Warum war Unfreiheit über Jahrtausende das profitabelste Geschäftsmodell?

Silber, Baumwolle, Zucker. Drei Rohstoffe, an denen ganze Imperien reich geworden sind, und keiner davon ließ sich ohne erzwungene Arbeit gewinnen. Die unbequeme These lautet: Wer ein Reich aufbauen, ein Heer unterhalten oder schlicht ein Vermögen anhäufen wollte, tat das in aller Regel auf Kosten anderer.

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Was an dieser These stimmt, woran sie scheitert und warum sie für heutige Entscheider keine Geschichtsstunde bleibt, sondern als Lieferkettenrisiko auf dem Tisch liegt.

Was sind die Kernaussagen?

Historische Großmächte wie Spanien, die USA-Südstaaten und die Karibik bauten ihren Reichtum auf erzwungener Arbeit auf

Über Jahrtausende beruhte der Aufstieg fast jeder Großmacht auf erzwungener Arbeit . Das spanische Kolonialreich, die Südstaaten-Baumwollökonomie und die karibische Zuckerindustrie sind keine Randnotizen, sondern Lehrbeispiele für ein Geschäftsmodell, das ohne Unfreiheit nicht funktioniert hätte.

. Das spanische Kolonialreich, die Südstaaten-Baumwollökonomie und die karibische Zuckerindustrie sind keine Randnotizen, sondern Lehrbeispiele für ein Geschäftsmodell, das ohne Unfreiheit nicht funktioniert hätte. Die scheinbar zwingende Logik „Reichtum nur gegen Ausbeutung“ hat einen blinden Fleck. Sklavenökonomien blieben technologisch rückständig und verloren langfristig gegen freie Arbeitsmärkte.

blieben technologisch rückständig und verloren langfristig gegen freie Arbeitsmärkte. Das Muster ist nicht verschwunden, sondern ausgelagert. Rund 27,6 Millionen Menschen leben heute in Zwangsarbeit, ein erheblicher Teil davon in den globalen Lieferketten, aus denen auch deutsche Unternehmen beziehen.

Für Entscheider folgt daraus: Menschenrechte in der Lieferkette sind keine moralische Kür, sondern seit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz eine messbare Pflicht mit Haftungsfolgen.

Was meint die These vom unbezahlbaren Gewissen?

Eroberung und Arbeitskräftebeschaffung gehörten in den großen Reichen zusammen wie Ursache und Wirkung.

Die Behauptung ist provokant, und sie sitzt deshalb so tief, weil die halbe Weltgeschichte sie auf den ersten Blick zu bestätigen scheint.

Sie geht so: Macht, Wohlstand und imperiale Größe entstehen nicht aus Tugend, sondern aus der Fähigkeit, fremde Arbeitskraft so billig wie möglich auszubeuten.

Wer ein Heer unterhält, Paläste errichtet oder Kapital anhäuft, kann sich Skrupel nicht leisten. Moral, so die zynische Schlussfolgerung, bleibt ein Luxus für jene Gesellschaften, die ihren Reichtum längst gemacht haben.

Diese These verdient eine ehrliche Prüfung, keinen reflexhaften Widerspruch. Die historischen Belege wiegen schwer, und wer sie beiseiteschiebt, macht es sich zu einfach. Erst wenn das Argument in seiner stärksten Form steht, lässt sich seriös zeigen, wo es bricht. Diesen Weg geht der Beitrag: zuerst die Beweislast, dann der Einwand.

Wie finanzierte erzwungene Arbeit die großen Reiche?

Potosí lieferte in seinen ersten hundert Jahren mehr als die Hälfte des weltweiten Silbers.

Unfreiheit als ökonomisches Fundament ist keine Erfindung der Neuzeit. Das römische Imperium hat seine Bergwerke, Großgüter und Haushalte mit Sklavenarbeit betrieben, und jede Eroberung hat zugleich den Nachschub an versklavten Menschen gesichert.

Moral von der Geschicht Militärische Expansion und Arbeitskräftebeschaffung gehörten zusammen wie Ursache und Wirkung.



Über Epochen und Kontinente hinweg wiederholt sich dieselbe Konstruktion mit verblüffender Konstanz.

