Vor ein paar Wochen saß ich mit drei Freunden auf einem Sofa und sah ein Bundesligaspiel, das eigentlich niemanden am Tisch interessierte, ein Mittelfeldteam gegen ein anderes Mittelfeldteam, Spieltag irgendwas. Bevor der Ball zum ersten Mal die Mittellinie überquerte, hatte ich den Namen eines Wettanbieters elf Mal gelesen.

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Auf der Bande, auf der Brust des Torwarts, im Spot davor, im Spot danach und in einem Einblender, der mir ungefragt mitteilte, mein Verein gehe mit einer Quote von 2,30 ins Spiel. Nach dieser Zahl hatte niemand verlangt. Geliefert wurde sie trotzdem, so verlässlich wie der Anpfiff.

Irgendwann in der ersten Halbzeit sagte einer der drei, eher nebenbei, er habe gerade zehn Euro auf ein Tor vor der Pause gesetzt. Keine große Sache. Ein Bier kostet im Stadion fast genauso viel. Genau an dieser Stelle werde ich hellhörig, denn die ganze Branche lebt von dem Halbsatz „keine große Sache“.

Aus vielen kleinen Sachen wird mit der Zeit eine ziemlich große, und als wir das Sofa gegen Mitternacht räumten, hatte mein Freund nicht zehn, sondern fünfzig Euro gesetzt, von denen er fünfundvierzig nie wiedersah. Betrunken war er nicht, verzweifelt auch nicht, ein Hasardeur schon gar nicht. Ferngesehen hatte er, mehr nicht.

Mir liegt der moralische Zeigefinger fern. Ich mag Fußball, ich mag das Stadion, ich trinke sogar das überteuerte Bier. Mir geht es um eine schlichte Unterscheidung, die im Eifer des Spiels gern verschwimmt:

Die Wette fühlt sich an, als gehöre sie zum Fußball, dabei gehört sie nur zur Werbung, die um den Fußball herum aufgebaut ist. Hat man diese beiden Dinge einmal sauber getrennt, sieht man das nächste Trikot mit anderen Augen.

Wie ist die Wette überhaupt aufs Trikot gekommen?

Sportwetten wurden zum 1. Juli 2021 durch den Glücksspielstaatsvertrag bundesweit legalisiert und reguliert, nachdem das Geschäft zuvor in einer rechtlichen Grauzone operiert hatte

Noch vor wenigen Jahren bewegte sich das ganze Geschäft in einer rechtlichen Grauzone. Werbespots endeten mit dem geflüsterten Hinweis, das Angebot gelte nur für Spieler mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein, was ungefähr so glaubwürdig klang, wie es gemeint war.

Mit dem Glücksspielstaatsvertrag, der zum 1. Juli 2021 in Kraft trat, änderte sich das. Sportwetten wurden bundesweit legalisiert und reguliert, und plötzlich durfte offen geworben werden.

Der Gesetzgeber hat dabei durchaus an den Schutz der Zuschauer gedacht, nur leider mit dem Geschick eines Torwarts, der die kurze Ecke zustellt und die lange offen lässt. Unmittelbar vor und während der Live-Übertragung eines Spiels darf auf demselben Kanal keine direkte Wettwerbung für genau dieses Spiel laufen.

Klingt streng. Im selben Atemzug erlaubt das Gesetz aber die sogenannte Dachmarkenwerbung auf Trikots und Banden, und zwar ganztägig, auch mitten in der Live-Übertragung.

Das Logo auf der Brust ist also erlaubt, der Spot in der Halbzeit für dasselbe Spiel nicht. Übrig bleibt ein Bildschirm, auf dem neunzig Minuten lang ein Wettname klebt, während der Sender beteuert, er dürfe gar nicht dafür werben.

Die erste große Bühne dieser neuen Freiheit war die Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2021. Beim Einschalten eines Spiels bekam man damals zwischen Toren und Wiederholungen eine bemerkenswerte Dichte an Quoten serviert.

Inzwischen unterhält fast jeder Verein der ersten Liga und ein Großteil der zweiten und dritten eine Kooperation mit einem Wettanbieter. Die Allgegenwart, über die sich heute alle wundern, ist also kein Naturereignis, sondern das planmäßige Ergebnis einer Gesetzeslücke und einiger sehr aufmerksamer Marketingabteilungen.

