Wie funktioniert die Ökonomie der Bundesliga?

Sechs Milliarden Euro Umsatz in einer einzigen Saison. Genauer: 6,33 Milliarden, verteilt auf 36 Vereine. Allein die 18 Erstligisten setzten 5,12 Milliarden Euro um. Das alles begann mit einem Hirsch auf der Brust und 100.000 D-Mark Jahresvergütung. Wie aus einer kleinen Liga ein Milliardenkonzern wurde, der inzwischen sogar Steuern in Höhe von 1,69 Milliarden Euro abführt, ist eine der erstaunlichsten Wirtschaftsgeschichten der Bundesrepublik. Wir haben uns für Dr. Web mit der Ökonomie der Bundesliga beschäftigt.

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Das Wichtigste in Kürze

Die 18 Bundesligisten erwirtschafteten in der Saison 2024/25 erstmals mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz. Mit 5,12 Milliarden Euro übertrafen sie die bisherige Rekordsumme um 320,8 Millionen Euro

Beide Ligen zusammen erzielten 6,33 Milliarden Euro Erlöse und einen operativen Gesamtgewinn von 271,5 Millionen Euro

Die neue Medienrechte-Periode bringt von 2025/26 bis 2028/29 jährlich 1,121 Milliarden Euro aus der nationalen Vermarktung. Fast jeder dritte Euro der Klub-Einnahmen stammt aus der Zentralvermarktung

Bayern München liegt mit 861 Millionen Euro auf Rang 3 der Deloitte Football Money League 2026. Real Madrid mit über einer Milliarde und Barcelona mit 975 Millionen Euro liegen davor

Das Eigenkapital der Bundesliga erreicht erstmals 2,17 Milliarden Euro. Alle 18 Klubs weisen positives Eigenkapital aus. 13 Erstligisten schrieben Gewinn, im Vorjahr waren es noch neun

Wie viel Geld bewegt die Bundesliga heute wirklich?

100.000 D-Mark zahlte Jägermeister 1973 für die Trikotbrust. Heute zahlt allein die Telekom Bayern 65 Millionen Euro pro Saison.

Die Antwort lautet: mehr als sechs Milliarden Euro. Hans-Joachim Watzke, Ligapräsident und ehemaliger Geschäftsführer von Borussia Dortmund, präsentierte die Zahlen am 26. Januar 2026 auf dem DFL-Neujahrsempfang in Frankfurt. Die wirtschaftlichen Kennzahlen seien so stark wie nie zuvor.

Das ist keine Phrase, sondern eine nüchterne Beschreibung. Die 18 Bundesligisten erwirtschafteten 5,12 Milliarden Euro Umsatz. Die 18 Klubs der 2. Bundesliga legten noch einmal 1,21 Milliarden Euro drauf. Zusammen ergeben sich 6,33 Milliarden Euro, ein Plus von 7,9 Prozent gegenüber der Vorsaison. Der operative Gesamtgewinn liegt bei 271,5 Millionen Euro.

Diese Zahlen verdienen einen kurzen Vergleich. Die Bundesliga produziert mehr Umsatz als die TUI AG, mehr als die Lufthansa-Tochter Eurowings, mehr als der gesamte deutsche Buchhandel. Dabei spielen pro Saison gerade einmal 18 Vereine mit, bei 34 Spieltagen plus Pokal- und Europacup-Spielen. Jede Minute Bundesliga-Spielzeit kostet die Vermarkter rein rechnerisch mehrere zehntausend Euro.

Noch beeindruckender ist die operative Stabilität. 13 der 18 Bundesligisten schrieben einen Jahresgewinn, im Vorjahr waren es nur neun. Auf EBITDA-Basis, also vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, schlossen sogar alle 18 Erstligisten positiv ab. Das Eigenkapital der Liga überschritt erstmals die Zwei-Milliarden-Marke und liegt bei 2,17 Milliarden Euro. Alle 18 Klubs weisen positives Eigenkapital aus, was in der Premier League oder in der Serie A undenkbar wäre.

Der ausgewogene Einnahme-Mix sei die Stärke des Systems, sagt DFL-Geschäftsführer Marc Lenz. Gerade angesichts der internationalen Dynamik wahre der deutsche Profifußball eine schwierige Balance aus sportlicher Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlicher Stabilität.

