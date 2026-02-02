Macht Sie Ihr Auto frei oder arm?

Ein durchschnittlicher Pkw kostet seinen Besitzer 87,65 Cent pro Kilometer. Bei 12.000 Kilometern im Jahr macht das über 10.500 Euro. Und dabei steht das Fahrzeug 23 Stunden am Tag nur herum. Zeit für eine unbequeme Rechnung.

Das Wichtigste in Kürze

Ein deutsches Auto steht durchschnittlich 23 Stunden am Tag still und belegt dabei eine Fläche von 12,5 Quadratmetern, etwa die Größe eines Kinderzimmers

Die Vollkosten pro gefahrenem Kilometer liegen 2024 bei durchschnittlich 87,65 Cent, ein Anstieg von 32 Prozent gegenüber 2016

Bis zu einer Jahresfahrleistung von 14.000 Kilometern ist Carsharing kombiniert mit ÖPNV günstiger als ein Neuwagen

Wer die gesparten Autokosten von 3.000 Euro jährlich über 30 Jahre investiert, kann bei einer durchschnittlichen Rendite von 7 Prozent ein Vermögen von über 280.000 Euro aufbauen

Freiheit auf vier Rädern sieht anders aus.

Was verschlingt ein Autoleben wirklich?

Die Zahl klingt abstrakt, bis sie konkret wird: 496.400 Euro. So viel gibt ein durchschnittlicher deutscher Autofahrer im Laufe seines Lebens für Mobilität aus. Das hat eine Analyse von LeasingMarkt.de auf Basis von ADAC- und Destatis-Daten ergeben. Die Rechnung geht von 54 Jahren aktiver Fahrzeit aus, in denen typischerweise drei Neu- und fünf Gebrauchtwagen angeschafft werden.

Die Aufschlüsselung zeigt, wohin das Geld fließt:

Kostenart Lebenszeitkosten Fahrzeugkäufe 223.600 € Kraftstoff 85.600 € Versicherung und Steuern 78.600 € Werkstattkosten 65.400 € Garage und Stellplatz 29.700 € Pflege und Autowäsche 13.500 € Gesamt 496.400 €

Diese Summe übersteigt den durchschnittlichen Kaufpreis eines 120-Quadratmeter-Einfamilienhauses in Deutschland, der bei etwa 340.560 Euro liegt. Anders formuliert: Die meisten Menschen könnten sich ein abbezahltes Haus leisten, wenn sie ihr Mobilitätsbudget umlenken würden.

Die versteckten Kosten, die niemand rechnet

Die ADAC-Autokostenanalyse für 2024 zeigt: Pro Kilometer kostet ein durchschnittliches Auto 87,65 Cent. Das sind 21,66 Cent mehr als noch 2016. Der größte Posten dabei ist nicht der Kraftstoff, sondern der Wertverlust. Ein Neuwagen verliert in den ersten fünf Jahren durchschnittlich 50 bis 60 Prozent seines Wertes. Bei einem Fahrzeug für 40.000 Euro bedeutet das einen Verlust von 20.000 bis 24.000 Euro, bevor überhaupt ein einziger Liter Benzin verbrannt wurde.

Dazu kommen Kosten, die auf keiner Rechnung stehen: 41 Stunden verbringt ein deutscher Autofahrer laut INRIX-Studie jährlich mit der Parkplatzsuche. In Frankfurt sind es sogar 65 Stunden. Diese Suchzeit verursacht Zusatzkosten von durchschnittlich 896 Euro pro Jahr durch verschwendete Zeit, Kraftstoff und Abgasbelastung. Hochgerechnet auf alle deutschen Autofahrer ergibt das volkswirtschaftliche Kosten von über 40 Milliarden Euro jährlich.

Wie viel fahren Städter tatsächlich?

Die durchschnittliche Jahresfahrleistung eines Pkw in Deutschland liegt bei 12.320 Kilometern. Doch diese Zahl verschleiert einen entscheidenden Unterschied: Großstädter fahren deutlich weniger als der Bundesdurchschnitt.

