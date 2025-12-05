So funktioniert das Geschäftsmodell Streaming: Wie Anbieter mit Abo, Werbung & Co. Geld verdienen

Die Art, wie wir Filme, Serien und Musik konsumieren, hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten fundamental gewandelt. Wo einst der Gang zur Videothek zum Wochenendprogramm gehörte, genügt heute ein Klick auf dem Smartphone. Der Video-on-Demand-Markt in Deutschland erreichte 2024 einen Umsatz von rund 5,96 Milliarden Euro, ein Anstieg von etwa 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Weltweit führt Netflix mit über 300 Millionen zahlenden Abonnenten das Feld an, gefolgt von Amazon Prime Video mit geschätzten 200 Millionen und Disney+ mit etwa 150 Millionen Nutzern.

Für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen bietet diese Entwicklung wertvolle Erkenntnisse. Die Mechanismen hinter dem Streaming-Erfolg lassen sich auf viele Branchen übertragen: Abo-Modelle, wiederkehrende Einnahmen, Kundenbindung durch exklusive Inhalte und die Balance zwischen eigenen Produktionen und lizenzierten Inhalten. Dieser Artikel beleuchtet, wie die großen Streaming-Anbieter ihr Geld verdienen, welche Strategien sich durchgesetzt haben und welche Lehren sich daraus ziehen lassen.

Angesichts der Vielzahl von Streamingdiensten, die heute um die Aufmerksamkeit der Zuschauer konkurrieren, stellt sich für viele Nutzer und Unternehmer gleichermaßen die Frage: Welche Geschäftsmodelle stecken hinter dem Erfolg und wie schaffen es Anbieter, in einem derart umkämpften Markt profitabel zu wirtschaften?

Die Transformation von Netflix: Vom DVD-Versand zum Streaming-Imperium

Netflix: Die Erfolgsgeschichte des Streaming-Giganten | Galileo | ProSieben

Die Geschichte von Netflix beginnt 1997 in Scotts Valley, Kalifornien. Reed Hastings und Marc Randolph gründeten das Unternehmen mit einer simplen, aber revolutionären Idee: DVDs per Post an Kunden zu versenden. Die Legende besagt, dass Hastings zu dieser Gründung inspiriert wurde, nachdem er eine Strafgebühr von 40 US-Dollar zahlen musste, weil er eine Videokassette von „Apollo 13″ zu spät in der Videothek zurückgegeben hatte.

Das Besondere am ursprünglichen Netflix-Modell war die Abschaffung von Säumnisgebühren. Ab 1999 führte das Unternehmen ein Abonnementmodell ein, das es Nutzern ermöglichte, unbegrenzt DVDs auszuleihen, ohne sich um Rückgabefristen kümmern zu müssen. Ein Konzept, das damals einzigartig war und den Grundstein für den späteren Erfolg legte.

Der eigentliche Wendepunkt kam 2007. In diesem Jahr lieferte Netflix nicht nur seine milliardste DVD aus, sondern führte auch das Video-Streaming ein. Die Kunden konnten nun erstmals Filme und Serien direkt über das Internet abrufen, ohne auf Postlieferungen warten zu müssen. Interessanterweise war das Streaming-Angebot anfangs bescheiden: Nur etwa 1.000 Titel standen zur Verfügung, während das DVD-Sortiment rund 100.000 Filme umfasste.

Reed Hastings hatte jedoch früh erkannt, dass die Zukunft im digitalen Streaming liegt. Bereits in den späten 1990er Jahren soll er in internen Gesprächen erwähnt haben, dass das Ziel immer das Streaming war. Die DVDs dienten lediglich dazu, eine Kundenbasis aufzubauen, bis die Internetgeschwindigkeiten ausreichten.

