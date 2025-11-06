Risikomanagement für Agenturinhaber: Die eigene Arbeitskraft ist Ihr größtes Unternehmensrisiko

Der Montagmorgen beginnt wie immer für Thomas Berger. Der 42 Jahre alte Inhaber einer Digital Agentur mit 12 Mitarbeitern sitzt bereits um 7 Uhr am Schreibtisch, checkt E-Mails und bereitet sich auf das wichtige Kundengespräch am Nachmittag vor. Was er nicht weiß: In vier Wochen wird eine Burnout Diagnose sein Leben komplett auf den Kopf stellen. Drei Jahre wird er seiner Arbeit nicht nachgehen können. Die Agentur überlebt diese Zeit nicht.

Diese Geschichte ist fiktiv, aber sie spielt sich so oder ähnlich jeden Tag in Deutschland ab. Jeder vierte Erwerbstätige wird im Laufe seines Arbeitslebens berufsunfähig. Bei Selbstständigen und Agenturinhabern wiegt dieses Risiko besonders schwer, denn hier hängt nicht nur die eigene Existenz, sondern oft auch die der Mitarbeiter an einer einzelnen Person.

Die Doppelbelastung: Unternehmer und Mensch zugleich

Als Agenturinhaber tragen Sie zwei Risikoebenen gleichzeitig: Die unternehmerischen Risiken Ihrer Firma und Ihre persönlichen Risiken als Mensch. Während die meisten Geschäftsführer sich intensiv mit Betriebshaftpflicht, Cyberversicherungen und Liquiditätsplanung beschäftigen, vernachlässigen sie systematisch den wichtigsten Produktionsfaktor ihres Unternehmens: sich selbst.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung und der Deutschen Aktuarvereinigung wird durchschnittlich jeder vierte Arbeitnehmer berufsunfähig. Für 30-jährige Frauen liegt die Wahrscheinlichkeit bei 26 Prozent, bei ihren männlichen Altersgenossen bei 24 Prozent. Wer berufsunfähig wird, ist im Schnitt 44 Jahre alt, also mitten im produktivsten Lebensabschnitt.

Lesetipps:

Die unsichtbare Gefahr: Psychische Erkrankungen

„Das wird mir nicht passieren“ denken viele Agenturinhaber. Schließlich arbeiten sie nicht auf dem Bau oder in einer Fabrik. Doch die Statistik von Morgen & Morgen aus dem Jahr 2025 zeigt ein anderes Bild: Psychische Erkrankungen sind mit großem Abstand der häufigste Grund für Berufsunfähigkeit und machen 35,75 Prozent aller Fälle aus.

Bei Menschen unter 50 Jahren sind es sogar mehr als 35 Prozent, die aufgrund psychischer Probleme nicht mehr arbeiten können. Depressionen, Burnout oder andere psychische Erkrankungen treffen alle Berufsgruppen, vom Controller bis zum Kreativen, vom Projektmanager bis zum Geschäftsführer.

Gerade in der Agenturbranche mit ihren typischen Stressfaktoren – enge Deadlines, anspruchsvolle Kunden, Personalmangel, wirtschaftlicher Druck – ist das Risiko besonders hoch. Die durchschnittliche Dauer einer Berufsunfähigkeit beträgt in Deutschland laut aktuellen Studien sechs Jahre. Sechs Jahre, in denen das Einkommen komplett wegbricht.

Der finanzielle Dominoeffekt

Stellen Sie sich vor, Sie fallen als Agenturinhaber einer Online Marketing Agentur für längere Zeit aus. Was passiert dann? Die finanziellen Konsequenzen sind dramatisch:

Auf persönlicher Ebene: Bei einem angenommenen Nettoeinkommen von 4.000 Euro monatlich entstehen nach sechs Jahren Berufsunfähigkeit Einkommensverluste von 288.000 Euro. Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente würde im besten Fall nur einen Bruchteil davon abdecken, vorausgesetzt, Sie haben überhaupt Anspruch darauf.

Als Selbstständiger haben Sie ohne freiwillige Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung keinerlei Anspruch auf staatliche Unterstützung in Form einer Erwerbsminderungsrente. Selbst mit freiwilliger Einzahlung reichen die minimalen Bezüge kaum aus, um den Lebensunterhalt zu decken.

