in der Praxis häufig: Bid Management, Angebotsmanagement, Vergabemanagement oder Proposal Management. Die Grenzen zwischen diesen Begriffen verschwimmen je nach Branche. Bid Management bezeichnet eher die Bieterseite, Vergabemanagement eher die Auftraggeberseite. Tender Management sitzt als Oberbegriff dazwischen.

Bid Management: Was ist das und wie unterscheidet es sich vom Proposal Management?🤔

Watch this video on YouTube Patrick Hofstadt erklärt in diesem kompakten Video den Unterschied zwischen Bid Management bzw. Tender Management und Proposal Management und ordnet beide Begriffe in den übergeordneten Tender-Management-Prozess ein. Besonders hilfreich für alle, die verstehen wollen, welche Rolle welche Bezeichnung in der Praxis spielt.

Warum scheitern 70 Prozent aller Angebote?

Die Zahlen sind ernüchternd. Branchenübergreifend liegt die Win Rate bei Ausschreibungen zwischen 20 und 30 Prozent. Anders formuliert: Sieben von zehn abgegebenen Angeboten verfehlen ihr Ziel. Die investierte Arbeitszeit, die Expertise der Fachkräfte und die Kosten für die Angebotserstellung verpuffen wirkungslos.

Mehr als die Hälfte aller Angebote scheitert bereits an formalen Fehlern. Eine strukturierte Bid/No-Bid-Vorauswahl verhindert, dass Ressourcen in aussichtslosen Ausschreibungen verschwinden.



Typische Fehlerquellen im Ausschreibungsprozess

Die Ursachen für gescheiterte Angebote lassen sich in drei Kategorien einteilen. An erster Stelle stehen formale Fehler. In manchen Gewerken scheitern mehr als 50 Prozent der Angebote bereits in der Anfangsphase des Vergabeverfahrens. Fehlende Nachweise, ungenaue Formulierungen oder übersehene Fristen führen zum sofortigen Ausschluss.

Die zweite Kategorie betrifft die strategische Fehleinschätzung. Viele Unternehmen bewerben sich auf Ausschreibungen, die nicht zu ihren Kernkompetenzen passen. Die Angebotserstellung verschlingt Ressourcen, obwohl die Gewinnchance von Anfang an minimal ausfällt. Eine Studie der Universität Bern beziffert den durchschnittlichen Aufwand für die Bearbeitung einer Ausschreibung im Bereich Individualsoftware auf rund 240 Arbeitsstunden. Das sind sechs Wochen eines hochqualifizierten Experten.

Drittens scheitern Angebote an mangelnder Differenzierung. Der Auftraggeber sucht nicht nur den niedrigsten Preis. Überzeugende Angebote liefern ein vollständiges Konzept, das Kompetenz, Erfahrung und einen klaren Lösungsansatz kommuniziert.

Fehlertyp Häufigkeit Konsequenz Formale Mängel (fehlende Dokumente, Fristversäumnisse) Über 50 % in bestimmten Gewerken Sofortiger Ausschluss Strategische Fehlauswahl (unpassende Ausschreibungen) Häufig bei fehlendem Bid/No-Bid-Prozess Ressourcenverschwendung Schwache Differenzierung (austauschbare Angebote) Branchenübergreifend verbreitet Niedrige Bewertung Inkonsistente Angebotsqualität (wechselnde Teams, keine Standards) Besonders bei wachsenden Unternehmen Unzuverlässiger Eindruck

Welche Phasen durchläuft ein professioneller Tender-Prozess?

Professionelles Ausschreibungsmanagement folgt einem klar definierten Ablauf. Vier Phasen bilden das Grundgerüst, das Sie an Ihre Branche und Unternehmensgröße anpassen.

Phase 1: Identifikation und Qualifizierung

Sie durchsuchen systematisch Vergabeplattformen, Branchenportale und Ihr Netzwerk nach passenden Ausschreibungen. Allein im DACH-Raum veröffentlichte der Tender Service DACH im Jahr 2024 über 452.000 Bekanntmachungen aus mehr als 143.000 Quellen. Die Herausforderung besteht darin, aus dieser Masse die relevanten Ausschreibungen herauszufiltern.

