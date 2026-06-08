Ein Konzern hat eine Bilanzlücke mit einer Droge gestopft und am Ende eine Kriegsflotte als Inkassobüro eingesetzt. So lässt sich das erste Geschäftsmodell der Geschichte zusammenfassen, das eine ganze Nation süchtig einkalkuliert hat.

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Die East India Company war im 18. Jahrhundert in eine Falle geraten, die jeder Kaufmann fürchtet: Sie hat teuer eingekauft und nichts zurückverkauft. Chinesischer Tee floss nach London, britisches Silber floss nach Kanton, und keine britische Ware hat die Chinesen interessiert. Dieser Artikel zeigt, wie ein verschuldeter Handelskonzern das Defizit nicht mit einem besseren Produkt gelöst hat, sondern mit einem Suchtmittel, und warum dieser Weg fast zwangsläufig in zwei Kriege geführt hat.

Das Wichtigste in Kürze

Die Company hatte ein klassisches Handelsbilanzproblem: Britannien wollte chinesischen Tee, China wollte nur Silber, und das Silber ging aus.

Die Lösung war kein Tauschgut für den freien Markt, sondern ein staatlich lizenziertes Drogenmonopol auf indisches Opium, ab 1793 fest in Company-Hand.

Zwischen 1730 und 1830 ist die nach China gelieferte Opiummenge um rund das Hundertfache gestiegen, die Zahl der Abhängigen wuchs von etwa zwölf auf vierzig Millionen.

Das Opiumgeschäft machte zeitweise zwischen einem Fünftel und einem Sechstel der gesamten Nettoeinnahmen Britisch-Indiens aus, mehr als Zölle, Alkohol- und Einkommensteuer zusammen.

Als China das Modell stoppen wollte, hat London mit Kanonenbooten geantwortet: Der Opiumkrieg war die militärische Durchsetzung einer Bilanzkorrektur.

Wer steckte hinter der Company, und wie fing alles an?

Die East India Company erhielt 1600 ein königliches Monopol auf den Asienhandel mit Tee, Seide, Porzellan, Gewürzen und Baumwolle und wuchs zur mächtigsten Wirtschaftsmacht auf

Die East India Company hat 1600 als das begonnen, was man heute eine Handelsplattform nennen würde: ein per königlichem Freibrief gesichertes Monopol auf den Handel mit Asien. Tee, Seide, Porzellan, Gewürze, Baumwolle bildeten das Sortiment. Was als Pfeffer- und Stoffgeschäft begann, ist im Lauf von anderthalb Jahrhunderten zum mächtigsten Wirtschaftsunternehmen der bis dahin bekannten Welt geworden.

Der Tee wurde zum Problem. Die Briten haben ihn in Mengen getrunken, die jede Vorstellungskraft sprengten, und die Company war ihr Monopollieferant. Zwischen 1821 und 1830 hat sie über neunzehn Millionen Pfund für chinesische Güter ausgegeben, beinahe alles für Tee. Die britische Regierung hat zusätzlich nachgelegt: Mit der Senkung des Teezolls von 110 auf durchschnittlich zehn Prozent im Jahr 1784 ist die heimische Nachfrage explodiert, und mit ihr der Silberhunger der Company.

Hier schnappte die Falle zu. China hat keine britischen Waren genommen. Das Land produzierte Baumwolle und Seide selbst und verlangte für seinen Tee nur eines: Silber, das die Qing-Verwaltung für Münzprägung und Steuern brauchte. Britannien stand seit Mitte des 18. Jahrhunderts auf dem Goldstandard und musste das Silber teuer auf dem europäischen Kontinent zukaufen.

Gleichzeitig saß die Company tief in den Schulden, weil sie ihre militärische Expansion in Indien auf Pump finanziert hatte. Der Konzern brauchte dringend eine neue Einnahmequelle, und zwar eine, die den Silberstrom umkehrte.

Lesetipp: Warum war Unfreiheit über Jahrtausende das profitabelste Geschäftsmodell?

Wie wurde aus dem Teehändler ein Drogenmonopolist?

