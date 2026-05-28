Wenn Starkregen über deutsche Städte zieht, geraten Kanalsysteme oft an ihre Grenze. Volumen, das in Sekunden vom Himmel kommt, kann von keiner Rohrleitung schnell genug abgeführt werden. Das Schwammstadt-Prinzip kehrt die Logik um: Statt Regen so schnell wie möglich abzuleiten, halten Städte das Wasser zurück, speichern es und nutzen es. Dortmund, Potsdam und Berlin zeigen 2026, wie das in der Praxis funktioniert.

Was Schwammstadt konkret bedeutet

Schwammstädte reduzieren versiegelte Flächen, speichern Wasser in Rigolen und Mulden und nutzen Vegetation zur Kühlung bei Hitze

Eine Schwammstadt verbindet drei Prinzipien. Versiegelte Flächen werden reduziert, etwa durch entsiegelte Parkplätze, Schotterrasen oder begrünte Verkehrsflächen. Wasser wird gezielt zwischengespeichert, etwa in Rigolen, Versickerungsmulden oder unterirdischen Rückhaltebecken. Vegetation nutzt das gespeicherte Wasser, was Hitzeinseln in den Sommermonaten reduziert.

Der ökonomische Mehrwert ist beachtlich. Kanalsysteme müssen weniger massiv ausgelegt werden, Hochwasserschäden sinken, und das Stadtklima profitiert. Hinzu kommt eine verbesserte Aufenthaltsqualität in Quartieren, was den Immobilienwert steigert.

Drei Vorzeigeprojekte aus Deutschland

Dortmund Phoenixsee, Potsdam Bornstedter Feld und Berlin setzen Schwammstadt-Prinzipien um: künstliche Seen als Hochwasserschutz, Versickerungsmulden, begrünte Dächer und entsiegelte Flächen

Drei Städte haben markante Schwammstadt-Bausteine umgesetzt:

Dortmund Phoenixsee: Aus einer ehemaligen Industriebrache ist ein künstlich angelegter See entstanden, der als Rückhalteraum vor Hochwasser schützt und zugleich Quartier und Naherholung verbindet.

Aus einer ehemaligen Industriebrache ist ein künstlich angelegter See entstanden, der als Rückhalteraum vor Hochwasser schützt und zugleich Quartier und Naherholung verbindet. Potsdam: Im Quartier Bornstedter Feld wurden Versickerungsmulden, begrünte Dächer und entsiegelte Wegeflächen systematisch verknüpft.

Im Quartier Bornstedter Feld wurden Versickerungsmulden, begrünte Dächer und entsiegelte Wegeflächen systematisch verknüpft. Berlin: Die Senatsverwaltung hat das Konzept zur „Berliner Regenwasseragentur“ institutionalisiert, die Bauherren, Planer und Behörden bei Schwammstadt-Projekten unterstützt.

Wo Schwammstadt im Bauprozess ansetzt

Schwammstadt erfordert Paradigmenwechsel: Wasserregime in Planung integrieren, Dach- und Fassadenbegrünung zum Wasserrückhalt nutzen, Tiefbau und Landschaftsbau verbinden

Für Bauunternehmen, Architekten und Stadtplaner bedeutet Schwammstadt einen Paradigmenwechsel. Drei Hebel sind besonders relevant:

Bereits in der Planungsphase muss das Wasserregime mitgedacht werden. Nachträgliche Lösungen sind aufwendig und teuer.

Dach- und Fassadenbegrünung sind nicht mehr nur Klimakomfort, sondern aktiver Beitrag zum Wasserrückhalt.

Tiefbau und Landschaftsbau müssen enger verzahnt werden. Versickerungssysteme funktionieren nur, wenn Bodenstruktur und Vegetation aufeinander abgestimmt sind.

Schwammstadt klingt nach Ökologie, ist aber knallharte Risikovorsorge. Wer als Stadt 2026 keine Strategie hat, hat in den nächsten Starkregenereignissen ein Problem“, so Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Kommunen jetzt tun sollten

Bestandsaufnahme von Versiegelungsgraden durchführen, Schwammstadt-Elemente in Neubauten verpflichtend machen und Förderprogramme nutzen

Eine Bestandsaufnahme der Versiegelungsgrade und kritischen Überflutungspunkte erstellen. Schwammstadt-Elemente in alle Neubauvorhaben als Pflichtbaustein aufnehmen. Förderprogramme von Bund und Ländern systematisch nutzen, statt Einzelprojekte aus dem Haushalt zu stemmen.

Die Nationale Wasserstrategie hat das Schwammstadt-Prinzip explizit als Leitlinie verankert. Für die nächsten Förderperioden ist mit erhöhten Mitteln zu rechnen. Wer jetzt plant, sichert sich gute Chancen auf Bundesförderung.