Dass sich inzwischen ein Bündnis gegen Sportwetten-Werbung gegründet hat, das eine schärfere Einschränkung fordert, wie sie andere europäische Länder längst kennen, spricht für sich.

Wie weit das reicht, zeigt der VfB Stuttgart. Der Klub lief 2023 als erster Bundesligist mit einem Wettnamen direkt auf der Brust auf, dem französischen Anbieter Winamax. Geendet ist diese Partnerschaft 2025 im Rechtsstreit, seither wirbt dort die Landesbank. Auf der Trikotbrust ist der Wettname damit fürs Erste wieder selten, als Partner abseits der Brust sind die Buchmacher aber kaum noch wegzudenken, etwa Betano beim FC Bayern, bwin bei Borussia Dortmund oder NEO.bet bei Werder Bremen.

Rund 72 Prozent der Erstligisten führen heute einen Wettanbieter unter ihren Sponsoren. Wie viel Geld in dieser Liga überhaupt zirkuliert, haben wir in unserer Analyse zur Ökonomie der Bundesliga nachgerechnet.

Warum klebt das ausgerechnet auf einem Mannschaftssport?

Fußball als lukratives Geschäftsmodell: Wettanbieter und Sponsoren zahlen Millionen für Platzierungen auf Trikots, um zahlungskräftige Männer zu erreichen

Die ehrliche Antwort lautet: weil Fußball die günstigste Eintrittskarte in den Kopf eines Mannes mit eigenem Konto ist. Profifußball bewegt in Deutschland gewaltige Summen, der FC Bayern München erwirtschaftet inzwischen fast eine Milliarde Euro im Jahr, und ein guter Teil davon stammt aus Sponsoring und Vermarktung.

Wettanbieter zahlen für ihren Platz auf der Brust, weil sie genau wissen, was sie dafür bekommen, nämlich einen emotional aufgeladenen Moment, in dem Begeisterung und Geld bereits gefährlich nah beieinanderliegen.

Die Rechnung dahinter ist kühl und sie geht auf. Ein Mann, der zwei Stunden lang mitfiebert, ist kein nüchterner Verbraucher mehr, sondern ein Mensch im Ausnahmezustand. In diesem Zustand klingt der Vorschlag „setz doch fünf Euro drauf, dann wird es richtig spannend“ vollkommen vernünftig.

Die Anbieter verkaufen also keine Quoten, sie verkaufen die Illusion, man könne die eigene Spannung erhöhen, indem man Geld danebenlegt. Tatsächlich erhöht man nur die Wahrscheinlichkeit, am Montag schlechter gelaunt ins Büro zu kommen.

Warum gewinnt am Ende fast immer das Haus?

Fans glauben, ihre Ligakenntnisse in bessere Wetten umwandeln zu können. Forschung widerlegt dies jedoch

An dieser Stelle meldet sich zuverlässig der Einwand, man kenne sich doch aus. Man verfolge die Liga seit der Kindheit, man wisse, dass Freiburg zu Hause schwer zu bespielen ist und dass Bayern gegen tiefstehende Gegner gelegentlich strauchelt. Dieses Wissen, so das Gefühl, müsse sich doch irgendwie in bessere Tipps ummünzen lassen.

Leider belegt die Forschung das Gegenteil. Auch Menschen, die sich im Sport hervorragend auskennen, tippen kaum treffsicherer als der Zufall, sobald die Quoten ins Spiel kommen. Der Grund liegt nicht im fehlenden Sachverstand, sondern im Bauplan des Geschäfts.

Der Buchmacher rechnet seine Marge ein, bevor die erste Wette platziert wird. Die Summe aller Quoten auf ein Ereignis ergibt nie hundert Prozent, sondern eher hundertfünf oder hundertzehn. Diese Differenz ist der eingebaute Vorsprung des Hauses, und über viele Wetten hinweg arbeitet er so unbestechlich wie die Schwerkraft.

Greifbar wird das an einem konkreten Spiel. Beim europäischen Saisonhöhepunkt des SC Freiburg stand die Siegquote für den favorisierten Gegner Aston Villa bei Tipico auf 1,62, was einer rechnerischen Wahrscheinlichkeit von etwa 61 Prozent entspricht.

