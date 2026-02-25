Nimmt KI Ihnen den Job? Citrini sagt: Kommt darauf an.

Ein virales Gedankenexperiment des Wirtschaftsforschungsinstituts Citrini Research beschreibt, wie KI bis 2028 eine Welle der Arbeitslosigkeit unter Bürofachkräften auslösen könnte. Die Börsen reagierten am Montag, dem 24. Februar 2026, mit einem kräftigen Ausverkauf. Für Entscheider stellt sich die Frage: Wie resilient ist Ihr Geschäftsmodell?

Das Wichtigste in Kürze

Ein Substack-Beitrag von Citrini Research löste am 24. Februar 2026 einen Börsencrash aus: Dow Jones minus 821 Punkte, S&P 500 minus 1 %, Nasdaq minus 1,1 %. IBM verlor an einem Tag 13 %.

Das Szenario beschreibt eine Arbeitslosenquote von 10,2 % bis Juni 2028 durch massenhafte KI-Verdrängung von Bürofachkräften. Der Citrini-Report ist ausdrücklich kein Prognose, sondern ein Gedankenexperiment.

KI-Modelle erledigen bereits heute Software-Aufgaben, für die menschliche Experten bis zu 14,5 Stunden brauchen. Die Entwicklungsgeschwindigkeit verdoppelt sich alle fünf Monate.

Für Ihr Unternehmen zählt jetzt eine ehrliche Bestandsaufnahme: Welche Ihrer Wertschöpfungsprozesse basieren auf menschlicher Reibung, die KI eliminieren kann?

Interaktiver Selbsttest KI-Resilienz-Check: Wie verwundbar ist Ihr Geschäftsmodell? Beantworten Sie fünf Fragen und erhalten Sie eine erste Einschätzung Ihrer KI-Resilienz mit konkreten Handlungsempfehlungen. Noch 5 Fragen offen Hinweis: Dieser Selbsttest liefert eine vereinfachte Ersteinschätzung. Konsultieren Sie einen Strategieberater für Ihre individuelle Situation. Ihre Eingaben werden nicht gespeichert.

Der Dow Jones verlor 821 Punkte an einem einzigen Tag. Auslöser war kein Quartalsbericht, sondern ein Gedankenexperiment über KI auf der Blogging-Plattform Substack.

Was steckt hinter dem Citrini-Report?

Ein Substack-Beitrag löst Milliardenverluste an der Börse aus. Der Dow Jones fiel am Montag, dem 24. Februar 2026, um 821 Punkte auf 48.804. Der S&P 500 verlor 1 % und schloss bei 6.837,75 Punkten. Der Nasdaq gab 1,1 % nach und landete bei 22.627,27.

Der Auslöser war ein Gedankenexperiment mit dem Titel „The 2028 Global Intelligence Crisis“ vom New Yorker Analyseinstitut Citrini Research. Verfasst hat es James Van Geelen, Gründer von Citrini Research und laut Substack-Ranking meistgelesener Finanzautor auf der Plattform, gemeinsam mit dem KI-Unternehmer Alap Shah. Van Geelen ist kein typischer Wall-Street-Analyst. Er war früher Rettungssanitäter in Los Angeles und studierte Biologie und Psychologie an der UCLA. Sein Markenzeichen ist das sogenannte Second-Order-Thinking: statt auf Schlagzeilen zu reagieren, fragt er, was als nächstes passieren muss.

Das Besondere am Citrini-Report: Er ist als fiktiver Rückblick aus dem Juni 2028 geschrieben. Ein Makro-Memo, das eine Welt beschreibt, in der KI bereits ganze Berufsgruppen verdrängt hat. Die Autoren betonen ausdrücklich, dass es sich nicht um eine Prognose handelt, sondern um ein Szenario. Michael Burry, der legendäre Investor, der die Finanzkrise 2008 vorhergesagt hatte, teilte den Beitrag auf X mit dem Kommentar: „Und ihr denkt, ich sei bärisch.“ Die Diskussion erreichte auf X rund 16 Millionen Views.



Die Reaktion der Märkte war trotzdem heftig. Besonders hart traf es IBM mit einem Minus von 13 %. Das war der größte Tagesverlust seit Oktober 2000. American Express verlor 7,2 %, Mastercard knapp 6 %, DoorDash 6,6 %. Die Private-Equity-Firmen KKR und Blackstone gaben jeweils über 8 % nach. Software-Aktien wie Atlassian fielen auf Niveaus von 2018, Adobe näherte sich Kursen von 2019.

Allerdings: Am Dienstag erholten sich die Kurse bereits teilweise. IBM legte wieder 4,4 % zu, Salesforce 4,3 %. Anthropic veröffentlichte gezielt Partnerschaften mit Thomson Reuters, FactSet und DocuSign, um das Narrativ zu drehen. Die Botschaft: KI ergänzt Software-Unternehmen, statt sie zu ersetzen.

Was genau sagt das Gedankenexperiment voraus?

Der Citrini-Report entfaltet sein Szenario in mehreren Phasen. Jede einzelne davon verdient eine kritische Betrachtung.

