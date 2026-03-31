Ist Zucker wirklich nur süß?

Zucker süßt nicht nur Kaffee. Zucker hat Imperien finanziert, Millionen von Menschen versklavt und ist heute der wichtigste versteckte Wirkstoff der Lebensmittelindustrie.

Das Wichtigste in Kürze

Zuckerrohrplantagen in der Karibik waren die erste Form industrieller Massenproduktion in der Geschichte und basierten vollständig auf Sklavenarbeit

Zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert wurden bis zu zehn Millionen Afrikaner in die Zuckerwirtschaft verschleppt

Rund 80 Prozent aller verarbeiteten Lebensmittel im Supermarkt enthalten Zucker, oft unter mehr als 50 verschiedenen Namen

Die EU hielt über Jahrzehnte ein Kartellsystem aufrecht, das europäische Zuckerpreise dreimal über dem Weltmarktpreis fixierte

Der aktuelle Weltmarktpreis liegt bei rund 15 US-Cent pro Pfund und ist seit seinem Höchststand vor zwei Jahren um mehr als 20 Prozent eingebrochen

Zuckersüß. Mit Blut durchdrungen.

Wie entstand die süßeste Substanz der Welt?

Zucker ist kein Industrieprodukt. Zuckerrohr wächst seit mindestens 8.000 Jahren, zuerst auf den Inseln Melanesiens, dann ausgebreitet durch Handelswege über Indien nach Persien. Die Perser entwickelten als erste ein Verfahren, den Pflanzensaft in kristallinen Zucker umzuwandeln. Als arabische Händler diese Technik übernahmen und nach Westen trugen, begann Europa zum ersten Mal zu schmecken, was Zucker ist.

Jahrtausende war Zucker ein Luxusgut. Die europäischen Fürsten des Mittelalters importierten ihn aus dem Orient zu Apothekerpreisen. Man nennt ihn nicht umsonst das „weiße Gold“ des 13. Jahrhunderts. Die Kreuzritter brachten Zuckerrohrpflanzen auf ihren Rückwegen aus dem Heiligen Land nach Zypern und Sizilien, wo die erste Phase des westlichen Zuckeranbaus begann.

Rund 75 Prozent des heutigen Weltzuckers stammt aus Zuckerrohr, das in tropischen Regionen wächst. Die restlichen 25 Prozent liefert die Zuckerrübe, die erst Napoleon indirekt erfand. Als die britische Seeblockade während der Napoleonischen Kriege die Zuckerlieferungen aus der Karibik abschnitt, suchte der Kontinent fieberhaft nach Alternativen. 1747 hatte der Berliner Chemiker Andreas Marggraf erstmals Zucker in Rüben nachgewiesen, aber erst die Blockade machte die Rübenzucker-Industrie zu einem politischen Projekt. Die erste deutsche Zuckerfabrik öffnete 1825.

Was hat Zucker mit dem größten Verbrechen der Geschichte zu tun?

Zuckerrohr wächst seit mindestens 8.000 Jahren und bildete die Grundlage für eines der brutalsten Wirtschaftssysteme der Geschichte.

Diese Frage klingt übertrieben. Sie ist es nicht. Die Karibik-Plantage war die erste industrieähnliche Produktionsstätte der westlichen Welt, und sie funktionierte ausschließlich durch Sklavenarbeit.

Christoph Kolumbus brachte Zuckerrohr auf seiner zweiten Reise 1493 auf die Karibikinsel Hispaniola. Was folgte, gehört zu den dunkelsten Kapiteln der Menschheitsgeschichte. In den 1570er Jahren verschleppten die Kolonialmächte etwa 2.000 Afrikaner pro Jahr über den Atlantik. Ein Jahrhundert später waren es bereits 18.000. Um 1770 wurden jährlich bis zu 80.000 Menschen aus Westafrika geraubt und in die Amerikas gebracht. Der Großteil landete auf Zuckerrohrplantagen.

Historiker schätzen, dass insgesamt zwischen zehn und zwölf Millionen Afrikaner im Rahmen des transatlantischen Sklavenhandels verschleppt wurden. Der Zuckerhistoriker James Walvin und andere belegen: Das Zuckergeschäft war der wichtigste Motor dieses Handels.

Die Plantage als Fabrik

Die Zuckerrohrplantage der Karibik war keine bäuerliche Idylle. Historiker wie Peter Martin beschreiben die Plantage als Urform der Fabrik: Takt, Schicht, hierarchische Kontrolle, Arbeitsteilung. Die Arbeiter wurden nicht nach Leistung entlohnt, sondern durch körperliche Gewalt zur Arbeit gezwungen. Ein junger Afrikaner, der den Schiffstransport überlebt hatte, was nur zwei Dritteln der Menschen gelang, hatte auf einer Zuckerplantage des 18. Jahrhunderts noch eine Lebenserwartung von etwa 20 weiteren Jahren.

