Wie entfernt man PDF-Passwörter sicher und kostenlos?

Millionen Nutzer laden täglich vertrauliche Dokumente bei Onlinediensten hoch, ohne zu wissen, wer dort mitlesen kann. Denn wer ein PDF-Passwort entfernen will, greift meistens zum erstbesten Onlinedienst. Das ist bequem, aber selten eine gute Idee. Welche Methode Sie wählen, entscheidet darüber, ob Ihre Datei auf einem fremden Server landet oder Ihren Computer gar nicht erst verlässt. Der Unterschied ist nicht nur technischer Natur. Er ist ein Datenschutzproblem. Das kostenlose Dr. Web Tool löst genau dieses Dilemma: Ihre Datei bleibt dabei zu jeder Zeit auf Ihrem Gerät und die PDF-Datei können Sie trotzdem sicher entsperren.

Das Wichtigste in Kürze

Onlinedienste zum Entfernen von PDF Passwörtern laden Ihre Datei auf fremde Server hoch. Das widerspricht der DSGVO, sobald personenbezogene Daten enthalten sind.

Lokale Verarbeitung im Browser per WebAssembly schützt Ihre Daten vollständig. Die Datei verlässt Ihren Rechner nicht.

Das Entfernen eines PDF-Passworts ist nur dann legal, wenn Sie selbst Eigentümer des Dokuments sind oder eine ausdrückliche Berechtigung besitzen.

Mit dem kostenlosen Tool von Dr. Web entsperren Sie PDFs direkt im Browser, ohne Software zu installieren.

Wozu werden PDFs überhaupt gesperrt?

PDFs haben zwei Schutzarten: Öffnungsschutz sperrt die Datei komplett, Bearbeitungsschutz erlaubt Lesen, verhindert aber Änderungen und Druck

PDFs kennen zwei Arten von Schutz, die häufig verwechselt werden.

Der Öffnungsschutz verhindert, dass jemand die Datei ohne Passwort überhaupt aufrufen kann. Sie kennen das von verschlüsselten Steuerunterlagen, Verträgen oder Kontoauszügen, die Banken und Behörden gerne als gesperrte PDFs versenden. Der Bearbeitungsschutz lässt Sie die Datei lesen, aber nicht verändern, drucken oder kopieren. Verlage, Anwälte und Unternehmen nutzen diesen Schutz, um Dokumente vor unerwünschten Änderungen zu bewahren.

Beide Schutzarten basieren technisch auf Verschlüsselung. Bei älteren PDFs kommt RC4 zum Einsatz, bei modernen Dokumenten AES mit 128 oder 256 Bit. Das Passwort ist dabei der Schlüssel zu dieser Verschlüsselung. Wer ihn kennt, kann ihn auch wieder entfernen.

Mit dem kostenlosen Tool „PDF-Passwort entfernen“ von Dr. Web verbleibt die PDF auf Ihrem Rechner — genau da, wo sie hingehört. Oder wissen Sie, was wirklich mit Ihren (häufig sensiblen) PDF-Daten bei irgendeinem Online-Tool passiert?

Wer ein PDF zukünftig selbst schützen möchte, findet mit dem Dr. Web Passwort-Generator ein kostenloses Tool, das sichere Passwörter nach individuellen Vorgaben erzeugt.

Darf man ein PDF-Passwort überhaupt entfernen?

Eigene Dokumente darf man jederzeit entsperren. Bei fremden Dateien ohne Berechtigung ist Entsperren illegal

Die Rechtslage ist klarer, als viele vermuten: Eigene Dokumente dürfen Sie jederzeit entsperren. Wer sein Passwort vergessen hat oder ein Dokument weiterbearbeiten muss, das er selbst erstellt hat, handelt vollkommen legal.

Komplizierter wird es bei fremden Dokumenten. Entfernen Sie den Schutz an einer Datei, die Ihnen nicht gehört und für die Sie keine Berechtigung haben, verstoßen Sie unter Umständen gegen § 95a des Urheberrechtsgesetzes. Dieser Paragraph schützt technische Schutzmaßnahmen. Wer sie ohne Erlaubnis umgeht, riskiert Abmahnungen oder strafrechtliche Konsequenzen.