Gedankenexperiment · Citrini Research Die vier Phasen der „Global Intelligence Crisis“ So beschreibt das Citrini-Szenario den Weg vom KI-Boom zum wirtschaftlichen Zusammenbruch. Ausdrücklich keine Prognose, sondern ein Extremszenario. Phase 1 · Bis Oktober 2026 Die Euphorie Unternehmen ersetzen Mitarbeiter durch KI und erzielen Rekordmargen. Die Gewinne fließen in weitere KI-Investitionen. S&P 500 erreicht 8.000 Punkte, Nasdaq durchbricht 30.000. S&P 8.000 Punkte Nasdaq 30k+ Rekordmargen Phase 2 · Ab Anfang 2027 Der Teufelskreis Die negative Rückkopplungsschleife beginnt: KI ersetzt Mitarbeiter, Konsum sinkt, Firmen investieren noch mehr in KI. Das „Ghost GDP“ wird sichtbar – Produktivität steigt, aber das Geld erreicht die Haushalte nicht mehr. Ghost GDP entsteht Q2 2027 Rezession Phase 3 · Ab Mitte 2027 Die Hypothekenkrise 2.0 Der 13 Billionen Dollar schwere US-Hypothekenmarkt gerät unter Druck. Top-Kreditnehmer mit 780+ FICO-Scores verlieren ihre Einkommen. Immobilienpreise fallen in Tech-Hochburgen zweistellig. –11 % San Francisco –9 % Seattle –8 % Austin Phase 4 · Juni 2028 Das Ghost GDP Arbeitslosenquote bei 10,2 %. Der S&P 500 hat 38 % von seinen Höchstständen verloren. Der Arbeitsanteil am BIP fällt von 56 % auf 46 % – der stärkste Rückgang der modernen Wirtschaftsgeschichte. 10,2 % Arbeitslosigkeit –38 % S&P 500 46 % Arbeitsanteil BIP Einordnung: Die Autoren betonen ausdrücklich, dass „The 2028 Global Intelligence Crisis“ keine Prognose ist, sondern ein Extremszenario. Es setzt voraus, dass KI-Diffusion, Gewinnkonzentration und politisches Versagen gleichzeitig und vollständig eintreten. Kritiker wie der Ökonom Noah Smith nennen es eine „scary bedtime story“.

The AI trade has turned vicious - far from the sanguine rally in the supply chain, it is now pricing risk in from B2B SaaS to Insurance Brokers to Real-Estate Services.



What can’t you prompt your way out of?



Our newest primer, Atoms vs. Bits, is live.https://t.co/uhLwSOjgQU — Citrini (@Citrini7) February 11, 2026

Phase 1: Die Euphorie (bis Oktober 2026)

Im Szenario steigt der S&P 500 auf 8.000 Punkte, der Nasdaq durchbricht die 30.000er-Marke. Unternehmen erzielen Rekordmargen, weil sie Mitarbeiter durch KI ersetzen. Die freigesetzten Budgets fließen direkt in weitere KI-Investitionen. Die Börse feiert, weil die Gewinne stimmen. Was unter der Oberfläche passiert, bleibt unsichtbar.

Die ersten Entlassungswellen beginnen laut Szenario bereits Anfang 2026 und treffen vor allem Bürofachkräfte. Software-Entwickler, Finanzanalysten, Marketing-Spezialisten, Rechtsberater. Die betroffenen Unternehmen tun zunächst das, was Unternehmen bei Entlassungen immer tun: Sie steigern kurzfristig ihre Effizienz. Die Aktienkurse steigen.

Das Citrini-Szenario beschreibt vier Phasen der KI-Verdrängung. In Phase 2 beginnt der Teufelskreis aus Entlassungen, sinkendem Konsum und weiterem Stellenabbau.

Phase 2: Der Teufelskreis (ab Anfang 2027)

Hier wird das Szenario düster. Citrini beschreibt eine negative Rückkopplungsschleife: KI-Fähigkeiten verbessern sich. Unternehmen brauchen weniger Mitarbeiter. Entlassungen nehmen zu. Entlassene Arbeitnehmer konsumieren weniger. Margendruck zwingt Firmen, noch mehr in KI zu investieren. KI wird noch besser. Der Kreislauf beschleunigt sich.

Das Konzept, das Citrini dafür einführt, heißt „Ghost GDP“. Es beschreibt eine Wirtschaftsleistung, die in den volkswirtschaftlichen Statistiken auftaucht, aber nie bei den Haushalten ankommt. Die Produktivität steigt, das BIP wächst, die Unternehmensgewinne explodieren. Nur fließt das Geld nicht mehr durch die klassische Kreislaufwirtschaft. Stattdessen konzentriert es sich bei den Eigentümern von Rechenleistung und den Aktionären der KI-Labore.

Phase 3: Die Hypothekenkrise 2.0 (ab Mitte 2027)

Der provokanteste Teil des Szenarios betrifft den US-Hypothekenmarkt. Citrini argumentiert, dass der 13 Billionen Dollar schwere Immobilienkreditmarkt auf einer fundamentalen Annahme basiert: Der Kreditnehmer bleibt beschäftigt und verdient weiterhin sein aktuelles Gehalt.

