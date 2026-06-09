Jeden Morgen packt irgendwo in Deutschland jemand seine Sachen für ein neues Leben im Ausland. Im Jahr 2024 verließen 269.986 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger das Land, und gleichzeitig kamen weniger zurück, als gingen.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen Qualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & Discover

Jetzt hinzufügen

Der Wanderungssaldo stand bei minus 87.179 Personen. Dieser Ratgeber beantwortet die drei Fragen, an denen sich jeder Auswanderungsplan entscheidet: Lohnt sich der Schritt überhaupt, wohin kann man realistisch gehen, und was spricht dagegen.

Wie viele Deutsche wandern wirklich aus?

270.000 Fortzüge aus Deutschland jährlich, doch viele kehren zurück. Statistik erfasst jeden Grenzübertritt, einschließlich Auslandssemester und Saisonzüge

Die nackten Zahlen wirken dramatischer, als sie sind. Knapp 270.000 Fortzüge klingen nach Massenflucht, doch ein großer Teil dieser Menschen kehrt zurück. Die Wanderungsstatistik des Statistischen Bundesamtes erfasst jeden Grenzübertritt, also auch den Studenten mit Auslandssemester, die Entsandte mit Zweijahresvertrag und die Rentnerin, die im Winter nach Spanien zieht und im Sommer wieder in Bayern wohnt.

Wie viele davon dauerhaft bleiben, wird gar nicht erhoben.

Aussagekräftiger ist das Profil der Auswandernden. Die German Emigration and Remigration Panel Study des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, eine Langzeitbefragung mit fast 7.000 Teilnehmenden, zeichnet ein klares Bild. Zwei Drittel der Auswandernden sind jünger als 40 Jahre.

Drei Viertel besitzen einen Hochschulabschluss. Auswanderung aus Deutschland ist also überwiegend eine Sache gut ausgebildeter junger Erwachsener, die beruflich mobil sind. Die Studie zeigt außerdem, dass die meisten von vornherein nur eine begrenzte Zeit im Ausland planen.

Das schnelle Geld allein treibt die wenigsten an. Die GERPS-Befragten nennen berufliche Gründe, Partnerschaft und Familie sowie die Aussicht auf höhere Lebenszufriedenheit als zentrale Motive.

Das deckt sich mit einer ernüchternden Erkenntnis aus der Migrationsforschung: Viele Menschen tragen den Auswanderungswunsch jahrelang mit sich, ohne ihn je umzusetzen.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat festgestellt, dass die Absicht deutlich weiter verbreitet ist als die tatsächliche Migration. Alter, finanzielle Mittel und die Familiensituation entscheiden am Ende darüber, ob aus dem Traum ein Koffer wird.

Spricht überhaupt etwas dafür?

Schweiz zahlt Fachkräften deutlich höhere Löhne als Deutschland bei niedrigeren Steuersätzen: IT-Spezialisten, Ingenieurinnen und Ärzte profitieren finanziell besonders

Die ehrlichste Antwort lautet: Das hängt davon ab, was Sie sich erhoffen. Drei Erwartungen tauchen in Beratungsgesprächen immer wieder auf, und sie halten der Realität unterschiedlich gut stand.

Mehr Netto vom Brutto

Die Schweiz zahlt Fachkräften deutlich höhere Löhne als Deutschland, und das bei niedrigeren Einkommensteuersätzen. Für IT-Spezialisten, Ingenieurinnen und Ärzte ist der finanzielle Sprung real und sofort spürbar. Gleichzeitig sind die Lebenshaltungskosten in Zürich oder Genf so hoch, dass ein Teil des Mehrverdiensts direkt wieder verschwindet. Die Rechnung geht trotzdem für viele auf, weil das verfügbare Einkommen am Monatsende steigt. Wichtig bleibt die Gesamtbetrachtung, nicht der Blick auf die Bruttozahl im Arbeitsvertrag.

Bessere Lebensqualität

Sonne, Meer und ein langsamerer Alltag ziehen besonders Menschen nach Portugal, Spanien und Italien. Die Lebenshaltungskosten liegen in vielen Regionen unter dem deutschen Niveau, das Klima erleichtert das Leben im Freien, und die Gesundheitssysteme erreichen einen ordentlichen Standard. Der Haken zeigt sich oft erst nach dem ersten Jahr. Ohne die Landessprache bleiben viele in einer Blase aus anderen Deutschen hängen und kommen im Alltag mit Behörden, Handwerkern und Nachbarn kaum voran.