Direkt im Anschluss treffen Sie die sogenannte Bid/No-Bid-Entscheidung. Diese Vorauswahl gehört zu den wichtigsten Elementen im gesamten Tender-Management-Prozess. Sie prüfen: Passt die Ausschreibung zu Ihren Kernkompetenzen? Verfügen Sie über die nötigen Ressourcen und Zertifizierungen? Stimmt das Umsatzpotenzial im Verhältnis zum Aufwand? Wie realistisch schätzen Sie Ihre Gewinnchance ein?

Phase 2: Planung und Angebotserstellung

Nach der positiven Bid-Entscheidung setzen Sie ein Angebotsteam zusammen. Fachexperten, Kalkulatoren und der verantwortliche Tender Manager arbeiten die Ausschreibungsunterlagen systematisch durch. Sie definieren Vergabeart, Anforderungsprofil und Bewertungskriterien. Auf dieser Basis entsteht das Angebotskonzept mit technischer Lösung, Kalkulation und Compliance-Dokumentation.

Phase 3: Einreichung und Verhandlung

Sie reichen das Angebot fristgerecht und formfehlerfrei ein. Je nach Vergabeverfahren folgen Angebotspräsentationen, Rückfragen des Auftraggebers oder Vertragsverhandlungen. Gerade in dieser Phase zeigt sich, ob die Vorbereitung gründlich war. Lücken in der Dokumentation oder unklare Kalkulationsgrundlagen rächen sich jetzt.

Phase 4: Nachbereitung und Evaluation

Unabhängig vom Ergebnis analysieren Sie den gesamten Ablauf. Gewonnene Ausschreibungen liefern Erkenntnisse darüber, welche Stärken überzeugt haben. Verlorene Ausschreibungen sind mindestens ebenso wertvoll, sofern Sie die Ablehnungsgründe systematisch auswerten. Auftraggeber sind in der Regel bereit, konstruktives Feedback zu geben. Nutzen Sie das.

Für welche Branchen lohnt sich Ausschreibungsmanagement besonders?

Tender Management betrifft längst nicht nur Bauunternehmen oder IT-Dienstleister. Die öffentliche Beschaffung in Deutschland umfasst ein jährliches Volumen von mindestens 350 Milliarden Euro und berührt nahezu alle Wirtschaftsbereiche.

Besonders stark ausgeprägt ist professionelles Ausschreibungsmanagement in der Baubranche, wo öffentliche Auftraggeber gesetzlich zur Ausschreibung verpflichtet sind. Im IT-Sektor wächst die Bedeutung durch die Digitalisierung öffentlicher Verwaltungen. Logistikunternehmen und Spediteure stehen vor zunehmend komplexen Ausschreibungen in der Kontraktlogistik. Die Gesundheitsbranche vergibt Aufträge für Medizintechnik, Pharmazeutika und IT-Systeme über formalisierte Vergabeverfahren. Personaldienstleister wie Randstad berichten von 281 bearbeiteten Ausschreibungen allein im Jahr 2024 über 72 elektronische Plattformen.

Auch für den Mittelstand sind öffentliche Ausschreibungen attraktiv. Das Vergaberecht verpflichtet öffentliche Auftraggeber, mittelständische Interessen vorrangig zu berücksichtigen. Das Ausfallrisiko öffentlicher Auftraggeber ist praktisch gleich null. Planbare Umsätze und langfristige Partnerschaften machen diesen Vertriebskanal besonders krisenresistent.

„Tender Management ist kein Luxus für Großkonzerne. Mittelständler, die ihre Angebotsquote systematisieren, gewinnen nicht nur mehr Aufträge. Sie investieren ihre begrenzten Ressourcen dort, wo die Gewinnwahrscheinlichkeit am höchsten ist.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie verändert KI das Ausschreibungsmanagement?

Künstliche Intelligenz krempelt den Tender-Management-Prozess gerade grundlegend um. Die Veränderungen betreffen jede Phase des Ausschreibungszyklus.

KI-gestützte Tender Management Plattformen bewerten Ausschreibungen automatisch nach Relevanz und Erfolgswahrscheinlichkeit. Semantische Suche erkennt passende Aufträge auch bei abweichenden Formulierungen.