Für Freiburg lag die Quote bei 5,50, also rund 18 Prozent. Zählt man die Wahrscheinlichkeiten aller drei möglichen Ausgänge zusammen, landet man spürbar über hundert Prozent. Diese Differenz ist kein Rechenfehler des Anbieters. Der Aufschlag ist sein Lohn, eingepreist, lange bevor irgendjemand einen Schein ausfüllt.

Einen einzelnen Abend kann man gewinnen, eine Woche manchmal auch. Über die Saison gerechnet gewinnt das System, das die Marge kassiert.

Ein Wettanbieter, der seine Kunden auf Dauer gewinnen ließe, wäre kein Wettanbieter, sondern eine Wohltätigkeitsorganisation, und Wohltätigkeitsorganisationen leisten sich keine Trikotbrust beim Rekordmeister.

Was macht die Live-Wette mit dem Gehirn?

Live-Wetten während des laufenden Spiels nutzen das Belohnungssystem gezielt aus und repräsentieren raffinierten Neuromarketing-Ansatz der Wettindustrie

Jetzt verlassen wir die Werbung und betreten das Neuromarketing, also den Bere

ich, in dem die Branche nicht mehr nur um Aufmerksamkeit wirbt, sondern an den Hebeln des Belohnungssystems sitzt. Die wirklich raffinierte Erfindung ist nämlich nicht die klassische Wette vor dem Anpfiff, sondern die Live-Wette, die während des laufenden Spiels läuft.

Zugeschnitten ist sie mit beinahe chirurgischer Präzision auf die Schwächen des menschlichen Gehirns.

Schon die bloße Erwartung eines möglichen Gewinns löst eine Ausschüttung von Dopamin aus, also genau jenes Botenstoffs, der für Vorfreude und Antrieb zuständig ist. Ungewissheit verstärkt den Effekt sogar, eine Wette mit offenem Ausgang aktiviert das Belohnungszentrum kräftiger als eine sichere Auszahlung.

Während diese Dopamin-Welle durch den Kopf rollt, arbeitet der präfrontale Kortex, also der Teil des Gehirns, der für nüchternes Abwägen zuständig ist, auf Sparflamme. Im genau falschen Moment liefert der Kopf Begeisterung, wo er Kalkulation liefern müsste.

Dazu kommt der Near-Miss-Effekt, das Beinahe-Gewinnen. Der Schuss klatscht an die Latte, die Wette ist verloren, aber das Gefühl flüstert: fast. Dieses Fast ist psychologisch beinahe so erregend wie ein echter Treffer und hält den Spieler bei der Stange.

Verliert jemand mehrere Wetten in Folge, droht der Rachemodus, also der zwanghafte Versuch, das verlorene Geld mit der nächsten Wette zurückzuholen. Rational ist die nächste Wette so aussichtslos wie die letzte. Das Gehirn jagt trotzdem dem Dopamin hinterher, und das Gehirn ist in diesem Moment der schlechtere Buchhalter.

Den Schlussstein dieser Architektur bildet der Cash-Out, jene freundliche Schaltfläche, die anbietet, eine laufende Wette vorzeitig zu beenden. Verkauft wird sie als Kontrolle, als Sicherheit, als clevere Strategie für den mündigen Spieler. In Wahrheit erhöht sie die Zahl der Entscheidungen pro Spiel und damit die Zahl der Reize.

Die App will nicht den einen Klick in neunzig Minuten. Gewollt sind die Klicks in der 22., der 54. und der 88. Minute. Jede Sekunde, in der eine Partie kippen könnte, ist in der App eine frische Quote, ein neuer Reiz, ein neuer Einsatz. Aus einem Fußballspiel mit zwei Halbzeiten wird so ein Automat mit neunzig kleinen Hebeln.

Die Wette wird verkauft, als wäre sie Teil des Spiels, dabei ist sie das bestbezahlte Produkt rundherum. Sobald man den Quoten-Einblender als das erkennt, was er ist, nämlich als Werbung, schaut man den Fußball wieder als Fußball. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Warum sind große Turniere die gefährlichste Zeit?

Bei Fußball-Weltmeisterschaften werden Gelegenheitszuschauer zu Wetter: Bürokollegen gründen Tippgemeinschaften, und viele Männer machen ihren ersten Wetteinsatz

Ein paar Wochen im Jahr verwandeln Gelegenheitszuschauer in Wetter, und das sind die Wochen einer Welt- oder Europameisterschaft.