Betriebliche Dokumente bilden einen Graubereich. Wenn Ihr Unternehmen eine Datei erstellt hat und Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit darauf angewiesen sind, den Schutz zu entfernen, spricht vieles dafür, dass Sie dazu berechtigt sind. Im Zweifel fragen Sie vorher Ihren Vorgesetzten oder die IT-Abteilung.

Die Faustregel: Gehört Ihnen das Dokument oder haben Sie eine klare Erlaubnis, ist die Entsperrung kein Problem. In allen anderen Fällen holen Sie eine Genehmigung ein.

Kostenlose Online-Tools entfernen zwar zuverlässig PDF-Passwörter, aber wissen Sie wirklich, was dann mit Ihren Daten geschieht?

Geben Sie bei Google „PDF-Passwort entfernen“ ein, landen Sie innerhalb von Sekunden bei Dutzenden Onlinetools. Viele Websiten bieten diesen Service „kostenlos“ an. Doch hat die Sache einen Haken.

Jeder dieser Dienste funktioniert nach demselben Prinzip: Sie laden Ihre Datei hoch, der Server des Anbieters verarbeitet sie und sendet die entsperrte Version zurück. Ihre Datei liegt für diesen Moment auf einem Rechner, den Sie nicht kontrollieren. Vertrauen Sie dem Anbieter wirklich, dass er sie danach löscht?

Wollen Sie wirklich Ihre Bewerbungsunterlagen mit wildfremden Menschen oder Diensten teilen? Für geschäftliche Unterlagen wird es noch kritischer: Sobald ein geschäftliches Dokument personenbezogene Daten enthält, also Namen, Adressen, Gehaltsdaten, Krankenakten oder Vertragsinhalte, greift die DSGVO. Diese personenbezogenen Daten ohne Auftragsverarbeitungsvertrag auf fremde Server zu laden ist nicht rechtskonform. Im schlimmsten Fall drohen Bußgelder.

Hinzu kommt: Viele dieser Dienste finanzieren sich über Werbung oder den Verkauf von Nutzungsdaten. Was genau mit Ihren Dateien passiert, steht oft in einer Datenschutzerklärung, die niemand liest.

Wie funktioniert lokale Verarbeitung per WebAssembly?

Datenverarbeitung direkt im Browser mit WebAssembly, ohne Datei-Upload erforderlich

Die sichere Alternative lautet: im Browser verarbeiten, ohne Upload.

Moderne Browser können dank WebAssembly Programme ausführen, die ursprünglich für Desktop-Betriebssysteme geschrieben wurden. WebAssembly ist ein kompaktes Binärformat, das der Browser direkt interpretiert. So lassen sich komplexe Anwendungen wie Bildbearbeitungsprogramme, Videokompressoren oder PDF-Verarbeitungstools vollständig lokal betreiben.

Das Dr. Web Tool zur Passwortentfernung nutzt qpdf, eine etablierte Open-Source-Bibliothek für PDF-Verarbeitung, die als WebAssembly-Modul kompiliert wurde. qpdf läuft dabei ausschließlich in Ihrem Browser. Ihre PDF-Datei verlässt Ihren Rechner zu keinem Zeitpunkt.

Das ist kein Marketingversprechen, sondern technisch überprüfbar: Öffnen Sie die Entwicklertools Ihres Browsers (F12) und beobachten Sie den Netzwerkverkehr während der Verarbeitung. Sie werden keinen ausgehenden Upload sehen.

Dr. Web Tool zum PDF-Passwortentfernen: Datei hochladen und bestehendes Passwort eingeben zur Verschlüsselungsaufhebung

Öffnen Sie das Dr. Web Tool zum PDF-Passwort entfernen und ziehen Sie Ihre PDF-Datei in das Upload-Feld oder klicken Sie auf „Datei auswählen“. Die Datei bleibt dabei auf Ihrem Gerät.

Schritt 2: Passwort eingeben

Geben Sie das bestehende Passwort der Datei ein. Das Tool benötigt es, um die Verschlüsselung aufzuheben. Ohne das korrekte Passwort ist die Entsperrung nicht möglich. Das Dr. Web Tool ist kein Passwort-Cracker und umgeht keine Verschlüsselung mit Gewalt. Es entfernt lediglich den Schutz einer Datei, die Sie bereits öffnen dürfen.