Nach Daten des DAT-Reports legen Bewohner von Großstädten durchschnittlich 12.080 Kilometer im Jahr zurück, Kleinstädter dagegen 13.210 Kilometer. Die Stadtbevölkerung fährt laut Carvertical mit etwa 14 Kilometern täglich nur etwa halb so viel wie Menschen auf dem Land. In Städten mit gut ausgebautem ÖPNV sinkt dieser Wert noch weiter.

Benziner werden im Schnitt nur 9.580 Kilometer pro Jahr bewegt. Bei diesen Fahrleistungen stellt sich eine unbequeme Frage:

Lohnt sich ein eigenes Auto überhaupt?

Die 23-Stunden-Regel

Ein deutsches Auto wird durchschnittlich nur eine Stunde am Tag bewegt. Die restlichen 23 Stunden steht es still, belegt dabei eine Fläche von mindestens 12,5 Quadratmetern und kostet trotzdem weiter Geld. Versicherung, Steuer, Wertverlust und Stellplatzmiete fallen unabhängig davon an, ob das Fahrzeug genutzt wird oder nicht.

Die 23-Stunden-Wahrheit Was Ihr Auto wirklich tut, während Sie dafür bezahlen 23 Stunden Stillstand 1 Std. Fahrt 23 Std. Parken 450 € monatliche Kosten

(auch im Stillstand) 12,5 m² Parkplatzfläche

(= 1 Kinderzimmer) 41 Std. Parkplatzsuche

pro Jahr Auslastung im Vergleich: Auto vs. Alternativen Privat-Pkw 4 % Leih-Fahrrad 25 % ÖPNV-Fahrzeug 50 % Ein privates Auto ist das ineffizienteste Verkehrsmittel der modernen Welt: 1,5 Tonnen Stahl für durchschnittlich 1,2 Personen, die es 96 % der Zeit nicht nutzen.

Laut VCD handelt sich bei etwa drei Vierteln aller Autokosten um Fixkosten. Das bedeutet: Wer sein Auto wenig fährt, zahlt besonders viel pro tatsächlich zurückgelegtem Kilometer. Bei einer Jahresfahrleistung von nur 5.000 Kilometern explodieren die Kosten pro Kilometer regelrecht.

23 Stunden am Tag tut ein Auto genau das: nichts

Wie sieht die Gegenrechnung aus?

Auto vs. Multimodal Berechnen Sie Ihr persönliches Sparpotenzial Ihre Jahresfahrleistung mit dem Auto: 8.000 km/Jahr Eigenes Auto (Neuwagen) 5.415 € pro Jahr inkl. aller Kosten Deutschlandticket + Carsharing 2.489 € pro Jahr bei gleicher Mobilität Ihre jährliche Ersparnis 2.926 € Das sind 244 € pro Monat Was, wenn Sie die Ersparnis investieren? Nach 10 Jahren 40.449 € bei 7% Rendite Nach 20 Jahren 119.998 € bei 7% Rendite Nach 30 Jahren 276.474 € bei 7% Rendite

Der Bundesverband CarSharing hat 2025 eine aktuelle Kostenanalyse veröffentlicht. Das Ergebnis: Bis zu einer Jahresfahrleistung von 14.000 Kilometern ist Carsharing günstiger als ein neu angeschafftes eigenes Auto. 2019 lag diese Schwelle noch bei 10.000 Kilometern. Der Grund für die Verschiebung: Die Anschaffungs- und Fixkosten für Pkw sind stark gestiegen, während die Carsharing-Tarife nur moderat angepasst wurden.

Szenario 1: Die Stadtpendlerin mit 8 Kilometer Arbeitsweg

Maria arbeitet in der Hamburger Innenstadt und wohnt in Altona. Ihr Arbeitsweg beträgt 8 Kilometer, insgesamt fährt sie etwa 8.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto. Die Gegenüberstellung:

Mit eigenem Auto (Opel Corsa, Neuwagen): Laut ADAC-Kostenrechner fallen bei 8.000 Kilometern Jahresfahrleistung Kosten von rund 5.415 Euro pro Jahr an. Das entspricht etwa 451 Euro monatlich für ein Fahrzeug, das sie hauptsächlich für den Arbeitsweg nutzt.