2011 erlebte Netflix einen kritischen Moment. Das Unternehmen erhöhte die Preise und kündigte die Abspaltung des DVD-Geschäfts unter dem Namen „Qwikster“ an. Die Reaktion war verheerend: Netflix verlor 800.000 Kunden, der Aktienkurs stürzte innerhalb von vier Monaten um 75 Prozent ab. Die Entscheidung wurde zurückgenommen, doch die Episode verdeutlichte ein wichtiges Prinzip: Veränderungen müssen behutsam kommuniziert werden, besonders wenn sie die Preisstruktur betreffen.

Die eigentliche Transformation zum Content-Produzenten begann 2013 mit der Veröffentlichung von „House of Cards„. Erstmals investierte Netflix massiv in eine Eigenproduktion. Die Strategie ging auf: Durch exklusive Inhalte konnte sich der Dienst von der Konkurrenz abheben. Heute investiert Netflix jährlich rund 17 Milliarden US-Dollar in Inhalte, wobei der Großteil in Eigenproduktionen fließt.

Im September 2023 endete schließlich eine Ära: Netflix stellte den DVD-Versand in den USA nach 25 Jahren ein. Das letzte Geschäftsjahr des Versanddienstes hatte nur noch etwa 145,7 Millionen US-Dollar Umsatz generiert, was weniger als 0,5 Prozent des Gesamtumsatzes von 32 Milliarden US-Dollar ausmachte.

Disney’s strategischer Pivot: Vom Filmstudio zum Streaming-Konzern

Disney Goes Digital! | Disney's Digital Transformation

Während Netflix als Disruptor die Branche aufmischte, musste Disney als etablierter Medienkonzern einen anderen Weg gehen. Die Geschichte von Disney+ ist eine Lektion darüber, wie traditionelle Unternehmen digitale Transformation erfolgreich meistern können.

Bereits 2016 erkannte Disney-CEO Bob Iger die existenzielle Bedrohung durch das Streaming. In einem Gespräch soll er geäußert haben, dass Netflix sein Geschäft mithilfe geliebter Disney-Inhalte aufbaute. Diese Erkenntnis führte zu einer strategischen Neuausrichtung, die das gesamte Unternehmen transformieren sollte.

Der erste Schritt war der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an BAMTech für eine Milliarde US-Dollar im Jahr 2016. BAMTech, ursprünglich ein Spin-off von MLB Advanced Media, hatte sich als Technologieführer für digitale Streaming-Dienste etabliert und bereits Plattformen für ESPN, HBO und WWE aufgebaut. 2017 erhöhte Disney seine Beteiligung auf 75 Prozent durch eine weitere Zahlung von 1,58 Milliarden US-Dollar.

Die Ankündigung von Disney+ erfolgte mehr als zwei Jahre vor dem eigentlichen Start. Auf einer Investorenkonferenz im August 2017 teilte Iger seine Vision: Disney würde 2019 einen eigenen Streaming-Dienst starten. Diese lange Vorlaufzeit war strategisch kalkuliert. Sie gab dem Unternehmen Zeit, die notwendige Technologie aufzubauen, Inhalte zu produzieren und bestehende Lizenzverträge mit Netflix auslaufen zu lassen.

Die Transformation erforderte eine komplette Umstrukturierung des Konzerns. 2020 reorganisierte Disney seine Geschäftsbereiche, um die Direct-to-Consumer-Strategie ins Zentrum zu rücken. Die Produktion von Inhalten wurde von der Distribution getrennt, wobei der Fokus klar auf Streaming gelegt wurde.

Ein entscheidender Unterschied zu Netflix liegt in Disneys Bundelstrategie. Durch die Kombination von Disney+, Hulu und ESPN+ in verschiedenen Paketen kann der Konzern unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Seit der Integration von Hulu in die Disney+-App haben sich die Duo-Abonnements verdreifacht. Diese Konsolidierung adressiert ein zentrales Problem der Streaming-Landschaft: die Fragmentierung der Inhalte über zu viele Plattformen.