Die Plantagenbesitzer rechneten nüchtern: Neue Sklaven zu kaufen war billiger, als die vorhandenen am Leben zu erhalten. Dieses Kalkül prägt bis heute die Logik von Lieferketten, in denen menschliche Arbeit auf ihren Kostenfaktor reduziert wird.

Die kleinen karibischen Inseln wurden zu den profitabelsten Kolonien des 17. und 18. Jahrhunderts. Allein Bristol betrieb Mitte des 18. Jahrhunderts 20 Zuckerraffinerien. London registrierte 80 Raffinerien. Der Zuckerhandel finanzierte die Industrielle Revolution. Der Dreieckshandel schiffte Sklaven aus Afrika in die Karibik, Zucker und Rum aus der Karibik nach Europa, europäische Industriewaren zurück nach Afrika. Dieser Kreislauf war die Grundlage des ersten globalen Handelsregimes.

Wie hat Zucker die Weltkarte verändert?

Zuckerrohrplantagen in der Karibik waren die erste Form industrieller Massenproduktion und basierten vollständig auf Sklavenarbeit.

Hier liegt das Herzstück der Geschichte, das sich in jedem Kilo Haushaltszucker verbirgt.

Zucker und Macht: 500 Jahre Geopolitik Von der karibischen Plantage bis zum Nahostkonflikt 2026 1493 Kolumbus bringt Zuckerrohr in die Karibik Auf seiner zweiten Reise pflanzt Kolumbus Zuckerrohr auf Hispaniola. Binnen zwei Generationen ist die indigene Tainó-Bevölkerung nahezu ausgerottet. Afrika wird zur Arbeitskraftquelle. 1570er – 1770er Der transatlantische Dreieckshandel auf Höchststand Aus 2.000 Verschleppten pro Jahr werden 80.000. Zwischen zehn und zwölf Millionen Afrikaner werden insgesamt über den Atlantik gebracht. Zucker ist der wichtigste Motor dieses Handels. 1763 Frankreich wählt Zucker statt Kanada Im Pariser Frieden tauscht Frankreich seine nordamerikanischen Gebiete gegen die karibischen Inseln Guadeloupe und Martinique. Die Zuckerkolonien sind wertvoller als ein Kontinent. 1791 – 1804 Haitianische Revolution: Sklaven gründen einen Staat Toussaint Louverture führt den einzigen erfolgreichen Sklavenaufstand der Geschichte. 1804 entsteht die erste schwarze Republik der Welt. 1825 Frankreich erpresst Haiti: Freiheit gegen Schulden Frankreich fordert 150 Millionen Franc Entschädigung von Haiti als Bedingung für die Anerkennung der Unabhängigkeit. Die ehemaligen Sklaven zahlen bis 1947. 1968 – 2017 EU-Zuckermarktordnung: Das süßeste Kartell Quoten, Mindestpreise, Zollschutz. EU-Zuckerpreise liegen dreimal über dem Weltmarkt. Laut EU-Rechnungshof zahlen EU-Verbraucher mehr als sechs Milliarden Euro jährlich zu viel. 2026 Nahostkonflikt bewegt den Zuckerpreis Steigende Ölpreise machen Ethanol aus Zuckerrohr attraktiver. Brasilianische Mühlen leiten mehr Rohstoff in Biokraftstoff um. Der Weltmarktpreis steigt auf über 15 US-Cent pro Pfund. 🇧🇷 Brasilien heute über 40 % der globalen Zuckerexporte, Weltmarktführer 🇩🇪 Deutschland heute 18 Zuckerfabriken, einst über 40, Konsolidierung läuft 🇹🇱 Haiti heute Ärmstes Land der westlichen Hemisphäre, Erbe der Schulden

Kolonialer Zugriff und seine Kosten

Frankreich besaß 1763 die Wahl: Kanada oder die kleinen Karibikinseln Guadeloupe und Martinique. Die Entscheidung zugunsten der Inseln überrascht bis heute. Doch die Zahlen machten die Logik deutlich: Die Zuckerkolonien erwirtschafteten mehr Gewinn als das gesamte restliche Nordamerika. Zucker machte kleine Inseln wertvoller als Kontinente.

Die indigene Bevölkerung der Karibik, die Taíno, überlebte die europäische Ankunft nicht. Eingeschleppte Krankheiten und das brutale Plantagenregime löschten sie nahezu vollständig aus. Für die entstehende Zuckerwirtschaft bedeutete das: Arbeitskräfte mussten anderswo beschafft werden. Afrika lieferte sie.