Multimodal mit Deutschlandticket und Carsharing: Das Deutschlandticket kostet seit Januar 2025 58 Euro monatlich, also 696 Euro im Jahr. Für gelegentliche Fahrten, Großeinkäufe und Ausflüge nutzt Maria Carsharing. Bei einer Carsharing-Fahrleistung von 3.000 Kilometern jährlich entstehen Kosten von etwa 1.400 Euro. Die Gesamtkosten: 2.096 Euro.

Ersparnis: 3.319 Euro pro Jahr

Szenario 2: Der Gelegenheitsfahrer

Thomas besitzt ein Auto hauptsächlich für Wochenendausflüge und den gelegentlichen Baumarktbesuch. Seine Jahresfahrleistung liegt bei 5.000 Kilometern. Ein eigenes Fahrzeug kostet ihn dennoch etwa 4.200 Euro jährlich. Mit einer Kombination aus Deutschlandticket (696 Euro), E-Bike für den Alltag (etwa 200 Euro Jahreskosten bei einem Kaufpreis von 2.500 Euro und 10 Jahren Nutzungsdauer) und Carsharing für spezielle Anlässe (800 Euro) kommt er auf Gesamtkosten von 1.696 Euro.

Ersparnis: 2.504 Euro pro Jahr

Szenario 3: Die Familie mit Kindern

Für Familien wird die Rechnung komplexer, bleibt aber erstaunlich. Familie Müller fährt 12.000 Kilometer im Jahr, davon 80 Prozent innerstädtisch. Ihr VW Golf kostet sie etwa 6.800 Euro jährlich. Die Alternative: Deutschlandticket für beide Eltern (1.392 Euro), ein Lastenrad für den Kindertransport und Einkäufe (300 Euro Jahreskosten bei 3.000 Euro Anschaffung und 10 Jahren Nutzung), Carsharing für Ausflüge und längere Strecken (2.400 Euro bei 4.000 Kilometern). Gesamtkosten: 4.092 Euro.

Ersparnis: 2.708 Euro pro Jahr

Warum halten wir trotzdem am Auto fest?

Die Zahlen sind eindeutig. Trotzdem besitzen 49,1 Millionen Deutsche einen Pkw, und die Zahl steigt. Der Grund liegt nicht in der Rationalität, sondern in der Psychologie.

Die Freiheits-Illusion

Das meistgenannte Argument für das eigene Auto lautet: Freiheit. Jederzeit losfahren können, unabhängig sein, spontan entscheiden. Doch wie oft nutzen Sie diese Freiheit tatsächlich? Die Daten zeigen: Der durchschnittliche Deutsche legt pro Tag 3,4 Wege zurück, mit einer mittleren Wegelänge von 14,7 Kilometern. Die meisten dieser Wege sind planbar, etwa der Arbeitsweg, der Einkauf, das Bringen der Kinder. Die spontane Mitternachtsfahrt ans Meer bleibt für die meisten Menschen Fantasie.

Der Status-Effekt

Das Auto ist in Deutschland mehr als ein Transportmittel. Der DAT-Report zeigt, dass die Autobesitzer immer größere Fahrzeuge wählen. SUVs verzeichnen den stärksten Zuwachs. Dabei hat das Fahrzeug oft eine Funktion, die nichts mit Mobilität zu tun hat: die Kommunikation von Status. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Frank hat dieses Phänomen als „Ausgabenkaskade" beschrieben. Wenn der Nachbar einen größeren Wagen fährt, entsteht sozialer Druck, ebenfalls aufzurüsten.