Wer die großen Vermögensquellen der Geschichte nebeneinanderlegt, erkennt ein Muster: ein begehrter Rohstoff, eine kapitalintensive Verarbeitung und ein Arbeitsregime, das auf Zwang beruht.

Die folgende Übersicht zeigt, wie eng Reichtum und Unfreiheit verkoppelt waren.

Macht / Epoche Quelle des Reichtums Form der Unfreiheit Römisches Imperium Bergbau, Latifundien, Bauwesen Antike Sklaverei, Kriegsgefangene Spanisches Kolonialreich (16.–18. Jh.) Silber aus Potosí und Huancavelica Mita-Zwangsarbeit, versklavte Afrikaner Karibik und Brasilien (17.–19. Jh.) Zucker und Rum Atlantischer Sklavenhandel US-Südstaaten (1800–1865) Baumwolle Chattel Slavery (Eigentumssklaverei)

Drei dieser Fälle lohnen den genauen Blick, weil sie die These am deutlichsten stützen.

Warum konnte kein spanisches Silberstück ohne die Mita gefördert werden?

1860 waren versklavte Menschen in den USA mehr wert als alle Eisenbahnen, Fabriken und Banken zusammen.

Der Berg Cerro Rico über der Stadt Potosí im heutigen Bolivien war im 16. Jahrhundert die ergiebigste Silberquelle der Welt. Die Mengen sprengten jede Vorstellung. Die Lagerstätten von Potosí allein lieferten in ihren ersten hundert Jahren mehr als die Hälfte des weltweiten Silbers, und der spanische Peso wurde zur ersten globalen Leitwährung.

Auf diesem Metall ruhte die Finanzierung der spanischen Expansionskriege.

Gewonnen wurde dieses Silber durch ein Zwangsarbeitssystem, das die Spanier aus der Inka-Tradition übernahmen und ins Mörderische steigerten. Unter der Mita musste jede indigene Gemeinde der umliegenden Hochlandregionen einen festen Anteil ihrer erwachsenen Männer in die Minen schicken, nach dem Grundsatz von einem Siebtel der männlichen Bevölkerung pro Jahr.

Die Arbeitsbedingungen waren tödlich: Schichten von bis zu achtzehn Stunden, Staublunge, Lungenentzündung in der Höhenkälte. Der Volksmund taufte den Cerro Rico „den Berg, der Menschen frisst“. Die Schätzungen über die Zahl der Toten reichen bis in die Hunderttausende.

Noch tödlicher war die benachbarte Quecksilbermine von Huancavelica, deren Produkt das Silber überhaupt erst aus dem Erz löste. Ohne Quecksilber kein Amalgamierverfahren, ohne Amalgamierverfahren kein industrieller Silberausstoß. Historiker schätzen, dass dort bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts bis zu ein Drittel der Arbeiter an den Folgen ihrer Tätigkeit starb.

Huancavelica trug den Beinamen „Mine des Todes„. Die Kausalkette ist hier von einer brutalen Eindeutigkeit: Kein Quecksilber ohne Zwangsarbeit, kein Silber ohne Quecksilber, kein spanisches Imperium ohne Silber.

Warum war die Baumwolle der Südstaaten ohne Sklaverei nicht denkbar?

Rund achtzig Prozent der über den Atlantik verschleppten Menschen mussten auf Zuckerplantagen arbeiten.

Das Geschäftsmodell der Südstaaten-Plantagen beruhte nicht zufällig auf Sklaverei, sondern strukturell.

Baumwolle war der mit Abstand wertvollste Exportartikel der jungen Vereinigten Staaten, und bis 1860 produzierten die Südstaaten rund drei Viertel der weltweiten Baumwollernte. Im Mississippi-Tal entstanden pro Kopf mehr Millionäre als irgendwo sonst im Land.

Die nackten Zahlen zeigen, wie vollständig dieser Wohlstand auf versklavten Menschen gründete. Im Jahr 1860 überstieg der ökonomische Wert der Sklaven in den Vereinigten Staaten den investierten Wert sämtlicher Eisenbahnen, Fabriken und Banken des Landes zusammengenommen.

Versklavte Menschen waren mit rund drei Milliarden Dollar bewertet und stellten knapp neunzehn Prozent des gesamten US-Vermögens. Sie waren der größte Vermögenswert der Nation, noch vor dem Boden selbst.