Haiti und der Preis der Freiheit

1791 begann auf der Insel Saint-Domingue, heute Haiti, der einzige erfolgreiche Sklavenaufstand der Geschichte. Toussaint Louverture führte eine Bewegung, die 1804 die erste schwarze Republik der Welt gründete. Frankreich antwortete 1825 mit einer Drohung: Entweder zahle Haiti eine Entschädigungssumme von 150 Millionen Franc, oder Frankreich erkenne die Unabhängigkeit nicht an. Die Ironie der Geschichte ist diese: Die ehemaligen Sklaven mussten die ehemaligen Sklavenbesitzer entschädigen. Für die eigene Freiheit. Haiti zahlte diese Schulden, zuzüglich Zinsen, bis 1947. Manche Ökonomen rechnen, dass Haiti bis heute die wirtschaftlichen Folgen dieser Erpressung spürt.

Der Zuckerlobby-Komplex

Als die Sklaverei im britischen Empire 1834 abgeschafft wurde, erhielten die Plantagenbesitzer 20 Millionen Pfund Sterling Entschädigung. Die vormalig Versklavten erhielten nichts außer einer Verpflichtung zu vier weiteren Jahren unbezahlter „Lehrzeit". Die britischen Steuerzahler finanzierten die Entschädigung der Sklavenbesitzer bis ins Jahr 2015, als die letzte Rate dieser staatlichen Anleihen getilgt wurde.

Auf europäischer Ebene baute die Zucker-Lobby ein Kartellsystem auf, das an Dreistigkeit seinesgleichen sucht. Die Europäische Zuckermarktordnung, die von 1968 bis 2017 bestand, hielt die europäischen Zuckerpreise künstlich auf einem Niveau, das etwa dreimal über dem Weltmarktpreis lag. Der Europäische Rechnungshof errechnete eine Zusatzbelastung für EU-Verbraucher von mehr als sechs Milliarden Euro pro Jahr. Gleichzeitig exportierten EU-Zuckerkonzerne subventionierten Überschusszucker auf den Weltmarkt und drückten damit die Preise für Zuckerproduzenten in Entwicklungsländern. Oxfam bezifferte die EU-Exportsubventionen auf mindestens 819 Millionen Euro jährlich.

Die deutsche Südzucker AG, Europas größter Zuckerproduzent, kassierte allein zwischen 2014 und 2021 mindestens 18 Millionen Euro direkte EU-Agrarsubventionen, weitere Subventionen flossen über Tochtergesellschaften und Beteiligungen.

Zucker als politische Waffe in der Gegenwart

Brasilien und der aktuelle Zuckermarkt zeigen, wie eng Zucker und Geopolitik noch immer verwoben sind. Im März 2026 reagierte der Zuckerpreis spürbar auf steigende Ölpreise im Nahen Osten. Der Mechanismus ist direkt: Höhere Ölpreise machen die Ethanolproduktion aus Zuckerrohr attraktiver. Brasilianische Mühlen leiten dann mehr Zuckerrohr in die Ethanolherstellung um und ziehen so Volumen vom Zuckermarkt ab. Der Marktanalyst StoneX senkte seine Prognose für den globalen Zuckerüberschuss der Saison 2025/26 deutlich auf rund 870.000 Tonnen, nachdem zunächst von 2,9 Millionen Tonnen ausgegangen worden war. Brasilien als weltgrößter Zuckerproduzent und -exporteur hält mit einem Anteil von mehr als 40 Prozent der globalen Exporte eine Machtstellung, die an die Ölmacht Saudi-Arabiens erinnert.

Warum ist Zucker für die Weltwirtschaft so wichtig?

Brasilien produziert knapp ein Viertel des weltweiten Zuckers und kontrolliert über 40 Prozent der globalen Exporte.

Die globale Zuckerproduktion liegt bei rund 175 bis 180 Millionen Tonnen jährlich. Brasilien allein produziert mit etwa 43 bis 44 Millionen Tonnen knapp ein Viertel der Weltmenge. Indien folgt als zweitgrößter Produzent. Deutschland steht innerhalb der EU an der Spitze, ist global aber nur ein Nebenspieler.

Der Zucker-Futures-Markt läuft über die Intercontinental Exchange (ICE) in New York, der wichtigste Kontrakt ist Sugar No. 11. Der Preis wird in US-Cent pro Pfund angegeben. Im März 2026 liegt der Preis bei rund 15 US-Cent pro Pfund, nach einem deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Zwischen Oktober und November 2025 lag der Weltmarktpreis bereits bei etwa 14,4 US-Cent pro Pfund, das waren rund 25 bis 35 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor.