21 Millionen Tickets wurden in der Saison 2024/25 abgesetzt, ein historischer Höchstwert. Die durchschnittliche Stadionauslastung liegt seit Jahren über 90 Prozent. Keine andere große Fußballliga der Welt bringt so viele Menschen so verlässlich in die Stadien.

Wer brachte 1973 die Werbung auf das Trikot?

647.000 D-Mark Fernsehgeld in der Saison 1965/66, 1,121 Milliarden Euro pro Saison ab 2025/26. Ein Wachstumsfaktor von 1.700.

Am 24. März 1973 betrat ein Hirsch die Bundesliga. Genauer gesagt: der Jägermeister-Hirsch auf der Brust von Eintracht Braunschweig, im Auswärtsspiel gegen Schalke 04. Es war die Geburtsstunde des Trikotsponsorings im deutschen Profifußball und gleichzeitig die Geburtsstunde der Kommerzialisierung als systematisches Geschäftsmodell.

Günter Mast, Likörfabrikant aus Wolfenbüttel, hatte eine juristische Lücke entdeckt. Der Deutsche Fußball-Bund verbot in seinen Statuten Firmennamen und Werbeaufschriften auf Trikots. Von Logos und Vereinswappen stand dort nichts. Mast überredete die Mitgliederversammlung von Eintracht Braunschweig im Januar 1973, den traditionellen Löwen im Vereinswappen durch den Jägermeister-Hirsch zu ersetzen.

Die Versammlung stimmte mit 145 zu 7 dafür. Der Schiedsrichter, so erzählt es die Vereinslegende, soll den Hirsch vor dem ersten Spiel mit einem Zollstock ausgemessen haben. Höher als 14 Zentimeter durfte das Wappentier nicht sein.

Für diese Pionierleistung zahlte Jägermeister 100.000 D-Mark pro Jahr. Eine Summe, die damals einer mittleren Spieler-Ablöse entsprach. Heute zahlt allein die Deutsche Telekom Bayern München rund 65 Millionen Euro pro Saison für dieselbe Trikotfläche. Aus dem juristischen Trick eines Likörfabrikanten ist eine ganze Sponsoring-Industrie geworden.

Die Revolution von Braunschweig war erst der Anfang. Bereits 1974 sicherte sich der Hamburger SV mit Campari einen Trikotsponsor für 500.000 D-Mark pro Saison. Eintracht Frankfurt folgte mit Remington, der MSV Duisburg mit Brian Scott, Fortuna Düsseldorf mit Allkauf.

Der 1. FC Köln unter dem visionären Präsidenten Franz Kremer wehrte sich am längsten gegen die kommerzielle Vereinnahmung. Als letzter Bundesligist schloss Köln erst in der Rückrunde 1978/79 einen Sponsorenvertrag ab. Schalke 04 verknüpfte den Sponsoring-Einstieg 1978/79 demonstrativ mit einem wohltätigen Zweck und warb für die Deutsche Krebshilfe.

Uli Hoeneß, damals junger Manager beim FC Bayern, brachte es Jahrzehnte später auf den Punkt. Günter Mast habe den Fußball als Werbeträger entdeckt. Die gesamte Branche müsse ihm dafür bis heute dankbar sein.

Wann lernte die Bundesliga Fernsehgeld kennen?

Medien, Sponsoring, Spielbetrieb, Transfers, Merchandising: Die fünf Einnahmesäulen der Bundesliga in fast perfekter Balance.

Die Bundesliga startete am 24. August 1963 als bescheidenes Unternehmen. 16 Vereine, ausgewählt nach einer komplizierten Zwölfjahreswertung, traten zur ersten Saison an. Die Stehplatzkarte kostete drei bis vier Mark. Vertragsamateure verdienten laut DFB-Vorschrift maximal 1.200 D-Mark im Monat inklusive Prämien. Auswechslungen waren verboten. Gelbe und Rote Karten noch nicht erfunden.

In den ersten beiden Spielzeiten flossen null Mark an Fernsehgeldern. ARD und ZDF zeigten die Bilder gratis. Fans lauschten der ARD-Hörfunkkonferenz, bis zu zwölf Millionen Hörer schalteten ein. Vom ersten Spieltag zeigte einzig das ZDF-Sportstudio am späten Abend Bilder von zwei Spielen, die ARD-Sportschau berichtete anfangs am Samstag noch gar nicht.

