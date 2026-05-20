Wie wurde Holz zum ältesten Rohstoff der Welt und zum gefährlichsten?

Holz hält die Welt zusammen. Und fällt sie gleichzeitig.

Das Wichtigste in Kürze

Holz ist der einzige Rohstoff, der gleichzeitig Baustoff, Energiequelle, Kohlenstoffspeicher und lebendiges Ökosystem ist

Zwischen 30 und 50 Prozent des weltweit gehandelten Tropenholzes stammt aus illegalen Quellen — nach Drogen und Fälschungen ist der illegale Holzhandel der drittgrößte kriminelle Sektor weltweit

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ wurde 1713 von einem deutschen Forstbeamten erfunden, weil Europas Wälder durch Holzraubbau kollabiert waren

Ein Kubikmeter verbautes Holz im Gebäude bindet rund eine Tonne CO₂ dauerhaft und kann damit Beton und Stahl als Klimasünder verdrängen

Deutschland verfügt mit 3,7 Milliarden Kubikmetern über den größten Holzvorrat in Europa, hat aber gleichzeitig durch Borkenkäfer und Dürre erhebliche Schäden im Wald zu verzeichnen

Wissenstest Wie gut kennen Sie den Rohstoff Holz? 5 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Wer erfand den Begriff „Nachhaltigkeit“ – und warum? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Hans Carl von Carlowitz prägte 1713 in seiner „Sylvicultura oeconomica“ das Wort „nachhaltend“ – nicht aus Idealismus, sondern weil der Holzmangel den sächsischen Silberbergbau bedrohte. Ohne Holzkohle kein Silber, ohne Silber kein Staat. Aus dieser wirtschaftlichen Not entstand ein Begriff, der dreihundert Jahre später die Klimapolitik definiert. A Alexander von Humboldt, um Tropenwälder vor Kolonisierung zu schützen B Hans Carl von Carlowitz, weil der Holzmangel den sächsischen Bergbau bedrohte C Carl von Linné, als Grundlage seiner botanischen Klassifizierung 2 Welcher Anteil des weltweit gehandelten Tropenholzes stammt aus illegalen Quellen? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Zwischen 30 und 50 Prozent des gehandelten Tropenholzes stammt aus illegalen Quellen. Damit ist der illegale Holzhandel nach Drogen und Fälschungen der drittgrößte kriminelle Sektor weltweit, mit einem geschätzten Umsatz von 51 bis 152 Milliarden US-Dollar jährlich – ohne dass es Schlagzeilen produziert. A Unter 5 Prozent – der Markt ist durch FSC und PEFC weitgehend reguliert B Rund 10 bis 15 Prozent C 30 bis 50 Prozent 3 Wie viel CO₂ bindet ein Kubikmeter verbautes Holz dauerhaft im Gebäude? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Ein Kubikmeter verbautes Holz bindet rund eine Tonne CO₂ dauerhaft, solange das Holz im Gebäude bleibt. Die Bauwirtschaft verursacht über 40 Prozent der globalen Emissionen – Holzbau mit CLT oder Brettschichtholz kann Beton und Stahl als Klimasünder deshalb erheblich entlasten. A Rund eine Tonne CO₂ B Rund 100 Kilogramm CO₂ C Holz ist klimaneutral, bindet aber kein zusätzliches CO₂ 4 Wie hoch ist der Rohstoffanteil am Endpreis eines Eichenparketts (60 Euro pro m²)? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Das Rundholz macht nur rund 23 Prozent des Endpreises aus – das entspricht etwa 14 Euro. Den größten Teil des Wertes generieren Verarbeitung, Handel und Marge, zumeist in anderen Ländern als dem Förderland. Wie bei Gold und Erdöl gilt: Die Förderländer bekommen den kleinsten Teil des Endwerts. A Rund 50 Prozent – Holz ist der teuerste Einzelposten B Rund 23 Prozent – also etwa 14 Euro pro Quadratmeter C Unter 5 Prozent – Verarbeitung dominiert komplett 5 Wie viel Hektar tropischen Primärwald wurden 2024 zerstört? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Das World Resources Institute stellte 2025 fest, dass 2024 ganze 6,7 Millionen Hektar tropischer Primärwald zerstört wurden – fast die Fläche Irlands. Der Verlust beschleunigt sich trotz aller internationalen Abkommen und Zertifizierungssysteme. A Rund 1,2 Millionen Hektar B Rund 3,4 Millionen Hektar C 6,7 Millionen Hektar – fast die Fläche Irlands

Was ist Holz eigentlich und wie entsteht dieser Stoff?