Anders als 2008 seien die Kredite diesmal bei der Vergabe einwandfrei gewesen. FICO-Scores von 780 und höher, 20 Prozent Eigenkapital, saubere Kredithistorien. Das Problem: Die Welt hat sich nach der Kreditvergabe verändert. In San Francisco fallen die Immobilienpreise im Szenario um 11 %, in Seattle um 9 %, in Austin um 8 %. Fannie Mae meldet erhöhte Zahlungsausfälle in Postleitzahlgebieten mit über 40 % Beschäftigten in Technologie und Finanzsektor.

Phase 4: Das Ghost GDP (Juni 2028)

Im Endstadium des Szenarios liegt die Arbeitslosenquote bei 10,2 %. Der S&P 500 ist 38 % von seinen Höchstständen gefallen. Der Arbeitsanteil am BIP ist von 56 % (2024) auf 46 % gesunken. Das ist der stärkste Rückgang in der modernen Wirtschaftsgeschichte. Die Steuereinnahmen des Staates brechen ein, weil sie auf einer Besteuerung menschlicher Arbeitszeit basieren. Der Staat muss einspringen, hat aber eine schrumpfende Einnahmenbasis bei explodierenden Sozialausgaben.

Warum hat ein Blogpost solche Sprengkraft?

Die Frage, die sich jeder nüchterne Beobachter stellen muss: Warum reagieren globale Finanzmärkte auf einen Substack-Beitrag? Die ehrliche Antwort: nicht wegen des Beitrags allein.

Der Citrini-Report traf auf einen Markt, der bereits nervös war. In der gleichen Woche hatte der Supreme Court Trumps umfassende Zollpolitik für rechtswidrig erklärt. Trump kündigte daraufhin neue 15-Prozent-Zölle an. Die Kombination aus Handelskonflikt und KI-Angst erzeugte den perfekten Sturm. Besonders Software-Aktien standen bereits seit Wochen unter Druck. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) testete am Montag sein Tief vom Liberation Day im April 2025. Atlassian handelte auf dem Preisniveau von 2018, Adobe näherte sich 2019er-Kursen.

Gleichzeitig lieferte Anthropic eine reale Bestätigung der Citrini-These. Am selben Montag kündigte das Unternehmen an, dass sein Claude Code Tool die Analyse und Modernisierung von COBOL-Systemen automatisieren könne. COBOL-Wartung ist ein 30-Milliarden-Dollar-Markt jährlich und eines der margenstärksten Geschäftsfelder von IBM und Accenture. Die Komplexität dieses Legacy-Codes war bisher der Burggraben, der Kunden an diese Anbieter band. Fällt der Burggraben, fällt die Bindung.

Der Ökonom Noah Smith, einer der einflussreichsten Wirtschaftsblogger, ordnete den Citrini-Report nüchterner ein. Er unterscheidet zwischen der mikroökonomischen These (welche Jobs und Branchen KI verdrängt) und der makroökonomischen These (was das für die Gesamtwirtschaft bedeutet). Smiths Urteil: Die Mikrothese ist diskussionswürdig. Die Makrothese, also eine Arbeitslosenquote von über 10 % und ein Konsumeinbruch, sei deutlich spekulativer. Citrini verwende kein explizites makroökonomisches Modell, sodass die zugrunde liegenden Annahmen unklar blieben.

Ein weiterer Kritikpunkt kommt von den Autoren des Reports selbst, genauer von deren Hintergrund. Alap Shah, Co-Autor und ehemaliger Citadel-Analyst, ist CEO von Littlebird, einem KI-Assistenten, der Aufgaben im Internet automatisiert. Er profitiert also direkt, wenn sein Szenario eintritt. Das Stichwort lautet Interessenkonflikt.

Wie real ist die Bedrohung durch KI-Verdrängung?

Unabhängig davon, ob man den Citrini-Report für Panikmache oder Weitsicht hält: Die technologische Grundlage seines Szenarios ist messbar.

Der METR-Zeithorizont von KI-Modellen hat sich in weniger als zwei Jahren von Minuten auf 14,5 Stunden entwickelt. Die Verdopplungszeit liegt bei fünf Monaten.

Am 20. Februar 2026, zwei Tage vor der Veröffentlichung des Reports, aktualisierte METR (Model Evaluation & Threat Research), eine gemeinnützige Organisation für KI-Bewertung, ihre Benchmark-Daten. Claude Opus 4.6, das aktuelle Flaggschiff-Modell von Anthropic, erreichte einen sogenannten 50%-Zeithorizont von etwa 14,5 Stunden. Das bedeutet: Bei Software-Aufgaben, für die ein menschlicher Experte bis zu 14,5 Stunden braucht, löst das KI-Modell die Aufgabe in der Hälfte der Fälle erfolgreich.

Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist dabei das eigentlich Beunruhigende. Im Frühjahr 2024 lag der Zeithorizont bei wenigen Minuten. Anfang 2025 bei 15 bis 30 Minuten. Claude 3.7 Sonnet erreichte im April 2025 knapp eine Stunde. GPT-5.1-Codex-Max lag bei knapp drei Stunden. Claude Opus 4.5 erreichte im Dezember 2025 rund 4 Stunden und 49 Minuten. Jetzt sind es 14,5 Stunden. Die Verdopplungszeit liegt bei etwa fünf Monaten.