Die Sunk-Cost-Falle

„Das Auto ist ja schon bezahlt" ist einer der teuersten Denkfehler. Die bereits ausgegebenen Kosten für Anschaffung sind versunken und sollten keine zukünftigen Entscheidungen beeinflussen. Relevant sind nur die laufenden Kosten: Versicherung, Steuer, Wartung, Wertverlust, Stellplatz. Und die fallen an, ob das Auto fährt oder nicht. Ein bereits bezahltes Auto zu behalten, das man nicht braucht, ist keine Ersparnis, sondern eine fortlaufende Geldverbrennung.

Für wen funktioniert das autofreie Leben?

Nicht jeder kann und sollte das Auto abschaffen. Wer auf dem Land wohnt, beruflich auf das Fahrzeug angewiesen ist oder körperlich eingeschränkt ist, hat andere Optionen. Doch für eine wachsende Zahl von Stadtbewohnern ist das eigene Auto längst keine Notwendigkeit mehr, sondern eine teure Gewohnheit.

Checkliste: Passt ein autofreies Leben zu Ihnen?

Prüfen Sie diese Kriterien ehrlich:

Sie wohnen in einer Stadt mit gutem ÖPNV (Taktung unter 15 Minuten)

Ihr Arbeitsweg beträgt weniger als 15 Kilometer

Sie fahren weniger als 14.000 Kilometer im Jahr

Mindestens ein Carsharing-Anbieter hat Stationen im Umkreis von 500 Metern

Sie können für Langstrecken planen (Mietwagen, Bahn, Fernbus)

Sie haben keine körperlichen Einschränkungen, die ein eigenes Fahrzeug erfordern

Treffen vier oder mehr Punkte zu, lohnt sich ein ernsthafter Testlauf.

Wie gelingt der Umstieg praktisch?

Der Abschied vom eigenen Auto muss kein abrupter Schnitt sein. Ein schrittweiser Übergang reduziert das Risiko und gibt Zeit für Anpassungen.

450 Euro Stellplatzmiete für ein Fahrzeug, das selten fährt

Phase 1: Das Auto-Tagebuch (4 Wochen)

Notieren Sie jeden Tag, wofür Sie Ihr Auto nutzen: Strecke, Zweck, Uhrzeit. Markieren Sie, welche Fahrten Sie auch anders hätten erledigen können. Die meisten Menschen sind überrascht, wie selten sie ihr Fahrzeug tatsächlich brauchen.

Phase 2: Alternativen testen (8 Wochen)

Besorgen Sie sich das Deutschlandticket und melden Sie sich bei einem Carsharing-Anbieter an. Testen Sie bewusst Alternativen für die Fahrten, die Sie im Tagebuch als ersetzbar markiert haben. Prüfen Sie, ob ein E-Bike oder Lastenrad Ihren Bedürfnissen entspricht.

Alternative Anmeldung Monatliche Kosten Deutschlandticket Online bei DB oder Verkehrsverbund 58 € ShareNow App-Download, Führerschein verifizieren 0 € Grundgebühr, Nutzung nach Zeit Stadtmobil Online-Anmeldung mit Einlage Ca. 5 € Grundgebühr + Nutzung E-Bike (Leasing) Über Arbeitgeber oder privat Ab 50 €

Phase 3: Stilllegung (3 Monate)

Melden Sie Ihr Auto vorübergehend ab, verkaufen Sie es aber noch nicht. Die Abmeldekosten sind minimal, Sie sparen sofort Versicherung und Steuer. Parken Sie das Fahrzeug auf einem privaten Stellplatz und leben Sie drei Monate konsequent ohne. Das gibt Sicherheit, ohne endgültige Fakten zu schaffen.

Phase 4: Verkauf und Investment

Nach einem erfolgreichen Testlauf verkaufen Sie das Fahrzeug. Den Erlös und die künftigen Ersparnisse können Sie gezielt investieren. Ein Gebrauchtwagen in gutem Zustand bringt je nach Modell und Alter noch 5.000 bis 15.000 Euro.

Was tun mit dem gesparten Geld?

Die eigentliche Frage lautet nicht, ob Sie ohne Auto leben können. Die Frage lautet: Was könnten Sie mit 3.000 Euro mehr pro Jahr anfangen?