Auf unternehmerischer Ebene: Ihre Agentur verliert den Hauptentscheider, den Kundenkontakt, oft auch den Hauptakquisiteur. Mitarbeiter sind verunsichert, Kunden wandern ab, neue Projekte können nicht akquiriert werden. Die laufenden Kosten – Gehälter, Miete, Versicherungen – bleiben bestehen.

Die richtige Absicherung: Mehr als nur eine Versicherungspolice

Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist für Selbstständige und Agenturinhaber existenziell wichtig. Sie zahlt eine monatliche Rente, wenn Sie wegen einer Erkrankung oder eines Unfalls zu mindestens 50 Prozent berufsunfähig sind. Die Höhe der Rente lässt sich individuell vereinbaren und sollte idealerweise 70 bis 80 Prozent des Nettoeinkommens betragen.

Wichtig zu wissen: Je jünger und gesünder Sie beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung sind, desto geringer fällt in der Regel der Beitrag aus. Wer bis zum Alter von 35 Jahren keine BU abgeschlossen hat, zahlt häufig erheblich mehr oder bekommt aufgrund von Vorerkrankungen gar keinen Versicherungsschutz mehr.

Mehr Informationen zur richtigen Absicherung Ihrer Arbeitskraft finden Sie beispielsweise bei spezialisierten Anbietern wie der Berufsunfähigkeitsversicherung der LV1871, die auch auf die besonderen Bedürfnisse von Selbstständigen eingeht.

Doch die BU Versicherung allein reicht nicht aus. Ein umfassendes persönliches Risikomanagement für Agenturinhaber sollte folgende Bausteine enthalten:

Sofortmaßnahmen bei Arbeitsausfall

Erstellen Sie einen Notfallplan für Ihre Agentur. Wer übernimmt welche Aufgaben, wenn Sie ausfallen? Wer hat Zugriff auf wichtige Dokumente und Passwörter? Wer kommuniziert mit Kunden?

Stellvertretung aufbauen

Bilden Sie gezielt einen stellvertretenden Geschäftsführer oder eine zweite Führungsebene aus. Diese Person sollte schrittweise in alle wichtigen Entscheidungen eingebunden werden.

Krankentagegeld absichern

Als Selbstständiger erhalten Sie keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ein Krankentagegeld über die private oder gesetzliche Krankenversicherung springt ein, wenn Sie kurzfristig ausfallen.

Das unterschätzte Risiko: Altersarmut bei Selbstständigen

Während die Berufsunfähigkeit das Risiko der Gegenwart darstellt, lauert in der Zukunft eine ebenso große Gefahr: die Altersarmut. Der Forschungsbericht des IZA Institute of Labour Economics im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit zeigt ein alarmierendes Bild: Von den vier Millionen Selbstständigen und Freiberuflern in Deutschland sind rund drei Millionen von Altersarmut bedroht.

Altersarmut: Jede fünfte Person davon bedroht – richtig vorsorgen für die Rente | NDR Info

Watch this video on YouTube



Das Arbeitsministerium geht davon aus, dass drei von vier Selbstständigen nicht ausreichend für die Rente vorgesorgt haben. Der Alterssicherungsbericht 2024 bestätigt diese Befürchtung: Fast die Hälfte der ehemaligen Selbstständigen verfügt über ein Nettoeinkommen von unter 1.500 Euro im Monat. Der Anteil der Grundsicherungsbezieher liegt bei ehemaligen Selbstständigen bei 4,4 Prozent, leider doppelt so hoch wie bei ehemaligen Angestellten mit 2,1 Prozent.

Warum Selbstständige zu wenig vorsorgen

Die Gründe für die mangelnde Altersvorsorge sind vielfältig:

Liquiditätsengpässe: In der Aufbauphase fehlt das Geld für langfristige Sparmaßnahmen. Jeder Euro wird ins Geschäft reinvestiert.

Fehlende Vorschrift: Anders als bei Angestellten gibt es für die meisten Selbstständigen keine Pflicht zur Altersvorsorge. Was nicht verpflichtend ist, wird oft aufgeschoben.