Die finanzielle Entwicklung zeigt jedoch auch die Herausforderungen. Obwohl Disney+ schnell wuchs, schrieb das Direct-to-Consumer-Segment lange Zeit rote Zahlen. Erst im zweiten Geschäftsquartal 2024 konnte erstmals ein Quartalsgewinn von 47 Millionen US-Dollar verbucht werden. Disney investiert weiterhin erhebliche Summen in die Content-Produktion, etwa 5,67 Milliarden US-Dollar allein für Disney+ im Jahr 2023.

Die verschiedenen Monetarisierungsmodelle im Streaming

Die Streaming-Branche hat verschiedene Geschäftsmodelle entwickelt, die sich teils ergänzen, teils in Konkurrenz zueinander stehen. Für Unternehmer ist das Verständnis dieser Modelle von Bedeutung, da sie fundamentale Prinzipien der digitalen Wirtschaft widerspiegeln.

Das klassische Abo-Modell (SVoD)

Das Subscription-Video-on-Demand-Modell (SVoD) bildet das Fundament der meisten großen Streaming-Dienste. Nutzer zahlen eine monatliche oder jährliche Gebühr und erhalten dafür unbegrenzten Zugang zum gesamten Katalog.

Die Vorteile dieses Modells für Anbieter sind beträchtlich: Planbare, wiederkehrende Einnahmen ermöglichen langfristige Investitionen in Content und Technologie. Der vorhersehbare Cashflow erleichtert die Finanzplanung und steigert den Unternehmenswert. Netflix erzielte 2024 einen Gesamtumsatz von 38,9 Milliarden US-Dollar, primär aus Abonnements generiert.

Die Preisgestaltung hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Netflix bietet in Deutschland aktuell drei Tarifstufen an: Das Standard-Abo mit Werbung für 4,99 Euro, das Standard-Abo für 13,99 Euro und das Premium-Abo für 19,99 Euro monatlich. Diese Tiered-Pricing-Strategie ermöglicht es, verschiedene Kundensegmente anzusprechen und den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer zu optimieren.

Ein kritischer Faktor im SVoD-Geschäft ist die Churn Rate, also die Kündigungsquote. Studien zeigen, dass 28 Prozent der deutschen Haushalte mehr Streaming-Dienste abonniert haben, als sie tatsächlich benötigen. Dies führt zu erhöhter Wechselbereitschaft, sobald das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr stimmt.

Werbefinanziertes Streaming (AVoD)

What is AVOD and How Does Ad-Based Monetization Work?

Das Advertising-Video-on-Demand-Modell (AVoD) erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Netflix führte im November 2022 ein werbefinanziertes Abo ein, Disney+ folgte im November 2023.

Die Zahlen sprechen für den Erfolg dieser Strategie: In den Ländern, in denen das Werbe-Abo verfügbar ist, entscheiden sich mehr als die Hälfte der Netflix-Neukunden für diese günstigere Variante. Weltweit zählt Netflix bereits über 40 Millionen aktive werbeunterstützte Kundenkonten. Das Unternehmen strebt an, langfristig mindestens drei Milliarden US-Dollar bzw. zehn Prozent seines Gesamtumsatzes durch Werbeeinnahmen zu generieren.

Bei Disney+ haben sich nach einem Quartal bereits bis zu 36 Prozent der Neukunden für den werbefinanzierten Tarif entschieden. In Deutschland nutzen laut einer aktuellen Erhebung 56 Prozent der Prime-Video-Kunden das werbefinanzierte Angebot.

Der wirtschaftliche Vorteil für die Anbieter liegt auf der Hand: Die Einnahmen pro Kunde können durch die Kombination aus Abo-Gebühren und Werbeerlösen höher ausfallen als bei rein werbefinanzierten Modellen. Gleichzeitig senkt der niedrigere Einstiegspreis die Hürde für preissensible Kunden.