Die Vermögensrechnung

Angenommen, Sie sparen durch den Umstieg auf multimodale Mobilität 3.000 Euro im Jahr. Wenn Sie diesen Betrag über 30 Jahre in einen breit gestreuten ETF investieren, der historisch durchschnittlich 7 Prozent Rendite erwirtschaftet, ergibt sich folgendes Bild:

Nach Jahren Eingezahlt Vermögen bei 7% Rendite 10 30.000 € 41.449 € 20 60.000 € 122.988 € 30 90.000 € 283.382 €



Zum Vergleich: Das entspricht etwa der Hälfte dessen, was ein durchschnittlicher Autofahrer in seinem Leben für Mobilität ausgibt. Der Unterschied: Das eine Geld ist weg, das andere wächst und arbeitet für Sie.

Die Zeit-Rechnung

Im Artikel über den echten Stundenlohn haben wir gezeigt, dass viele Menschen für einen realen Stundensatz von unter 15 Euro arbeiten, wenn man alle arbeitsbezogenen Kosten und Zeiten einrechnet. Bei diesem Stundenlohn entsprechen 3.000 Euro Ersparnis 200 Stunden weniger Arbeit pro Jahr. Das sind fünf volle Arbeitswochen, die Sie nicht mehr für Ihr Auto arbeiten müssen.

Mehr Genug!

Was bedeutet das für Ihre Unabhängigkeit?

Ein Mensch, der kein Auto braucht, ist flexibler als einer, der auf sein Fahrzeug angewiesen ist. Wer weniger Fixkosten hat, kann Risiken eingehen, etwa den Schritt in die Selbstständigkeit, einen Jobwechsel mit Gehaltseinbuße oder eine längere Auszeit.

Die 500.000 Euro, die ein durchschnittlicher Autofahrer in seinem Leben für Mobilität ausgibt, sind nicht einfach nur Geld. Sie sind gebundene Lebenszeit, eingeschränkte Optionen, verzögerte Unabhängigkeit. Jeder Euro, der nicht in ein parkendes Auto fließt, ist ein Euro, der Ihr Leben reicher macht. Nicht an Besitz, sondern an Möglichkeiten.

Das Auto als Einmannshow, ein 1,5-Tonnen-Fahrzeug für eine Person, die durchschnittlich 33 Minuten pro Tag darin sitzt, gehört zu den ineffizientesten Erfindungen der modernen Welt. In Städten, wo Alternativen existieren, ist das Festhalten daran keine Notwendigkeit mehr, sondern eine Entscheidung, die Sie hinterfragen können.

