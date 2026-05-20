Heute Abend, 21 Uhr, Beşiktaş Park Istanbul: Der SC Freiburg trifft im ersten Europapokal-Endspiel seiner 122-jährigen Geschichte auf Aston Villa. Für Snack-Hersteller, Brauereien, die Stadtkasse und den Klub selbst entscheiden sich an diesem Mittwoch Millionen. Eine wirtschaftliche Bestandsaufnahme.

SC FREIBURG!!! — Trüge die Tribüne den Bollenhut, wäre Istanbul schon entschieden —

Wenn der französische Schiedsrichter François Letexier um 21 Uhr Ortszeit den Ball ins Spiel rollen lässt, schaut nicht nur Freiburg gebannt auf 80-Quadratmeter-Leinwände. Hinter dem sportlichen Drama läuft ein zweites Spiel mit klarem Geldfluss: zwischen UEFA und Vereinen, zwischen Brauerei und Supermarkt, zwischen Karo Events und Verkehrs-AG. Mittendrin ein badischer Verein, der schon mit dem Finaleinzug rund 33 Millionen Euro in die Bilanz gespielt hat.

33 Millionen schon vor dem Anpfiff: Was der Sportclub bisher verdient hat

Sportclub erhielt für Finaleinzug in der Europa League 7 Millionen Euro von der UEFA, insgesamt 33 Millionen Euro Saisoneinnahmen

Die nüchterne Antwort: ziemlich viel. Allein der Finaleinzug brachte dem Sportclub laut UEFA-Verteilungsschlüssel sieben Millionen Euro. Hinzu kommen das Startgeld von 4,31 Millionen Euro und die Prämien aus Liga- und K.-o.-Phase. Summiert ergibt das rund 33 Millionen Euro Saisoneinnahmen aus der Europa League.

Bei einem Sieg in Istanbul kommen sechs Millionen Euro Titelprämie hinzu. Plus vier Millionen für die Teilnahme am UEFA-Supercup gegen den Champions-League-Sieger. Der Supercup-Gewinner kassiert eine weitere Million.

Der eigentliche Hebel liegt aber in der Folgesaison. Der Europa-League-Sieger ist automatisch für die Ligaphase der Champions League 2026/27 qualifiziert und kassiert dort allein als Startgeld 18,62 Millionen Euro.

Zum Vergleich: Tottenham hat als Europa-League-Champion 2024/25 rund 45,38 Millionen Euro Saisoneinnahmen verbucht. Für einen Verein, dessen Gesamtumsatz 2024/25 ohne internationalen Fußball bei 162,8 Millionen Euro lag, ist das eine Größenordnung, die strategische Spielräume öffnet.

Hinter dem Geldfluss: Was Wetten und TV-Rechte ausmachen

Aston Villa gegen SC Freiburg: Tipico sieht Villa mit 1,62 Quote als klarer Favorit, Freiburg bei 5,50

Die Buchmacher haben sich klar positioniert. Beim deutschen Anbieter Tipico steht die Aston-Villa-Siegquote am Spieltagmorgen bei 1,62, was einer impliziten Siegwahrscheinlichkeit von rund 61 Prozent entspricht. Für den SC Freiburg liegt die Quote bei 5,50, also etwa 18 Prozent Wahrscheinlichkeit. Das Unentschieden geht mit 3,75 ins Rennen.

Hauptgrund für den klaren Wettmarkt: die Marktwerte. Der Aston-Villa-Kader wird mit 547,5 Millionen Euro bewertet, der Freiburger Kader mit 191 Millionen Euro. Allerdings rechnen Supercomputer-Modelle wie BETSiE und Stats Perform dem Sportclub eine Siegchance von 20,5 bis 21,9 Prozent zu, was die Buchmacher-Quote leicht überbietet.

Auf der TV-Seite überträgt RTL das Finale live im Free-TV ab 20:15 Uhr. Für den Sender ist das ein Premium-Werbeplatz: Europa-League-Finals erreichen in Deutschland regelmäßig Reichweiten im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Vorberichte, Halbzeit-Slots und Werbeunterbrechungen werden in einem Umfeld verkauft, in dem die Zielgruppe nicht abschaltet, sondern bleibt.

Chips, Bier, Bratwurst: Profitiert der Lebensmittelhandel wirklich?

Zur Heim-EM 2024 stieg der Umsatz bei Süßwaren um 19 Prozent, bei Bier um 9,4 Prozent. Chips, Nüsse und Fruchtgummi waren besonders beliebt

Die ehrliche Antwort lautet: weniger als die Industrie hofft. Eine YouGov-Auswertung zur Heim-EM 2024 zeigte im Juni einen Umsatzsprung von 19 Prozent bei Süßwaren und Knabbersortimenten gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders gefragt waren Chips, Knabbergebäck, Nüsse, Popcorn und Fruchtgummi. Bier legte im Juni 2024 um 9,4 Prozent zu. Aber das Mengenwachstum im FMCG-Markt blieb deutlich hinter dem Umsatzwachstum zurück: Die Inflation hat einen Großteil des Booms aufgefressen.