Plötzlich tippt das halbe Büro, die Tippgemeinschaft im Kollegenkreis gilt als geselliger Brauch, und wer nicht mitmacht, steht ein bisschen daneben wie der Einzige ohne Grillzange. Für viele Männer fällt der allererste Wetteinsatz des Lebens genau in diese Turnierwochen, eingebettet in Sommerabende, Public Viewing und das warme Gefühl, dazuzugehören.

Die Anbieter wissen das und fahren ihre Werbung in dieser Zeit hoch. Eine Weltmeisterschaft ist für die Branche kein Sportereignis, sondern die ergiebigste Neukundengewinnung des Jahrzehnts. Welche Summen rund um ein solches Turnier kreisen, zeigt das Elf-Milliarden-Geschäft der FIFA, an dessen Rand die Wettanbieter ganz selbstverständlich ihre Stände aufbauen.

Der erste Schein wird verschenkt, die erste Freiwette gutgeschrieben, der Einstieg so reibungslos gestaltet wie das Bestellen einer Pizza. Was als geselliges Mitfiebern beginnt, läuft bei manchem nach dem Endspiel einfach weiter, nur dass die Sommerstimmung verflogen ist und die App geblieben.

Das Tückische daran ist die Tarnung. Während eines großen Turniers wirkt das Wetten besonders harmlos, weil es alle tun und weil es zur Feststimmung gehört.

Genau diese Normalität ist das eigentliche Verkaufsargument. Eine Gewohnheit, die in fröhlicher Runde entsteht, fühlt sich nie wie ein Problem an, und doch beginnen die meisten problematischen Verläufe mit einem völlig unverdächtigen ersten Mal an einem schönen Sommertag.

Profitieren am Ende auch die Banken?

Spielsucht führt zu Schulden: Verluste werden durch Darlehen und Kreditkarten finanziert, die hohe Zinsen verursachen

Kommen wir zum unbequemen Teil, über den die Werbespots schweigen. Verliert jemand regelmäßig und spielt trotzdem weiter, lässt sich das irgendwann nicht mehr aus der Portokasse bestreiten. Der Dispokredit ist schnell gezogen, die Kreditkarte ohnehin, und mit einem Mal kostet das verlorene Geld zusätzlich zweistellige Zinsen pro Jahr.

An dieser Stelle verdient nicht mehr nur der Wettanbieter, sondern auch die Bank, die den Dispo bereithält. Zwei Branchen leben am Ende vom selben Mann, der eigentlich nur ein Fußballspiel etwas spannender machen wollte.

Die Ironie der Sache zeigt sich, sobald man die Wettbranche neben den Fußball selbst hält. Der SC Freiburg führt die Bundesliga in einer Disziplin an, die selten Schlagzeilen macht, nämlich der finanziellen Vernunft: null Bankverbindlichkeiten in der Vereinsbilanz, eine Eigenkapitalquote von 83 Prozent, ein Stadion, das fast immer ausverkauft ist.

Auf der Brust seiner Profis stand zuletzt ein Fahrrad-Leasing-Anbieter, ab der Saison 2026/27 prangt dort ein Softwarehaus aus der Region, also Firmen, die niemanden in den Dispo treiben.

Ausgerechnet der Klub, der ohne Schulden auskommt, verzichtet damit auch auf den Wettnamen, mit dem anderswo in der Liga so freudig geworben wird. Über dieses kleine Paradox lohnt es sich nachzudenken, während man die Fernbedienung in der Hand wiegt.

Geld, das einmal verwettet ist, kommt nicht zurück, und Geld, das auf Pump verwettet wird, kommt mit Zinsen verstärkt erst recht nicht zurück.

Das ist keine moralische Feststellung, sondern eine kaufmännische. Den Befund, dass mehr Geld uns ohnehin nicht dauerhaft glücklicher macht, also die sogenannte hedonistische Tretmühle, haben wir an anderer Stelle ausführlich beschrieben. Beim Wetten verschwindet das Geld sogar, und zurück bleibt nur das schale Gefühl.

Warum fällt der Verlust so spät auf?

Glücksspiel hinterlässt keine sichtbaren Spuren wie Alkoholgeruch oder Rauch, sondern offenbart sich nur durch einen gesunkenen Kontostand

Andere teure Gewohnheiten hinterlassen Spuren. Der Trinker riecht nach Alkohol, der Kettenraucher hustet sich durch den Morgen, der Vielkäufer stapelt Kartons im Flur.