Ein Holzklotz auf einer Werkbank in einer Werkstatt

Holz wächst langsam. Sehr langsam. Eine deutsche Eiche braucht 150 bis 200 Jahre, um die Stärke zu entwickeln, die sie im Möbelbau wertvoll macht. Eine tropische Teak-Pflanze wächst zwar schneller, aber die edlen Qualitäten entstehen erst nach Jahrzehnten unter tropischen Bedingungen. Was im Baumarkt für 40 Euro pro Quadratmeter als Terrassendielen liegt, hat einen Entstehungsprozess hinter sich, der Generationen überdauert.

Chemisch ist Holz ein Verbundwerkstoff aus drei Hauptkomponenten: Zellulose gibt Zugfestigkeit, Lignin sorgt für Druckfestigkeit und verbindet die Zellen miteinander, Hemizellulose schafft die Matrix dazwischen. Dieses Netzwerk macht Holz zu einem Material, das Stahl in der Zugfestigkeit pro Gewichtseinheit übertrifft. Kein Labor der Welt hat bisher einen Werkstoff entwickelt, der dieselbe Kombination aus Leichtigkeit, Tragfähigkeit und biologischer Abbaubarkeit erreicht.

Die Qualitätsunterschiede sind enorm. Weiches Fichtenholz mit einer Rohdichte von rund 450 Kilogramm pro Kubikmeter steht am einen Ende des Spektrums. Hartes Tropenholz wie Ipé erreicht über 1.000 Kilogramm und versinkt im Wasser. Zwischen diesen Polen liegen hunderte Holzarten mit je eigenen Eigenschaften, von der Feuerfestigkeit bis zur Beständigkeit gegen Pilzbefall.

Die weltweit größten Waldvorräte konzentrieren sich auf wenige Regionen: der Amazonas-Regenwald in Brasilien, das Kongobecken in Zentralafrika, die borealen Wälder Russlands, Kanadas und Skandinaviens sowie die gemäßigten Wälder Mitteleuropas. Diese Verteilung hat geopolitische Konsequenzen, die in keiner Schlagzeile auftauchen, aber täglich in den globalen Holzhandel einfließen. Wem die Wälder gehören, entscheidet, wer Holz zu welchem Preis verhandelt.

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Wann begann der Mensch, Wälder systematisch zu plündern?

Rund 6,7 Millionen Hektar tropischer Primärwald wurden allein 2024 zerstört – fast die Fläche Irlands.

Die Geschichte des Holzes ist älter als jede Zivilisation. Menschen nutzten Holz für Feuer, Werkzeug und Waffen, bevor sie sesshaft wurden. Der eigentliche Wendepunkt kam mit der Sesshaftigkeit selbst: Ackerbau bedeutet Rodung, Rodung bedeutet Holz, und Holz bedeutete Energie, Baumaterial und Schiffbau.

Europa war einmal fast vollständig bewaldet. Bis zum 14. Jahrhundert hatte die Besiedlung, der Bergbau und die Energie-Nachfrage nach Holzkohle die deutschen Wälder auf rund ein Viertel ihrer ursprünglichen Ausdehnung reduziert.

In Sachsen bedrohte der Holzmangel den Silberbergbau im Erzgebirge existenziell. Ohne Holzkohle kein Silber, ohne Silber kein Geld, ohne Geld kein Staat.

In dieser Situation trat 1713 ein sächsischer Beamter namens Hans Carl von Carlowitz auf die Bühne der Geschichte. Als Oberberghauptmann des kursächsischen Hofes schrieb er sein Werk „Sylvicultura oeconomica“, das erste systematische Lehrbuch der Forstwirtschaft.

Von der nachhaltenden Nutzung – Ein fiktives Interview mit Hans Carl von Carlowitz

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Darin forderte er, niemals mehr Holz zu schlagen als nachwächst. Carlowitz verwendete das Wort „nachhaltend“ und schuf damit den Begriff, der dreihundert Jahre später zum zentralen Konzept der Klimapolitik geworden ist. Die Ironie der Geschichte: Nachhaltigkeit wurde nicht aus ökologischem Idealismus erfunden, sondern aus nackter wirtschaftlicher Not.

Parallel zur europäischen Holznot begann die industrielle Erschließung tropischer Wälder. Schiffsbau, Gewürz- und Sklavenhandel verlangten nach Masten, Planken und Fugen. Die Kolonialmächte Spanien, Portugal, England und die Niederlande richteten sich gezielt in holzreichen Regionen ein. Die ersten systematischen Waldverwüstungen in den Tropen begannen nicht mit dem Mobiliar, sondern mit der Flotte.