Erst ab der Saison 1965/66 überwiesen die öffentlich-rechtlichen Sender Geld für die Übertragungsrechte. Stolze 647.000 D-Mark betrug die erste TV-Zahlung. Zum Vergleich: Der aktuelle Medienrechte-Vertrag bringt 1,121 Milliarden Euro pro Saison. Die Steigerung lässt sich in keiner Branchenanalyse mit normalen Wachstumsraten erklären.

Der eigentliche Bruch kam 1988. Leo Kirch, Münchner Filmkaufmann und Pay-TV-Pionier, sicherte sich für die damals sensationelle Summe von 135 Millionen D-Mark die Bundesliga-Rechte für drei Jahre. Premiere startete als deutscher Pay-TV-Sender. Sat.1 ran und das ranissimo erfanden den sonntäglichen Bundesliga-Talk. Die Welt der Fans veränderte sich für immer.

Wer Fußball live sehen wollte, musste plötzlich zahlen. Die Sportschau am Samstagabend blieb zwar erhalten, das Live-Erlebnis aber rückte hinter eine Bezahlschranke.

Nach der Kirch-Insolvenz 2002 übernahm der österreichische Investor Sky-Vorläufer Premiere, später wurde daraus Sky Deutschland. Seit 2021 teilen sich Sky und DAZN die Live-Rechte. Die neue Rechteperiode ab 2025/26 brachte eine bemerkenswerte Verschiebung. DAZN sicherte sich die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag, die jahrzehntelang das Aushängeschild von Sky war.

Sky behält dafür alle Einzelspiele am Freitag und Samstag sowie die komplette 2. Bundesliga. Sat.1 erhält ein Free-TV-Paket mit neun Live-Spielen pro Saison inklusive Supercup und Relegation, RTL überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga.

Wir Redaktion sehen darin einen Wendepunkt, den niemand laut ausspricht: Die Bundesliga ist zum ersten Mal seit 1988 nicht mehr im Wachstum bei den nationalen Medienerlösen. 1,121 Milliarden Euro entsprechen nur einem Plus von rund zwei Prozent gegenüber der vorherigen Periode. Das große Wachstum kommt jetzt aus dem internationalen Markt und aus der digitalen Vermarktung.

Welche fünf Säulen tragen den Bundesliga-Umsatz?

53 Prozent Gleichverteilung, 28 Prozent Leistung, 16 Prozent Interesse, 3 Prozent Nachwuchs. So verteilt die DFL über eine Milliarde Euro.

Der Umsatz der Bundesliga ist kein Monolith, sondern ruht auf fünf klar trennbaren Säulen. Die DFL berichtet diese Aufteilung seit 2018 transparent im jährlichen Wirtschaftsreport. Fast jeder dritte Euro der Bundesliga-Einnahmen stammt aus der Zentralvermarktung der Medienrechte.

Einnahmesäule Anteil am Umsatz Beispiel-Volumen Bundesliga Typische Vereinsabhängigkeit Medienerlöse ca. 30–32 % ca. 1,55 Mrd. € Hoch, größte Solidaritätskomponente Werbung & Sponsoring ca. 25–27 % ca. 1,35 Mrd. € Sehr hoch, Premium-Klubs dominieren Spielbetrieb (Tickets & Hospitality) ca. 12–14 % ca. 660 Mio. € Mittel, Stadiongröße entscheidet Transfererlöse ca. 10–14 % ca. 600 Mio. € Stark schwankend, Talentstrategie Merchandising & Sonstiges ca. 8–10 % ca. 460 Mio. € Markenstärke entscheidet

Die Stärke des deutschen Modells liegt in der Ausgewogenheit. Keine Säule trägt allein über die Hälfte. Zum Vergleich: In der Premier League machen die Medienerlöse bei manchen Klubs bis zu 70 Prozent des Umsatzes aus. Bricht der TV-Vertrag weg, kollabiert das Modell. Der Bundesliga gelingt es, fünf Standbeine etwa gleichgewichtig zu halten.

Wie verteilt die DFL über eine Milliarde Euro auf 36 Klubs?

Die Brust kostet Vodafone 30 Millionen Euro bei Dortmund. Bei Bayern zahlt die Telekom mehr als das Doppelte.