Intelligente Ausschreibungssuche

Klassische Stichwortsuchen stoßen an ihre Grenzen. Ein Gartenbauunternehmen, das nach „Grünflächenpflege“ sucht, findet die Ausschreibung für „Vegetationsmanagement kommunaler Freiflächen“ nicht. Semantische KI-Suche versteht den inhaltlichen Zusammenhang und identifiziert relevante Ausschreibungen, selbst wenn die Formulierungen abweichen. Plattformen wie Vergabepilot.AI oder Leto AI durchsuchen täglich über 100 Vergabeportale und bewerten jede Ausschreibung mit einem Relevanzscore.

Automatisierte Dokumentenanalyse

Ausschreibungsunterlagen umfassen häufig hunderte Seiten. KI-basierte Systeme extrahieren automatisch Fristen, Eignungskriterien, Ausschlussgründe und Bewertungslogiken. Natural Language Processing (NLP) strukturiert diese Informationen und überführt sie in standardisierte Formate. Der Zeitaufwand für die Erstbewertung einer Ausschreibung sinkt von Stunden auf Minuten.

KI-gestützte Angebotserstellung

Moderne Tender Management Software nutzt KI, um aus historischen Angebotsdaten Textbausteine vorzuschlagen, Kalkulationen zu plausibilisieren und Compliance-Anforderungen automatisch zu prüfen. Die KI generiert erste Antwortentwürfe auf häufig gestellte Anforderungen und gewährleistet eine konsistente Angebotsqualität über verschiedene Ausschreibungen hinweg.

Vom manuellen Durchsuchen dutzender Vergabeportale bis zur datenbasierten Bid/No-Bid-Entscheidung: KI-gestützte Tender Management Software reduziert den Aufwand im Ausschreibungsprozess um 50 bis 90 Prozent und wächst bis 2033 auf einen globalen Markt von 3,2 Milliarden Euro.

KI-Systeme gleichen historische Daten, strategische Kriterien und aktuelle Anforderungen miteinander ab. Sie errechnen Gewinnwahrscheinlichkeiten auf Basis vergangener Ausschreibungen und liefern dem Tender Manager eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Dieses datengetriebene Vorgehen ersetzt das Bauchgefühl durch messbare Kriterien.

Der globale Markt für Tender Management Software lag 2024 bei rund 1,4 Milliarden Euro und soll bis 2033 auf etwa 3,2 Milliarden Euro wachsen. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von knapp 10 Prozent zeigt, wie stark die Nachfrage nach digitalen Lösungen im Ausschreibungsmanagement steigt.

5 Tipps zur Teilnahme an Öffentlichen Ausschreibungen

Watch this video on YouTube Dieses Video fasst in fünf praxisnahen Tipps zusammen, worauf Bieter bei der Teilnahme an elektronischen Vergabeverfahren achten müssen. Besonders nützlich für Unternehmen, die ihre ersten Schritte im öffentlichen Tender Management machen und typische Fallstricke bei der eVergabe vermeiden wollen.

Was kostet Sie ein schlechter Tender-Prozess wirklich?

Die offensichtlichen Kosten einer verlorenen Ausschreibung sind schnell berechnet: Arbeitsstunden für die Angebotserstellung, Personalkosten, eventuell externe Beratung. Die versteckten Kosten wiegen schwerer.

Ihr Vertriebsteam bindet Kapazitäten in aussichtslosen Ausschreibungen und vernachlässigt vielversprechende Opportunities. Fachexperten, die Angebote schreiben statt Projekte umzusetzen, fehlen im operativen Geschäft. Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn hat berechnet, dass allein für Kleinstbetriebe die durchschnittlichen Kosten pro Ausschreibungsteilnahme bei rund 3.070 Euro liegen.

ede verlorene Ausschreibung kostet KMU im Durchschnitt über 3.000 Euro. Bei zehn Teilnahmen und 25 Prozent Erfolgsquote summiert sich der Verlust schnell auf fünfstellige Beträge pro Jahr.



Multiplizieren Sie diesen Betrag mit der Anzahl verlorener Ausschreibungen pro Jahr. Bei einer branchentypischen Erfolgsquote von 25 Prozent und zehn Ausschreibungsteilnahmen jährlich verbrennen Sie über 23.000 Euro. Für größere Unternehmen mit höherem Angebotsaufwand multipliziert sich dieser Betrag schnell.