Klimaaktivisten bauen nachhaltiges Frachtschiff aus Holz in Costa Rica

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Wie hat Holz die Weltkarte verändert?

Moderner Holzbau mit Cross Laminated Timber kann Beton und Stahl als Klimasünder ersetzen und gleichzeitig Kohlenstoff dauerhaft speichern.

Holz ist nie nur Baustoff. Holz ist Politik. Und die Geschichte des Holzes ist eine Geschichte der Macht, des Verlustes und der Gewalt.

Kolonialer Zugriff: Der Wald als Staatsbeute

Die europäischen Kolonisatoren gingen in tropische Wälder nicht als Forstwirte, sondern als Plünderer. Im britischen Indien verstaatlichte die Krone die Wälder nach 1858 und erklärte die indigenen Waldvölker zu Kriminellen, wenn diese das Holz weiter nutzten wie seit Jahrhunderten.

Das Indian Forest Act von 1878 entzog Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage und transferierte die Ressource an britische Konzerne und die koloniale Verwaltung. Teak aus Burma, Mahagoni aus Westafrika, Zedernholz aus dem Libanon: Alle strategischen Holzarten wurden systematisch exportiert, ohne Wiederaufforstung, ohne Kompensation.

In Westafrika folgten die französischen und britischen Kolonien demselben Muster. Tropisches Hartholz war begehrter Exportartikel. Steuern mussten in Währung bezahlt werden, die nur durch Arbeit für Kolonialherren zu verdienen war. Das Zwangssystem war perfekt: Wer nicht freigiebig Holz lieferte, schuldete Steuern, die er nicht bezahlen konnte, und endete in Zwangsarbeit.

Grenzziehungen: Wälder als Verhandlungsmasse

Afrikas Grenzen wurden 1884 auf der Berliner Kongokonferenz von Europäern gezogen. Ethnische, sprachliche und ökologische Realitäten spielten keine Rolle. Was zählte: Zugang zu Rohstoffen, darunter Holz, Elfenbein und Kautschuk aus dem Kongobecken.

Leopold II. von Belgien sicherte sich den gesamten Kongo als persönliches Privateigentum. Der Kongo-Freistaat von 1885 bis 1908 war kein Staat, sondern das Unternehmen eines einzelnen Mannes. 1888 erfand der Schotte John Boyd Dunlop den Luftreifen, was einen Kautschukboom auslöste. Leopold ließ jeden Dorfbewohner Kautschuk und Holz liefern. Wer die Quoten nicht erfüllte, sah seine Angehörigen sterben. Von 1880 bis 1920 halbierte sich die Bevölkerung des Kongo. Schätzungen zufolge starben in dieser Zeit mindestens 10 Millionen Menschen an Gewalt, Hunger, Erschöpfung und Krankheiten.

Kongo: Wie Dörfer gegen die Holzindustrie kämpfen

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Verstaatlichungen: Wenn Länder ihre Wälder zurückholen

Anders als Öl oder Kupfer ließen sich Wälder schwerer verstaatlichen, weil die Ressource flächig und schwer zu kontrollieren ist. Brasilien erklärte 1934 den Amazonas zum nationalen Erbe, ohne dass diese Deklaration je wirklich durchgesetzt wurde.

Indonesien nationalisierte die Forstwirtschaft nach der Unabhängigkeit 1945, öffnete sie aber für Konzessionen, die systematisch von Partnern der Regierung genutzt wurden. Die Verstaatlichung schuf formal staatliches Eigentum und faktisch private Bereicherung.

Kriege und Konflikte: Wer den Wald kontrolliert, kontrolliert das Land

Im Kongo-Bürgerkrieg der 1990er- und 2000er-Jahre finanzierten alle Seiten ihre Waffen mit Holzexporten. Die Bezeichnung „Konfliktholz“ existiert als Konzept, findet aber in der Regulierung weit weniger Aufmerksamkeit als „Konfliktmineralien“.

Das liegt nicht daran, dass Holz weniger genutzt wird, sondern daran, dass die Lieferketten undurchsichtiger sind. In Myanmar kontrolliert das Militär bis heute Teakwälder als wichtige Einnahmequelle. Sanktionen gegen das Regime erfassen Teak nur unvollständig.

Aktuelle Konflikte: Das Tropenholz-Verbrechen als Dauerbrenner

Das World Resources Institute stellte 2025 fest, dass 2024 ganze 6,7 Millionen Hektar tropischer Primärwald zerstört wurden. Experten gehen davon aus, dass im Amazonas-Regenwald etwa 70 Prozent der Rodungen illegaler Natur sind.