Optimismus: Viele Agenturinhaber gehen davon aus, dass sie ihr Unternehmen später gewinnbringend verkaufen können. Doch nur die wenigsten schaffen einen Exit mit ausreichendem Verkaufserlös.

Komplexität: Die Vielzahl an Vorsorgemöglichkeiten überfordert. Zwischen Rürup Rente, privater Rentenversicherung, ETF Sparplänen und betrieblicher Altersvorsorge verliert man schnell den Überblick.

Der Drei Säulen Plan für die Altersvorsorge

Eine solide Alterssicherung als Agenturinhaber sollte auf mehreren Säulen stehen:

Säule 1: Basisabsicherung

Die Rürup Rente (Basisrente) eignet sich besonders für Selbstständige, da die Beiträge steuerlich absetzbar sind. 2025 können Sie bis zu 26.528 Euro (Ledige) bzw. 53.056 Euro (Verheiratete) als Sonderausgaben geltend machen.

Säule 2: Flexible Privatvorsorge

Private Rentenversicherungen oder ETF Sparpläne bieten Flexibilität und oft bessere Renditen. Sie sind nicht pfändbar und bleiben bei Bezug von Grundsicherung geschützt.

Säule 3: Unternehmenswert als Altersvorsorge

Bauen Sie Ihr Unternehmen so auf, dass es auch ohne Sie funktioniert. Ein verkaufsfähiges Unternehmen mit stabilen Prozessen und loyalen Kunden kann später ein wichtiger Baustein Ihrer Altersvorsorge sein.

Laut Rentenatlas 2024 beträgt die durchschnittliche Rentenbezugsdauer mittlerweile 22,1 Jahre bei Frauen und 18,8 Jahre bei Männern; das sind fast neun Jahre mehr als noch 1973. Sie müssen also für einen immer längeren Ruhestand vorsorgen.

Unternehmensrisiken: Die externe Bedrohungslage

Neben den persönlichen Risiken dürfen Sie die unternehmerischen Gefahren nicht aus den Augen verlieren. Das Allianz Risk Barometer 2025 hat 3.778 Experten aus 106 Ländern zu den größten Unternehmensrisiken befragt.

Cyberangriffe: Das Risiko Nummer 1

Mit 47 Prozent der deutschen Unternehmen, die Cybervorfälle als Top Risiko betrachten, steht diese Gefahr an erster Stelle. Deutschland ist im internationalen Vergleich besonders sensibilisiert. Der globale Durchschnitt liegt bei nur 38 Prozent.

Für Agenturen ist dieses Risiko besonders relevant. Sie verwalten oft sensible Kundendaten, haben Zugriff auf deren Social Media Accounts und speichern kreative Arbeiten mit hohem Wert. Laut Bitkom haben 73 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland im Jahr 2023 mindestens einen Cyberangriff erlebt.

Schutzmaßnahmen:

Regelmäßige Sicherheitsschulungen für alle Mitarbeiter

Zwei Faktor Authentifizierung für alle wichtigen Systeme

Verschlüsselte Backups mit Aufbewahrung außerhalb des Büros

Cyberversicherung zum Schutz vor finanziellen Schäden

Betriebsunterbrechung: Wenn der Geschäftsbetrieb stillsteht

Die Betriebsunterbrechung rangiert sowohl in Deutschland als auch weltweit auf Platz zwei der größten Unternehmensrisiken. Für Agenturen können verschiedene Szenarien zum Stillstand führen:

Ein Brand im Büro vernichtet Server und Arbeitsplätze. Naturkatastrophen wie das Hochwasser in verschiedenen Regionen Deutschlands machen Räumlichkeiten unzugänglich. Ein großer Cyberangriff legt alle Systeme lahm. Der Ausfall eines Großkunden gefährdet die Liquidität.

Eine Betriebsunterbrechungsversicherung sichert Sie gegen Ertragsausfall und dessen finanzielle Folgen ab. Sie übernimmt entgangene Gewinne sowie die Kosten für Gehälter, Mieten und Maßnahmen zur Betriebserhaltung.