Für Werbetreibende bieten Streaming-Plattformen attraktive Möglichkeiten: Präzises Targeting basierend auf Nutzerdaten, hohe Aufmerksamkeit durch unterbrechungsfreie Seherlebnisse und messbare Reichweiten. Netflix hat verschiedene Werbeformate entwickelt, darunter das „Binge-Ad-Format“, bei dem Nutzer nach drei aufeinanderfolgenden Episoden eine werbefreie vierte Folge erhalten.

Hybridmodelle und Free Ad-Supported Streaming (FAST)

Expert talks: The rise of Free Ad-Supported Television (FAST)

Neben den reinen SVoD- und AVoD-Modellen haben sich Hybridformen etabliert. Amazon Prime Video integrierte im Februar 2024 Werbung in das bestehende Standard-Abo, ohne den Preis zu senken. Wer werbefrei schauen möchte, zahlt drei Euro zusätzlich. Diese Entscheidung führte zwar zu einer Sammelklage der Verbraucherzentrale Sachsen, hatte jedoch laut Amazon keine signifikanten Auswirkungen auf die Abonnentenzahlen.

Ein weiteres wachsendes Segment ist Free Ad-Supported Streaming Television (FAST). Diese Dienste bieten kostenlosen Zugang zu linearen Kanälen, finanziert ausschließlich durch Werbung. In den USA hat sich dieses Modell bereits stark etabliert. Experten prognostizieren, dass sich die Einnahmen aus werbefinanziertem Video-on-Demand bis 2026 verdreifachen und in den USA 31,5 Milliarden US-Dollar erreichen werden.

In Deutschland bieten RTL+ und Joyn kostenlose Streaming-Optionen mit Werbung an. RTL+ verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Anstieg der Nutzungsdauer um 93,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und erreichte Ende September 2024 etwa 5,8 Millionen zahlende Abonnenten.

Gaming-Streaming: Xbox Game Pass und Twitch als Vorreiter

Die Prinzipien des Video-Streamings haben längst auch die Gaming-Branche erfasst. Microsoft hat mit dem Xbox Game Pass ein Abo-Modell etabliert, das die Art des Spielekonsums fundamental verändert.

20 Jahre Xbox – Die Geschichte von Microsofts erster Konsole

Xbox Game Pass: Die Netflix-Formel für Games

Der Xbox Game Pass erreichte im Geschäftsjahr 2024 erstmals einen Jahresumsatz von knapp fünf Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von etwa 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die geschätzte Abonnentenzahl liegt bei rund 35 Millionen Nutzern.

Das Geschäftsmodell folgt der bewährten Streaming-Logik: Gegen eine monatliche Gebühr erhalten Nutzer Zugang zu einem umfangreichen Katalog von Hunderten Spielen. Neue Titel großer Microsoft-Studios wie „Indiana Jones und der Große Kreis“ oder „Call of Duty: Black Ops 6″ sind ab dem Erscheinungstag im Game Pass verfügbar.

Microsoft verfolgt eine klare Plattform-Strategie: Der Fokus liegt nicht mehr auf dem Verkauf von Hardware, sondern auf der Verbreitung des Game Pass über alle Geräte hinweg. Mit der Botschaft „This is an Xbox“ kommuniziert Microsoft, dass der Zugang zum Xbox-Universum von Smartphones, Tablets, Laptops, Desktop-PCs und natürlich Konsolen möglich ist.

Die Zahlen verdeutlichen diesen Wandel: Während der Xbox-Hardware-Umsatz im zweiten Quartal 2024 um 29 Prozent zurückging, wuchsen Game Pass und Xbox-Dienste um zwei Prozent. Xbox Cloud Gaming verzeichnete 140 Millionen gestreamte Stunden.

Für die Gaming-Branche markiert dies einen Paradigmenwechsel. In Deutschland überstiegen die Einnahmen aus Online-Services wie PlayStation Plus, Xbox Game Pass und Nintendo Switch Online mit 965 Millionen Euro erstmals den Einzelverkauf von PC- und Konsolenspielen (921 Millionen Euro).