1,5 Tonnen Stahl für 80 Kilogramm Mensch

FAQ

Ist Carsharing nicht total unpraktisch im Alltag? Die Verfügbarkeit von Carsharing hat sich in den letzten Jahren drastisch verbessert. In deutschen Großstädten gibt es mittlerweile sowohl stationsbasierte Anbieter wie Stadtmobil als auch Free-Floating-Dienste wie ShareNow. Die Buchung erfolgt per App in Sekunden, die Fahrzeuge sind oft in unter fünf Minuten Fußweg erreichbar. Studien zeigen, dass Carsharing-Nutzer den ÖPNV sogar häufiger nutzen als vorher, weil sie bewusster über ihre Mobilität nachdenken. Was mache ich bei schlechtem Wetter? Regenbekleidung für das Fahrrad kostet unter 100 Euro und hält mehrere Jahre. Alternativ gibt es für Vielradler wetterfeste Ponchos, die in Sekunden übergezogen sind. Für wirklich schlechte Tage bleibt das Carsharing oder der ÖPNV. Die ehrliche Frage lautet: Wie viele Tage im Jahr ist das Wetter tatsächlich so schlecht, dass Sie nicht Fahrrad fahren können? In den meisten Regionen Deutschlands sind das weniger als 30 Tage. Wie funktioniert das mit Kindern? Lastenräder haben sich als Familienlösung etabliert und können zwei bis drei Kinder plus Einkäufe transportieren. Die Anschaffungskosten von 2.500 bis 5.000 Euro amortisieren sich innerhalb eines Jahres gegenüber einem Zweitwagen. Für längere Familienausflüge bieten Carsharing-Anbieter zunehmend auch Familienautos und sogar Siebensitzer an. Viele Familien berichten, dass die bewusste Planung von Autofahrten den Alltag sogar entspannt, weil weniger spontane Fahrten anfallen. Sind die Berechnungen auch für Gebrauchtwagen gültig? Auch Gebrauchtwagen verursachen erhebliche Kosten. Laut Bundesverband CarSharing ist Carsharing selbst gegenüber einem geschenkten Gebrauchtwagen bei Jahresfahrleistungen unter 4.000 Kilometern günstiger. Der Grund: Die Fixkosten für Versicherung, Steuer, Wartung und Stellplatz bleiben, der Wertverlust ist zwar geringer, aber nicht null. Ältere Fahrzeuge haben zudem oft höhere Reparaturkosten. Was ist mit dem Urlaubsverkehr? Für Urlaubsfahrten gibt es mehrere Optionen: Mietwagen sind für ein bis zwei Wochen im Jahr deutlich günstiger als ein ganzjährig gehaltenes Auto. Die Deutsche Bahn bietet Sparpreise ab 17,90 Euro, Fernbusse fahren für noch weniger. Für Familien mit viel Gepäck lohnt sich ein Mietwagen ab etwa 40 Euro pro Tag inklusive aller Kilometer. Viele Urlaubsziele sind per Bahn besser erreichbar als mit dem Auto, ohne Stau und ohne Parkplatzsuche. Verliere ich nicht meine Spontanität? Die Vorstellung, dass Autobesitzer spontaner sind, hält der Realität selten stand. Die meisten Autofahrten sind Routine: Arbeitsweg, Einkauf, feste Termine. Wirklich spontane Fahrten machen einen minimalen Anteil der Jahresfahrleistung aus. Carsharing ermöglicht ebenfalls spontane Fahrten, oft mit wenigen Minuten Vorlauf. Die gefühlte Freiheit des Autobesitzes wird selten tatsächlich genutzt und kostet jeden Monat reales Geld.

Glossar

Carsharing

Carsharing bezeichnet die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen, die von einem Anbieter bereitgestellt werden. Nutzer zahlen nur für die tatsächliche Fahrzeit oder Strecke. Unterschieden wird zwischen stationsbasiertem Carsharing, bei dem Fahrzeuge an festen Stationen abgeholt und zurückgegeben werden, und Free-Floating-Carsharing, bei dem Fahrzeuge flexibel im Stadtgebiet abgestellt werden können.

Deutschlandticket

Das Deutschlandticket ist ein seit Mai 2023 gültiges Abonnement für den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland. Es berechtigt zur Nutzung aller Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalzüge. Der Preis liegt seit Januar 2025 bei 58 Euro monatlich, ab Januar 2026 bei 63 Euro. Nicht gültig in Fernzügen wie ICE, IC oder EC.

Fixkosten

Fixkosten sind Kosten, die unabhängig von der Nutzung eines Fahrzeugs anfallen. Dazu gehören Kfz-Steuer, Versicherung, Stellplatzmiete und anteiliger Wertverlust. Beim Auto machen Fixkosten etwa 75 Prozent der Gesamtkosten aus. Sie fallen auch dann an, wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird.

Free-Floating ist ein Carsharing-Modell, bei dem Fahrzeuge innerhalb eines definierten Geschäftsgebiets flexibel abgestellt werden können. Die Ortung erfolgt per Smartphone-App. Einwegfahrten sind möglich, da das Fahrzeug nicht zum Ausgangspunkt zurückgebracht werden muss. Verbreitete Anbieter sind ShareNow und Miles.

Jahresfahrleistung

Die Jahresfahrleistung bezeichnet die Gesamtzahl der Kilometer, die ein Fahrzeug innerhalb eines Jahres zurücklegt. In Deutschland liegt der Durchschnitt bei 12.320 Kilometern pro Pkw. Die Jahresfahrleistung ist entscheidend für die Berechnung von Versicherungsprämien und den Vergleich zwischen Autobesitz und Alternativen.