Daraus folgt eine Einsicht, die den Bürgerkrieg verständlicher macht als jede moralische Erzählung. Die Plantagenbesitzer verteidigten nicht bloß eine Lebensform, sie verteidigten das Kapital, das in den Menschen selbst gebunden war.

Eine Abschaffung der Sklaverei bedeutete die Vernichtung des größten Aktivpostens in ihrer Bilanz. Genau deshalb war ein freiwilliger Ausstieg aus diesem Geschäftsmodell nie eine realistische Option. Die Ökonomie hatte die Moral längst überstimmt.

War Zucker der eigentliche Motor des atlantischen Sklavenhandels?

Ausbeutung war ein Weg zum Reichtum, nicht der einzige und auf Dauer auch nicht der beste.

Wer nach dem wirtschaftlichen Antrieb hinter der Verschleppung von Millionen Afrikanern sucht, landet beim Zucker. Rund achtzig Prozent der über den Atlantik verschleppten Menschen mussten auf Zuckerplantagen arbeiten.

Die Nachfrage Europas nach Zucker und Rum war der ökonomische Sog, der den gesamten Dreieckshandel in Bewegung hielt.

Die Sterblichkeit auf diesen Plantagen war so hoch, dass das System sich nur durch ständigen Nachschub aufrechterhalten ließ. Ein Beispiel aus Jamaika, der größten britischen Zuckerkolonie, macht das Ausmaß greifbar:

Zwischen 1748 und 1788 brachten über 1.200 Schiffe mehr als 335.000 versklavte Afrikaner auf die Insel. Bei der Volkszählung von 1788 lebten dort nur noch 226.432 versklavte Menschen.

Ein zeitgenössischer Pflanzer auf Barbados kalkulierte schlicht, dass eine Belegschaft von hundert Sklaven binnen neunzehn Jahren vollständig aufgerieben sein werde. Der Tod war im Geschäftsmodell eingepreist.

Die Geschichte liefert das stärkste denkbare Argument für jene These, und genau das macht sie so gefährlich. Wer auf Potosí, die Baumwolle und den Zucker zeigt, hat empirisch recht und zieht doch den falschen Schluss. Aus der Beobachtung, dass Reichtum oft durch Ausbeutung entstanden ist, folgt eben nicht, dass er nur so entstehen kann. Diesen Unterschied muss ein Wirtschaftsmedium scharf halten, sonst verkauft es Zynismus als Realismus. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wo bricht die These, und warum wurde Freiheit zum besseren Geschäft?

Das Geschäftsmodell der Unfreiheit ist nicht ausgestorben, es ist in die unteren Etagen globaler Lieferketten gewandert.

An diesem Punkt kippt das Argument. Sklavenökonomien waren kurzfristig hochprofitabel und langfristig eine Sackgasse. Wo Arbeitskraft unbegrenzt und billig erzwungen werden kann, fehlt jeder Anreiz, in Maschinen, Ausbildung oder effizientere Verfahren zu investieren.

Genau dieses Versäumnis lässt sich an den Vereinigten Staaten ablesen: Der industrielle Aufbruch fand fast ausschließlich im freien Norden statt. Bis 1860 stammten neunzig Prozent der industriellen Produktion des Landes aus den Nordstaaten, während der Süden in einer agrarischen Monokultur verharrte.

Die langfristig erfolgreichsten Volkswirtschaften der Moderne beruhen nicht auf Zwang, sondern auf seinem Gegenteil: auf Rechtssicherheit, durchsetzbaren Verträgen, gebildeten und mobilen Arbeitskräften sowie auf Vertrauen als ökonomischer Ressource.

Freie Arbeitsmärkte erzeugen Kaufkraft, Innovation und Nachfrage, also genau jene Kräfte, die erzwungene Arbeit systematisch erstickt.

Die These vom unbezahlbaren Gewissen beschreibt damit korrekt eine historische Versuchung, verwechselt sie aber mit einem Naturgesetz.

Ausbeutung war ein Weg zum Reichtum, nicht der einzige und auf Dauer auch nicht der beste.

Was bedeutet dieses Muster für Entscheider heute?

Weltweit 27,6 Millionen Menschen in Zwangsarbeit, 86 Prozent davon in der Privatwirtschaft

Die unbequeme Pointe lautet: Das Geschäftsmodell der Unfreiheit ist nicht ausgestorben, es ist aus dem Blickfeld gewandert. Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation befanden sich 2021 weltweit rund 27,6 Millionen Menschen in Zwangsarbeit.