Allerdings mahnen die METR-Forscher selbst zur Vorsicht. Der Zeithorizont misst die Schwierigkeit einer Aufgabe, gemessen an der menschlichen Bearbeitungszeit. Er misst nicht, wie lange das KI-Modell tatsächlich arbeitet. Und er misst ausschließlich Software-Aufgaben. Die reale Arbeitswelt besteht aus mehr als klar definierten, abgegrenzten Programmieraufgaben. Organisatorischer Kontext, Beziehungen, Mehrdeutigkeiten, menschliches Urteilsvermögen: All das erfasst der Benchmark nicht.

MIT Technology Review hat diesen Punkt kürzlich herausgearbeitet: Die häufigste Fehlinterpretation des METR-Graphen sei, dass die Zahlen die Dauer beschreiben, für die ein KI-Modell autonom arbeiten könne. Das sei falsch. Sie beschreiben, wie lange Menschen für Aufgaben brauchen, die das Modell lösen kann. Ein wichtiger Unterschied.

Trotzdem ist die Richtung eindeutig. Und das Tempo schneller, als fast jeder vor zwei Jahren vorhergesagt hätte. Das Sequoia-Capital-Team veröffentlichte kürzlich einen Beitrag mit dem Titel „2026: This is AGI“ und argumentierte, dass KI, die als Mitarbeiter oder Auftragnehmer agieren kann, unmittelbar bevorstehe.

Was bedeutet „Ghost GDP“ für Ihr Unternehmen?

Der Begriff Ghost GDP beschreibt ein Paradox, das Sie als Entscheider direkt betrifft. Stellen Sie sich vor: Ihr Unternehmen steigert die Produktivität um 30 Prozent durch KI. Der Umsatz bleibt stabil oder wächst sogar leicht. Die Kosten sinken deutlich. Auf dem Papier sieht alles hervorragend aus.

Ghost GDP in Aktion: Beide Hallen produzieren gleich viel. Aber nur in einer fließen Löhne in den Wirtschaftskreislauf zurück.

Das Problem entsteht auf der Makroebene. Hunderte Unternehmen tun dasselbe. Die freigesetzten Mitarbeiter finden keine vergleichbar bezahlten Stellen. Ihr Konsum sinkt. Die aggregierte Nachfrage schrumpft. Ihre Kunden, die ebenfalls Unternehmen sind, spüren die sinkende Nachfrage ihrer Endkunden. Die Auftragsvolumen gehen zurück.

Citrini nennt das die „Repricing of Human Intelligence“. Die menschliche Intelligenz war historisch der knappste Produktionsfaktor. Kapital war reichlich vorhanden, natürliche Ressourcen begrenzt aber ersetzbar. Die Fähigkeit zu analysieren, zu entscheiden, zu überzeugen und zu koordinieren war das, was sich nicht skalieren ließ. Diese Knappheit hat die globale Mittelschicht begründet.

Die zentrale Frage lautet: Wie viel Ihrer Wertschöpfung basiert auf „Reibung“? Citrini definiert Reibung als den wirtschaftlichen Wert, der daraus entsteht, dass Menschen bestimmte Aufgaben nicht effizienter erledigen können. Reisebuchungsplattformen existieren, weil Sie keine Zeit haben, selbst die beste Kombination aus Flug, Hotel und Mietwagen zu recherchieren. Finanzberater verdienen Geld, weil Sie Ihre Steuererklärung nicht selbst optimieren wollen. Software-as-a-Service-Unternehmen verkaufen Abonnements, weil es für die meisten Firmen unwirtschaftlich ist, eigene Lösungen zu entwickeln.

KI-Agenten, die rund um die Uhr vergleichen, optimieren und verhandeln, eliminieren diese Reibung. Der DoorDash-Mitgründer Andy Fang reagierte auf den Citrini-Report auf X mit bemerkenswerter Offenheit. Er bestätigte, dass „agentic commerce“ die Branche transformieren werde und sein Unternehmen sich anpassen müsse. Die Formulierung „der Boden verschiebt sich unter unseren Füßen“ klingt nicht nach Gelassenheit.

Welche Branchen trifft es zuerst?

Der Citrini-Report benennt konkrete Sektoren. Einige davon sind für den deutschen Mittelstand unmittelbar relevant.

Software und SaaS

Enterprise-Software-Unternehmen stehen unter dem größten Druck. Die These: Sobald KI-Coding-Agenten ausgereift genug sind, können Unternehmen viele SaaS-Lösungen intern nachbauen oder deutlich günstigere Alternativen nutzen. ServiceNow, im Report namentlich genannt, sieht sich mit der Prognose einer Belegschaftsreduzierung von 15 % konfrontiert. Die Verhandlungsposition ändert sich grundlegend: Selbst wenn ein Unternehmen seine SaaS-Lösung nicht wirklich intern nachbauen kann, reicht die glaubhafte Drohung, um die Preise zu drücken.

Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen

Mastercard und Visa verdienen an der Reibung im Zahlungsverkehr. Die 2 bis 3 Prozent Interchange-Gebühren sind im Wesentlichen eine Steuer auf menschliche Bequemlichkeit. KI-Agenten, die Zahlungsoptionen permanent optimieren, könnten diese Margen unter Druck setzen. American Express verlor am Montag 7,2 Prozent.