Nach Drogen und gefälschten Waren ist der illegale Holzhandel der weltweit drittgrößte kriminelle Sektor, mit einem geschätzten Umsatz von 51 bis 152 Milliarden US-Dollar jährlich laut Interpol.

Die neue EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR), die seit 2024 Unternehmen verpflichtet, Nachweise für holzbasierte Produkte ohne Bezug zur Abholzung zu erbringen, ist ein echter Fortschritt. Ob die Kontrollkapazitäten ausreichen, wird sich zeigen.

Warum ist Holz für die Weltwirtschaft so wichtig?

Deutschland verarbeitete 2024 rund 61,2 Millionen Kubikmeter Holz – 13,3 Prozent weniger als im Vorjahr, bedingt durch Borkenkäfer und Dürre.

Die globale Wertschöpfung im Markt Holz beläuft sich auf rund 209 Milliarden Euro im Jahr 2024, die weltweite Produktion auf rund 0,6 Billionen Euro. Diese Zahlen erfassen nur die direkte Holzwirtschaft, nicht die nachgelagerten Sektoren wie Papier, Möbel, Bau und Energie.

Das Leben von rund einem Viertel der Weltbevölkerung ist direkt oder indirekt vom Wald und seinen Produkten abhängig. Für viele Länder im globalen Süden ist Holz nicht Rohstoff, sondern Grundlage der Subsistenzwirtschaft: Brennholz, Baustoff, Nahrungsmittelquelle.

Deutschland ist in diesem System eine wichtige Achse. Der Umsatz der deutschen Holzindustrie betrug 2024 rund 23,7 Milliarden Euro. Zwei Jahre zuvor wurde mit über 30 Milliarden Euro ein Rekordumsatz erzielt, bedingt durch den Bauboom der Corona-Pandemie. Deutschland war zuletzt das Land mit der höchsten Schnittholzerzeugung in Europa und gleichzeitig einer der größten Exporteure von Rundholz.

Im Jahr 2024 wurden 61,2 Millionen Kubikmeter Holz in deutschen Wäldern eingeschlagen, 13,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Rückgang spiegelt die Schadensbilder wider, die Borkenkäfer und Dürre in deutschen Wäldern hinterlassen haben. Besonders die Fichte, lange das Rückgrat der deutschen Forstwirtschaft, verliert massiv an Fläche.

Die Handelswege sind weniger sichtbar als Ölpipelines, aber nicht weniger bedeutsam. Holz reist um die ganze Welt. Europäische Buchenstämme landen in chinesischen Möbelfabriken, werden dort verarbeitet und kommen als Parkett wieder zurück nach Deutschland. Diese Transportwege sind ökologisch absurd, aber ökonomisch rationell. Ähnlich wie bei der Wasserproblematik in der Globalwirtschaft gilt: Der Preis für den Rohstoff spiegelt nicht die tatsächlichen ökologischen Kosten wider.

Was steckt alles in Holz außer dem Offensichtlichen?

Aufforstung allein reicht nicht: Solange Tropenholz mehr Geld bringt als Walderhalt, bleibt die Abholzung ein Systemproblem.

Holz ist im Alltag allgegenwärtig, auch dort, wo man es nicht vermutet. Sehen Sie sich um: das Papier, die Verpackung des Kaffees, die Isolierwolle in der Hauswand, die Viskosefasern in der Bluse, die Zellulose als Füllstoff in Tabletten, das Bioethanol im Tank.

Produktkategorie Verbindung zu Holz Rohstoffbasis Papier und Pappe Direkt Zellulose aus Nadel- und Laubholz Textilien (Viskose, Modal, Lyocell) Oft unbekannt Holzzellulose Lebensmittelverpackungen Teils direkt sichtbar Karton aus Recyclingholz Pharmaindustrie Unsichtbar Zellulose als Trägerstoff in Tabletten Baustoffe (Dämmung, Spanplatten) Teilweise sichtbar Holzspäne, Holzfasern Biokraftstoffe Unsichtbar Lignozellulose Kosmetika Unsichtbar Cellulosederivate aus Holz Lacke und Farben Unsichtbar Tallöl aus Papierherstellungsprozess Süßungsmittel (Xylit) Unsichtbar Birkenzucker aus Holz

Die versteckteste Verwendung ist Viskose in Modekleidung. Rund 70 Millionen Tonnen Kleidung werden jährlich produziert, ein erheblicher Anteil enthält Zellulosefasern aus Holz, oft aus nicht zertifizierten Quellen in Indonesien oder Brasilien. Die Fast-Fashion-Industrie ist damit ein direkter Treiber der Abholzung, ohne dass die meisten Konsumenten diese Verbindung kennen.