Der Preis für Zucker reagiert auf ungewöhnlich viele externe Variablen: Ölpreis, Wechselkurs des brasilianischen Real, Monsunstärke in Indien, Frostschäden in Europa und geopolitische Konflikte in Regionen, die nichts mit Zuckerproduktion zu tun haben. Diese Vielschichtigkeit macht Zucker zu einem der komplexesten Rohstoffmärkte der Welt.

„Zucker ist das ehrlichste Produkt in Ihrem Einkaufswagen. In seinen Preis fließt alles ein: Klima, Kriege, Währungen und Kartelle. Wer lernt, diesen Preis zu lesen, versteht mehr über die Weltwirtschaft als aus jedem Lehrbuch." — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was steckt wirklich in diesem weißen Pulver?

Über 50 verschiedene Bezeichnungen für Zucker finden sich in deutschen Zutatenlisten, von Dextrose bis Maltodextrin.

Wer denkt, Zucker sei vor allem Kaffee- und Backzutat, unterschätzt den Rohstoff. Die Lebensmittelindustrie hat Zucker in Produkte eingearbeitet, wo man ihn nicht erwartet.

In Tomatensauce, Wurstwaren, Brot, Salatdressings, Fertiggerichten, Joghurt, Frühstückscerealien, Ketchup, Fruchtsäften und Müsli findet sich Zucker, oft unter chemischen Tarnnamen. Glucose-Fructose-Sirup, Maltodextrin, Dextrose, Saccharose, Invertzucker, Molkenpulver, konzentriertes Fruchtsaftpüree: Alle zählen zu den Zuckern, erscheinen in der Zutatenliste aber nicht als solche. Ernährungswissenschaftler schätzen, dass rund 80 Prozent aller verarbeiteten Lebensmittel im Supermarkt Zucker enthalten. Jeder Deutsche konsumiert im Jahr über 37 Kilogramm Zucker, davon einen erheblichen Teil unsichtbar in Fertigprodukten.

Der Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln dient nur selten als Süßungsmittel. Zucker verlängert die Haltbarkeit, verbessert die Textur, verstärkt Aromen, karamellisiert beim Erhitzen für attraktive Farben und wirkt als Konservierungsmittel. Eine Scheibe Brot ohne Zucker sieht blasser aus, trocknet schneller aus und schmeckt für den Gaumen, der sich an Zucker gewöhnt hat, flach. Das ist kein Zufall. Das ist Produktdesign.

Dazu kommt Zucker als Energiepflanze. Rund die Hälfte der brasilianischen Zuckerrohrproduktion geht nicht in Lebensmittel, sondern in die Herstellung von Bioethanol. Mehr als 60 Prozent des weltweit produzierten Ethanols entsteht aus Zucker.

Wie setzt sich der Preis eines Kilogramms Zucker zusammen?

Der Rohzuckerpreis entsteht an der Intercontinental Exchange in New York und reagiert auf Ölpreise, Wechselkurse und geopolitische Ereignisse.

Ein Kilogramm weißer Haushaltszucker kostet im deutschen Supermarkt zwischen 80 Cent und 1,50 Euro, je nach Marke und Händler. Was steckt darin?

Preisbestandteil Anteil Anmerkung Rohstoffkosten (Rübe) ca. 25–30 % Stark vom Weltmarktpreis abhängig Verarbeitung und Raffinerie ca. 30–35 % Energieintensiv, große Fabrikinfrastruktur Logistik und Lagerung ca. 10–15 % Zucker ist schwer und sperrig Handelsmarge (LEH) ca. 15–20 % Lebensmitteleinzelhandel drückt Preise Verpackung ca. 5 % Papier, Folie, Karton Mehrwertsteuer 7 % Lebensmittelsteuersatz

Bemerkenswert ist die Asymmetrie zwischen Weltmarkt und Ladenregal. Als die Zuckerpreise an der New Yorker Börse zwischen 2023 und 2025 um mehr als 30 Prozent einbrachen, sank der Supermarktpreis kaum. Mehrere Verbraucherzentralen haben diesen Effekt dokumentiert: Rohstoffpreissenkungen kommen beim Verbraucher deutlich langsamer an als Preiserhöhungen. Die Handelsspannen der Supermärkte puffern den Rückgang ab. Diese Asymmetrie ist kein Marktversagen, sondern Marktmacht.