Karriere und Neuanfang

Kanada, Australien und die USA werben gezielt um qualifizierte Zuwanderer, vor allem in IT, Gesundheit, Ingenieurwesen und im Handwerk. Diese Länder bieten internationale Arbeitsmärkte, multikulturelle Städte und für ehrgeizige Berufstätige echte Aufstiegschancen. Der Preis dafür sind strenge Auswahlverfahren, lange Wartezeiten und Punktesysteme, die jeden Lebenslauf nüchtern durchrechnen. Ein Neuanfang ist möglich, aber er wird nicht verschenkt.

Wohin kann man überhaupt gehen?

Deutsche Auswanderer profitieren von Freizügigkeit innerhalb der EU und EFTA: Umzug nach Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Österreich oder in die Niederlande ist ohne Visum möglich

Die Welt teilt sich für deutsche Auswandernde in drei sehr unterschiedliche Zonen auf, und die Unterschiede sind größer als jeder Klimavorteil.

Innerhalb der EU und EFTA: der einfache Weg

Die Freizügigkeit in der Europäischen Union macht den Umzug nach Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Österreich oder in die Niederlande denkbar einfach. Sie brauchen kein Visum, dürfen arbeiten und sich niederlassen, und nach einer gewissen Aufenthaltsdauer melden Sie sich nur bei den lokalen Behörden an. Die Schweiz steht über die EFTA-Abkommen praktisch gleichberechtigt daneben, prüft den Zuzug aber etwas strenger. Innerhalb Europas lebten 2024 die meisten Deutschen in der Schweiz mit rund 323.600 Personen, gefolgt von Österreich mit 232.700 und Spanien mit 128.000.

Dieser Weg eignet sich für fast jede Lebenslage. Berufstätige finden offene Arbeitsmärkte, Familien profitieren von der Nähe zur alten Heimat, und Rentnerinnen schätzen die kurzen Wege für Besuche. Der entscheidende Vorteil bleibt die Reversibilität. Gefällt es nicht, fahren Sie mit dem Auto zurück, ohne ein Visum aufzugeben.

Klassische Einwanderungsländer: der geprüfte Weg

Kanada, Australien und Neuseeland nehmen Zuwanderer nicht aus Sympathie auf, sondern nach Bedarf. Ihre Punktesysteme bewerten Alter, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse und gefragte Qualifikationen. Sind Sie jung, sprechen fließend Englisch und arbeiten in einem Mangelberuf, stehen die Karten gut.

Ab Mitte 40 oder in einem gesättigten Berufsfeld scheitern viele schon an der Vorauswahl. Die USA bleiben trotz ihres komplizierten und langwierigen Visumsystems ein Sehnsuchtsziel, vor allem für Hochqualifizierte mit einem konkreten Jobangebot.

Für diese Länder gilt eine eiserne Regel: Beginnen Sie früh. Die Verfahren dauern Monate bis Jahre, und ohne Geduld, Geld für Gebühren und einen langen Atem wird daraus nichts. Ein Beratungsgespräch bei einer auf das Zielland spezialisierten Stelle spart oft mehr, als es kostet.

Aufstrebende Ziele und Steueroasen: der spekulative Weg

In den letzten Jahren werben Länder wie Thailand, Panama, Paraguay, Uruguay und Dubai aktiv um wohlhabende Auswandernde und ortsunabhängig Arbeitende.

Thailand hat mit dem Destination Thailand Visa ein Programm für Langzeitaufenthalte aufgelegt, Panama lockt mit einem der einfachsten Residency-Programme der Welt, und mehrere Golfstaaten verzichten ganz auf Einkommensteuer. Estland und Portugal haben spezielle Visa für Remote-Worker eingeführt.

Diese Ziele klingen verführerisch, verlangen aber Vorsicht. Vieles, was als steuerfreies Paradies beworben wird, kommt von Anbietern, die an Ihrer Auswanderung verdienen.

