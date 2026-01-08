Die hedonistische Tretmühle: Warum macht uns mehr Geld nicht glücklicher?

Lottogewinner sind ein Jahr nach dem Jackpot nicht glücklicher als Sie. Ihr letztes Gehaltshoch hat Sie etwa drei Monate lang zufriedener gemacht. Dann war alles wieder beim Alten. Willkommen in der hedonistischen Tretmühle, dem Hamsterrad des modernen Konsums.

Auf einen Blick: Die wichtigsten Erkenntnisse

Die hedonistische Tretmühle beschreibt unsere Tendenz, uns an positive Veränderungen schnell zu gewöhnen und zum ursprünglichen Glücksniveau zurückzukehren

Nach etwa drei Monaten ist die Freude über eine Gehaltserhöhung verflogen

Lottogewinner sind langfristig nicht glücklicher als andere Menschen

Ab einem Jahreseinkommen von etwa 67.000 Euro steigt das tägliche Wohlbefinden nicht mehr messbar an

Der Ausweg liegt nicht in mehr Konsum, sondern in bewussten Entscheidungen für Erlebnisse, Beziehungen und persönliches Wachstum

Die hedonistische Tretmühle Warum mehr Besitz nicht glücklicher macht 1 Vorfreude Vor dem Kauf → 2 Euphorie 1–2 Wochen → 3 Gewöhnung 1–3 Monate → 4 Baseline 3–6 Monate → 5 Neue Sehnsucht ↻ Repeat Forschungsergebnis: Einkommen über 67.000 €/Jahr steigert das tägliche Wohlbefinden nicht mehr messbar. Die Freude über Gehaltserhöhungen hält durchschnittlich nur 3 Monate an.

Kennen Sie das Gefühl, immer mehr zu wollen?

Sie haben gerade das neue Smartphone ausgepackt. Es liegt perfekt in der Hand, das Display leuchtet brillant, alles fühlt sich schneller und besser an als beim alten Gerät. Drei Monate später? Das Smartphone ist einfach Ihr Telefon. Nichts Besonderes mehr. Und irgendwo am Horizont taucht bereits das nächste Modell auf, das angeblich alles noch besser macht.

Diese Erfahrung ist kein persönliches Versagen und auch kein Zeichen von Undankbarkeit. Sie ist das Ergebnis eines psychologischen Mechanismus, der so alt ist wie die Menschheit selbst. Forscher nennen ihn die hedonistische Tretmühle. Und wer diesen Mechanismus versteht, gewinnt einen entscheidenden Vorteil im Streben nach einem erfüllten Leben.

Psychologie des Minimalismus: Die hedonistische Tretmühle

Watch this video on YouTube Warum macht uns mehr Besitz nicht dauerhaft zufriedener? Dieses Video erklärt die Psychologie hinter der hedonistischen Tretmühle und zeigt, wie Minimalismus den Kreislauf aus Kaufen, Gewöhnen und erneutem Verlangen durchbrechen kann.

Was genau ist die hedonistische Tretmühle?

Der Begriff geht auf die Psychologen Philip Brickman und Donald Campbell zurück, die ihn 1971 in ihrem Aufsatz „Hedonic Relativism and Planning the Good Society“ prägten. Ihre zentrale Erkenntnis: Menschen verfügen über ein relativ stabiles Grundniveau an subjektivem Wohlbefinden. Positive wie negative Ereignisse verschieben dieses Niveau nur vorübergehend. Nach einer gewissen Zeit kehren wir zu unserem persönlichen Ausgangspunkt zurück.

Stellen Sie sich ein Laufband vor. Sie laufen und laufen, aber Sie kommen nicht wirklich vom Fleck. Genau so funktioniert die hedonistische Tretmühle. Sie kaufen, erreichen, erwerben. Sie erleben kurze Momente der Freude. Und dann? Dann brauchen Sie den nächsten Kick, die nächste Anschaffung, das nächste Upgrade. Das Laufband dreht sich weiter.