In Kalkutta fiel der Hammer, in China fiel die Verantwortung weg.

Die Antwort wuchs auf den Feldern von Bihar und Bengalen. Nachdem die Company 1757 die Herrschaft über Bengalen errungen hatte, fiel ihr die regionale Opiumproduktion zu, ein hochwirksames Suchtmittel mit garantiertem Markt im Nachbarland.

Der entscheidende Schritt kam 1793: In diesem Jahr hat sich die Company von der britischen Regierung das Monopol auf die Opiumproduktion in Indien gesichert.

Damit war das Geschäftsmodell im Kern gebaut. Bauern in Bihar haben den Mohn unter strenger Aufsicht der Company-Inspektoren angebaut, oft gegen ihren Willen und zu Hungerpreisen. Das Rohopium wurde verarbeitet, gradiert und nach Kalkutta gebracht.

An genau dieser Stelle hat die Company den Kniff vollzogen, der das ganze Modell juristisch wasserdicht machte.

Der Verkauf von Opium in China war seit 1799 per kaiserlichem Dekret verboten. Die Company hat deshalb nie selbst in China verkauft. Stattdessen wanderte das Opium in Kalkutta an private Händler unter den Auktionshammer, und von da an war die Ware juristisch nicht mehr Company-Sache.

Private Schmuggler haben die Kisten an die chinesische Küste gebracht, wo einheimische Zwischenhändler den Vertrieb übernahmen. Die Company kassierte legal in Indien und hielt die Hände sauber, während die strafbare Arbeit ausgelagert blieb.

Diese Trennung von legalem Erlös und illegalem Vertrieb war keine Nachlässigkeit, sondern bewusste Konstruktion: ein Unternehmen, das den Gewinn behielt und das Risiko verschenkte.

Wie verdiente die Company tatsächlich ihr Geld?

250.000 Soldaten, mehr als das Heer der eigenen Heimat.

Hier liegt das Herzstück. Die meisten Erzählungen bleiben bei „die Briten haben Opium verkauft“ stehen, und damit bleibt die Blackbox zu.

Die eigentliche Mechanik bestand aus drei sauber getrennten Erlössäulen, die ein Bericht des britischen Unterhauses von 1870 mit großer Klarheit auflistet.

Die erste Säule war ein kleines Lizenzeinkommen aus dem Verkauf von Opium für den Eigenverbrauch in Indien, ein nachrangiger Posten. Die zweite und mit Abstand wichtigste Säule trug den Namen Provision Opium: das in Kalkutta an den Höchstbietenden versteigerte Monopolopium, ausdrücklich für den Export nach China bestimmt.

Die dritte Säule war eine Transitsteuer auf das sogenannte Malwa-Opium, das in den indischen Fürstenstaaten frei angebaut wurde und auf festgelegten Routen die Häfen von Bombay erreichte.

Nach Versteigerung und Steuereinzug, so der Originalwortlaut der Quelle, habe die indische Regierung ihre Hände von der Droge gewaschen.

Diese drei Erlösströme lassen sich kompakt gegenüberstellen.

Erlössäule Mechanik Bedeutung Excise Opium Lizenzen für den Verkauf zum Eigenverbrauch in Indien gering, Teil der allgemeinen Verbrauchssteuer Provision Opium Monopolanbau in Bengalen, Auktion in Kalkutta für den China-Export größter Block, Kern des Modells Malwa-Transit Transitsteuer auf Opium aus den Fürstenstaaten Richtung Bombay bedeutend, Abschöpfung ohne eigenen Anbau

Der zweite Mechanismus war die Quersubventionierung, und sie macht das Modell erst rund. Die Opiumerlöse, wieder in Silber, flossen zurück und bezahlten den Einkauf des Tees.

Das National Army Museum bringt das Ergebnis auf den Punkt: Bis 1839 hat der Opiumverkauf nach China den kompletten britischen Teehandel finanziert.