Die Zentralvermarktung der nationalen Medienrechte ist das Herzstück des Bundesliga-Modells. Die DFL bündelt sämtliche Übertragungsrechte aller 36 Profivereine und verkauft sie als Paket an Sender und Streaming-Anbieter. Die Erlöse werden anschließend nach einem komplexen Schlüssel verteilt.

Vier Säulen tragen den Verteilungsschlüssel.

Gleichverteilung mit rund 53 Prozent: Jeder Bundesligist erhält denselben Sockelbetrag, unabhängig von Tabellenplatz oder Marktwert. Diese Säule sichert das Überleben kleiner Klubs wie Heidenheim oder St. Pauli

mit rund 53 Prozent: Jeder Bundesligist erhält denselben Sockelbetrag, unabhängig von Tabellenplatz oder Marktwert. Diese Säule sichert das Überleben kleiner Klubs wie Heidenheim oder St. Pauli Leistung mit rund 28 Prozent: Eine Fünfjahreswertung verteilt nach sportlichem Erfolg in der Liga. Bayern, Leverkusen, Stuttgart und Leipzig profitieren überproportional

mit rund 28 Prozent: Eine Fünfjahreswertung verteilt nach sportlichem Erfolg in der Liga. Bayern, Leverkusen, Stuttgart und Leipzig profitieren überproportional Nachwuchs mit rund 3 Prozent: Eine eigene Säule belohnt Klubs, die deutsche U23- und Nachwuchsspieler einsetzen. Eine deutsche Eigenheit ohne internationales Pendant

mit rund 3 Prozent: Eine eigene Säule belohnt Klubs, die deutsche U23- und Nachwuchsspieler einsetzen. Eine deutsche Eigenheit ohne internationales Pendant Interesse mit rund 16 Prozent: Erstmals 2017 eingeführt, vergütet die mediale Sichtbarkeit eines Klubs über zehn Jahre. Dortmund und Bayern profitieren stark, Augsburg oder Heidenheim entsprechend weniger

Im konkreten Fall bedeutet das: Bayern München erhält in der Saison 2024/25 rund 95 Millionen Euro aus der nationalen Zentralvermarktung. Heidenheim erhält rund 36 Millionen Euro.

Das Verhältnis von 2,6:1 ist deutlich solidarischer als in der Premier League, wo Manchester City rund das Doppelte vom Tabellenletzten erhält. In der spanischen La Liga liegt das Verhältnis bei mehr als 5:1.

Die Verteilung ist umstritten. Bayern argumentiert, der eigene Marktwert subventioniere die Liga überproportional. Freiburg, Mainz oder Augsburg betonen, ohne die Solidarkomponente sei sportliche Wettbewerbsfähigkeit für sie unmöglich. Beide haben recht. Genau diese Spannung ist der deutsche Sonderweg.

Wer zahlt am meisten für die Brust eines Bundesligisten?

50+1 hält die Stimmrechte beim Verein. Eine Regel, die kein anderer Top-Ligaverband der Welt kennt.

Die Trikotbrust ist das teuerste Schaufenster der deutschen Wirtschaft. 90 Minuten plus Verlängerung im Live-TV, dazu wochenlanges Echo in Bildbänden, Sammelalben und Social-Media-Kanälen. Kein Werbeplatz in Deutschland erzielt eine vergleichbare Reichweite zu vergleichbaren Kosten.

Bayern München führt das Sponsoring-Ranking mit deutlichem Abstand an. Die Deutsche Telekom verlängerte den seit 2002 laufenden Vertrag im Sommer 2025 bis 2032 und zahlt nun mehr als 60 Millionen Euro pro Saison für die Trikotbrust. Hinzu kommen Audi als Stadioninhaber-Investor, Allianz als Stadionnamengeber und Adidas als Ausrüster mit rund 65 Millionen Euro jährlich. Bemerkenswert: Adidas, Audi und Allianz halten gleichzeitig jeweils 8,33 Prozent der Anteile an der FC Bayern München AG. Die Bayern-Sponsoren sind also auch Bayern-Aktionäre.

Borussia Dortmund hat seit der Saison 2025/26 eine neue Ära eingeläutet. Vodafone löste den Doppelsponsor 1&1 / Evonik ab und zahlt rund 30 Millionen Euro pro Jahr, der Vertrag läuft bis 2030. Der VfB Stuttgart wechselte vom Glücksspielanbieter Winamax zur Landesbank Baden-Württemberg, Bayer Leverkusen behält die Versicherungsgruppe BarmeniaGothaer als Brustpartner.