Was steckt im Kilogramm Haushaltszucker? Preiszusammensetzung im deutschen Einzelhandel, 2026 Ein Kilogramm weißer Haushaltszucker kostet im Supermarkt zwischen 80 Cent und 1,50 Euro. Der Rohstoffanteil macht dabei weniger als ein Drittel aus. Verarbeitung ca. 35 % Rohstoff Rübe ca. 28 % Handelsmarge ca. 18 % Logistik ca. 12 % Verpackung ca. 5 % MwSt. 7 % 7 % Die Asymmetrie Als der Weltmarktpreis für Rohzucker zwischen 2023 und 2025 um über 30 Prozent einbrach, blieben die Supermarktpreise nahezu unverändert. Preisrückgänge beim Rohstoff kommen beim Verbraucher deutlich langsamer an als Preiserhöhungen. 37 kg Zuckerverbrauch pro Kopf in Deutschland jährlich 80 % der Fertigprodukte im Supermarkt enthalten Zucker 50+ Namen für Zucker in deutschen Zutatenlisten

Wer verdient an Zucker und wer zahlt drauf?

Rohstoffpreissenkungen kommen beim Verbraucher deutlich langsamer an als Preiserhöhungen.

Die Gewinner sind schnell benannt: Brasilien als Exportnation, globale Händler wie das Londoner Haus Czarnikow, Terminmarktspekulanten und große Lebensmittelkonzerne, die Zucker als günstigen Inhaltsstoff einsetzen. Auf der Verliererseite stehen Verbraucher, die mehr Zucker konsumieren als sie wissen, Zuckerbauern in Entwicklungsländern, die gegen subventionierte Konkurrenz kämpfen, und die lokale Bevölkerung in Zuckeranbaugebieten.

Die Dominikanische Republik steht exemplarisch für die strukturellen Probleme. Haitianische Wanderarbeiter kommen noch heute auf Zuckerrohrplantagen zum Einsatz, unter Bedingungen, die Menschenrechtsorganisationen als moderne Leibeigenschaft beschreiben. Das Muster aus dem 18. Jahrhundert hat sich verändert, aber nicht vollständig aufgelöst.

Das Paradox des Ressourcenfluchs trifft viele zuckerproduzierende Länder. Kuba baute über Jahrzehnte eine monokulturelle Abhängigkeit vom Zucker auf. Als die sowjetischen Subventionen nach 1990 wegfielen, kollabierte die kubanische Wirtschaft. Brasilien hat einen anderen Weg genommen: Die Diversifikation der Zuckerrohrnutzung in Lebensmittel und Ethanol macht die brasilianische Zuckerwirtschaft deutlich widerstandsfähiger. In Deutschland profitieren Südzucker in Mannheim, Nordzucker in Braunschweig und Pfeifer & Langen in Köln als die drei großen Marktführer. Die Konsolidierung nach 2017 hat die Anzahl der deutschen Zuckerfabriken von über 40 auf heute 18 reduziert.

Wie mächtig ist die Zuckerlobby?

Haiti zahlte die Entschädigungen für die eigene Unabhängigkeit bis 1947 ab, was Ökonomen als wesentlichen Grund für die anhaltende wirtschaftliche Schwäche des Landes sehen.

Die Antwort verdichtet sich in einer Zahl: sechs Milliarden Euro. So bezifferte der Europäische Rechnungshof die jährliche Mehrbelastung der EU-Verbraucher durch das alte Kartellsystem der Zuckermarktordnung. Diese Ordnung schützte europäische Produzenten mit Quoten und Mindestpreisen, während sie gleichzeitig subventionierten Zucker auf den Weltmarkt dumpen ließ, zu Lasten der ärmsten Länder der Welt.

Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker betreibt in Brüssel und Berlin intensive Lobbyarbeit. Das Framing ist dabei bemerkenswert: „Zucker als Teil einer ausgewogenen Ernährung", „keine Diskriminierung von Zucker in der Ernährungspolitik", „bei Übergewicht zählt nur die Kalorienbilanz." Diese Strategie, den Fokus auf die individuelle Kalorienbilanz zu lenken statt auf die industrielle Beimischung von Zucker in nahezu alle Fertigprodukte, erinnert an die jahrzehntelange Kommunikation der Tabakindustrie.

Die WHO empfiehlt, den freien Zuckerkonsum auf weniger als zehn Prozent der täglichen Energiezufuhr zu beschränken, besser noch auf fünf Prozent. Die globale Lebensmittelindustrie kämpft gegen jede Zuckersteuer und gegen verbindliche Kennzeichnungspflichten. Länder wie Großbritannien und Mexiko haben trotz erheblichem Lobbydruck Zuckersteuern eingeführt. In Deutschland gibt es bislang keine Zuckersteuer.

Gibt es ein Leben ohne Zucker?

Die EU-Zuckermarktordnung kostete Verbraucher laut Europäischem Rechnungshof über sechs Milliarden Euro jährlich.