Die eine illegale Ware hat die andere legale getragen, und der Silberkreislauf schloss sich. Den für Tee an China verlorenen Silberwert holte Britannien über chinesische Konsumenten zurück.

Dass der Kreislauf funktionierte, belegt die Bilanz selbst. Schon 1804 ist das jahrzehntelange Defizit in einen Überschuss gekippt, sieben Millionen Silberdollar flossen Richtung Indien.

Der dritte Mechanismus, die Skalenökonomie, sorgte dafür, dass die Sache nicht abriss, sondern wuchs. Ein Suchtmittel hat die ideale Nachfragekurve aus Verkäufersicht: Der Konsument kommt biologisch wieder, fast unabhängig vom Preis. Zwischen 1730 und 1830 ist das nach China gelangende Volumen um rund das Hundertfache gestiegen.

Diese Kurve beschreibt keine Verkaufsleistung, sondern eine Suchtspirale, die sich selbst antrieb.

Wie groß die fiskalische Dimension am Ende war, zeigt eine Zahl aus dem Unterhaus. Im Rechnungsjahr 1867/68 hat das Opium nach Abzug aller Kosten 7.049.447 Pfund eingebracht, zwischen einem Fünftel und einem Sechstel der gesamten Nettoeinnahmen Britisch-Indiens.

Die spätere Royal Commission on Opium hat festgehalten, dass Opium mehr einbrachte als Zölle, Alkoholsteuer, Stempelgebühren und Einkommensteuer und nur von der Salz- und Grundsteuer übertroffen wurde.

Eine Umrechnung dieser Pfundbeträge in heutige Euro lässt sich seriös kaum darstellen, weil sich Kaufkraft und Wechselkurse des 19. Jahrhunderts an keinem belastbaren Referenzkurs festmachen lassen.

Die Größenordnung spricht trotzdem für sich: Ein einzelner Drogenposten trug ein Sechstel eines Staatshaushalts.

Wie groß war die Marktmacht der Company?

Am Anfang der Kette stand der Bauer, der am wenigsten verdiente.

Marktmacht ist ein zu schwaches Wort für das, was die Company aufgebaut hat. Der Konzern hatte nicht nur eine dominante Position, sondern war über weite Strecken der Markt selbst.

Das Produktionsmonopol auf indisches Opium war staatlich verbrieft, kein Wettbewerber kam an die Lieferkette heran. Vom Mohnfeld in Bihar bis zum Auktionssaal in Kalkutta lag alles in einer Hand.

Was diese Marktmacht von jeder modernen Monopolstellung unterscheidet, war die militärische Dimension. Um 1800 unterhielt die Company ein Privatheer von rund 200.000 bis 250.000 Soldaten, nach Angaben von Britannica und dem National Army Museum mehr als doppelt so groß wie das stehende Heer Britanniens im Mutterland.

Ein Handelsunternehmen verfügte über mehr Soldaten als der eigene Staat. Diese Truppe diente nicht der Landesverteidigung, sondern der Durchsetzung von Handelsinteressen: Sie unterwarf indische Fürstentümer, erzwang einseitige Verträge und sicherte die Steuerquellen, aus denen der Opiumanbau finanziert wurde.

Der eigentliche Schutzwall war jedoch der Schmuggel selbst. Weil die Company den illegalen Teil an private Händler ausgelagert hatte, blieb sie juristisch kaum angreifbar.

Eine Spur, die bis Kalkutta zurückreichte, fand sich nicht. Diese Unangreifbarkeit war der robusteste Teil der ganzen Konstruktion.

Wer war bei der Company eigentlich die Ware?

Der Konsument war Abnehmer und Zahlungsquelle zugleich.

Bei jedem Plattformgeschäft lohnt die Frage, wer zahlt, wer verkauft und wer die Ware ist. Beim Opiumhandel führt sie zu einer verstörenden Antwort.

Der britische Teetrinker zahlte, die Company verkaufte, doch die eigentliche Ware war der chinesische Abhängige.