Das Wetten dagegen ist die diskreteste aller Verschwendungen, es riecht nach nichts, macht keinen Lärm und füllt keine Mülltonne. Übrig bleibt allein ein Kontostand, der etwas niedriger ausfällt als gedacht, und ein Kontostand schweigt, solange niemand genauer hinsieht.

Gerade diese Lautlosigkeit macht die Sache heikel. Eine Gewohnheit, die man weder sieht noch riecht, lässt sich vor sich selbst und vor anderen erstaunlich lange schönreden. Partnerinnen bemerken sie oft erst, wenn das gemeinsame Konto Fragen aufwirft, und die Betroffenen selbst noch später, weil jeder einzelne Einsatz ja nur eine kleine Sache war.

Damit sind wir wieder am Anfang dieses Textes, bei jenem Halbsatz von der kleinen Sache, der sich im Rückblick als der teuerste des ganzen Abends erweist.

Wann wird aus dem Spaß eine Krankheit?

Glücksspielbezogene Störungen betreffen in Deutschland etwa 2,4 Prozent der Erwachsenen, hochgerechnet mehrere Millionen Menschen

Nun ließe sich einwenden, das treffe ja nur die paar Unvernünftigen. Leider sind es nicht ein paar. Nach dem Glücksspiel-Survey 2023, einer wissenschaftlichen Erhebung zum Spielverhalten der Bevölkerung, weisen rund 2,4 Prozent der erwachsenen Menschen in Deutschland eine glücksspielbezogene Störung auf.

Hochgerechnet sprechen Fachleute von mehreren Millionen Betroffenen. Männer trifft es mit etwa 3,2 Prozent mehr als doppelt so häufig wie Frauen mit 1,4 Prozent.

Der bemerkenswerteste Befund betrifft ausgerechnet die Wettform, die im Wohnzimmer so harmlos wirkt. Unter den Menschen, die regelmäßig Live-Sportwetten platzieren, zeigt fast jeder Dritte Anzeichen einer Glücksspielstörung. Das ist kein Tippfehler. Das sind knapp dreißig Prozent.

Damit steht die Live-Wette in einer Liga mit dem Geldspielautomaten, also jenem Gerät, das die Suchtforschung seit Jahrzehnten zu den gefährlichsten überhaupt zählt. Die schicke Quoten-App in der Hosentasche ist im Grunde ein Spielautomat, der nie schließt und immer mitkommt. Die ausführliche Datengrundlage liefert der Glücksspiel-Survey 2023 des Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung.

Dass die Werbung sich vor allem an Männer richtet, ist also kein Klischee, sondern in den Behandlungszahlen abgebildet. In den stationären Reha-Einrichtungen für pathologisches Spielen sind rund neun von zehn Plätzen von Männern belegt.

Am stärksten gefährdet ist die Gruppe der 26- bis 35-Jährigen, also genau jene Männer, die voll im Beruf stehen, ein eigenes Konto führen und für die Werbung am wertvollsten sind. Die Branche kennt ihre Zielgruppe besser, als die Zielgruppe sich selbst kennt, und das ist vielleicht der unangenehmste Satz dieses ganzen Textes.

Was fängt man stattdessen mit Geld und Zeit an?

Wettgelder in greifbare Anlagen umleiten statt zu verschwenden: Ein einfacher Weg zu mehr finanziellen Möglichkeiten

Genug von der Diagnose, kommen wir zur Therapie, und zwar zur freundlichen. Die gute Nachricht steckt nämlich in einer simplen Beobachtung: Das Wettgeld muss nicht weg sein. Verschwinden muss es nicht, es muss nur woanders hin.

Nimmt man den durchschnittlichen Monatseinsatz eines Gelegenheitswetters und legt ihn in etwas Greifbares, zeigt sich rasch, wie viel Möglichkeit in diesen scheinbar kleinen Beträgen schlummert.

Fangen wir beim Geld an, das arbeiten soll, statt zu verschwinden. Ein ETF-Sparplan auf einen breiten Welt-Index schlägt über zehn Jahre jeden Wettschein, und das bereits ab kleinen Monatsbeträgen.