Die Nutzung von Holz als Rohstoff ähnelt in ihrer Breite dem Einsatz von Silizium in der Technologiebranche: Beide Stoffe stecken in Produkten, bei denen niemand an den Rohstoff denkt.

Wie setzt sich der Preis eines Holzprodukts zusammen?

Mit 3,7 Milliarden Kubikmetern Holzvorrat ist Deutschland das vorratsreichste Land Europas – aber der Klimawandel bedroht diesen Schatz.

Ein Quadratmeter Eichenparkett aus mitteleuropäischer Herkunft kostet im Handel rund 60 Euro. Die Zusammensetzung dieses Preises zeigt, wie weit der Rohstoff von seinem Endprodukt entfernt ist.

Posten Anteil Betrag Rohholz (Rundholz) 20–25 % 12–15 Euro Sägewerk und erste Verarbeitung 15 % 9 Euro Trocknung und Qualitätssortierung 10 % 6 Euro Oberflächenbehandlung, Veredelung 15 % 9 Euro Logistik und Handel 15 % 9 Euro Marge des Einzelhandels 15 % 9 Euro

Was dieser Rechnung fehlt: der Wert des Ökosystems, das den Baum produziert hat. Keine Forstwirtschaft bezahlt für CO₂-Bindung, Grundwasserneubildung, Biodiversität oder Erholungswert. All das liefert der Wald kostenlos. Würde die Gesellschaft diese Ökosystemleistungen einpreisen, wäre Holz deutlich teurer, und der Verbrauch würde sinken.

Der Preis für Tropenholz ist noch verzerrter. Ein Teakdielen-Quadratmeter im deutschen Baumarkt für 25 Euro enthält kalkulatorisch einen Waldwert von vielleicht 2 bis 3 Euro aus dem Förderland. Der Teak-Bauer oder -Waldbesitzer in Myanmar erhält einen Bruchteil davon. Der Rest verteilt sich auf Händler, Transporteure und Retailer in der Wertschöpfungskette.

Ähnliche Wertschöpfungsasymmetrien finden sich auch bei anderen Rohstoffen, wie unsere Goldgeschichte zeigt: Die Förderländer bekommen den kleinsten Teil des Endwerts.

Was steckt im Preis eines Eichenparketts? Preiszusammensetzung pro Quadratmeter mitteleuropäisches Eichenparkett im deutschen Fachhandel Eichenholz — Querschnitt Rohholz (Rundholz) 23 % ~ 14 € / m² Sägewerk & Verarbeitung 15 % ~ 9 € / m² Trocknung & Sortierung 10 % ~ 6 € / m² Veredelung & Oberfläche 15 % ~ 9 € / m² Logistik & Handel 15 % ~ 9 € / m² Einzelhandels-Marge 15 % ~ 9 € / m² Endpreis (ohne MwSt.) ~ 60 € / m² Der Wald als Ökosystem erhält keinen Cent für CO₂-Bindung, Grundwasser oder Biodiversität. Diese Leistungen sind im Preis unsichtbar.

Wer verdient an Holz und wer zahlt drauf?

Die Wertschöpfungskette von Holz ist lang: Vom Wald bis zur Terrassendielen verliert das Förderland den größten Teil des Werts an Händler und Retailer.

Die Gewinner sind bekannt: Großkonzerne wie Stora Enso, Weyerhaeuser, Mondi und UPM haben Jahresumsätze im zweistelligen Milliardenbereich. Staatliche Forstbetriebe in Ländern wie Russland, Brasilien und Indonesien vergeben Konzessionen, die Förderländern Einnahmen bringen, aber oft zu regulierten Preisen, die weit unter Marktwert liegen. Die eigentlichen Nutznießer sitzen häufig in anderen Ländern.

„Holz ist das einzige Material, das wächst, speichert, baut und ernährt — gleichzeitig. Wer es ausbeutet, schneidet in die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen. Wer wegschaut, macht sich mitschuldig an einem der größten stillen Verbrechen unserer Zeit.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Der Ressourcenfluch trifft Waldländer anders als Ölstaaten, aber er trifft. Der Kongo hat den größten Tropenwald Afrikas. Die Demokratische Republik Kongo gehört gleichzeitig zu den ärmsten Ländern der Welt. Das Kongobecken produziert Holz für den Weltmarkt, während die lokale Bevölkerung keinen Strom hat. Die Erlöse aus dem Forstsektor landen bei Konzessionären, Militärs und korrupten Beamten, kaum bei den Menschen, deren Lebensraum verschwindet.

