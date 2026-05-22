Bundestag senkt Luftverkehrsteuer ab Juli 2026 um 2,50 bis 11,40 Euro je Flug. Fluggäste profitieren von niedrigeren Ticketpreisen bei Abflügen aus Deutschland

Der Bundestag hat am Abend des 21. Mai 2026 die Ticketsteuer-Senkung beschlossen. Ab 1. Juli zahlen Fluggäste bei Abflug aus Deutschland je nach Strecke zwischen 2,50 und 11,40 Euro weniger Luftverkehrsteuer.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Jede Bundesregierung gewährt einer Branche einen Steuer-Rabatt, in der Hoffnung, die Preisvorteile landen beim Endkunden. Die Kerosin-Lage 2026 macht genau diese Hoffnung diesmal fraglich. Und fröhlich wiehert der Beamentschimmel 🦄.

Das Wichtigste in Kürze

Kurzstrecke sinkt von 15,53 auf 13,03 Euro, Mittelstrecke von 39,34 auf 33,01 Euro, Langstrecke von 70,83 auf 59,43 Euro pro Ticket

Inkrafttreten 1. Juli 2026, beschlossen mit CDU-, CSU- und SPD-Stimmen

Dem Bund entgehen 2026 rund 185 Millionen Euro, bis 2030 sind es jährlich 355 Millionen Euro

Ob die Ersparnis am Ticketpreis ankommt, hängt von den Airlines und den hohen Kerosinpreisen ab

Warum die Senkung jetzt umstritten bleibt

Luftverkehrsteuer: Koalition senkt erhöhte Abgaben partiell zurück, behält Klimakomponente bei

Der Hintergrund stammt aus dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Die Luftverkehrsteuer war zum 1. Mai 2024 deutlich angehoben worden, in einigen Distanzklassen sogar auf das Doppelte. Mit der Senkung dreht die schwarz-rote Koalition diese Erhöhung partiell zurück und entlastet die Airlines, ohne dabei die Klimakomponente komplett zu streichen.

Die Weitergabe ist das Knackpunkt. Bei einer Kurzstreckenbuchung von 89 Euro entscheiden 2,50 Euro Ersparnis kaum über eine Reise. Bei Langstrecken-Familienflügen summieren sich 11,40 Euro pro Person zwar spürbar, treffen aber auf gestiegene Kerosinpreise infolge des Iran-Krieges.

Ob die Airlines die Steuersenkung als Rabatt durchreichen oder zur Margen-Stabilisierung einbehalten, entscheiden CFO, Wettbewerb und Lastfaktor.

Die Haushaltslücke wirft eine zweite Frage auf. Mit 185 Millionen Euro im laufenden Jahr und 355 Millionen Euro ab 2030 entzieht der Bund einer ohnehin angespannten Kassenlage Mittel, die andernorts gebraucht würden. Im Verkehrshaushalt selbst fehlen die Beträge bei der Schiene, die parallel das größere Investitionspaket im laufenden Bundestag durchläuft.

Die Ticketsteuer-Senkung ist klassische Klientelpolitik: Sie entlastet die Branche zuverlässig, Verbraucher nur, wenn Airlines den Spielraum freiwillig durchreichen. Wer den Klima-Diskurs ernst nimmt, müsste den umgekehrten Weg gehen und die ÖPNV-Preise senken, nicht die Flugsteuer. Für Geschäftskunden ändert sich am Ticket-Preisniveau praktisch nichts. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Vielflieger und Unternehmen jetzt tun können

Reise-Manager prüfen ab Juli, ob Airlines die Steuersenkung weitergeben und vergleichen Kosten mit Alternativen wie der Bahn

Die Buchungsdisziplin bekommt eine kleine Stellschraube. Reise-Manager in Unternehmen prüfen ab Juli, ob ihre Vertrags-Airlines die Steuer-Senkung weitergeben oder ob sich der Vergleich mit alternativen Carriern lohnt. Ein paar Euro pro Ticket summieren sich bei Geschäftsreisen-Volumen sechsstellig pro Jahr und Mittelständler.

Die Alternative Bahn bleibt im Blick. Bei innerdeutschen Verbindungen zwischen Berlin, Hamburg, Frankfurt und München kostet die Bahn meist nicht mehr und liefert das CO2-Argument frei Haus. Wer im Klima-Reporting nach aktuellen Verbraucher-Vorgaben berichtet, behält die geringere Steuersenkung im Auge, ohne sie als Reise-Argument zu überschätzen.

Das Klima-Lager macht parallel mobil. Umweltverbände kritisieren die Senkung als Subvention einer ohnehin steuerlich begünstigten Verkehrsart. Kerosin bleibt von der Energiesteuer befreit, internationale Flüge sind umsatzsteuerfrei. Wer in der Klima-Kommunikation seines Unternehmens transparent bleiben will, sollte die Tank-Subventionen offen ansprechen, statt sie zu verschweigen.

Die Praxisbewertung für Unternehmenskunden fällt nüchtern aus. Spürbar wird die Senkung bei Langstrecken-Vielfliegern, kaum bei innerdeutschen Tagesreisen. Verhandeln Sie mit Ihren Vertrags-Airlines explizit über die Weitergabe, statt sie zu hoffen. Notfalls bleibt der Wettbewerb das stärkste Argument.

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