Fachkräftemangel: Der stille Killer

Mit 17 Prozent landet der Fachkräftemangel auf Platz 6 der größten Risiken in Deutschland. Für Agenturen ist dieses Problem besonders akut. Gute Entwickler, Designer und Projektmanager sind Mangelware. Lange Vakanzzeiten kosten nicht nur Geld, sondern gefährden auch Kundenprojekte.

Strategien gegen den Fachkräftemangel:

Investieren Sie in die Weiterbildung bestehender Mitarbeiter

Schaffen Sie eine attraktive Unternehmenskultur mit flexiblen Arbeitsmodellen

mit flexiblen Arbeitsmodellen Bauen Sie ein Netzwerk zu Freelancern auf, die bei Bedarf einspringen können

Entwickeln Sie ein Employer Branding, das Sie als attraktiven Arbeitgeber positioniert

Liquiditätsrisiken: Wenn Rechnungen nicht bezahlt werden

Mangelnde Zahlungsmoral, kurzfristige Zahlungsschwierigkeiten oder die Insolvenz von Kunden gehören zu den klassischen Risiken jeder Agentur. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten steigt dieses Risiko erheblich.

Ein einziger Forderungsausfall eines Großkunden kann die eigene Zahlungsfähigkeit gefährden, wenn dieser einen erheblichen Anteil am Umsatz ausmacht. Die Abhängigkeit von wenigen Großkunden ist ein typisches Risiko in der Agenturbranche.

Maßnahmen zur Liquiditätssicherung:

Bonitätsprüfung bei Neukunden

Anzahlungen und Zwischenabrechnungen vereinbaren

Professionelles Mahnwesen etablieren

Warenkreditversicherung zum Schutz vor Forderungsausfällen

Liquiditätsreserve aufbauen

Das Risikomanagement System: Von der Analyse zur Prävention

Ein effektives Risikomanagement ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Folgen Sie diesem Vier Phasen Modell:

Phase 1: Risikoidentifikation

Sammeln Sie systematisch alle Risiken, die Ihr Unternehmen betreffen könnten. Ein Workshop mit allen Schlüsselverantwortlichen ist dafür ideal. Die Buchhaltung erkennt finanzielle Risiken, das IT Team mögliche Cyberbedrohungen, die Projektleitung sieht Gefahren in Kundenprojekten.

Kategorisieren Sie die Risiken nach:

Strategische Risiken (Marktveränderungen, Wettbewerb)

(Marktveränderungen, Wettbewerb) Operative Risiken (Prozessausfälle, Qualitätsmängel)

(Prozessausfälle, Qualitätsmängel) Finanzielle Risiken (Liquidität, Zahlungsausfälle)

(Liquidität, Zahlungsausfälle) Personalrisiken (Fluktuation, Ausfall von Schlüsselpersonen)

(Fluktuation, Ausfall von Schlüsselpersonen) IT Risiken (Cyberangriffe, Systemausfälle)

Phase 2: Risikobewertung

Bewerten Sie jedes identifizierte Risiko nach zwei Faktoren:

Schadensausmaß: Wie groß wären die Auswirkungen, wenn dieses Risiko eintritt? (1 = verkraftbar bis 6 = existenzbedrohend)

Eintrittswahrscheinlichkeit: Wie wahrscheinlich ist es, dass das Risiko tatsächlich eintritt? (1 = unwahrscheinlich bis 6 = fast sicher)

Aus beiden Faktoren entsteht eine Risikomatrix, die Ihnen zeigt, welche Risiken höchste Priorität haben. Konzentrieren Sie Ihre Ressourcen auf die Risiken mit hoher Wahrscheinlichkeit und hohem Schadensausmaß.

Phase 3: Risikosteuerung

Für jedes Top Risiko entwickeln Sie nun Maßnahmen. Es gibt vier grundsätzliche Strategien:

Risikovermeidung: Sie verzichten auf risikoreiche Aktivitäten. Beispiel: Sie lehnen einen Großauftrag ab, weil der Kunde eine schlechte Bonität hat.

Risikominderung: Sie reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit oder das Schadensausmaß. Beispiel: Regelmäßige Sicherheitsschulungen senken das Cyberrisiko.