Der weit überwiegende Teil davon, sechsundachtzig Prozent, entfällt auf die Privatwirtschaft.

Der jährliche illegale Profit aus Zwangsarbeit wird auf etwa 236 Milliarden US-Dollar beziffert.

Dieser Befund betrifft deutsche Unternehmen unmittelbar, denn die Ausbeutung steckt heute in den unteren Etagen globaler Lieferketten. Rohstoffgewinnung, Textilfertigung und Elektronikmontage in Niedriglohnländern sind die modernen Plantagen, nur räumlich entkoppelt von den Märkten, die sie beliefern.

Genau hier setzt das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz an, das Unternehmen ab einer bestimmten Größe zur Prüfung und Dokumentation von Menschenrechtsrisiken bei ihren Zulieferern verpflichtet.

Aus der historischen Einsicht wird damit eine konkrete Compliance-Aufgabe mit Haftungsfolgen.

Für Entscheider ist die Lehre aus drei Jahrhunderten Wirtschaftsgeschichte deshalb keine moralische Mahnung, sondern eine Risikoanalyse.

Wer auf intransparente Lieferketten setzt, übernimmt nicht nur ein ethisches, sondern ein rechtliches und reputationsbezogenes Risiko. Die Geschichte zeigt überdies, dass Ökonomien, die auf Ausbeutung gebaut sind, am Ende den Anschluss verlieren. Was kurzfristig die Marge schont, kostet langfristig die Zukunftsfähigkeit.

Glossar

Mita, Encomienda und Latifundien: Inka-Arbeitsabgabe zur Zwangsarbeit in spanischen Minen, Kolonialrecht auf indigene Arbeitsleistung und Großlandbesitz

Mita — Ursprünglich ein Arbeitsabgabesystem der Inka, von den spanischen Kolonialherren zur Zwangsarbeit in den Minen umgewandelt. Jede indigene Gemeinde musste turnusmäßig einen Anteil ihrer Männer stellen.

Encomienda — Frühkoloniales spanisches System, das Siedlern das Recht auf Arbeitsleistung und Abgaben indigener Bevölkerungsgruppen zusprach, formal gegen Schutz und Christianisierung.

Latifundium — Großgrundbesitz im römischen Reich, bewirtschaftet überwiegend mit Sklavenarbeit.

Chattel Slavery — Eigentumssklaverei, bei der Menschen rechtlich als bewegliches Eigentum behandelt, vererbt und gehandelt werden. Prägend für die US-Südstaaten.

Cerro Rico — Der Silberberg über Potosí im heutigen Bolivien, ergiebigste Silberquelle der frühen Neuzeit.

Amalgamierverfahren — Methode zur Silbergewinnung, bei der Quecksilber das Edelmetall aus dem Erz löst. Voraussetzung für die industrielle Ausbeutung der Silbervorkommen.

Dreieckshandel — Atlantisches Handelssystem zwischen Europa, Afrika und Amerika, in dem Waren, versklavte Menschen und Kolonialgüter wie Zucker zirkulierten.

Triangelhandel — Synonym für den Dreieckshandel.

King Cotton — Schlagwort für die wirtschaftliche und politische Vormachtstellung der Baumwolle in den US-Südstaaten vor dem Bürgerkrieg.

Engenho — Portugiesische Bezeichnung für eine Zuckermühle samt Plantage, prägend für die brasilianische Kolonialökonomie.

Mittelpassage — Der mittlere Abschnitt des Dreieckshandels, die Verschleppung versklavter Afrikaner über den Atlantik unter tödlichen Bedingungen.

Internationale Arbeitsorganisation (ILO) — Sonderorganisation der Vereinten Nationen, zuständig für weltweite Arbeitsstandards, gibt die maßgeblichen Schätzungen zur Zwangsarbeit heraus.

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) — Deutsches Gesetz, das Unternehmen ab einer bestimmten Größe zur Achtung von Menschenrechten und Umweltstandards entlang ihrer Lieferketten verpflichtet.

Zwangsarbeit — Nach ILO-Definition jede Arbeit, die unter Androhung von Strafe und unfreiwillig erbracht wird.