Beim SC Freiburg endet 2026 die JobRad-Ära, ab Saison 2026/27 wird der Freiburger Softwarehersteller Lexware für sieben bis acht Millionen Euro pro Saison auf der Trikotbrust prangen.

Verein Brustsponsor 2025/26 Geschätzter Jahreswert Vertragsdauer FC Bayern München Deutsche Telekom über 60 Mio. € seit 2002, verlängert bis 2032 VfL Wolfsburg Volkswagen (Werksklub) geschätzt 30 Mio. € seit Gründung Borussia Dortmund Vodafone ca. 30 Mio. € seit 2025/26, läuft bis 2030 RB Leipzig Red Bull n. v. seit Gründung Bayer Leverkusen BarmeniaGothaer n. v. seit 2016, neuer Markenname seit 2025/26 VfB Stuttgart LBBW n. v. seit 2025/26 bis 2028 Eintracht Frankfurt Indeed n. v. seit 2020 SC Freiburg JobRad (bis Saisonende), ab 2026/27 Lexware Lexware: 7–8 Mio. € Lexware bis mind. 2029 1. FC Union Berlin Raisin n. v. seit 2025/26

Sponsoring zerfällt inzwischen in fünf Klassen. Brustsponsor (Premium), Ärmelsponsor (seit 2017 erlaubt), Hosensponsor (Pilotprojekt seit 2024), Stadionnamengeber (Allianz Arena, Signal Iduna Park, Voith-Arena) und Ausrüster (Adidas, Nike, Puma, Hummel). Eine Premium-Brust ist das Fünf- bis Siebenfache eines Ärmels wert, ein Stadionname läuft langfristig und liefert Multi-Touchpoints von der Anfahrt bis zur Tagesschau-Erwähnung.

Was bedeutet 50+1 für die wirtschaftliche Stabilität?

271,5 Millionen Euro operativer Gesamtgewinn. Die Bundesliga rechnet schwarz, während die Premier League rot schreibt.

Keine andere Top-Liga der Welt hat eine Regel wie 50+1. Vereinfacht gesagt: Die Stimmenmehrheit an einer Profifußball-Kapitalgesellschaft muss beim Mutterverein liegen. Ein Investor kann maximal 49,9 Prozent der Stimmrechte erwerben, niemals die Kontrolle. Die Mitglieder bleiben Herr im eigenen Haus.

Die Regel stammt aus dem Jahr 1998. Die DFL erlaubte damals erstmals die Ausgliederung der Lizenzspieler-Abteilung in eine Kapitalgesellschaft. Vorher waren alle Bundesligisten reine Vereine. Um den Charakter des deutschen Fußballs zu bewahren und Investoren-Übernahmen wie in England zu verhindern, wurde die 50+1-Regel formuliert.

Drei prominente Ausnahmen existieren. Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg sind als Werksklubs ihrer Mutterkonzerne Bayer AG und Volkswagen seit langer Zeit unter Konzernkontrolle und genießen Bestandsschutz. Die TSG 1899 Hoffenheim wurde durch SAP-Gründer Dietmar Hopp lange Jahre als Quasi-Eigentümer geführt, hat aber 2024 die Stimmenmehrheit wieder an den Verein zurückgegeben. RB Leipzig umgeht 50+1 elegant: Der Verein hat nur eine Handvoll Mitglieder, alle Red Bull-nah, formell bleibt die Mehrheit beim Verein.

Im Frühjahr 2024 scheiterte ein milliardenschwerer Investoren-Deal der DFL spektakulär. Mitglieder, aktive Fanszenen und mehrere Klubs hatten so massiv gegen eine 8-prozentige Beteiligung externer Geldgeber an der DFL-Vermarktung protestiert, dass das DFL-Präsidium den Deal absagte. Tennisbälle, Schokomünzen und Spielunterbrechungen wurden zum Symbol des Widerstands. Für viele Beobachter war dies der Moment, in dem die Bundesliga ihren wirtschaftlichen Sonderweg endgültig bestätigt hat: lieber langsamer wachsen als die Kontrolle abgeben.