Beratung und Professional Services

IBM verlor 13 Prozent an einem einzigen Tag. Der Grund: COBOL-Modernisierung, eines der profitabelsten Geschäftsfelder im IT-Consulting, wird durch KI automatisierbar. Das Muster ist übertragbar auf andere Beratungsfelder. Steuerberatung, Rechtsberatung, Unternehmensberatung: Überall dort, wo Expertise in der Navigation komplexer Regelwerke besteht, kann KI perspektivisch schneller und günstiger liefern.

Der Citrini-Report ist kein Orakel, aber ein Stresstest für jedes Geschäftsmodell. Wer heute nicht weiß, wie viel seiner Wertschöpfung auf menschlicher Reibung basiert, wird morgen von der Antwort überrascht.

— Michael Dobler, Chefredakteur Dr. Web

Lieferdienste und Logistik

DoorDash, Uber und ähnliche Plattformen basieren auf der Vermittlung zwischen Angebot und Nachfrage. KI-Agenten, die diese Vermittlung übernehmen, benötigen keine teuren Plattform-Infrastrukturen mit zweistelligen Take-Rates.

Wie belastbar ist das Citrini-Szenario wirklich?

Eine kritische Einordnung ist Pflicht. Das Szenario hat erhebliche Schwachstellen.

Die Geschwindigkeitsannahme

Citrini geht davon aus, dass die KI-Disruption innerhalb von zwei Jahren von „kontrolliert“ zu „systemisch“ eskaliert. Das ist eine extrem aggressive Zeitlinie. Zur Einordnung: Waymo arbeitet seit 17 Jahren an autonomem Fahren und hat immer noch menschliche Fahrer in der Ferne im Einsatz. Selbst ohne Schnee und enge europäische Straßen bleiben die „jagged edges“, die unberechenbaren Schwachstellen an den Rändern der KI-Fähigkeiten, hartnäckig bestehen.

Citrini AI Report Co-Author Talks 'Scare-Trade' Selloff & Disruption

Watch this video on YouTube Alap Shah, Co-Autor des Citrini-Reports und CIO von Lotus Technology Management, erklärt im Bloomberg-Interview, wie das Gedankenexperiment zur KI-Disruption den „Scare Trade“ an der Wall Street auslöste.

Die Reaktionsannahme

Der Report setzt voraus, dass Regierungen, Institutionen und Unternehmen in den nächsten zwei Jahren im Wesentlichen nichts tun. Keine Umschulungsprogramme, keine Anpassung der Steuersysteme, keine neuen Regulierungen. Das ist eine starke Annahme. Die EU hat bereits im Februar 2025 mit Artikel 4 der KI-Verordnung eine Weiterbildungspflicht für KI-nutzende Unternehmen eingeführt.

Die Monopolannahme

Das Szenario konzentriert die Gewinne bei einer Handvoll KI-Labore und Chip-Hersteller. Tatsächlich zeigt der Open-Source-Trend in der KI-Entwicklung eine gegenläufige Dynamik. DeepSeek aus China demonstrierte Anfang 2025, dass leistungsfähige Modelle auch mit deutlich geringeren Ressourcen trainiert werden können. Eine MIT-Studie zeigt, dass Open-Source-KI-Modelle im Durchschnitt sechsmal günstiger sind als vergleichbare proprietäre Systeme.

Die Einbahnstraßen-Annahme

Jede bisherige technologische Revolution hat nicht nur Jobs vernichtet, sondern auch neue geschaffen. Das Weltwirtschaftsforum prognostiziert bis 2027 den Wegfall von 83 Millionen Arbeitsplätzen bei gleichzeitiger Entstehung von 69 Millionen neuer Stellen. Das ist ein negativer Nettoeffekt, aber kein Zusammenbruch. Für Deutschland prognostiziert das ifo Institut 2,3 Millionen neue Arbeitsplätze in technologieorientierten Bereichen.

Das Fazit der Kritiker

Carlo Iacono, der eine differenzierte Gegenanalyse verfasst hat, bringt es auf den Punkt: Das Citrini-Szenario erfordert, dass drei Bedingungen gleichzeitig und vollständig scheitern. Erstens eine gleichmäßige und schnelle KI-Diffusion ohne Komplementärinvestitionen. Zweitens eine Monopolisierung der Gewinne bei wenigen Firmen statt breiter Verteilung. Drittens ein vollständiges Versagen der politischen Reaktion. Alle drei Bedingungen können scheitern. Dass alle drei gleichzeitig innerhalb von zwei Jahren scheitern, ist ein sehr spezifisches Extremszenario.

Was sollten Sie als Entscheider jetzt tun?

Ob der Citrini-Report Recht behält oder nicht: Er zwingt zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme. Die folgenden Fragen verdienen einen Platz auf Ihrer nächsten Strategiesitzung.

Reibungsanalyse

Identifizieren Sie, welche Ihrer Wertschöpfungsprozesse auf menschlicher Reibung basieren. Wo verdienen Sie Geld, weil bestimmte Aufgaben für Menschen zeitaufwendig, komplex oder unangenehm sind? Diese Bereiche sind Ihr Verwundbarkeits-Hotspot.