Genauer betrachtet war der Konsument beides zugleich: Abnehmer des Produkts und Quelle des Silbers, das den ganzen Kreislauf erst speiste. Je tiefer die Sucht, desto verlässlicher der Silberfluss. Ein Geschäftsmodell, dessen Wachstum direkt an der Zahl der Abhängigen hing, hatte keinerlei eingebautes Interesse an Mäßigung.

Die Zahl der Opiumraucher in China ist von etwa zwölf Millionen zur Zeit des Ersten Opiumkriegs auf rund vierzig Millionen in den 1880er Jahren gestiegen. Hinter dieser Zahl steht der eigentliche Rohstoff des Modells, und der Rohstoff war ein Mensch.

Was kostete das Opium wirklich, und wer trug die Kosten?

Zwei Waren, deren Kreislauf am Schaden Dritter hing.

Der Preis einer Opiumkiste setzte sich aus mehreren Schichten zusammen, und an jeder Schicht verdiente jemand, der nicht das Risiko trug. Am Anfang stand der Mohnbauer in Bihar, der zu festgesetzten Niedrigpreisen liefern musste und dem die Wahl genommen war.

Auf seinen Feldern entstand der Wert, aber bei ihm blieb am wenigsten davon.

Die nächste Schicht war die Verarbeitung und Versteigerung durch die Company, die hier ihre Marge zog. Darauf folgte der Schmuggleraufschlag der privaten Händler, die das juristische und körperliche Risiko der Einfuhr nach China trugen. Eine grobe Aufschlüsselung der Kostenträger macht die Asymmetrie sichtbar.

Stufe Wer trägt sie Wer profitiert Anbau Mohnbauern in Bihar, zu Zwangspreisen Company Verarbeitung und Auktion Company-Verwaltung Company und britischer Fiskus Schmuggel nach China private Händler, einheimische Verteiler Händler, mittelbar die Company Konsum chinesische Abhängige und ihre Familien niemand

Am Ende dieser Kette stand die chinesische Gesellschaft, die sämtliche sozialen Folgekosten trug: zerrüttete Familien, Arbeitsausfall, eine ausgehöhlte Verwaltung und ein abfließender Silberschatz, der die eigene Währung destabilisierte.

Die Bauern in Bihar und die Konsumenten in China haben gemeinsam die Kosten getragen, während Gewinn und Steuer am anderen Ende der Welt anfielen.

Was die East India Company gebaut hat, würde heute jeder Wirtschaftsprüfer als geniales Modell durchgehen lassen, wenn man die Fußnote über das Produkt weglässt. Genau diese Fußnote ist der ganze Punkt: Ein Geschäftsmodell, das nur funktioniert, solange Menschen abhängig bleiben, hat seinen Profit nicht trotz, sondern wegen des Schadens erwirtschaftet. Eine Wirtschaftsgeschichte ohne diese Rechnung ist kein Lehrstück, sondern Marketing. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wer profitierte, und wer zahlte drauf?

Lin Zexu ließ 20.000 Kisten vernichten und löste damit den Krieg aus.

Die Gewinnerseite war überschaubar und gut organisiert. Die Company verbuchte die Erlöse, der britische Fiskus kassierte über die indischen Einnahmen mit, die Anteilseigner in London bekamen ihre Dividende, und die privaten Händler verdienten am Aufschlag.

Britannien konnte mit den Silberrückflüssen seinen Tee bezahlen und nebenbei seine koloniale Expansion finanzieren.

Die Verliererseite war ungleich größer und stumm. Die Mohnbauern in Bihar verloren ihre Anbaufreiheit und einen Teil ihrer Ernährungsgrundlage, weil fruchtbares Ackerland in Mohnfelder umgewandelt wurde.

Die Qing-Staatskasse blutete Silber. Und vierzig Millionen Abhängige verloren weit mehr als Geld. In Stoffgeschichten beschreibt Dr. Web regelmäßig den Ressourcenfluch, bei dem ein wertvoller Rohstoff eine Region ärmer statt reicher macht.

Beim Opium zeigt sich das Pendant, ein Sucht-Fluch: Ein einmal gewonnener Konsument kam kaum wieder heraus und akzeptierte immer schlechtere Bedingungen, weil der Körper die Verhandlung führte.