Warum ist die Bundesliga profitabel und die Premier League nicht?

Real Madrid, Barcelona, Bayern München. Drei Klubs, drei Stufen, eine Milliarden-Liga.

Die Premier League ist die kommerziell erfolgreichste Fußballliga der Welt. Sie macht mehr Umsatz, sie hat höhere TV-Erlöse, sie generiert mehr Aufmerksamkeit. Und sie schreibt regelmäßig hohe Verluste. In der Saison 2022/23 verlor die Premier League als Liga über eine Milliarde Pfund. Die Bundesliga dagegen schloss 2024/25 mit einem operativen Gesamtgewinn von 271,5 Millionen Euro ab.

Drei Faktoren erklären den Unterschied.

Der erste Faktor ist das Lizenzierungsverfahren. Jeder Profi-Klub muss jährlich nachweisen, dass er bis zum Ende der nächsten Saison liquide bleibt. Bilanzen werden von externen Prüfern durchgeleuchtet. Wer durchfällt, verliert die Lizenz und stürzt in die Drittklassigkeit. Englische Premier-League-Klubs operieren ohne vergleichbares Kontrollsystem.

Der zweite Faktor ist die Gehaltsdisziplin. Die Bundesliga gibt im Schnitt rund 50 Prozent ihrer Umsätze für Personal aus. In der Premier League liegt die Quote bei über 70 Prozent, in der italienischen Serie A teilweise bei über 80 Prozent. Bayern München zahlte 2024/25 rund 380 Millionen Euro an Spielergehälter, Manchester United knapp doppelt so viel bei vergleichbarem Erfolg.

Der dritte Faktor ist die Stadionauslastung. Die Bundesliga ist mit durchschnittlich rund 95 Prozent Auslastung Europas Spitzenreiter. 21 Millionen Tickets in der Saison 2024/25 sind ein historischer Höchstwert. In der Premier League sind die Stadien zwar auch voll, aber kleiner. Manchester City spielt vor 53.000 Zuschauern, Bayern vor 75.000, Dortmund vor 81.000. Mehr Plätze gleich mehr Einnahmen aus Spielbetrieb.

Der deutsche Sonderweg ist also kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis bewusster Entscheidungen: 50+1 als Investoren-Bremse, das Lizenzierungsverfahren als Regulator, die Solidaritätskomponente bei den TV-Geldern. Wer in der Bundesliga unsolide wirtschaftet, fliegt raus. In England wird er aufgekauft.

Wie schlägt sich Bayern München im internationalen Ranking?

Sechs Trends, sechs Stufen. Streaming, Internationalisierung, Frauenfußball, Stadion, Klub-WM, Investoren.

Die Deloitte Football Money League ist das Standardwerk der Fußball-Wirtschaft. Jedes Jahr im Januar veröffentlicht die Beratungsgesellschaft das Ranking der umsatzstärksten Klubs der Welt. In der Ausgabe Januar 2026 für die Saison 2024/25 liegt Bayern München auf Rang 3 mit 861 Millionen Euro. Davor: Real Madrid mit über einer Milliarde Euro als erster Klub überhaupt, der diese Marke zwei Jahre in Folge knackt. Auf Platz 2 FC Barcelona mit 975 Millionen Euro.

Bayern stieg gegenüber dem Vorjahr um zwei Plätze nach oben, was vor allem an den Einnahmen aus der erstmals ausgetragenen FIFA Klub-WM 2025 in den USA liegt. Paris Saint-Germain auf Rang 4 mit 837 Millionen Euro und Liverpool als erstmals reichster englischer Klub auf Rang 5 mit 836 Millionen Euro vervollständigen die Top 5.

Borussia Dortmund liegt als zweiter Bundesligist in den Top 20, traditionell zwischen Rang 11 und 13. Eintracht Frankfurt schaffte es zuletzt knapp in die Top 20, ist aber stark vom Champions-League-Status abhängig. Bricht die Königsklassen-Teilnahme weg, fallen die Klubs aus dem Money-League-Ranking.