Politische Stabilität, medizinische Versorgung auf europäischem Niveau und Rechtssicherheit sind dort längst nicht überall garantiert. Prüfen Sie jede Verheißung mit dem gleichen Misstrauen, das Sie einem zu guten Gebrauchtwagenangebot entgegenbringen würden.

Was muss man mitbringen, um anzukommen?

Spracherwerb ist entscheidend für erfolgreiche Integration nach einem Umzug ins Ausland, besonders in Portugal, Spanien und Italien

Ankommen bedeutet mehr als landen. Vier Voraussetzungen entscheiden darüber, ob aus dem Umzug ein gelungenes neues Leben wird.

Die Sprache steht an erster Stelle, und zwar mit Abstand. In englischsprachigen Ländern reicht solides Schulenglisch für den Start, doch in Portugal, Spanien oder Italien öffnet erst die Landessprache die Türen zu Arbeit, Freundschaften und Behörden. Beratungsstellen empfehlen, mindestens sechs Monate vor dem Umzug mit dem Lernen zu beginnen.

Verschieben Sie es bis zur Ankunft, verlieren Sie das erste Jahr im sprachlichen Niemandsland.

Finanzielle Reserven bilden das zweite Fundament. Rechnen Sie damit, dass der Start teurer und langsamer wird als geplant. Kautionen, Anwaltskosten, doppelte Mieten in der Übergangszeit und Wochen ohne Einkommen summieren sich schnell. Ein Polster von mehreren Monatsausgaben verhindert, dass die ersten Schwierigkeiten den ganzen Plan kippen.

Berufliche Qualifikation zählt dort am meisten, wo sie nachgefragt wird. Mangelberufe in IT, Pflege, Medizin und Technik ebnen den Weg, weil ganze Einwanderungsprogramme um sie herum gebaut sind. Lassen Sie deutsche Abschlüsse frühzeitig auf ihre Anerkennung prüfen, denn ein Meisterbrief oder Diplom ist im Ausland nicht automatisch gültig.

Realistische Erwartungen schließlich trennen die geglückte Auswanderung von der enttäuschten Rückkehr. Ein Probeaufenthalt von vier bis acht Wochen, am besten außerhalb der Urlaubssaison, zeigt den echten Alltag mit Regen, Bürokratie und Heimweh. Nach diesem Test wissen Sie deutlich besser, worauf Sie sich einlassen.

Die teuersten Fehler beim Auswandern entstehen nicht im Zielland, sondern am deutschen Schreibtisch, wo Steuern und Versicherungen aus Bequemlichkeit auf später verschoben werden. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was spricht dagegen?

Auswanderer müssen mit Steuerfallen rechnen: Deutschland beendet zwar die unbeschränkte Steuerpflicht bei Wegzug, doch das Finanzamt verfolgt Auswandernde über Grenzen hinweg

Hier liegt der Teil, den die bunten Auswanderer-Dokus gern übergehen. Die Gegenargumente sind weniger romantisch als die Strandfotos, aber sie kosten im Ernstfall richtig Geld und Nerven.

Die Steuerfallen reichen über die Grenze

Mit dem dauerhaften Wegzug endet in Deutschland die unbeschränkte Steuerpflicht, doch das Finanzamt lässt manche Auswandernde nicht so leicht los. Ziehen Sie in ein Niedrigsteuerland, kann die erweiterte beschränkte Steuerpflicht nach Paragraf 2 des Außensteuergesetzes greifen und bestimmte deutsche Einkünfte weiterhin besteuern. Deutlich härter trifft die Wegzugsbesteuerung nach Paragraf 6 des Außensteuergesetzes alle, die mindestens ein Prozent an einer Kapitalgesellschaft halten. Bei ihnen werden fiktive Veräußerungsgewinne besteuert, also Gewinne aus einem Verkauf, der gar nicht stattgefunden hat.

Seit dem 1. Januar 2026 wurde diese Wegzugsbesteuerung auf Anteile an Investmentfonds und ETFs im Privatvermögen ausgeweitet. Damit kann der Wegzug auch normale Anleger treffen, die ihr Vermögen still und unauffällig in Fonds gespart haben. Sind Sie betroffen, sollten Sie vor dem Umzug einen auf internationales Steuerrecht spezialisierten Berater konsultieren. Diese Beratung gehört zu den wenigen Ausgaben, bei denen Sparen fast immer teurer wird.