Das ifo Institut berichtet, dass 27 Prozent der deutschen Unternehmen in den nächsten fünf Jahren Stellen abbauen werden. Die betroffenen Firmen kalkulieren mit einem durchschnittlichen Rückgang ihrer Belegschaft um acht Prozent. Gleichzeitig fehlen KI-kompetente Fachkräfte an allen Ecken. Investieren Sie jetzt in die Weiterbildung Ihrer Teams. Seit Februar 2025 sind Sie durch die EU-KI-Verordnung ohnehin dazu verpflichtet.

Prüfen Sie Ihre SaaS-Landschaft. Welche Tools könnten durch KI-Agenten ersetzt oder zumindest deutlich günstiger betrieben werden? Welche Lieferanten basieren auf dem Burggraben der Komplexität, den KI gerade schleift? Nutzen Sie diese Verhandlungsposition, bevor es alle tun.

Entwickeln Sie drei Szenarien: ein optimistisches (KI als Produktivitätswerkzeug, das Ihre Marktposition stärkt), ein moderates (schrittweise Disruption einzelner Geschäftsfelder über drei bis fünf Jahre) und ein pessimistisches (schnelle Disruption à la Citrini). Für jedes Szenario brauchen Sie einen Handlungsplan.

Diversifikation

Konzentrieren Sie Ihre Einnahmen nicht auf ein einziges Geschäftsmodell, das auf menschlicher Reibung basiert. Die Unternehmen, die den digitalen Wandel der 2000er Jahre überlebt haben, waren diejenigen, die rechtzeitig diversifiziert haben.

Wie ordnet sich der Citrini-Crash in die KI-Debatte ein?

Der Börsencrash vom 24. Februar 2026 steht nicht isoliert. Er reiht sich ein in eine Sequenz von Marktereignissen, die alle das gleiche Muster zeigen: Die Finanzmärkte beginnen zu verstehen, dass KI nicht nur ein Produktivitätswerkzeug ist, sondern ein Strukturwandel.

Im Januar 2025 löste DeepSeek einen Schock aus, als ein chinesisches Open-Source-Modell die Leistung westlicher Frontier-Modelle erreichte. Nvidia verlor an einem Tag 17 Prozent seines Marktwerts. Anfang Februar 2026 verarbeiteten indische IT-Aktien Verluste von rund 50 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung aufgrund von KI-Disruptions-Ängsten. Die Software-Aktien befinden sich seit Wochen in einem Abwärtstrend, den Analysten als „SaaSpocalypse“ bezeichnen.

Die Parallelen zur Dotcom-Blase sind verlockend, aber nicht ganz treffend. Ein entscheidender Unterschied: Die führenden KI-Unternehmen sind profitabel. Nvidia, Microsoft, Google und Meta erwirtschaften echte Umsätze und Gewinne. Zur Dotcom-Zeit waren nur etwa 14 Prozent der Internet-Startups profitabel. Die Bewertungen sind hoch, aber nicht so extrem wie 1999.

Das ändert nichts daran, dass beunruhigende Muster existieren. Nvidia hat 100 Milliarden Dollar in OpenAI investiert. Dieses Geld soll vor allem dafür genutzt werden, KI-Chips von Nvidia zu kaufen. CoreWeave trägt über 9,6 Milliarden Euro an sogenannter GPU-Backed Debt, also Krediten, die durch Grafikprozessoren besichert sind. Bei sinkender GPU-Nachfrage verliert dieses Collateral an Wert. Diese zirkulären Finanzierungsstrukturen erinnern an die Praktiken der Dotcom-Ära.

Für eine detailliertere Analyse der Blasenanzeichen empfehlen wir unseren Artikel Hat die KI-Branche Blasenprobleme? Risiken & Nebenwirkungen.

Was bedeutet das für den deutschen Mittelstand?

Die Diskussion um den Citrini-Report ist amerikanisch geprägt. Die genannten Unternehmen, die Hypothekenmarkt-These, die Private-Equity-Dimension: All das spielt sich primär in den USA ab. Für den deutschen Mittelstand ist die Übertragbarkeit begrenzt, aber nicht null.

Kündigungsschutz und Tarifverträge bremsen schnelle Massenentlassungen. Die größte Gefahr für den deutschen Mittelstand liegt im globalen Wettbewerbsnachteil durch zu langsame KI-Adoption.

Der deutsche Arbeitsmarkt ist strukturell anders aufgebaut. Kündigungsschutz, Betriebsräte, Tarifverträge und das duale Ausbildungssystem wirken als Puffer gegen schnelle Massenentlassungen. Das ifo Institut rechnet damit, dass der Stellenabbau in Deutschland moderater ausfällt als in den USA. Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts, betont, dass Unternehmen derzeit noch ausloten, in welchen Feldern KI tatsächlich Produktivitätsgewinne bringt.

Allerdings: Der Industriesektor steht unter besonderem Druck. Über ein Drittel der Industrieunternehmen (37,3 Prozent) rechnet mit Stellenabbau durch KI. Im Einzel- und Großhandel sind es knapp 30 Prozent. Das Bauhauptgewerbe zeigt sich mit nur 12,3 Prozent deutlich weniger besorgt. Körperliche Berufe wie Handwerk oder Landwirtschaft haben ein geringeres Automatisierungsrisiko.

