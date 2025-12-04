OpenAI bringt Knoblauch ins KI-Rennen

Das nächste Flaggschiff-Modell von OpenAI trägt intern den Codenamen „Garlic“. Es soll Googles Gemini 3 und Anthropics Claude 4.5 Opus bei Coding und Reasoning übertreffen. Release: Anfang 2026.

Code Red in San Francisco

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt entspannt auf Ihre KI-Strategie geschaut? Bei OpenAI herrscht jedenfalls Alarmstimmung. CEO Sam Altman hat nach dem Launch von Googles Gemini 3 im November intern „Code Red“ ausgerufen. Die Antwort trägt einen ungewöhnlichen Namen: Garlic. Knoblauch also. Ob das Modell die Konkurrenz zum Weinen bringen soll, bleibt Spekulation.

Was das Garlic-Modell können soll

Chief Research Officer Mark Chen hat die Details kürzlich intern vorgestellt. Die Benchmark-Ergebnisse bei Coding und Reasoning sollen sowohl Gemini 3 als auch Claude 4.5 Opus übertreffen. Besonders interessant für Entwicklerteams: Das Modell wurde speziell für Code-Generierung, Debugging und komplexe logische Analysen optimiert. Ein technischer Durchbruch ermöglicht dabei, kleinere Modelle mit deutlich mehr Wissen auszustatten.

Dazu:

Effizienz als Kampfansage

Für Unternehmen mit hohem API-Verbrauch wird ein Detail besonders relevant sein. OpenAI positioniert Garlic explizit als kosteneffizientere Alternative zum ressourcenhungrigen GPT-4.5. Gleiche oder bessere Leistung bei niedrigeren Inference-Kosten. Das könnte die Wirtschaftlichkeit von KI-Projekten erheblich verbessern.

Der Markt wird enger

Die Zahlen zeigen den Druck: Google Gemini kommt auf 650 Millionen Nutzer, ChatGPT liegt bei 800 Millionen. Der Vorsprung schmilzt. Beide Unternehmen setzen auf schnellere Release-Zyklen statt ausgedehnte Feature-Entwicklung. Microsoft, Meta und Anthropic beobachten das Duell genau. Für Entscheider bedeutet das: Die Tool-Landschaft wird sich 2026 erneut verschieben.

Verfügbarkeit und Ausblick

OpenAI plant den Release für Q1 2026. Das Modell könnte als GPT-5.2 oder GPT-5.5 erscheinen. Die finale Bezeichnung hängt davon ab, wie deutlich es sich vom aktuellen GPT-5.1 absetzt. Offizielle Benchmark-Zahlen stehen noch aus. Wer seine KI-Infrastruktur evaluiert, sollte Budget für Vergleichstests einplanen. Die Knoblauch-Offensive könnte den Markt ordentlich aufmischen.