Twitch: Live-Streaming als Geschäftsmodell

The Story Of Twitch

Die Amazon-Tochter Twitch repräsentiert ein anderes Streaming-Modell. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, Live-Übertragungen von Videospielen, aber auch anderen Inhalten wie Musik oder Podcasts zu streamen.

Das Monetarisierungsmodell von Twitch basiert auf mehreren Säulen. Abonnements bilden für viele Streamer die wichtigste Einnahmequelle. Zuschauer können Kanäle für 4,99, 7,99 oder 19,99 Euro monatlich abonnieren. Die Einnahmen werden zwischen Twitch und dem Streamer geteilt, wobei etablierte Partner einen Anteil von bis zu 70 Prozent erhalten.

Darüber hinaus generieren Streamer Einnahmen durch Donations (Spenden), Bits (eine virtuelle Währung von Twitch), Werbeeinblendungen, Sponsoring-Verträge und Affiliate-Marketing. Top-Streamer in Deutschland verdienen laut Branchenschätzungen zwischen 20.000 und 40.000 Euro monatlich, wobei die Spanne von wenigen Euro bis zu Millionenbeträgen reicht.

In Deutschland zählte Twitch bis Ende November 2023 insgesamt 290.000 unterschiedliche Streamer pro Monat, die kumuliert einen Umsatz von etwa 50 Millionen Euro generierten. Die beliebtesten Formate sind „Just Chatting“ und Gaming, insbesondere Spiele wie EA Sports FC, League of Legends und GTA.

Die strategische Bedeutung von Eigenproduktionen vs. Lizenzen

Eine der fundamentalsten strategischen Entscheidungen für Streaming-Anbieter betrifft die Frage: Eigene Inhalte produzieren oder lizenzieren? Die Antwort hat weitreichende Auswirkungen auf Kosten, Differenzierung und langfristige Wettbewerbsposition.

Netflix investiert den Großteil seines jährlichen Content-Budgets von 17 Milliarden US-Dollar in Eigenproduktionen. Chief Content Officer Bela Bajaria betonte, dass auch das verstärkte Angebot von Filmlizenzen durch Hollywood-Studios an dieser Strategie nichts ändern werde. Die Begründung: 62 der 100 meistgesehenen Titel auf Netflix in der ersten Jahreshälfte 2023 waren Eigenproduktionen.

Der Vorteil von Original Content liegt in der Exklusivität. Serien wie „Stranger Things“, „The Crown“ oder „Squid Game“ sind nur auf Netflix verfügbar und schaffen einen konkreten Grund, den Dienst zu abonnieren. Zudem behält Netflix alle Rechte an diesen Produktionen, was langfristig günstiger sein kann als wiederkehrende Lizenzgebühren.

Lizenzierte Inhalte spielen dennoch eine wichtige Rolle als Katalog-Ergänzung. Die überraschende Popularität der seit Jahren abgeschlossenen Serie „Suits“ auf Netflix zeigt, dass auch ältere Fremdproduktionen neue Zuschauer generieren können. Hollywood-Studios, deren eigene Streaming-Dienste oft Verluste schreiben, sind zunehmend bereit, ihre Bibliotheken wieder zu lizenzieren.

Disney verfolgt eine andere Strategie. Mit dem IP-Katalog aus Marvel, Star Wars, Pixar und dem klassischen Disney-Archiv verfügt der Konzern über wertvolle Franchise-Rechte. Die Produktion neuer Serien wie „The Mandalorian“ oder „WandaVision“ aktiviert diese vorhandenen Marken für das Streaming.

Für die Produktionskosten existieren erhebliche Unterschiede. Eine Episode einer High-End-Serie kann zwischen 10 und 20 Millionen US-Dollar kosten. „The Crown“ etwa gilt als eine der teuersten Netflix-Produktionen. Diese Investitionen rechnen sich nur, wenn sie signifikante Abonnentenzuwächse oder reduzierte Kündigungsraten bewirken.