Die größte Gefahr für deutsche Unternehmen liegt möglicherweise nicht in der direkten Jobvernichtung, sondern in der Wettbewerbsverzerrung. Unternehmen aus KI-affinen Volkswirtschaften, die schneller und aggressiver automatisieren, gewinnen einen Kostenvorsprung, der sich auf den globalen Wettbewerb auswirkt. Wer zu spät dran ist, verliert nicht Jobs an die KI, sondern Aufträge an die Konkurrenz.

Weitere Informationen zum Thema KI und Arbeitsmarkt finden Sie in unserem Artikel KI: Jobkiller oder Jobmotor? Beides stimmt.

Glossar: 15 wichtige Fachbegriffe zum Citrini-Report und KI-Disruption

Agentic Commerce

Agentic Commerce bezeichnet den Einsatz autonomer KI-Agenten für Kaufentscheidungen und Transaktionen. KI-Systeme vergleichen, verhandeln und kaufen eigenständig im Auftrag des Nutzers. Im Citrini-Szenario eliminiert Agentic Commerce die Reibung, auf der viele Plattform-Geschäftsmodelle basieren.

COBOL-Modernisierung beschreibt die Überführung veralteter, in COBOL geschriebener Geschäftssoftware in moderne Systeme. Dieser Markt umfasst jährlich rund 30 Milliarden Dollar und war bisher durch seine Komplexität vor Disruption geschützt. Anthropics Claude Code kann diesen Prozess erheblich beschleunigen.

FICO Score

Der FICO Score ist ein Kredit-Bonitätswert in den USA. Ein Score von 780 oder höher gilt als exzellent. Im Citrini-Szenario geraten erstmals Kreditnehmer mit Top-Bonität in Zahlungsschwierigkeiten, weil ihre Einkommensgrundlage durch KI-Verdrängung wegbricht.

Ghost GDP

Ghost GDP ist ein von Citrini Research geprägter Begriff für Wirtschaftsleistung, die in den volkswirtschaftlichen Statistiken erscheint, aber nicht durch die Haushalte zirkuliert. Unternehmen produzieren mehr mit weniger Personal, die Gewinne fließen aber nicht in den Konsum zurück.

GPU-Backed Debt

GPU-Backed Debt bezeichnet Kredite, die durch Grafikprozessoren als Sicherheit besichert sind. CoreWeave trägt über 9,6 Milliarden Euro an solchen Schulden. Das Risiko: Bei sinkender GPU-Nachfrage verliert das Collateral an Wert.

Siehe Eigener GPU Server statt Cloud: Wann lohnt sich Colocation?

Intelligence Premium

Die Intelligence Premium beschreibt den wirtschaftlichen Aufschlag, den menschliche kognitive Arbeit gegenüber automatisierbaren Prozessen erzielt. Im Citrini-Szenario erodiert diese Prämie rapide, weil KI-Systeme vergleichbare kognitive Leistungen zu deutlich niedrigeren Kosten liefern.

Interchange-Gebühren sind die Transaktionsgebühren von 2 bis 3 Prozent, die Zahlungsdienstleister wie Visa und Mastercard pro Kreditkartentransaktion erheben. Im Citrini-Szenario setzen KI-Agenten diese Margen unter Druck, indem sie automatisch günstigere Zahlungswege wählen.

KI-Verordnung (EU AI Act)

Die KI-Verordnung der Europäischen Union regelt seit Februar 2025 den Einsatz von KI-Systemen. Artikel 4 verpflichtet Arbeitgeber, die KI-Kompetenz ihrer Beschäftigten sicherzustellen. Die Verordnung ist das weltweit umfassendste KI-Regulierungswerk.

Der METR-Zeithorizont ist ein Benchmark der Organisation Model Evaluation & Threat Research. Er misst die Schwierigkeit von Aufgaben, die ein KI-Modell lösen kann, anhand der menschlichen Bearbeitungszeit. Ein 50%-Zeithorizont von 14,5 Stunden bedeutet, dass das Modell Aufgaben dieser Schwierigkeit in der Hälfte der Fälle erfolgreich löst.

Negative Rückkopplungsschleife

Eine negative Rückkopplungsschleife beschreibt einen sich selbst verstärkenden Abwärtsmechanismus. Im Citrini-Szenario: KI ersetzt Mitarbeiter, die weniger konsumieren, was Unternehmen zu weiterer KI-Investition zwingt, was weitere Entlassungen auslöst.

Repricing

Repricing bezeichnet die Neubewertung des wirtschaftlichen Werts einer Ressource. Im Citrini-Kontext bezieht sich Repricing auf die Neubewertung menschlicher kognitiver Arbeit, deren Wert durch KI-Substitution sinkt.

SaaSpocalypse

SaaSpocalypse ist ein Marktbegriff für den befürchteten Zusammenbruch der Software-as-a-Service-Branche durch KI-Coding-Agenten. Unternehmen könnten teure SaaS-Abonnements kündigen und Lösungen intern mit KI-Unterstützung nachbauen.

Second-Order-Thinking beschreibt die Denkweise, über die unmittelbaren Konsequenzen eines Ereignisses hinauszudenken und die Folgen der Folgen zu analysieren. James Van Geelen, Gründer von Citrini Research, betrachtet diese Methode als Kern seiner Analysestrategie.

Vendor-Financing bezeichnet eine Finanzierungsstruktur, bei der ein Anbieter seinen eigenen Kunden Kredite gewährt, um den Kauf eigener Produkte zu ermöglichen. Im KI-Sektor investiert Nvidia in OpenAI, damit OpenAI Nvidia-Chips kaufen kann.