Ein Notgroschen von drei Nettogehältern auf dem Tagesgeldkonto bringt den ruhigsten Schlaf, den man für Geld bekommen kann. Einen teuren Dispo abzubezahlen schlägt jede Quote, weil ersparte Zinsen der einzige garantierte Gewinn dieser ganzen Geschichte sind.

Und ein einziges Mal richtig gutes Werkzeug zu kaufen, einen Akkuschrauber etwa, der zwanzig Jahre durchhält, macht jedes Mal Freude, wenn man ihn in die Hand nimmt.

Dann der Körper, der von fast jeder dieser Entscheidungen profitiert. Eine Mitgliedschaft im Sportverein schlägt das Tippen auf andere, die Sport treiben, schon allein deshalb, weil man dabei selbst ins Schwitzen kommt. Ein Trainingsplan für einen Zehn-Kilometer-Lauf gibt dem Herbst ein Ziel.

Der überfällige Termin beim Hausarzt und die Zahnreinigung sind übrigens die Wetten mit der besten Quote, die im Leben zu haben sind, weil sie sich fast immer auszahlen.

Boxen, Bouldern oder Schwimmen liefern denselben Nervenkitzel wie eine Live-Wette, nur ohne den Kater am Morgen danach. Und sieben Stunden Schlaf machen leistungsfähiger als jeder nächtliche Quoten-Marathon.

Auch der Kopf will gefüttert werden. Ein eigenes kleines Programmierprojekt, ein Instrument, das man endlich beginnt, eine Partie Schach auf einer der vielen kostenlosen Plattformen, ein Sachbuch im Monat, eine neue Sprache mit App und Tandempartner.

All das schenkt etwas, das beim verlorenen Wettschein für immer fehlt, nämlich das Gefühl, am Abend ein bisschen mehr zu können als am Morgen.

Am Ende zählen ohnehin die Menschen mehr als jede App. Ein fester Spieleabend mit Freunden einmal pro Woche, mit Karten statt mit Konto. Der Anruf bei den Eltern oder Großeltern, der nichts kostet und auf das einzahlt, was wirklich zählt. Das Ehrenamt im Verein, in dem man Jugendlichen das Kicken beibringt, statt auf fremde Tore zu setzen.

Und schließlich der Gang ins Stadion selbst, wo Sport noch Sport ist und keine Zahlenkolonne auf dem Display. Das Geld eines durchschnittlichen Wett-Monats reicht ohne Weiteres für einen Wochenendtrip in eine fremde Stadt.

Der Unterschied zwischen einer verlorenen Wette und einer guten Reise besteht darin, dass man sich an die Reise noch Jahre später erinnert.

Tiefer in diese Denkweise führen bei uns die Frage, wann genug wirklich genug ist, und eine Betrachtung über den Status-Konsum, für den wir oft gegen den eigenen Willen bezahlen.

Und wenn es längst mehr als ein Spaß ist?

Warnzeichen für Spielsucht: Erhöhte Einsätze, Verluste ausgleichen wollen, Geheimhaltung und Schuldenmachen zum Weiterspielen deuten auf ein psychisches Problem hin, nicht auf Charakterschwäche

Bei aller Leichtigkeit gehört ein ehrlicher Absatz hierher. Für manche Männer ist das Wetten kein Spleen mehr, sondern eine Last, die sie allein nicht abschütteln. Merken Sie an sich, dass Sie Einsätze erhöhen, Verlusten hinterherwetten, das Ausmaß vor Partnerin oder Familie verheimlichen oder bereits Geld leihen, um weiterzuspielen, dann steckt dahinter kein Charakterfehler, sondern ein bekanntes Muster mit einem Namen.

Hilfe gibt es, sie kostet nichts und sie bleibt anonym. Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit, hervorgegangen aus der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, betreibt eine bundesweite Telefonberatung zur Glücksspielsucht unter der Nummer 0800 1 37 27 00, erreichbar montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Einen vertraulichen Selbsttest und weitere Anlaufstellen bietet check-dein-spiel.de. Dieser Anruf ist, nüchtern betrachtet, der einzige Tipp im ganzen Text, bei dem die Quote zuverlässig zu Ihren Gunsten steht.

Das nächste Spiel kommt bestimmt, und der nächste Quoten-Einblender mit ihm. Den müssen Sie sich ansehen, dagegen lässt sich wenig machen. Mitspielen müssen Sie deshalb noch lange nicht.

Weiterlesen in Genug!