Spannender für die Brauereien ist das Sponsoring-Spiel. Bei der EM 2024 hat Bitburger als offizieller Partner überdurchschnittlich profitiert, während konkurrierende Marken kaum Wachstum sahen. Heute Abend dürfte das in Freiburg ähnlich laufen: Ganter, Rothaus und Fürstenberg teilen den lokalen Markt unter sich auf, mit klaren Regionalvorteilen vor den nationalen Großmarken.

Ein Bremseffekt darf dabei nicht unterschätzt werden: Public Viewing kannibalisiert den Heimkonsum. Bei 7-Euro-Eintritt auf der Badenova-Fanmeile bleibt der Kasten Bier für die Couch im Supermarktregal. Der Umsatz wandert vom Lebensmittel-Einzelhandel zur Gastronomie, zu den Food-Trucks und zu Karo Events.

15.000 Tickets in 24 Stunden: So kapitalisiert die Stadt Freiburg das Finale

15.000 Tickets für Badenova-Fanmeile in 24 Stunden ausverkauft. Ticketpreis 7 Euro, Brutto-Einnahmen 105.000 Euro ohne Food-Umsätze

Innerhalb von 24 Stunden waren alle 15.000 Tickets für die Badenova-Fanmeile auf dem Messe-Parkplatz vergriffen. Ticketpreis: 7 Euro. Das ergibt 105.000 Euro Brutto-Einnahmen nur für die Karten, ohne Getränke- und Speisenumsatz an den Food-Trucks. Im Beşiktaş Park selbst sitzen 11.000 Freiburger Fans, die Tickets waren innerhalb von 15 Minuten weg.

Die Freiburger Verkehrs AG fährt heute Abend einen Sonderverkehr auf der Linie 4 zwischen Bertoldsbrunnen und Messe. Sollte das Spiel in die Verlängerung gehen, bleibt der Pendelbetrieb noch eine Stunde nach Abpfiff aktiv. Am Donnerstag legt die Stadt nach: Bis zu 25.000 Fans dürfen sich vor den Messehallen einfinden, wenn Mannschaft und Pokal-Hoffnung zurückkehren. Die DB schickt zusätzliche S1-Pendelzüge im 30-Minuten-Takt zwischen Hauptbahnhof und Messe.

Für die Gastronomie ist heute Abend Hochkonjunktur. Eine Auswertung zur WM 2014 zeigte ein Umsatzplus von 38 Prozent bei den Public-Viewing-Wirten, und 9 von 10 verkauften Artikeln waren Getränke. Im Haslacher Kupferdächle, im Stühlinger Alt Freiburg, im Blauen Fuchs oder in der Mooswaldbierstube bleibt heute Abend kein Tisch leer.

Vom Sportclub lernen: Warum das Freiburger Modell so robust ist

SC Freiburg führt Bundesliga mit Eigenkapitalquote von 83 Prozent an, hat keine Bankverbindlichkeiten und nutzt Stadion zu 97 Prozent

Bei aller Finalstimmung lohnt ein Blick auf die Bilanz hinter dem Erfolg. Der SC Freiburg führt die Bundesliga in einer Disziplin an, die selten Schlagzeilen macht: Eigenkapitalquote 83 Prozent, null Bankverbindlichkeiten in der Vereinsbilanz, 97 Prozent Stadionauslastung. Die Hauptsponsoren Lexware, Europa-Park, Badenova und Rothaus sitzen alle im Radius von 150 Kilometern. Die ausführliche Analyse zum Freiburger Geschäftsmodell hat DrWeb vor wenigen Wochen veröffentlicht.

Die fünf Europa-League-Heimspiele der Vorsaison haben dem Verein 5,6 Millionen Euro zusätzliche Ticketeinnahmen gebracht, exakt die Differenz zwischen 21,1 Millionen Euro (2024/25) und 26,7 Millionen Euro (2023/24 mit internationalem Fußball). Heute Abend entscheidet sich, ob dieser Hebel im kommenden Jahr noch einmal ein Vielfaches größer ausfällt.

Der Freiburger Weg ist eines der wenigen Beispiele in der Bundesliga, wo regionale Verankerung und finanzielle Disziplin tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil sind. Was wir heute Abend in Istanbul sehen, ist nicht das Ergebnis einer Investor-Wette, sondern von 25 Jahren konservativer Bilanzpolitik. Das ist die Sorte Mittelstandsmodell, die jeder deutsche Familienunternehmer kennt. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

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