Schritt 3: Herunterladen

Nach der Verarbeitung lädt der Browser die entsperrte PDF-Datei automatisch herunter. Die Originaldatei bleibt unverändert auf Ihrer Festplatte. Im Browser werden keine Daten zwischengespeichert, die nach dem Schließen des Tabs noch existieren.

Welche Alternativen gibt es für Profis?

LibreOffice öffnet passwortgeschützte PDFs mit bekanntem Passwort und speichert sie unverschlüsselt neu. Kostenlose Desktop-Software, läuft lokal

Wer lieber auf Desktop-Software setzt oder viele Dateien auf einmal verarbeiten muss, hat mehrere Optionen.

LibreOffice öffnet passwortgeschützte PDFs, sofern Sie das Passwort kennen, und speichert sie ohne Schutz neu. Den Weg finden Sie unter Datei öffnen, Passwort eingeben und anschließend als PDF ohne Verschlüsselung exportieren. LibreOffice ist kostenlos und läuft vollständig lokal.

Adobe Acrobat Pro bietet im Bereich Sicherheit eine direkte Option zum Entfernen von Passwörtern. Die Software kostet allerdings ab 23,79 € im Monat und ist nur für diese eine Aufgabe eventuell etwas überdimensioniert.

qpdf per Kommandozeile ist die Methode für Entwickler und Systemadministratoren. Der Befehl lautet:

Plaintext Kopieren 1

qpdf ist für Windows, macOS und Linux verfügbar und lässt sich über Homebrew, apt oder den Windows Package Manager installieren. Wer viele Dateien auf einmal entsperren muss, schreibt dafür ein kurzes Shell-Skript.

Methode Kosten Lokal Aufwand Dr. Web Tool kostenlos ja gering LibreOffice kostenlos ja mittel Adobe Acrobat Pro ab 23,79 €/Monat ja gering qpdf Kommandozeile kostenlos ja hoch Onlinedienste kostenlos meistens per Server gering

Für den Alltag im Unternehmen ist das Dr. Web Tool die schnellste Lösung ohne Installationsaufwand. Für Massenvorgänge oder automatisierte Prozesse empfiehlt sich qpdf per Skript.

Glossar: 10 wichtige Fachbegriffe zur PDF Verschlüsselung

AES ist der aktuelle Standard für PDF-Verschlüsselung mit 128 oder 256 Bit Schlüssellänge. Längere Schlüssel erschweren unbefugte Angriffe

AES

AES (Advanced Encryption Standard) ist das heute gültige Standardverfahren für die PDF Verschlüsselung. Aktuelle Dokumente nutzen AES mit 128 oder 256 Bit Schlüssellänge. Je länger der Schlüssel, desto aufwendiger ist ein Angriff ohne das korrekte Passwort.

Auftragsverarbeitungsvertrag

Ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) ist ein Vertrag, den Unternehmen nach DSGVO mit Dienstleistern abschließen müssen, die personenbezogene Daten in ihrem Auftrag verarbeiten. Wer Dokumente mit Personendaten bei Onlinediensten hochlädt, ohne einen AVV geschlossen zu haben, verstößt gegen die DSGVO.

Bearbeitungsschutz

Der Bearbeitungsschutz schränkt bestimmte Aktionen in einer PDF-Datei ein, etwa Drucken, Kopieren oder Bearbeiten. Anders als der Öffnungsschutz verhindert er nicht das Lesen. Technisch setzt er einen sogenannten Owner Password, der unabhängig vom Benutzerpasswort existiert.

DSGVO

Die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) ist die europäische Verordnung, die den Umgang mit personenbezogenen Daten regelt. Unternehmen dürfen Daten nur mit klarer Rechtsgrundlage an Dritte weitergeben. Das gilt auch für den Upload von Dokumenten bei externen Onlinediensten.

Open Source

Open Source bezeichnet Software, deren Quellcode öffentlich einsehbar ist. Für sicherheitskritische Anwendungen wie qpdf ist das besonders relevant, weil unabhängige Experten den Code prüfen können. Versteckte Hintertüren oder unerwünschtes Datensammeln fallen dabei auf.

Öffnungsschutz

Der Öffnungsschutz verhindert, dass jemand eine PDF-Datei ohne Passwort aufrufen kann. Technisch verschlüsselt er den gesamten Dateiinhalt mit dem sogenannten User Password. Ohne das korrekte Passwort bleibt die Datei unlesbar.