Bemerkenswert ist die direkte Konkurrenzlage. Bayern München erwirtschaftete 2024/25 einen Konzernumsatz von 978,3 Millionen Euro nach eigener Bilanz und 861 Millionen nach Deloitte-Methodik. Die Differenz erklärt sich durch Konzerntöchter wie Bayern Basketball, die Deloitte herausrechnet. Damit liegt Bayern erstaunlich nah an der Milliardengrenze. Sollte die Klub-WM 2029 erneut stattfinden und Bayern weiter international erfolgreich sein, fällt diese Schallmauer in den kommenden Jahren.

Welche Trends entscheiden über die nächsten zehn Jahre?

15 Begriffe zur Bundesliga-Ökonomie, vom Lizenzierungsverfahren bis zur Champions League.

Die Bundesliga steht vor einem Strukturwandel, der zu großen Teilen außerhalb des Spielfelds stattfindet. Sechs Entwicklungen werden das Geschäftsmodell der nächsten Dekade prägen.

Die Aufteilung Sky / DAZN war 2025 ein Vorzeichen. Bis 2030 ist offen, ob klassische Pay-TV-Anbieter überhaupt noch eine Rolle spielen oder ob Streamer wie Amazon, Apple, Netflix oder DAZN die Live-Rechte komplett übernehmen. Amazon zeigt bereits Champions-League-Spiele, Apple hat einen 2,5-Milliarden-Vertrag mit der MLS. Sollte Apple oder Netflix bei der nächsten Bundesliga-Auktion 2028 ernsthaft bieten, könnten die nationalen Erlöse explodieren oder kollabieren. Beides ist möglich.

Internationale Vermarktung

Die DFL hat 2018 die internationale Vermarktung aus den nationalen Rechten ausgegliedert. Aktuell bringt der internationale Markt rund 230 Millionen Euro pro Saison, mit deutlicher Wachstumstendenz. Asien, Nordamerika und Afrika sind die Zielmärkte. Die Bundesliga betreibt eigene Büros in Singapur, New York und Hongkong.

Die Bundesligisten investierten 2024/25 zusammen 252,2 Millionen Euro in Jugend- und Frauenfußball, ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Frauen-Bundesliga wächst zweistellig, Bayern und Wolfsburg ziehen Massen ins Stadion. Heimspiele der Frauen-Nationalmannschaft 2025 erreichten Zuschauerquoten, die früher nur den Männern vorbehalten waren. Das Thema bleibt Zukunftsmusik, der wirtschaftliche Hebel aber wächst.

Bayern München erweitert die Allianz Arena, Eintracht Frankfurt modernisiert für 700 Millionen Euro, Stuttgart und Hamburg planen Komplettsanierungen. Hospitality-Logen, VIP-Bereiche und Gastronomie sind die neuen Profit-Center. Deloitte zählt weltweit über 300 laufende Stadionprojekte. Wer 2030 nicht modernisiert hat, fällt im Sponsoring-Markt zurück.

FIFA Klub-WM und Kalender-Inflation

Die FIFA Klub-WM 2025 in den USA brachte Bayern München Einnahmen im hohen zweistelligen Millionenbereich. Ab 2029 soll sie alle vier Jahre stattfinden. Gleichzeitig wächst die Champions League seit 2024/25 von 32 auf 36 Teams mit acht statt sechs Vorrundenspielen. Mehr Spiele bedeuten mehr TV-Geld, aber auch mehr Belastung für die Spieler. Die internationale Spielergewerkschaft FIFPro hat 2024 Klage bei der EU eingereicht.

Der gescheiterte DFL-Investoren-Deal 2024 ist nicht das Ende der Diskussion, sondern der Anfang. Bayern, Dortmund und Leipzig drängen auf neue Wachstumsmodelle. Die kleineren Klubs und ihre Fanszenen bremsen. Wir Redaktion erwarten einen erneuten Anlauf bis 2028, vermutlich in deutlich kleinerer Form. Vollständige Investoren-Öffnung wie in England wird es politisch nicht geben.

Glossar Bundesliga-Ökonomie

Sechs Fragen zur Bundesliga-Ökonomie kompakt beantwortet.