Norwegen ist auch hier das Gegenbeispiel. Der Staatsfonds investiert seit 2016 aktiv in Entwaldungsschutz-Projekte, hat den eigenen Wald unter strengem Schutz und zeigt, dass Forstwirtschaft demokratisch und transparent organisiert werden kann. Das Phänomen ähnelt dem bei Erdöl: Wer reich an Ressourcen ist, ist selten reich an Lebensqualität.

Wie mächtig ist die Holz-Lobby?

Hans Carl von Carlowitz erfand 1713 den Begriff der Nachhaltigkeit – nicht aus Idealismus, sondern weil Sachsens Wälder durch Raubbau kollabiert waren.

Holz kämpft auf zwei Fronten gleichzeitig. Einerseits versucht die fossile Bauwirtschaft — Beton, Stahl — Holzbau als Nischenprodukt zu halten. Andererseits kämpft die Forstlobby um Subventionen für Biomasse-Verbrennung, was Naturschützer als Greenwashing kritisieren.

Die Biomasse-Subventionen in der EU sind erheblich. Holzverbrennung gilt in der EU offiziell als klimaneutrale Energie, obwohl kurzfristig mehr CO₂ freigesetzt wird als bei Kohleverbrennung. Diese Klassifizierung ist politisch erkämpft worden. Die Forstlobby, besonders aus Finnland, Schweden und Österreich, hat massiv auf EU-Ebene interveniert, damit Biomasse im erneuerbaren Energiemix bleibt.

Die EUDR-Lobby-Auseinandersetzung von 2023 bis 2024 zeigt die Verhältnisse. Die EU-Verordnung zur entwaldungsfreien Lieferkette wurde unter erheblichem Lobbydruck zunächst verschoben. Länder wie Brasilien und Indonesien drohten mit Handelssanktionen. Europäische Holzimporteure klagten über Bürokratie. Das Ergebnis: eine aufgeweichte Umsetzung mit verlängerten Übergangsfristen.

Wie kommen wir zu einem nachhaltigeren Umgang mit Holz?

Nach Drogen und gefälschten Waren ist der illegale Holzhandel der drittgrößte kriminelle Sektor weltweit mit einem Umsatz von bis zu 152 Milliarden US-Dollar jährlich.

Die gute Nachricht zuerst: Holz ist tatsächlich erneuerbar. Die schlechte Nachricht: Das Tempo des Verbrauchs übersteigt bei Weitem das Tempo des Nachwachsens in den meisten Tropenregionen.

Holzbau als Klimalösung ist real. Ein Kubikmeter verbautes Holz bindet rund eine Tonne CO₂. Die Bauwirtschaft verursacht über 40 Prozent der globalen CO₂-Emissionen, klassische Baustoffe wie Beton und Stahl stoßen dabei an ökologische Grenzen. Cross Laminated Timber (CLT), Brettschichtholz und andere Massivholzprodukte erlauben heute den Bau mehrgeschossiger Gebäude aus Holz, die Jahrzehnte lang Kohlenstoff binden. Deutschland verfügt mit 3,7 Milliarden Kubikmetern über den größten Holzvorrat eines Landes in Europa.

Die Kaskadennutzung ist das richtige Konzept: Holz zuerst als Baustoff verwenden, dann als Möbel und Verpackung, dann zur Energiegewinnung. Verbrennung als erste Nutzungsstufe ist Ressourcenverschwendung. Recycling von Altholz aus Abbruchgebäuden ist technologisch möglich, scheitert aber an fehlenden Anreizen und Normen, die Recyclingholz in Neubauten erlauben.

Die härteste Nuss zu knacken ist die tropische Abholzung. Ohne wirtschaftliche Alternativen für die Länder, die auf Holzexport angewiesen sind, werden FSC-Siegel und EU-Verordnungen nur an der Oberfläche kratzen. Direktzahlungen für Walderhalt, wie in Costa Rica erprobt, sind bisher viel zu klein dimensioniert, um gegen die wirtschaftlichen Anreize zur Abholzung anzukommen.

Was bedeutet die aktuelle Krise für Deutschland?

Holzeinschlag 2024 um 13,3 Prozent gesunken. Fichte mit stärkstem Rückgang von 19 Prozent durch Borkenkäfer, Dürre und Stürme

Deutsche Wälder sind in der Krise. Der Holzeinschlag 2024 lag bei 61,2 Millionen Kubikmetern und damit 13,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Den stärksten Rückgang verbuchte die Holzartengruppe Fichte mit minus 19 Prozent. Borkenkäfer, Dürre und Stürme haben Millionen Hektar Fichtenmonokultur vernichtet. Das ist einerseits ein wirtschaftlicher Schaden, andererseits eine ökologische Chance: Der Umbau zu klimaresilienteren Mischwäldern ist erzwungen.

