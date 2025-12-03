OpenAI ruft den Notstand aus

Google Gemini erobert den KI-Markt im Sturm. OpenAI zieht die Notbremse und stoppt alle Nebenprojekte. Was steckt hinter dem internen „Code Red“?

Hand aufs Herz: Haben Sie ChatGPT in letzter Zeit weniger genutzt? Sie wären nicht allein. In einem internen Memo hat OpenAI-CEO Sam Altman am Montag den unternehmensweiten Notstand ausgerufen. Das Unternehmen verschiebt sämtliche Nebenprojekte auf unbestimmte Zeit. Der Grund: Googles KI-Modell Gemini 3 überholt ChatGPT auf breiter Front.

Alle Ressourcen fließen in ChatGPT

Die Maßnahme ist beispiellos. OpenAI stoppt die Entwicklung von Werbefunktionen, Shopping-Assistenten, Gesundheits-Agenten und dem persönlichen Assistenten „Pulse“. Stattdessen sollen alle Teams an der Kernqualität von ChatGPT arbeiten. Konkret geht es um Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und bessere Personalisierung. Altman ordnete tägliche Abstimmungsrunden für die verantwortlichen Teams an. Sogar temporäre Teamwechsel werden gefördert.

Gemini wächst rasant

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Googles Gemini steigerte seine monatlichen Nutzer von 450 Millionen im Juli auf 650 Millionen im Oktober. Das entspricht einem Wachstum von 44 % in nur drei Monaten. Der Bildgenerator „Nano Banana“ treibt die Adoption massiv voran. OpenAI meldet zwar 800 Millionen wöchentliche Nutzer für ChatGPT. Doch die Dynamik liegt eindeutig bei Google.

GPT-5 enttäuschte im August

Der Druck kommt nicht nur von außen. Das im August veröffentlichte GPT-5-Modell fiel bei vielen Nutzern durch. Beschwerden über einen kälteren Ton und Schwächen bei simplen Mathematik- und Geografiefragen häuften sich. OpenAI musste GPT-4o wieder aktivieren und das neue Modell nachbessern. Erst drei Monate später erhielt GPT-5 ein Update, das die gröbsten Probleme behob. Nick Turley, Head of ChatGPT Product, räumte ein: „Im Nachhinein war es ein Fehler, GPT-4o nicht weiterhin anzubieten.“

Finanzielle Schieflage droht

OpenAI verbrennt Kapital in beispiellosem Tempo. Das Unternehmen ist nicht profitabel und muss kontinuierlich Investoren überzeugen. Laut internen Projektionen benötigt OpenAI bis 2030 rund 200 Milliarden US-Dollar Umsatz, um die Gewinnzone zu erreichen. Google kann seine KI-Entwicklung dagegen aus laufenden Werbe- und Cloud-Einnahmen finanzieren. Dieser strukturelle Nachteil wird zum strategischen Problem.

Die Rollen haben sich vertauscht

Die Ironie der Geschichte: Als ChatGPT im Dezember 2022 startete, rief Google einen internen „Code Red“ aus. Sundar Pichai sah die Suchmaschinen-Dominanz bedroht. Drei Jahre später kehrt sich die Situation um. OpenAI verteidigt jetzt seinen Vorsprung gegen einen Konzern mit nahezu unbegrenzten Ressourcen. Altman betonte im Memo, dass ein neues Reasoning-Modell nächste Woche erscheinen soll, das Gemini 3 übertreffen werde. Die Frage bleibt: Reicht das, um den Trend zu drehen?