DFL: Deutsche Fußball Liga, der Dachverband der 36 Profivereine der Bundesliga und 2. Bundesliga. Verantwortlich für Vermarktung, Lizenzierung und Spielbetrieb

Deutsche Fußball Liga, der Dachverband der 36 Profivereine der Bundesliga und 2. Bundesliga. Verantwortlich für Vermarktung, Lizenzierung und Spielbetrieb 50+1-Regel: Vereinsrechtliche Regelung, nach der die Stimmenmehrheit an einer Profifußball-Kapitalgesellschaft beim Mutterverein liegen muss. Schützt vor Investoren-Übernahmen

Vereinsrechtliche Regelung, nach der die Stimmenmehrheit an einer Profifußball-Kapitalgesellschaft beim Mutterverein liegen muss. Schützt vor Investoren-Übernahmen Zentralvermarktung: Die DFL bündelt die Medienrechte aller 36 Klubs und verkauft sie zentral. Die Erlöse werden nach einem Verteilungsschlüssel ausgeschüttet

Die DFL bündelt die Medienrechte aller 36 Klubs und verkauft sie zentral. Die Erlöse werden nach einem Verteilungsschlüssel ausgeschüttet Vier-Säulen-Modell: Verteilungsschlüssel der TV-Gelder: Gleichverteilung (53 %), Leistung (28 %), Interesse (16 %), Nachwuchs (3 %)

Verteilungsschlüssel der TV-Gelder: Gleichverteilung (53 %), Leistung (28 %), Interesse (16 %), Nachwuchs (3 %) Lizenzierungsverfahren: Jährliche wirtschaftliche Prüfung jedes Profiklubs durch die DFL. Wer die Liquidität nicht nachweisen kann, verliert die Lizenz

Jährliche wirtschaftliche Prüfung jedes Profiklubs durch die DFL. Wer die Liquidität nicht nachweisen kann, verliert die Lizenz Trikotsponsoring: Werbung auf der Brust eines Trikots. Erfunden 1973 durch Jägermeister bei Eintracht Braunschweig. Heute wertvollster Werbeplatz im deutschen Sport

Werbung auf der Brust eines Trikots. Erfunden 1973 durch Jägermeister bei Eintracht Braunschweig. Heute wertvollster Werbeplatz im deutschen Sport Ärmelsponsoring: Seit 2017 erlaubte Werbefläche am Ärmel. Etwa ein Fünftel bis ein Siebtel des Brustsponsoring-Wertes

Seit 2017 erlaubte Werbefläche am Ärmel. Etwa ein Fünftel bis ein Siebtel des Brustsponsoring-Wertes Deloitte Football Money League: Jährliches Ranking der umsatzstärksten Fußballklubs der Welt, veröffentlicht im Januar für die abgelaufene Saison

Jährliches Ranking der umsatzstärksten Fußballklubs der Welt, veröffentlicht im Januar für die abgelaufene Saison EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen Pay-TV: Bezahlfernsehen, in Deutschland seit 1990 durch Premiere (heute Sky) und seit 2017 zusätzlich durch DAZN als Streaming-Dienst

Bezahlfernsehen, in Deutschland seit 1990 durch Premiere (heute Sky) und seit 2017 zusätzlich durch DAZN als Streaming-Dienst Champions League: Höchster europäischer Klubwettbewerb. Bringt Bundesliga-Klubs zusätzliche Einnahmen von 15 Millionen Euro aufwärts pro Saison

Höchster europäischer Klubwettbewerb. Bringt Bundesliga-Klubs zusätzliche Einnahmen von 15 Millionen Euro aufwärts pro Saison Hospitality: Premium-Ticketing mit Gastronomie, Lounge-Zugang und VIP-Service. Margenstärkste Sparte des Spielbetriebs

Premium-Ticketing mit Gastronomie, Lounge-Zugang und VIP-Service. Margenstärkste Sparte des Spielbetriebs Ausgliederung: Übertragung des Profibetriebs aus dem Verein in eine Kapitalgesellschaft (GmbH, AG, KGaA). Seit 1998 in Deutschland erlaubt

Übertragung des Profibetriebs aus dem Verein in eine Kapitalgesellschaft (GmbH, AG, KGaA). Seit 1998 in Deutschland erlaubt Werksklub: Fußballverein, dessen Profiabteilung formell oder faktisch unter Kontrolle eines Mutterkonzerns steht. Beispiele: Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg

Fußballverein, dessen Profiabteilung formell oder faktisch unter Kontrolle eines Mutterkonzerns steht. Beispiele: Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg FIFA Klub-WM: Weltmeisterschaft der Vereinsmannschaften. Erstmals 2025 in den USA mit 32 Teams ausgetragen, ab 2029 alle vier Jahre

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