Lastenrad

Ein Lastenrad ist ein Fahrrad mit integrierter Transportbox oder verlängertem Gepäckträger, das für den Transport von Kindern, Einkäufen oder schweren Lasten konstruiert ist. Elektrisch unterstützte Modelle ermöglichen Zuladungen von 100 bis 200 Kilogramm. In urbanen Gebieten ersetzt das Lastenrad zunehmend den Zweitwagen.

Multimodale Mobilität

Multimodale Mobilität bedeutet die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel je nach Situation und Bedarf. Ein multimodal mobiler Mensch kombiniert etwa Fahrrad für kurze Strecken, ÖPNV für den Arbeitsweg und Carsharing für Großeinkäufe. Das Gegenteil ist monomodale Mobilität, bei der ausschließlich ein Verkehrsmittel genutzt wird.

Opportunitätskosten

Opportunitätskosten bezeichnen den entgangenen Nutzen, der durch eine alternative Verwendung von Ressourcen hätte entstehen können. Bei Autokosten bezeichnen Opportunitätskosten das Vermögen, das bei Investition der Autoausgaben entstanden wäre. 3.000 Euro jährlich über 30 Jahre investiert ergeben bei 7 Prozent Rendite etwa 283.000 Euro.

Pendlerpauschale

Die Pendlerpauschale ist eine steuerliche Entlastung für Arbeitnehmer, die Fahrtkosten zwischen Wohnort und Arbeitsstätte geltend machen. Ab 2026 gilt ein einheitlicher Satz von 38 Cent pro Kilometer ab dem ersten Kilometer. Die Pauschale gilt unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel und wird als Werbungskosten in der Steuererklärung angegeben.

Stellplatzkosten

Stellplatzkosten umfassen alle Kosten für das Abstellen eines Fahrzeugs. Dazu gehören Garagenmiete, Tiefgaragenstellplatz oder Anwohnerparkausweis. In deutschen Großstädten liegen die Kosten für einen Tiefgaragenstellplatz bei 80 bis 150 Euro monatlich. Öffentliches Parken am Straßenrand ist oft kostenlos, verursacht aber versteckte Kosten durch Parkplatzsuche.

Die Sunk-Cost-Fallacy ist ein Denkfehler, bei dem bereits getätigte, unwiederbringliche Ausgaben zukünftige Entscheidungen beeinflussen. Beim Auto äußert sich dies in der Überlegung „Das Auto ist ja schon bezahlt", obwohl die Anschaffungskosten irrelevant für die Frage sind, ob das Fahrzeug weiterhin gehalten werden sollte.

Total Cost of Ownership

Total Cost of Ownership (TCO) bezeichnet die Gesamtbetriebskosten eines Fahrzeugs über die gesamte Nutzungsdauer. Die TCO umfassen Anschaffungspreis, Wertverlust, Kraftstoff, Versicherung, Steuer, Wartung, Reparaturen und Stellplatz. Der ADAC berechnet die TCO für über 9.000 Fahrzeugmodelle und veröffentlicht die Ergebnisse zweimal jährlich.

Ein Parkplatz braucht so viel Fläche wie ein Kinderzimmer

Verkehrsverbund

Ein Verkehrsverbund ist ein Zusammenschluss mehrerer Verkehrsunternehmen in einer Region zu einem einheitlichen Tarifsystem. Er ermöglicht die Nutzung verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel mit einem Ticket. Das Deutschlandticket gilt in allen deutschen Verkehrsverbünden für den Nahverkehr.

Wertverlust

Wertverlust bezeichnet die Differenz zwischen Anschaffungspreis und aktuellem Marktwert eines Fahrzeugs. Er ist der größte Einzelposten der Autokosten. Ein Neuwagen verliert in den ersten fünf Jahren durchschnittlich 50 bis 60 Prozent seines Wertes. Der Wertverlust ist am höchsten im ersten Jahr nach der Zulassung.