Wie politisch war die Company?

Ein Sechstel des Staatshaushalts stand in diesen Büchern.

Die Grenze zwischen Unternehmen und Staat war bei der Company nicht verwischt, sondern existierte kaum. Das Opiummonopol war kein privates Geschäft, das der Staat duldete, sondern eine staatlich vergebene Lizenz.

Die britische Regierung hat die Silberabflüsse der Company in mageren Jahren mit Barreneinschüssen subventioniert. Geschäft und Staatskasse waren dasselbe Konto.

Daraus folgt die politisch heikelste Pointe des ganzen Modells. Als der kaiserliche Sonderbeauftragte Lin Zexu 1839 ernst machte, über 20.000 Kisten Opium beschlagnahmte und vernichten ließ und die Entschädigung verweigerte, hat London nicht mit Diplomatie, sondern mit Kriegsschiffen reagiert.

Der Erste Opiumkrieg von 1839 bis 1842 war im Kern kein Streit um Ehre oder Religion, sondern die militärische Durchsetzung eines bedrohten Geschäftsmodells. Der Staat ist als Inkasso eingesprungen, wo der Schuldner nicht zahlen wollte.

Ein zweiter Krieg von 1856 bis 1860 hat die Handelsrechte der Europäer weiter ausgedehnt. Wirtschaftsinteresse und Staatsgewalt waren hier nicht zwei Dinge, sondern eines.

Was brachte das Modell zu Fall?

Chinesischer Widerstand gegen Opiumhandel seit 1839 und wachsender Wettbewerb im 19. Jahrhundert führten zum Zusammenbruch des Geschäftsmodells

Kein Geschäftsmodell hält ewig, und dieses hatte gleich mehrere Sollbruchstellen. Die erste war der politische Widerstand im Zielland. Lin Zexus Durchgriff von 1839 hat zwar den Krieg ausgelöst und kurzfristig verloren, aber er markierte den Beginn eines dauerhaften chinesischen Drucks gegen den Handel.

Die zweite Sollbruchstelle war hausgemachter Wettbewerb. China hat im Lauf des 19. Jahrhunderts begonnen, Opium selbst anzubauen, was die Importmacht der Company untergrub.

Die dritte und entscheidende war die Substitution auf der Tee-Seite: Britannien hat den Teeanbau nach Assam und Ceylon verlagert und sich damit Schritt für Schritt von chinesischem Tee unabhängig gemacht. Der erste in Assam angebaute Tee erreichte 1839 die Londoner Auktion. Sobald der Tee nicht mehr aus China kommen musste, verlor das Silber-Recycling über Opium seinen eigentlichen Zweck. Der Handel ist danach noch lange weitergelaufen, doch seine ökonomische Notwendigkeit war erodiert, und nach 1917 war er praktisch beendet.

Was lässt sich aus dem Modell lernen?

Organisationen schließen Finanzierungslücken durch süchtig machende Märkte, lagern rechtliche Risiken aus und verteidigen ihre Modelle mit Macht

Der Reiz dieses Falls liegt nicht im moralischen Fingerzeig, sondern im Muster, das sich freilegen lässt. Das Muster lautet:

Eine Organisation gerät in eine strukturelle Finanzierungslücke, findet zur Schließung dieser Lücke einen Markt, dessen Nachfrage sich biologisch oder psychologisch selbst verstärkt, lagert das rechtliche Risiko aus und verteidigt das Modell notfalls mit der Macht, die ihr zur Verfügung steht.

Dieses Muster ist nicht auf das 19. Jahrhundert beschränkt. Überall dort, wo eine Einnahmequelle an einer selbstverstärkenden Abhängigkeit hängt, ob in der Tabak-, der Glücksspiel- oder der Aufmerksamkeitsökonomie, taucht dieselbe Grundstruktur auf: Der Gewinn wächst mit dem Schaden, und die Trennung von Profit und Verantwortung wird zur eigentlichen Ingenieursleistung.