Biologisch gesehen: ja. Saccharose ist nicht lebensnotwendig. Glukose braucht der Körper, doch die produziert die Leber selbst aus anderen Kohlenhydraten. Wirtschaftlich gesehen: völlig unrealistisch in absehbarer Zeit.

Zuckerersatzstoffe teilen sich in zwei Gruppen: kalorienarme synthetische Süßungsmittel wie Aspartam, Sucralose und Saccharin sowie natürliche Zuckeralternativen wie Stevia, Erythrit und Xylit. Beide Gruppen haben Nachteile. Stevia schmeckt in höheren Konzentrationen bitter. Synthetische Süßstoffe stehen unter anhaltender Diskussion bezüglich ihrer gesundheitlichen Langzeiteffekte.

Im Bereich Bioethanol und industrielle Anwendungen gibt es keine echte Alternative auf absehbare Zeit. Zucker als Energieträger ist in Brasiliens Verkehrsinfrastruktur fest verankert. Mehr als 40 Prozent der brasilianischen Neuzulassungen sind Flex-Fuel-Fahrzeuge, die wahlweise mit Benzin oder Zuckerethanol fahren.

Was bedeutet der aktuelle Zuckermarkt für Deutschland?

Mehr als 40 Prozent der brasilianischen Neuzulassungen sind Flex-Fuel-Fahrzeuge, die wahlweise mit Benzin oder Zuckerethanol fahren.

Deutsche Verbraucher sind vom Weltmarkt isolierter, als man denkt. Haushaltszucker kommt fast vollständig aus deutscher Zuckerrübenproduktion. Preissteigerungen entstehen eher durch Energiekosten, Logistikkosten und die Handelsmacht der großen Supermarktketten als durch Weltmarktpreisbewegungen.

Die aktuelle Herausforderung für die deutsche Zuckerwirtschaft ist struktureller Art. Die Zuckerkonzerne haben ihre Anbauer aufgefordert, die Flächen zu reduzieren, weil die gesunkenen Zuckerpreise die Rentabilität bedrohen. Gleichzeitig drängt billiger Zucker aus Brasilien über Schlupflöcher in die EU. Der Mechanismus der aktiven Veredelung erlaubt es, Rohzucker zollfrei in die EU zu importieren, wenn er angeblich für den Re-Export verarbeitet wird. Bis August 2025 wurden auf diesem Weg rund 470.000 Tonnen Rohzucker importiert, fast komplett aus Brasilien.

Drei Szenarien für die nächsten 12 Monate:

Im optimistischen Szenario stabilisieren sich die Weltmarktpreise durch das sinkende Angebot, die EU-Anbauflächen gehen zurück, und die europäischen Produzenten erholen sich. Der Haushaltszuckerpreis bleibt stabil.

Im realistischen Szenario bleibt Brasilien dominanter Exporteur, der Wechselkurs des Real schwankt mit der globalen Risikobereitschaft, und die deutsche Zuckerindustrie konsolidiert weiter. Mittelfristig verschwinden weitere Fabriken.

Im pessimistischen Szenario heizt sich der Nahostkonflikt weiter auf, Ölpreise steigen, brasilianische Mühlen leiten mehr Rohstoff in Ethanol um, das globale Angebot sinkt stärker als erwartet, und Zuckerpreise steigen bis Ende 2026 deutlich an. Für verarbeitete Lebensmittel bedeutet das steigende Produktionskosten, die Hersteller über kurz oder lang an die Verbraucher weitergeben.

Als Verbraucher können Sie drei konkrete Schritte tun. Lesen Sie Zutatenlisten und zählen Sie die Zuckernamen. Kaufen Sie weniger verarbeitete Lebensmittel. Und verstehen Sie, dass der Preis an der Kasse nie die wahren Kosten dieses Rohstoffs widerspiegelt: nicht die historischen, nicht die sozialen, nicht die ökologischen.

Sie lesen gerade die Reihe „Stoffgeschichten" auf Dr. Web, in der wir Rohstoffe von ihrer Quelle bis zu ihren gesellschaftlichen Konsequenzen verfolgen. Der Leitartikel Was erzählen uns die Dinge, die wir kaufen? legt den Rahmen für die gesamte Serie. Der Artikel Baumwolle: Der Stoff, der die Sklaverei finanzierte zeigt, wie sich die Plantagenlogik des Zuckers auf die Textilindustrie übertrug. Demnächst folgt die Geschichte des Kaffees.