Die Krankenversicherung ist nicht mitgereist

Mit der Abmeldung aus Deutschland endet in der Regel die Pflicht zur gesetzlichen Krankenversicherung, und damit ihr Schutz. Innerhalb der EU, des EWR und der Schweiz greift die europäische Koordinierung, doch wer dauerhaft in ein Land außerhalb dieser Zone zieht, verliert den Schutz der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung vollständig.

Eine internationale Krankenversicherung ist dann Pflicht, und sie kostet je nach Alter und Anbieter ab rund 80 Euro im Monat aufwärts.

Achten Sie auf Vorerkrankungen, eine lebenslange Verlängerungsgarantie und den Rücktransport nach Deutschland, denn den müssen Sie sonst selbst zahlen.

Besonders heikel ist die Rückkehr. Seit dem 1. Januar 2026 ist es für über 55-Jährige durch eine Gesetzesänderung erheblich schwerer geworden, aus dem Ausland wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zurückzukehren.

Eine Anwartschaftsversicherung für rund 70 Euro im Monat hält die Tür offen, weil sie die Mitgliedschaft ohne Leistungsanspruch konserviert. Diese Option leichtfertig aufzugeben, rächt sich oft erst Jahre später.

Die Rente bleibt, aber die Regeln ändern sich

Eine Entwarnung gibt es bei der gesetzlichen Rente. Die in Deutschland erworbenen Ansprüche bleiben beim Umzug ins Ausland vollständig erhalten, und die Deutsche Rentenversicherung zahlt aktuell rund 1,7 Millionen Renten in über 150 Länder aus.

Allerdings gilt ab dem dauerhaften Wegzug nur noch beschränkte Steuerpflicht, was den Wegfall des Grundfreibetrags bedeuten kann. Hinzu kommt ein jährlicher Lebensnachweis, ohne den die Zahlung stockt. Welches Land die Rente besteuern darf, regeln Doppelbesteuerungsabkommen, die von Zielland zu Zielland verschieden ausfallen.

Die soziale Wurzel wird gekappt

Der schwerste Posten taucht in keiner Steuertabelle auf. Freundschaften, die über Jahrzehnte gewachsen sind, lassen sich per Videoanruf nur konservieren, nicht ersetzen. Großeltern verpassen das Aufwachsen der Enkel, alte Eltern werden aus der Ferne pflegebedürftig, und der Freundeskreis im neuen Land muss bei null beginnen.

Die GERPS-Daten zeigen, dass gerade die sozialen Beziehungen und das Wohlbefinden über den langfristigen Erfolg einer Auswanderung mitentscheiden. Genau dieser unterschätzte Faktor treibt viele wieder zurück.

Wie trifft man die Entscheidung?

Vor dem Umzug ins Ausland: Ehrliche Selbstprüfung zu Sprachlernbereitschaft, finanziellen Reserven, Behördengängen, Steuern und Krankenversicherung notwendig

Am Ende läuft alles auf eine ehrliche Selbstprüfung hinaus. Stellen Sie sich nicht die Frage, ob das Zielland schön ist, denn das sind die meisten. Fragen Sie stattdessen, ob Sie bereit sind, die Sprache wirklich zu lernen, mehrere Monate Reserven aufzubrauchen und Behördengänge in einer fremden Bürokratie zu überstehen. Klären Sie Steuern und Krankenversicherung, bevor Sie den Mietvertrag unterschreiben, nicht danach.

Ein Probeaufenthalt außerhalb der Ferienzeit ersetzt jede Hochglanzbroschüre. Bleibt der Wunsch nach acht Wochen Alltag bestehen, ist der wichtigste Test bestanden. Die Auswanderung gelingt selten den Mutigen allein, sondern meist den Vorbereiteten.

Die offiziellen Zahlen zur Wanderung zwischen Deutschland und dem Ausland veröffentlicht das Statistische Bundesamt fortlaufend und kostenlos, ein nüchterner erster Anlaufpunkt für jeden, der mit dem Gedanken spielt.