Für Bauherren und Unternehmen bedeutet die Holzknappheit steigende Preise bei gleichzeitig wachsender politischer Erwartung, mit Holz zu bauen. Für Verbraucher gilt: Woher Holzprodukte kommen, ist schwieriger zu ermitteln als es sein sollte. FSC-zertifizierte Produkte sind besser als nichts, aber kein vollständiger Schutz vor illegalen Quellen. Heimische Holzarten, regional verarbeitet, haben die klarste Lieferkette.

Für Investoren wird Holz strategisch interessanter. Staatswälder, Aufforstungsprojekte und CLT-Hersteller profitieren vom wachsenden Interesse an CO₂-Kompensationsmärkten. Aber Vorsicht: Waldkäufe als Klimaschutz sind nicht selten Greenwashing in neuem Gewand.

Drei Szenarien für die nächsten Jahre: Im optimistischen Szenario setzt Europa die EUDR konsequent um, die Bauwende macht CLT zum Standard im mehrgeschossigen Wohnungsbau, und heimische Wälder regenerieren sich durch den Umbau zu Mischwäldern. Im realistischen Szenario bleibt die Umsetzung der EUDR lückenhaft, Holzbau wächst, kann aber den Beton-Stahl-Komplex nicht verdrängen.

Im pessimistischen Szenario scheitert die EUDR an Handelsdruck aus Brasilien und Indonesien, der Holzpreis steigt durch kombinierte Nachfrage aus Bauwende und Bioenergie, und die tropische Abholzung beschleunigt sich weiter.

Glossar: 14 wichtige Fachbegriffe zu Holz und Forstwirtschaft

Biomasse aus Holz wird zur Energiegewinnung genutzt. Brennholz, Holzpellets und Holzreste entstehen in der Holzwirtschaft. Die EU klassifiziert Holzverbrennung als klimaneutral

Biomasse

Biomasse bezeichnet biologisches Material organischen Ursprungs, das zur Energiegewinnung genutzt wird. Im Kontext der Holzwirtschaft meint Biomasse vor allem Brennholz, Holzpellets und Holzreste aus der Verarbeitung. In der EU gilt Holzverbrennung offiziell als klimaneutrale Energie, was wissenschaftlich umstritten ist.

Borkenkäfer

Der Borkenkäfer ist ein Schädling, der unter der Borke von Nadelbäumen Gänge frisst und den Baum tötet. Durch Klimawandel, Dürre und geschwächte Bäume hat der Borkenkäfer seit den späten 2010er-Jahren in Deutschland Millionen Hektar Fichtenwald vernichtet.

CLT (Cross Laminated Timber)

CLT steht für kreuzweise verleimte Holzplatten, auch Brettsperrholz genannt. Diese Massivholzplatten sind extrem stabil, feuerfest durch kontrollierte Verkohlung und ermöglichen den mehrgeschossigen Holzbau. CLT bindet dauerhaft CO₂ und gilt als eine der wichtigsten Technologien für eine klimafreundliche Bauwirtschaft.

EUDR

Die EUDR (EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten) verpflichtet Unternehmen seit 2024, nachzuweisen, dass importierte Produkte wie Holz, Kakao, Kaffee oder Soja nicht mit Entwaldung in Verbindung stehen. Die Verordnung ersetzt die ältere EU-Holzhandelsverordnung und hat einen erweiterten Anwendungsbereich.

FSC (Forest Stewardship Council)

Das FSC-Siegel zertifiziert verantwortungsvolle Forstwirtschaft. Produkte mit FSC-Zertifikat sollen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen. Das Siegel hat Glaubwürdigkeitsprobleme, weil Fälle von Missbrauch und gefälschten Zertifikaten dokumentiert sind.

Holzkohle

Holzkohle entsteht durch Verkohlung von Holz unter Sauerstoffausschluss und war über Jahrhunderte das wichtigste Reduktionsmittel in der Metallverhüttung. Der immense Holzkohleverbrauch des europäischen Bergbaus war ein Haupttreiber der Entwaldung in Mitteleuropa vor dem 19. Jahrhundert.

Kaskadennutzung

Kaskadennutzung bezeichnet die aufeinanderfolgende Verwertung eines Rohstoffs in mehreren Nutzungsstufen. Holz wird dabei zuerst als Bau- oder Werkstoff verwendet, dann als Möbel oder Verpackung, und erst am Ende seines Lebenszyklus zur Energiegewinnung verbrannt.