Der Hebel professionellen Tender Managements

Die gute Nachricht: Schon kleine Verbesserungen im Ausschreibungsprozess entfalten eine enorme Hebelwirkung. Eine Steigerung der Win Rate von 25 auf 35 Prozent bedeutet bei gleichem Aufwand 40 Prozent mehr gewonnene Aufträge. Das gelingt durch drei Maßnahmen.

Erstens: Konsequente Bid/No-Bid-Entscheidungen. Sie bewerben sich nur noch auf Ausschreibungen, bei denen Ihre Gewinnchance realistisch über 40 Prozent liegt. Zweitens: Standardisierte Prozesse und Vorlagen. Sie reduzieren den Aufwand pro Angebot um 30 bis 50 Prozent, indem Sie Textbausteine, Referenzdokumente und Kalkulationsmodelle wiederverwenden. Drittens: Systematische Nachbereitung. Sie lernen aus jedem Angebot und verbessern kontinuierlich Ihre Vorgehensweise.

Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen Sie kennen?

Das Vergaberecht in Deutschland bildet den rechtlichen Rahmen für öffentliche Ausschreibungen. Die Regeln unterscheiden sich nach Auftragswert und Auftragsart.

Seit dem 1. Januar 2026 gelten neue EU-Schwellenwerte. Bauaufträge oberhalb von 5.404.000 Euro und Dienst- sowie Lieferaufträge oberhalb von 221.000 Euro unterliegen dem europäischen Vergaberecht. Unterhalb dieser Schwellenwerte gelten nationale Vergabevorschriften wie die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO).

Für Ihr Tender Management bedeutet das konkret: Sie müssen die Vergabeart kennen (offenes Verfahren, nicht offenes Verfahren, Verhandlungsverfahren), die Fristen einhalten und alle geforderten Eignungsnachweise lückenlos erbringen. Das 2025 beschlossene Vergabebeschleunigungsgesetz zielt darauf ab, öffentliche Vergabeverfahren einfacher, schneller und stärker digitalisiert zu gestalten. Gerade für KMU und Start-ups soll die Beteiligung an Ausschreibungen erleichtert werden.

Das 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur und Verteidigung wird in den kommenden Jahren zu einem massiven Anstieg öffentlicher Ausschreibungen führen. Unternehmen, die jetzt ihre Tender-Management-Prozesse professionalisieren, positionieren sich optimal für diesen Investitionsschub.

🎬 Video-Platzhalter Suchbegriff für YouTube: Vergaberecht Deutschland öffentliche Ausschreibung Grundlagen 2025 2026 Gewünschter Inhalt: Überblick über die wichtigsten Regeln des Vergaberechts, Schwellenwerte und Verfahrensarten für Bieter verständlich erklärt Bevorzugte Quellen: IHK, Haufe, Vergabeblog, DIHK

Wie bauen Sie ein professionelles Tender Team auf?

Der Tender Manager ist die zentrale Figur im Ausschreibungsprozess. Diese Rolle vereint Projektmanagement, Kommunikationsgeschick und fachliches Breitenwissen. Zusammen mit dem Auftraggeber kümmert sich der Tender Manager um die Organisation, die Erstellung der Unterlagen, das Sammeln und Bewerten der Angebote sowie die Vertragsverhandlungen.

Kernkompetenzen eines Tender Managers

Erfolgreiche Tender Manager beherrschen drei Disziplinen. Sie verstehen das Vergaberecht und kennen die formalen Anforderungen verschiedener Vergabeverfahren. Sie koordinieren interne Fachexperten, Kalkulatoren und Juristen zu einem funktionierenden Angebotsteam. Sie schreiben überzeugend und übersetzen komplexe technische Lösungen in eine für den Auftraggeber verständliche Sprache.

Der Tender Manager koordiniert Fachexperten, Kalkulatoren und Juristen zu einem funktionierenden Angebotsteam. Das Vier-Augen-Prinzip aus Vertrieb und Delivery sorgt für realistische Bewertungen.

Ausbildungsprogramme für Tender Manager existieren bislang kaum. Die meisten Bid Manager kommen aus angrenzenden Berufsfeldern wie Vertrieb, Projektmanagement oder Einkauf. Spezialisierte Schulungen und Zertifizierungen gewinnen an Bedeutung, da die Anforderungen an professionelles Ausschreibungsmanagement stetig steigen.