Owner Password

Das Owner Password (Besitzerpasswort) steuert den Bearbeitungsschutz einer PDF-Datei. Wer es kennt, kann Druckrechte, Kopierschutz und andere Einschränkungen aufheben. Vom Öffnungspasswort ist es unabhängig: Eine Datei kann eines, beide oder keines davon besitzen.

qpdf

qpdf ist eine freie Open-Source-Bibliothek und ein Kommandozeilenwerkzeug für die Verarbeitung von PDF-Dateien. Die Bibliothek wird für das Entfernen von Passwortschutz, das Zusammenführen von PDFs und die Strukturtransformation eingesetzt. Das Dr. Web Tool nutzt qpdf als WebAssembly-Modul direkt im Browser.

RC4

RC4 ist ein älteres Verschlüsselungsverfahren, das in frühen PDF-Versionen zum Einsatz kam. RC4 gilt heute als unsicher und wurde in modernen PDFs durch AES abgelöst. Dateien mit RC4 Verschlüsselung lassen sich unter Umständen ohne das korrekte Passwort entschlüsseln.

WebAssembly

WebAssembly (Wasm) ist ein Binärformat, das moderne Browser direkt ausführen können. Programme, die ursprünglich für Desktop-Betriebssysteme geschrieben wurden, lassen sich als WebAssembly kompilieren und dann vollständig im Browser betreiben. Das ermöglicht lokale Dateiverarbeitung ohne Serververbindung.

Was Sie sich vielleicht schon immer gefragt haben (FAQ)

Kann ich ein PDF-Passwort entfernen, ohne das Passwort zu kennen? Nein. Das Dr. Web Tool entfernt den Passwortschutz nur, wenn Sie das korrekte Passwort eingeben. Das Tool ist kein Passwort-Cracker und umgeht keine Verschlüsselung. Wer das Passwort nicht mehr kennt, muss den Aussteller des Dokuments kontaktieren oder ein spezialisiertes Wiederherstellungsprogramm nutzen. Ist das Dr. Web Tool DSGVO-konform? Ja. Das Tool verarbeitet Ihre Datei ausschließlich lokal im Browser. Die PDF-Datei wird zu keinem Zeitpunkt auf einen Server übertragen. Weder Dr. Web noch Dritte haben Zugriff auf Ihren Dateiinhalt. Damit entfällt die Notwendigkeit eines Auftragsverarbeitungsvertrags. PDF-Dateien kennen zwei unabhängige Schutzmechanismen: den Öffnungsschutz (User Password) und den Bearbeitungsschutz (Owner Password). Das Tool entfernt beide, sofern Sie das Passwort kennen. Falls die Datei danach immer noch nicht bearbeitbar ist, liegt das möglicherweise daran, dass kein Bearbeitungsschutz gesetzt war, sondern die Datei strukturell keine Bearbeitung erlaubt. Funktioniert das Tool auch auf dem Smartphone? Ja. Das Tool läuft in jedem modernen Browser, also auch auf iOS und Android. Die Verarbeitung erfolgt direkt im mobilen Browser. Achten Sie bei größeren Dateien darauf, dass Ihr Gerät ausreichend Arbeitsspeicher hat, da WebAssembly-Anwendungen diesen lokal beanspruchen. Eine technisch harte Grenze gibt es nicht, da die Verarbeitung lokal im Browser stattfindet. Praktisch begrenzt Ihr verfügbarer Arbeitsspeicher die Dateigröße. Für Dateien bis 50 MB funktioniert das Tool auf handelsüblichen Geräten zuverlässig. Bei sehr großen Dateien empfiehlt sich qpdf per Kommandozeile. Das Dr. Web Tool verarbeitet Dateien einzeln. Wer viele Dateien auf einmal entsperren muss, nutzt am besten qpdf per Kommandozeile mit einem Shell-Skript. Der Befehl lautet: qpdf –password=Passwort –decrypt eingabe.pdf ausgabe.pdf. Mit einer Schleife lässt sich das für beliebig viele Dateien automatisieren.

Quellen

§ 95a UrhG: Schutz technischer Maßnahmen | https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__95a.html

qpdf Documentation | https://qpdf.readthedocs.io/

Mozilla Developer Network WebAssembly | https://developer.mozilla.org/de/docs/WebAssembly