Cashflow-Vorteile des Abo-Modells

Die wirtschaftliche Attraktivität von Streaming-Geschäftsmodellen basiert wesentlich auf den Cashflow-Vorteilen wiederkehrender Einnahmen. Diese Prinzipien lassen sich auf viele andere Branchen übertragen.

Der fundamentale Vorteil liegt in der Planbarkeit. Bei Abonnementmodellen zahlen Kunden regelmäßig für eine Leistung, was zuverlässige Einnahmen generiert. Unternehmen können dadurch besser budgetieren, Ressourcen einkaufen und Investitionen planen. Diese Vorhersehbarkeit unterscheidet sich grundlegend von transaktionsbasierten Geschäftsmodellen, bei denen Einnahmen stark schwanken können.

Für Investoren sind wiederkehrende Einnahmen besonders attraktiv. Sie ermöglichen genauere Prognosen und reduzieren das Risikoprofil eines Unternehmens. Netflix‘ Transformation vom DVD-Verleih zum Streaming-Abonnement wurde auch durch die Kapitalmärkte belohnt, da das neue Modell stabilere Cashflows versprach.

Ein weiterer Vorteil ist die Kundenbindung. Abonnenten entwickeln oft eine tiefere Verbindung zum Service, insbesondere wenn sie kontinuierlich Mehrwert erhalten. Die durchschnittliche Verweildauer eines Netflix-Nutzers liegt bei etwa zwei Stunden täglich. Diese intensive Nutzung reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Kündigung.

Die Möglichkeit zum Upselling ergänzt das Grundmodell. Streaming-Anbieter können Premium-Tarife mit zusätzlichen Features anbieten, etwa höhere Bildqualität, mehr gleichzeitige Streams oder werbefreies Schauen. Netflix generiert unterschiedliche Umsätze pro Nutzer je nach gewähltem Tarif.

Allerdings erfordert das Abo-Modell auch höhere Investitionen in Kundenakquise und -bindung. Neue Kunden müssen typischerweise sechs bis acht Mal mit einer Marke in Kontakt kommen, bevor sie ein Abonnement abschließen. Die Kosten für Marketing und Content-Produktion sind entsprechend hoch.

Wettbewerbsdruck und Konsolidierung

Der Streaming-Markt steht vor einer Phase der Konsolidierung. Die Zeit des unbegrenzten Wachstums ist vorbei, der Fokus verschiebt sich auf Profitabilität und Effizienz.

In Deutschland teilen sich Amazon Prime Video und Netflix den Großteil des Marktes. Laut JustWatch hielt Prime Video im vierten Quartal 2024 einen Marktanteil von etwa 28 Prozent, dicht gefolgt von Netflix mit 27 Prozent. Disney+ liegt mit 18 Prozent auf dem dritten Platz, gefolgt von Apple TV+ (6 Prozent), Paramount+ (3 Prozent) und RTL+ (1 Prozent).

Die Fragmentierung des Marktes stellt ein zunehmendes Problem dar. Studien zeigen, dass der durchschnittliche US-amerikanische Zuschauer etwa 50 US-Dollar monatlich für Streaming-Dienste auf vier verschiedenen Plattformen ausgibt. 28 Prozent der deutschen Haushalte geben an, mehr Streaming-Abonnements zu haben, als sie benötigen.

Als Reaktion entstehen Bündelangebote. Disney kombiniert Disney+, Hulu und ESPN+, zudem wurde ein Cross-Company-Bundle mit Max eingeführt. Diese Strategie zielt darauf ab, die Kündigungsrate zu reduzieren und den durchschnittlichen Umsatz pro Haushalt zu erhöhen.