Warum gewöhnen wir uns an alles?

Aus evolutionärer Perspektive macht diese Anpassungsfähigkeit durchaus Sinn. Unsere Vorfahren, die nach einem erfolgreichen Jagdzug in dauerhafte Zufriedenheit verfielen, hätten schnell den Anschluss verloren. Der Antrieb, weiterzumachen, neue Ressourcen zu sichern und sich zu verbessern, war überlebensnotwendig.

Die Freude über das neue Gerät ist real. Aber in drei Monaten wird es nur noch ein Telefon sein. Und auf der Küchenablage liegt ein iPhone, das noch Jahre weiter gute Dienste geleistet hätte.

Das Problem: Unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen dem Erlegen eines Mammuts und dem Kauf eines neuen Autos. Der gleiche Mechanismus, der unseren Vorfahren das Überleben sicherte, treibt uns heute in einen endlosen Kreislauf des Konsumierens. Die Werbeindustrie kennt diesen Mechanismus natürlich genau und nutzt ihn gezielt aus.

Was sagt die Forschung über Geld und Glück?

Die wohl berühmteste Studie zur hedonistischen Tretmühle stammt ebenfalls von Brickman. 1978 untersuchte er gemeinsam mit Kollegen das Glücksempfinden von Lottogewinnern. Das Ergebnis überraschte damals viele: Etwa ein Jahr nach dem Gewinn waren die frischgebackenen Millionäre nicht glücklicher als eine Vergleichsgruppe.

Neuere Forschungen haben dieses Bild verfeinert. Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman und sein Kollege Angus Deaton analysierten 2010 Daten von über 450.000 US-Amerikanern. Sie fanden heraus, dass das emotionale Wohlbefinden mit steigendem Einkommen zunimmt, aber nur bis zu einer Grenze von etwa 67.000 Euro jährlich. Darüber hinaus bringt mehr Geld keine messbare Steigerung des täglichen Glücksempfindens mehr.

Eine Studie der University of British Columbia aus dem Jahr 2020 ergänzt: Der Effekt einer Gehaltserhöhung auf die Lebenszufriedenheit hält im Durchschnitt nur etwa drei Monate an. Dann hat sich der neue Lebensstandard normalisiert. Die Erwartungen sind gestiegen. Die Tretmühle dreht sich weiter.

Wie funktioniert die Gewöhnung im Alltag?

Phase Zeitraum Typisches Erleben Vorfreude Vor dem Kauf Intensive Beschäftigung, Recherche, wachsende Begeisterung Euphorie Erste Tage/Wochen Häufige Nutzung, Freude, Stolz Gewöhnung Nach 1-3 Monaten Abnehmende Aufmerksamkeit, Normalisierung Baseline Nach 3-6 Monaten Rückkehr zum ursprünglichen Glücksniveau Neue Sehnsucht Variabel Wachsendes Interesse an der nächsten Anschaffung



Diese Phasen durchlaufen wir bei den meisten materiellen Anschaffungen erstaunlich gleichförmig. Das größere Auto, die teurere Wohnung, das luxuriösere Urlaubsresort. Der Kreislauf wiederholt sich, nur auf jeweils höherem finanziellen Niveau.

Warum tappen wir immer wieder in dieselbe Falle?

Hier kommt ein weiterer psychologischer Mechanismus ins Spiel, den der Glücksforscher Daniel Gilbert als „Miswanting“ bezeichnet. Wir sind notorisch schlecht darin vorherzusagen, was uns glücklich machen wird. Wir überschätzen systematisch die emotionale Wirkung zukünftiger Ereignisse und Anschaffungen.

Vor dem Autokauf sind wir überzeugt: Mit diesem Fahrzeug wird alles anders. Nach dem Kauf stellen wir fest: Wir sind immer noch dieselbe Person, mit denselben Sorgen, Freuden und Eigenheiten. Nur mit höheren monatlichen Raten. Dieser Irrtum ist tief in unserer Psyche verankert und lässt sich nur durch bewusste Reflexion durchbrechen.