Das Vier-Augen-Prinzip

Trennen Sie die Rollen von Vertrieb und Delivery. Der Vertrieb will Umsatz generieren und tendiert dazu, jede Ausschreibung positiv zu bewerten. Die Delivery-Seite muss das Projekt anschließend umsetzen und bewertet realistischer. Nur wenn beide Perspektiven in die Bid/No-Bid-Entscheidung einfließen, vermeiden Sie den häufigsten Fehler im Tender Management: sich auf Ausschreibungen zu bewerben, die Sie zwar gewinnen, aber nicht profitabel umsetzen können.

Glossar: 15 wichtige Fachbegriffe zu Tender Management

Angebotsmanagement

Angebotsmanagement bezeichnet die systematische Erstellung, Prüfung und Einreichung von Angeboten als Reaktion auf Ausschreibungen. Der Begriff wird häufig synonym mit Bid Management verwendet und umfasst neben der inhaltlichen Gestaltung auch die Einhaltung formaler Anforderungen und Fristen.

Bid Management

Bid Management beschreibt die Steuerung des gesamten Angebotsprozesses auf der Bieterseite. Der Fokus liegt auf der strategischen Auswahl geeigneter Ausschreibungen, der Koordination interner Ressourcen und der Optimierung der Gewinnquote über mehrere Ausschreibungen hinweg.

Die Bid/No-Bid-Entscheidung ist die strukturierte Vorauswahl, ob ein Unternehmen an einer bestimmten Ausschreibung teilnimmt. Kriterien wie Erfolgswahrscheinlichkeit, Ressourcenverfügbarkeit und strategische Passung fließen in diese Bewertung ein und verhindern unwirtschaftliche Angebotserstellungen.

Compliance

Compliance im Kontext des Tender Managements umfasst die vollständige Einhaltung aller formalen, rechtlichen und inhaltlichen Anforderungen einer Ausschreibung. Verstöße führen zum sofortigen Angebotsausschluss und schädigen die Reputation des Bieters bei zukünftigen Vergabeverfahren.

E-Vergabe (elektronische Vergabe) bezeichnet die vollständig digitale Abwicklung von Ausschreibungen über elektronische Vergabeplattformen. Öffentliche Auftraggeber in der EU sind seit 2018 zur elektronischen Kommunikation im Oberschwellenbereich verpflichtet.

Eignungskriterien

Eignungskriterien definieren die Mindestanforderungen, die ein Bieter erfüllen muss, um an einem Vergabeverfahren teilzunehmen. Dazu gehören wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, technische Kompetenz, Referenzprojekte und branchenspezifische Zertifizierungen.

Leistungsverzeichnis

Das Leistungsverzeichnis (LV) beschreibt detailliert die vom Auftraggeber geforderten Leistungen mit Mengenangaben, technischen Spezifikationen und Qualitätsanforderungen. Bieter kalkulieren ihre Angebotspreise auf Basis dieses Dokuments.

RFP (Request for Proposal)

Ein RFP (Request for Proposal) ist eine formale Aufforderung an potenzielle Anbieter, ein detailliertes Angebot mit Lösungskonzept und Preiskalkulation einzureichen. Im deutschen Sprachraum entspricht dies der Angebotsaufforderung im Rahmen eines Vergabeverfahrens.

RFQ (Request for Quotation)

Ein RFQ (Request for Quotation) ist eine Preisanfrage, bei der der Auftraggeber primär Preisangebote für klar definierte Leistungen einholt. Im Unterschied zum RFP steht beim RFQ die Kalkulation im Vordergrund, nicht das Lösungskonzept.

Schwellenwert

Der Schwellenwert ist der gesetzlich definierte Auftragswert, ab dem eine Ausschreibung europaweit veröffentlicht werden muss. Oberhalb des Schwellenwerts gelten die strengeren EU-Vergaberichtlinien mit erweiterten Transparenz- und Dokumentationspflichten.

Submission

Submission bezeichnet die formale Abgabe eines Angebots zu einem festgelegten Zeitpunkt. Im öffentlichen Vergabewesen werden Angebote zum Submissionstermin gemeinsam geöffnet und die Angebotspreise verlesen.

Tender Manager

Der Tender Manager (Ausschreibungsmanager) verantwortet die Koordination des gesamten Angebotsprozesses. Diese Rolle kombiniert Projektmanagement, Fachkommunikation und vergaberechtliches Wissen und bildet die zentrale Schnittstelle zwischen internen Fachexperten und dem Auftraggeber.