Das strikte Vorgehen gegen Account-Sharing markiert einen weiteren Trend. Netflix ging 2023 konsequent gegen das Teilen von Passwörtern vor. Die Maßnahme führte entgegen mancher Befürchtungen nicht zu massiven Kündigungen, sondern zu neuen Abonnements. Viele Nutzer, die zuvor kostenlosen Zugang hatten, schlossen eigene Abos ab.

Die Preissensibilität der Verbraucher wächst. Inflation und wirtschaftliche Unsicherheiten haben die Bereitschaft erhöht, günstigere werbefinanzierte Tarife zu akzeptieren. Diese Entwicklung bestätigt die Strategie der Anbieter, differenzierte Preismodelle anzubieten.

Lehren für Unternehmen

Die Transformation der Medienbranche durch Streaming bietet wertvolle Erkenntnisse für Entscheider in anderen Branchen.

Erstens: Der Übergang von transaktionsbasierten zu Abo-Modellen kann den Cashflow stabilisieren und den Unternehmenswert steigern. Netflix‘ Entwicklung vom Einzelverkauf zum Abonnement zeigt, wie wiederkehrende Einnahmen langfristig planbarer sind.

Zweitens: Differenzierung durch exklusive Inhalte oder Angebote schafft Kundenbindung. Streaming-Dienste investieren Milliarden in Eigenproduktionen, weil diese nicht austauschbar sind. Das Prinzip gilt auch für andere Branchen: Proprietäre Lösungen reduzieren die Vergleichbarkeit.

Drittens: Die Balance zwischen verschiedenen Erlösströmen erhöht die Resilienz. Die Kombination aus Abo-Gebühren und Werbeeinnahmen bei werbefinanzierten Tarifen zeigt, wie unterschiedliche Umsatzquellen kombiniert werden können.

Viertens: Technologische Plattformen ermöglichen Skalierung. Netflix, Disney+ und andere haben massive Investitionen in ihre Streaming-Infrastruktur getätigt. Diese Basis ermöglicht es, neue Märkte mit geringen Grenzkosten zu erschließen.

Fünftens: Kundendaten sind ein strategischer Vorteil. Streaming-Dienste wissen genau, was ihre Nutzer schauen, wie lange und wann. Diese Erkenntnisse fließen in Content-Entscheidungen und personalisierte Empfehlungen ein.

Ausblick

Der Streaming-Markt wird sich weiter konsolidieren. Experten prognostizieren, dass drei bis vier große Anbieter den Markt langfristig dominieren werden. Kleinere Dienste müssen Nischen besetzen oder Partnerschaften eingehen.

Werbefinanzierte Modelle werden an Bedeutung gewinnen. Die Prognose, dass sich Werbeerlöse bei Netflix bis 2026 zum wesentlichen Wachstumstreiber entwickeln, deutet auf eine Verschiebung im Umsatzmix hin.

Live-Inhalte, insbesondere Sport, werden zu einem differenzierenden Faktor. Netflix‘ Deal mit der Wrestling-Liga WWE und die Integration von Live-Events bei Amazon Prime Video zeigen diesen Trend. Sportübertragungen erweisen sich als wirksames Mittel, um Kündigungen zu verhindern.

Die Grenzen zwischen Gaming und Video-Streaming verschwimmen zunehmend. Netflix hat bereits eine eigene Spieleplattform gestartet, während Gaming-Dienste wie Xbox Game Pass Videos und andere Inhalte integrieren.

Für Unternehmer und Entscheider bleibt die zentrale Erkenntnis: Das Abo-Modell hat sich als tragfähiges Geschäftsmodell etabliert, das über die Medienbranche hinaus Anwendung findet. Die Prinzipien des Streamings, wiederkehrende Einnahmen durch kontinuierlichen Mehrwert für den Kunden, lassen sich auf Software, Dienstleistungen und physische Produkte übertragen. Die Streaming-Anbieter haben gezeigt, wie digitale Transformation gelingen kann, wenn Technologie, Content und Geschäftsmodell zusammenspielen.