Gibt es einen Ausweg aus der Tretmühle?

Die gute Nachricht: Die Forschung zeigt auch, welche Faktoren tatsächlich zu nachhaltigem Wohlbefinden beitragen. Und die meisten davon haben wenig mit Konsum zu tun.

Der Psychologe Martin Seligman, einer der Begründer der Positiven Psychologie, identifiziert fünf Säulen des Wohlbefindens: positive Emotionen, Engagement, Beziehungen, Sinn und Zielerreichung. Bemerkenswert ist, dass materielle Güter in diesem Modell keine eigenständige Rolle spielen.

Die Forscherin Sonja Lyubomirsky hat in jahrzehntelanger Arbeit untersucht, welche Verhaltensweisen das Glücksempfinden nachhaltig steigern. Zu den wirksamsten gehören: Dankbarkeit praktizieren, in Beziehungen investieren, anderen helfen und Erlebnisse über Besitz zu stellen.

Warum machen Erlebnisse glücklicher als Dinge?

Thomas Gilovich, Psychologieprofessor an der Cornell University, erforscht seit über zwei Jahrzehnten den Unterschied zwischen Erlebnis- und Materialkäufen. Seine Erkenntnisse sind eindeutig: Erlebnisse machen uns glücklicher als materielle Anschaffungen.

Die besten Erinnerungen entstehen selten beim Einkaufen, sondern z. B. beim Wandern mit einem guten Freund.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Erlebnisse werden Teil unserer Identität, während Besitz immer etwas Äußerliches bleibt. Wir vergleichen Erlebnisse weniger miteinander als materielle Güter. Erlebnisse fördern soziale Verbindungen, denn sie werden oft geteilt und eignen sich besser als Gesprächsstoff. Und schließlich: Die Erinnerung an Erlebnisse verbessert sich mit der Zeit, während materielle Güter unweigerlich altern und an Reiz verlieren.

322. A Course in Wisdom feat. Thomas Gilovich

Watch this video on YouTube Thomas Gilovich erforscht seit über zwei Jahrzehnten, warum Erlebnisse uns glücklicher machen als Besitz. In diesem Gespräch erklärt der Cornell-Psychologe, was echte Weisheit bedeutet und wie wir lernen, über unsere subjektive Wahrnehmung hinauszublicken.

Wie kann bewusster Verzicht befreien?

An dieser Stelle berührt die psychologische Forschung die Grundfrage dieser Artikelserie: Was bedeutet ein leichter Rucksack für ein gutes Leben? Die hedonistische Tretmühle liefert eine wissenschaftliche Begründung für das, was viele intuitiv ahnen. Immer mehr zu besitzen, führt nicht zu immer mehr Glück.

Manchmal ist die beste Kaufentscheidung gar nicht zu kaufen. „Tschüss Mega-TV-Gerät. Soll dich ein anderer kaufen!“

Wer diesen Mechanismus durchschaut, gewinnt Entscheidungsfreiheit zurück. Die Frage vor jeder größeren Anschaffung lautet nicht mehr nur „Kann ich mir das leisten?“, sondern auch „Wird mich das in einem Jahr noch freuen?“ und

Welche Alternative gäbe es, die nachhaltiger zu meinem Wohlbefinden beitragen würde?

Welche praktischen Schritte können Sie heute beginnen?

Die Zwei-Wochen-Regel: Bevor Sie etwas kaufen, das mehr als 50 Euro kostet, warten Sie zwei Wochen. Besteht der Wunsch dann noch? Oft löst er sich von selbst auf.

Das Erlebnistagebuch: Notieren Sie eine Woche lang jeden Abend drei Momente, die Ihnen Freude bereitet haben. Sie werden feststellen: Die meisten haben nichts mit Geld oder Konsum zu tun.