Vergabeverfahren

Das Vergabeverfahren ist der rechtlich geregelte Prozess, nach dem öffentliche Auftraggeber Aufträge an Unternehmen vergeben. Unterschieden werden offene Verfahren, nicht offene Verfahren, Verhandlungsverfahren und wettbewerbliche Dialoge.

Win Rate

Die Win Rate (Gewinnquote) misst das Verhältnis zwischen abgegebenen Angeboten und daraus gewonnenen Aufträgen. Sie ist die zentrale Kennzahl für die Effektivität des Tender Managements und liegt branchenübergreifend durchschnittlich bei 20 bis 30 Prozent.

Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien sind die vom Auftraggeber definierten Bewertungsmaßstäbe, nach denen die eingegangenen Angebote verglichen und bewertet werden. Neben dem Preis fließen zunehmend Qualität, Nachhaltigkeit, Innovation und soziale Aspekte in die Zuschlagsentscheidung ein.

FAQ

Die häufigsten Fragen zum Tender Management beantwortet: von der Bid/No-Bid-Entscheidung über KI-Einsatz bis zu den neuen Vergaberechtsänderungen.

Was ist Tender Management einfach erklärt? Tender Management (Ausschreibungsmanagement) ist der strukturierte Prozess, mit dem Unternehmen auf Ausschreibungen reagieren. Sie suchen passende Aufträge, bewerten deren Erfolgschancen, erstellen professionelle Angebote und reichen diese fristgerecht ein. Nach der Vergabeentscheidung folgt die Evaluation des gesamten Ablaufs, um zukünftige Angebote zu verbessern. Wie hoch ist die durchschnittliche Erfolgsquote bei Ausschreibungen? Die durchschnittliche Win Rate liegt branchenübergreifend bei 20 bis 30 Prozent. Professionelles Tender Management mit konsequenter Bid/No-Bid-Vorauswahl und standardisierten Prozessen steigert diese Quote auf 35 bis 50 Prozent. Die Steigerung entsteht vor allem dadurch, dass Unternehmen sich nur noch auf Ausschreibungen bewerben, bei denen ihre Gewinnchance realistisch hoch ist. Was kostet die Teilnahme an einer Ausschreibung? Die Kosten variieren stark nach Branche und Komplexität. Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn beziffert die durchschnittlichen Kosten für Kleinstbetriebe auf rund 3.070 Euro pro Ausschreibungsteilnahme. Im IT-Bereich kann die Angebotserstellung für Individualsoftware laut einer Studie der Universität Bern durchschnittlich 240 Arbeitsstunden in Anspruch nehmen. Wie unterstützt KI den Ausschreibungsprozess? Künstliche Intelligenz automatisiert die Suche nach passenden Ausschreibungen über semantische Analyseverfahren, extrahiert automatisch Fristen und Anforderungen aus umfangreichen Dokumenten, schlägt Textbausteine für die Angebotserstellung vor und berechnet Gewinnwahrscheinlichkeiten auf Basis historischer Daten. KI-gestützte Plattformen können den Zeitaufwand für die Erstbewertung einer Ausschreibung von Stunden auf Minuten reduzieren. Müssen sich auch KMU mit Tender Management beschäftigen? Gerade KMU profitieren überdurchschnittlich von professionellem Tender Management. Das deutsche Vergaberecht verpflichtet öffentliche Auftraggeber, mittelständische Interessen vorrangig zu berücksichtigen. Öffentliche Aufträge bieten planbare Umsätze bei praktisch null Ausfallrisiko. KI-gestützte Tools senken den Einstiegsaufwand erheblich und ermöglichen auch Teams ohne eigene Vergabeabteilung eine effiziente Teilnahme. Was ändert sich durch das Vergabebeschleunigungsgesetz 2025? Das Vergabebeschleunigungsgesetz zielt auf einfachere, schnellere und stärker digitalisierte Vergabeverfahren. Für Bieter bedeutet das kürzere Verfahrenslaufzeiten, erleichterte Teilnahmebedingungen für KMU und Start-ups sowie eine verstärkte Digitalisierung der Kommunikation. In Kombination mit dem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur wird das Ausschreibungsvolumen in den kommenden Jahren deutlich steigen.