Lignozellulose

Lignozellulose ist das strukturelle Material pflanzlicher Zellwände und besteht aus Zellulose, Hemizellulose und Lignin. Aus Lignozellulose können Biokraftstoffe der zweiten Generation hergestellt werden, ohne mit Nahrungsmittelpflanzen zu konkurrieren.

Nachhaltigkeit (forstwirtschaftlicher Ursprung)

Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde im forstwirtschaftlichen Kontext geboren. 1713 forderte Hans Carl von Carlowitz in seiner „Sylvicultura oeconomica“, niemals mehr Holz zu schlagen als nachwächst. Aus diesem praktischen Prinzip entwickelte sich über dreihundert Jahre das heute universelle gesellschaftliche Konzept.

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ist neben FSC das zweite große internationale Zertifizierungssystem für nachhaltige Forstwirtschaft. PEFC ist stärker durch nationale Forstverbände geprägt und hat in Europa eine breite Verbreitung.

Ressourcenfluch

Der Ressourcenfluch beschreibt das paradoxe Phänomen, dass Länder mit großem Rohstoffreichtum häufig ärmer sind als Länder ohne Rohstoffe. Ursachen sind Institutionenschwäche, Korruption und die Vernachlässigung anderer Wirtschaftszweige. Der Kongo ist ein prominentes Beispiel.

Rundholz

Rundholz bezeichnet den unbearbeiteten Rohzustand gefällter Bäume als Stamm oder Abschnitt. Der Export von Rundholz aus Entwicklungsländern bedeutet den Export von Wertschöpfungspotenzial, weil die Verarbeitung in Industrieländern stattfindet.

Silvicultura oeconomica

Die Silvicultura oeconomica von Hans Carl von Carlowitz aus dem Jahr 1713 ist das erste systematische Lehrbuch der Forstwirtschaft. Das Werk enthält die erste bekannte Verwendung des Begriffs „nachhaltend“ im Sinne einer dauerhaften Ressourcennutzung und gilt als Geburtsstunde des Nachhaltigkeitsprinzips.

Tropenholz

Tropenholz bezeichnet Hölzer aus tropischen und subtropischen Wäldern in Asien, Afrika und Lateinamerika. Bekannte Arten sind Teak, Mahagoni, Bangkirai, Meranti und Ipé. Ein erheblicher Teil des gehandelten Tropenholzes stammt aus illegalen Quellen.

Quellen

Holzmarktbericht 2024: Daten des BMEL zur Forst- und Holzwirtschaft in Deutschland sowie globale Marktdaten von Statista

BMEL – Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – Holzmarktbericht 2024 – https://www.bmleh.de/DE/themen/wald/holz/holzmarktberichte.html – besucht am 30.03.2026

Statista – Forst- und Holzwirtschaft Deutschland – https://de.statista.com/themen/1671/forst-und-holzwirtschaft/ – besucht am 30.03.2026

Statista – Holz weltweit, Marktdaten 2024 – https://de.statista.com/outlook/io/verarbeitendes-gewerbe/materielle-produkte/holz/weltweit – besucht am 30.03.2026

OroVerde – Tropenwaldstiftung – Illegaler Holzeinschlag im Regenwald – https://www.regenwald-schuetzen.org/regenwaldschutz-im-alltag/verbrauchertipps-im-alltag/tropenholz/illegaler-holzeinschlag – besucht am 30.03.2026

World Resources Institute (via regenwald-schuetzen.org) – Zerstörung des Regenwaldes 2024 – https://www.regenwald-schuetzen.org/regenwald-wissen/die-zerstoerung-des-regenwaldes – besucht am 30.03.2026

Holzbau Deutschland – Bundeswaldinventur 2024 – https://www.holzbau-deutschland.de – besucht am 30.03.2026

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) – Basisdaten Wald und Holz 2025 – https://www.fnr.de – besucht am 30.03.2026

Nachhaltigkeit.info – Hans Carl von Carlowitz 1713 – https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/hans_carl_von_carlowitz_1713_1393.htm – besucht am 30.03.2026

WWF Deutschland – Illegaler Holzeinschlag und Waldvernichtung – https://www.wwf.de/themen-projekte/waelder/waldvernichtung/illegaler-holzeinschlag/ – besucht am 30.03.2026

Interpol (via OroVerde) – Umsatz illegaler Holzhandel weltweit – https://www.regenwald-schuetzen.org – besucht am 30.03.2026