Drei Lesarten bieten sich an. Die nüchterne: Bei der Prüfung eines Geschäftsmodells lohnt die Frage, ob sein Wachstum an Wiederholung durch Schaden hängt. Die unternehmerische: Ein Modell, das nur mit ausgelagertem Risiko funktioniert, ist fragiler, als seine Bilanz aussieht, weil es politisch verwundbar bleibt. Die historische: Reichtum, der auf der Abhängigkeit anderer aufbaut, lässt sich für eine Weile sehr genau in Silber beziffern, aber die Rechnung wird in einer anderen Währung beglichen.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zur East India Company

Britannien importierte mehr Waren aus China als es exportierte und zahlte das Defizit mit Gold und Edelmetallen aus

Handelsbilanzdefizit

Handelsbilanzdefizit bezeichnet den Zustand, in dem ein Land mehr Waren einführt, als es ausführt, und die Differenz mit Geld oder Edelmetall ausgleichen muss. Britannien hatte gegenüber China ein solches Defizit, weil es Tee kaufte, aber nichts Vergleichbares verkaufte.

Goldstandard

Goldstandard meint ein Währungssystem, in dem die Geldmenge an Goldreserven gebunden ist. Weil Britannien auf Gold stand, China aber Silber verlangte, musste die Insel das Zahlungsmetall teuer auf dem Kontinent zukaufen.

Monopol

Monopol beschreibt die Alleinstellung eines Anbieters auf einem Markt ohne ernsthaften Wettbewerb. Die Company besaß ab 1793 das staatlich verbriefte Monopol auf die Opiumproduktion in Indien.

Provision Opium

Provision Opium war die in Kalkutta zur Versteigerung bestimmte Hauptsorte des Monopolopiums, ausdrücklich für den Export nach China. Diese Säule bildete den Kern der Erlösstruktur.

Malwa-Opium

Malwa-Opium stammte aus den indischen Fürstenstaaten außerhalb direkter Company-Herrschaft. Die Company verdiente daran über eine Transitsteuer auf dem Weg zu den Häfen von Bombay.

Quersubventionierung

Quersubventionierung liegt vor, wenn die Erlöse eines Geschäftsbereichs einen anderen finanzieren. Die Opiumerlöse haben den britischen Teehandel getragen, bis 1839 sogar vollständig.

Skalenökonomie

Skalenökonomie beschreibt sinkende Stückkosten bei wachsender Menge. Beim Opium kam ein zweiter Effekt hinzu: Die Nachfrage verstärkte sich durch die Sucht selbst und sicherte stetiges Wachstum.

Ressourcenfluch

Ressourcenfluch bezeichnet das Phänomen, dass rohstoffreiche Regionen wirtschaftlich oft schlechter dastehen als rohstoffarme. Dr. Web verwendet den Begriff in der Reihe Stoffgeschichten regelmäßig.

Vertikale Integration

Vertikale Integration meint die Kontrolle mehrerer aufeinanderfolgender Stufen einer Wertschöpfungskette durch ein Unternehmen. Die Company kontrollierte Anbau, Verarbeitung und Auktion in einer Hand.

Sepoy

Sepoy war die Bezeichnung für einheimische indische Soldaten im Dienst der Company. Sie stellten den weitaus größten Teil des Privatheeres, das größer war als das britische Heer.

Erster Opiumkrieg

Erster Opiumkrieg nennt man den Konflikt zwischen Britannien und dem Qing-Reich von 1839 bis 1842. Auslöser war Chinas Versuch, den Opiumhandel zu unterbinden.

Royal Commission on Opium

Royal Commission on Opium war eine britische Untersuchungskommission der 1890er Jahre, die die Rolle des Opiums in den Finanzen Britisch-Indiens prüfte. Ihre Berichte gehören zu den wichtigsten Primärquellen.

Quellen

Parlamentarische Debatten zur Opiumeinnahmen Indiens 1870 und Archivmaterialien zum Ersten Chinesisch-Britischen Krieg 1839-1842