Die Baseline-Frage: Fragen Sie sich bei jeder geplanten Anschaffung: Wie werde ich mich in sechs Monaten fühlen? Die ehrliche Antwort lautet meist: genauso wie jetzt.

Das Genügsamkeits-Experiment: Wählen Sie einen Bereich Ihres Lebens und fragen Sie sich: Was wäre, wenn das, was ich habe, schon genug ist? Nicht als Verzicht, sondern als Erkenntnis.

Was bedeutet das für Ihre finanzielle Freiheit?

Die hedonistische Tretmühle hat auch eine ökonomische Dimension. Jeder Euro, der für kurzfristige Glücksmomente ausgegeben wird, die ohnehin verfliegen, fehlt beim Aufbau echter finanzieller Unabhängigkeit.

Rechnen Sie einmal nach: Wenn Sie monatlich 200 Euro nicht für das neueste Smartphone, den Coffee-to-go oder andere schnell verpuffende Konsumfreuden ausgeben, sondern anlegen, sind das in zehn Jahren bei konservativer Verzinsung über 28.000 Euro. Das ist kein abstraktes Vermögen. Das ist Zeit. Monate oder sogar Jahre, die Sie nicht arbeiten müssen, wenn Sie es nicht wollen.

Die eigentliche Freiheit liegt nicht darin, sich alles leisten zu können. Sie liegt darin, nicht alles zu brauchen.

Welche Rolle spielt der soziale Vergleichsdruck?

Ein wichtiger Beschleuniger der hedonistischen Tretmühle ist der soziale Vergleich. Wir messen unseren Lebensstandard nicht an absoluten Maßstäben, sondern relativ zu unserem Umfeld. Wenn die Nachbarn ein größeres Auto fahren, fühlt sich das eigene plötzlich zu klein an.

Der Soziologe Thorstein Veblen prägte dafür bereits 1899 den Begriff des „demonstrativen Konsums“. Menschen kaufen nicht nur, um Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um Status zu signalisieren. Dieses Statusspiel ist ein Nullsummenspiel. Wenn alle aufrüsten, gewinnt niemand.

Der Ausweg: Sich bewusst machen, dass materieller Status ein Spiel ist, das man nicht gewinnen kann. Es gibt immer jemanden mit mehr. Die Alternative ist, ein anderes Spiel zu spielen. Eines, bei dem innere Zufriedenheit zählt statt äußerer Zeichen des Erfolgs.

Was bleibt am Ende?

Die hedonistische Tretmühle ist kein Schicksal, dem wir hilflos ausgeliefert sind. Sie ist ein psychologischer Mechanismus, den wir verstehen und beeinflussen können. Das Wissen um die Tretmühle ist der erste Schritt, um von ihr abzusteigen.

Echtes, nachhaltiges Wohlbefinden entsteht nicht durch die Anhäufung von Gütern. Es entsteht durch tiefe Beziehungen, sinnvolle Tätigkeiten, persönliches Wachstum und ja, auch durch die Gelassenheit, die entsteht, wenn wir nicht mehr jedem Konsumimpuls hinterherlaufen. Der leichte Rucksack ist nicht nur eine Metapher für weniger Besitz. Er steht für die Freiheit, selbst zu entscheiden, was wirklich zählt.

Quellen:

Brickman, P. & Campbell, D. T. (1971). Hedonic relativism and planning the good society. In M. H. Appley (Ed.), Adaptation-level theory (pp. 287–305). Academic Press.

Brickman, P., Coates, D., & Janoff-Bulman, R. (1978). Lottery winners and accident victims: Is happiness relative? Journal of Personality and Social Psychology, 36(8), 917–927.

Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(38), 16489–16493.

Gilovich, T., Kumar, A., & Jampol, L. (2015). A wonderful life: Experiential consumption and the pursuit of happiness. Journal of Consumer Psychology, 25(1), 152–165.

Lyubomirsky, S. (2007). The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want. Penguin Books.