Glossar: 14 wichtige Fachbegriffe zu Zucker

Saccharose ist der chemische Name für Haushaltszucker, ein Disaccharid aus Glukose und Fruktose. Rohrzucker und Rübenzucker sind chemisch identisch

Saccharose

Saccharose ist die chemische Bezeichnung für den handelsüblichen weißen Haushaltszucker. Chemisch ein Disaccharid aus Glukose und Fruktose. Sowohl Rohrzucker als auch Rübenzucker bestehen aus Saccharose und sind chemisch identisch, obwohl sie aus völlig unterschiedlichen Pflanzen gewonnen werden.

Glucose-Fructose-Sirup (auch Isoglukose oder High-Fructose Corn Syrup) ist ein industriell hergestelltes Süßungsmittel aus Maisstärke. Nach dem Auslaufen der EU-Zuckerquoten 2017 drückt Isoglukose stärker auf den europäischen Markt.

Dreieckshandel

Der Dreieckshandel bezeichnet das transatlantische Handelssystem des 17. bis 19. Jahrhunderts: Europäische Waren nach Afrika, versklavte Afrikaner in die Karibik und Amerika, Zucker und Rum nach Europa. Dieses System war die wirtschaftliche Grundlage der Industriellen Revolution.

Sugar No. 11

Sugar No. 11 ist der weltweit wichtigste Terminkontrakt für Rohzucker, gehandelt an der Intercontinental Exchange (ICE) in New York. Dieser Kontrakt gilt als globaler Benchmarkpreis und beeinflusst alle nachgelagerten Zuckerpreise weltweit.

Der Ethanol-Zucker-Nexus beschreibt die enge Verflechtung zwischen der Zuckerproduktion und der Biokraftstoffherstellung, vor allem in Brasilien. Da brasilianische Mühlen kurzfristig zwischen Zucker- und Ethanolproduktion umschalten können, reagiert der Zuckerweltmarkt direkt auf Ölpreisbewegungen.

Aktive Veredelung

Die aktive Veredelung ist eine EU-Zollregelung, die den zollfreien Import von Rohstoffen erlaubt, wenn diese für den Re-Export weiterverarbeitet werden. In der Zuckerwirtschaft wird dieser Mechanismus genutzt, um billigen Rohzucker aus Brasilien zollfrei in die EU einzuführen.

Ressourcenfluch

Der Ressourcenfluch beschreibt das paradoxe Phänomen, dass Länder mit hohem Rohstoffreichtum langfristig oft wirtschaftlich schlechter dastehen als rohstoffarme Länder. Kuba und viele Karibikstaaten sind Fallbeispiele im Zuckerkontext.

Plantagenwirtschaft

Plantagenwirtschaft ist eine Form der Landwirtschaft mit großflächigem Monokulturanbau, ursprünglich in Kolonialgebieten, für den Export in Industrieländer. Die karibischen Zuckerplantagen gelten als historische Urform der industrialisierten Massenproduktion.

Flex-Fuel-Fahrzeuge können wahlweise mit Benzin, Ethanol oder beliebigen Gemischen betrieben werden. Brasilien ist Weltmarktführer bei dieser Technologie, über 40 Prozent der Neuzulassungen sind Flex-Fuel.

Melasse

Melasse ist das braune, dickflüssige Nebenprodukt der Zuckerraffinierung. Melasse enthält noch erhebliche Mengen Zucker sowie Mineralstoffe und dient als Ausgangsstoff für Rum, als Tierfutterzusatz und als Substrat für die Fermentation zur Ethanolherstellung.

Zuckermarktordnung

Die Europäische Zuckermarktordnung war das von 1968 bis 2017 gültige EU-Regelwerk aus Quoten, Mindestpreisen und Zöllen. Ihr Ende 2017 führte zu einem drastischen Preisverfall und zur Fabrikschließungswelle in der deutschen Zuckerwirtschaft.

Monokultur

Monokultur bezeichnet den Anbau nur einer einzigen Pflanzenart auf großen Flächen. Zuckerrohr als Monokultur raubt dem Boden Nährstoffe, erfordert intensiven Pestizideinsatz und reduziert die Artenvielfalt dramatisch.

Quotenregelung

Die Quotenregelung im EU-Zuckerrecht begrenzte die erlaubte Produktionsmenge pro Fabrik und pro Land. Ihr Ziel war die Preisstabilisierung. Ihr Effekt war ein hochgradig regulierter Markt, in dem effiziente Produzenten nicht wachsen konnten und ineffiziente künstlich am Leben gehalten wurden.

Toussaint Louverture

Toussaint Louverture (1743–1803) war der führende Kopf der haitianischen Sklavenrevolution, die 1791 begann. Sein Aufstand führte 1804 zur Gründung der Republik Haiti, der ersten schwarzen Republik der Welt.