Zeithorizont (50%-Time Horizon)

Der 50%-Zeithorizont gibt an, bei welcher Aufgabenschwierigkeit ein KI-Modell eine Erfolgsquote von 50 Prozent erreicht. Die Schwierigkeit wird durch die menschliche Bearbeitungszeit gemessen. Claude Opus 4.6 erreicht aktuell einen Wert von etwa 14,5 Stunden.

FAQ

Die wichtigsten Fragen zum Citrini-Report, Ghost GDP und den Folgen der KI-Disruption für Ihr Unternehmen beantwortet.

Was ist der Citrini-Report „The 2028 Global Intelligence Crisis“? Der Citrini-Report ist ein Gedankenexperiment des New Yorker Analyseinstituts Citrini Research, verfasst von James Van Geelen und dem KI-Unternehmer Alap Shah. Der als fiktiver Rückblick aus dem Juni 2028 geschriebene Beitrag beschreibt ein Szenario, in dem KI-getriebene Massenentlassungen zu einer Arbeitslosenquote von 10,2 %, einem S&P-500-Crash von 38 % und einer Hypothekenkrise führen. Die Autoren betonen ausdrücklich, dass es sich nicht um eine Prognose, sondern um ein Extremszenario handelt. Warum hat ein Substack-Beitrag einen Börsencrash ausgelöst? Der Citrini-Report allein hat den Crash nicht verursacht. Er traf auf einen bereits nervösen Markt, der durch Trumps neue Zollankündigungen und die Anthropic-Ankündigung zur COBOL-Automatisierung zusätzlich belastet war. Software-Aktien standen seit Wochen unter Druck. Der Report fungierte als Katalysator, der die bestehenden Ängste vor KI-Disruption bündelte und eine koordinierte Verkaufswelle auslöste. Am Dienstag erholten sich viele der betroffenen Aktien bereits teilweise. Was bedeutet Ghost GDP für die Wirtschaft? Ghost GDP beschreibt eine Wirtschaftsleistung, die statistisch existiert, aber nicht bei den Haushalten ankommt. Unternehmen steigern ihre Produktivität durch KI und erzielen höhere Gewinne, doch die freigesetzten Arbeitnehmer verlieren ihr Einkommen. Der traditionelle Wirtschaftskreislauf, bei dem Unternehmensgewinne über Löhne zurück in den Konsum fließen, bricht in diesem Szenario zusammen. Die Steuereinnahmen des Staates sinken parallel, weil sie auf der Besteuerung menschlicher Arbeitszeit basieren. Wie schnell entwickeln sich KI-Fähigkeiten tatsächlich? Die METR-Benchmarks zeigen eine exponentielle Entwicklung. Im Frühjahr 2024 konnten Frontier-Modelle Aufgaben im Minutenbereich lösen. Im Februar 2026 liegt der 50%-Zeithorizont von Claude Opus 4.6 bei 14,5 Stunden. Die Verdopplungszeit beträgt etwa fünf Monate. Allerdings messen diese Benchmarks ausschließlich Software-Aufgaben und erfassen nicht die Komplexität realer Arbeitsumgebungen. Die METR-Forscher warnen selbst vor Überinterpretation der Daten. Welche Branchen sind am stärksten von KI-Disruption bedroht? Am stärksten betroffen sind laut dem Report und unabhängigen Analysen: Enterprise-Software und SaaS, Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen, IT-Consulting und Systemwartung, Lieferdienste und Vermittlungsplattformen sowie Teile der Rechts- und Steuerberatung. Für Deutschland rechnet das ifo Institut besonders im Industriesektor mit Stellenabbau (37,3 % der Unternehmen). Körperliche Berufe wie Handwerk oder Bauwesen sind deutlich weniger betroffen. Was sollten Unternehmer jetzt konkret tun? Führen Sie eine Reibungsanalyse durch: Identifizieren Sie Wertschöpfungsprozesse, die auf menschlicher Reibung basieren. Starten Sie eine Skill-Inventur und investieren Sie in KI-Weiterbildung. Seit Februar 2025 sind Sie durch die EU-KI-Verordnung dazu verpflichtet. Überprüfen Sie Ihre SaaS-Landschaft auf Einsparpotenziale durch KI-Agenten. Entwickeln Sie drei Szenarien (optimistisch, moderat, pessimistisch) mit konkreten Handlungsplänen. Diversifizieren Sie Ihre Einnahmequellen und vermeiden Sie Abhängigkeiten von einzelnen reibungsbasierten Geschäftsmodellen.

Quellen

Citrini Research - The 2028 Global Intelligence Crisis - https://www.citriniresearch.com/p/2028gic - besucht am 24.02.2026

Fortune - Ghost GDP, a white-collar recession, and the death of friction: Substack's top finance writer warns of AI's 2028 crisis - https://fortune.com/2026/02/23/will-ai-take-my-job-cause-recession-crash-james-val-geelen-citrini/ - besucht am 24.02.2026

CNBC - Dow drops 800 points as AI disruption fears and tariff woes weigh on markets - https://www.cnbc.com/2026/02/22/stock-market-today-live-updates.html - besucht am 24.02.2026