FAQ

Wie viel Zucker steckt tatsächlich in deutschen Fertigprodukten? Ernährungswissenschaftler schätzen, dass rund 80 Prozent aller verarbeiteten Lebensmittel im deutschen Supermarkt Zucker enthalten, oft unter mehr als 50 verschiedenen Bezeichnungen in der Zutatenliste. Ein durchschnittlicher Deutscher konsumiert über 37 Kilogramm Zucker pro Jahr, davon einen erheblichen Anteil ohne es direkt wahrzunehmen. Warum ist Brasilien so dominant auf dem Zuckerweltmarkt? Brasilien produziert rund ein Viertel der globalen Zuckermenge und stellt über 40 Prozent der weltweiten Exporte. Der entscheidende Vorteil ist die Doppelnutzung von Zuckerrohr: Brasilianische Mühlen können kurzfristig zwischen Zucker- und Ethanolproduktion wechseln, was ihnen eine einzigartige Flexibilität auf dem Weltmarkt verschafft. Was war die EU-Zuckermarktordnung und warum wurde sie abgeschafft? Die EU-Zuckermarktordnung existierte von 1968 bis 2017 und schützte europäische Produzenten durch Quoten, Mindestpreise und Importzölle. Der Europäische Rechnungshof berechnete eine jährliche Mehrbelastung der EU-Verbraucher von über sechs Milliarden Euro. Auf internationalen Druck und nach WTO-Verfahren wurde die Ordnung 2017 abgeschafft, was zu einem drastischen Preisverfall und Fabrikschließungen führte. Wie hängen Ölpreise und Zuckerpreise zusammen? Über Brasilien sind Öl- und Zuckermarkt direkt verbunden. Steigen die Ölpreise, wird die Ethanolproduktion aus Zuckerrohr attraktiver. Brasilianische Zuckermühlen leiten dann mehr Rohmaterial in die Ethanolherstellung um, was das Zuckerangebot reduziert und den Zuckerpreis steigen lässt. Politische Krisen im Nahen Osten beeinflussen damit den Zuckerpreis im deutschen Supermarkt. Hat Haiti noch heute Schulden aus der Zeit der Sklaverei? Frankreich erpresste 1825 von der jungen Republik Haiti eine Entschädigungszahlung von 150 Millionen Franc als Bedingung für die Anerkennung der Unabhängigkeit. Die ehemaligen Sklaven mussten die ehemaligen Sklavenbesitzer entschädigen. Diese Schulden wurden, zuzüglich Zinsen, bis 1947 abgetragen. Ökonomen sehen in dieser Zahlung einen wesentlichen Grund für Haitis anhaltende wirtschaftliche Schwäche. Warum gilt die Zuckerrohrplantage als Urform der Fabrik? Historiker wie Peter Martin zeigen, dass karibische Zuckerrohrplantagen seit dem 16. Jahrhundert industrieähnliche Produktionsmethoden einsetzten: strenge Arbeitsteilung, Schichtbetrieb, hierarchische Kontrolle, Taktpflicht und Outputmessung. Diese Organisationsform des Arbeitens wurde später in die europäischen Fabriken der Industriellen Revolution übertragen. Die Plantage war das Modell, nicht die Nachahmung.

Quellen

Südwind-Magazin / James Walvin - Zucker und Sklavenhandel - https://www.suedwind-magazin.at/zucker-und-sklavenhandel/ - besucht am 30.03.2026

Historischer Augenblick - „Not made by slaves" - https://www.historischer-augenblick.de/zucker/ - besucht am 30.03.2026

History of Food - Zuckerrohr: Globale Geschichte - https://historyoffood.sodi.de/zuckerrohr/ - besucht am 30.03.2026

Trading Economics - Zucker Weltmarktpreise - https://de.tradingeconomics.com/commodity/sugar - besucht am 30.03.2026

Agrarheute - Sinkende Preise: Zuckerkonzerne raten Landwirten weniger Zuckerrüben anzubauen - https://www.agrarheute.com/markt/sinkende-preise-zuckerkonzerne-raten-landwirten-weniger-zuckerrueben-anzubauen-637632 - besucht am 30.03.2026

CORRECTIV - EU-Millionen für Lebensmittelkonzerne - https://correctiv.org/aktuelles/wirtschaft/agrarindustrie/2022/12/01/eu-millionen-fuer-lebensmittel-konzerne/ - besucht am 30.03.2026

Wikipedia - Europäische Zuckermarktordnung - https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Zuckermarktordnung - besucht am 30.03.2026

Boeckler Stiftung - Branchenanalyse Zuckerindustrie - https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-008876/p_fofoe_WP_336_2024.pdf - besucht am 30.03.2026

Peter Martin - Zucker für die Welt, Universitätsverlag TU Berlin