Risikotransfer: Sie übertragen das Risiko auf Dritte, typischerweise durch Versicherungen. Beispiel: Eine Betriebshaftpflicht übernimmt Schäden, die Sie Kunden verursachen.

Risikoakzeptanz: Bei geringen Risiken akzeptieren Sie bewusst, dass sie eintreten könnten, ohne Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Phase 4: Risikocontrolling

Risikomanagement ist ein dynamischer Prozess. Überprüfen Sie regelmäßig:

Sind neue Risiken hinzugekommen?

Haben sich Bewertungen verändert?

Wirken die ergriffenen Maßnahmen?

Sind Anpassungen notwendig?

Ein vierteljährliches Risikoreview sollte in Ihrer Agentur zur festen Routine werden.

Die Psychologie des Risikomanagements: Warum wir Risiken unterschätzen

Obwohl die Fakten eindeutig sind, fällt es vielen Agenturinhabern schwer, sich aktiv mit Risiken auseinanderzusetzen. Dafür gibt es psychologische Gründe:

Optimismus Bias: Menschen neigen dazu, ihre eigene Zukunft positiver einzuschätzen als die anderer. „Mir wird das nicht passieren“ ist ein häufiger Gedanke.

Verdrängung: Mit negativen Szenarien beschäftigt sich niemand gern. Die Auseinandersetzung mit Berufsunfähigkeit oder Altersarmut ist emotional belastend.

Gegenwartspräferenz: Unmittelbare Bedürfnisse (neue Mitarbeiter, bessere Technik) erscheinen wichtiger als abstrakte Zukunftsrisiken.

Komplexitätsvermeidung: Das Thema Versicherungen und Vorsorge ist komplex und wird deshalb aufgeschoben.

Doch gerade als Unternehmer sollten Sie sich dieser kognitiven Verzerrungen bewusst sein und sie aktiv überwinden. Denn während Optimismus im Tagesgeschäft hilfreich ist, kann er bei der Risikovorsorge gefährlich werden.

Der Unterschied zwischen Klein und Groß: Warum KMU besonders betroffen sind

Internationale Konzerne sind durch die Verteilung über mehrere Standorte nicht überall gleichermaßen mit Risiken konfrontiert. Sie verfügen über enorme Liquiditätsreserven und können sofort entschieden Maßnahmen ergreifen, wenn ein Risiko eintritt.

Kleine und mittelständische Unternehmen können nicht auf diese Ressourcen zugreifen. Mit einem einzelnen oder wenigen Standorten sind sie regional verwurzelt. Das ist im Normalfall eine Stärke, wird im Krisenfall aber zur Schwäche. Prozesse und Projekte lassen sich nicht einfach verlagern.

Hinzu kommt die Personenabhängigkeit: In vielen Agenturen hängt das gesamte Geschäft an einer oder wenigen Schlüsselpersonen. Fällt der Inhaber aus, steht das gesamte Unternehmen vor existenziellen Herausforderungen.

Konkrete Handlungsempfehlungen für Agenturinhaber

Nachdem wir die Risikolandschaft umfassend analysiert haben, hier Ihr konkreter Fahrplan:

Sofortmaßnahmen (diese Woche)

Überprüfen Sie Ihren aktuellen Versicherungsschutz. Haben Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Reicht die Versicherungssumme noch aus? Erstellen Sie eine Liste aller Schlüsselpersonen in Ihrer Agentur und dokumentieren Sie, was passiert, wenn diese ausfallen Prüfen Sie Ihre aktuelle Liquidität und Ihr Debitorenmanagement

Kurzfristig (nächste 4 Wochen)

Holen Sie Angebote für fehlende Versicherungen ein (BU, Betriebsunterbrechung, Cyber) Erstellen Sie einen Notfallplan für Ihre Agentur mit klaren Zuständigkeiten Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Finanzberater zur Altersvorsorgeplanung Implementieren Sie grundlegende Cybersecurity Maßnahmen

Mittelfristig (nächste 6 Monate)

Entwickeln Sie eine umfassende Risikostrategie nach dem Vier Phasen Modell Bauen Sie eine zweite Führungsebene auf Diversifizieren Sie Ihren Kundenstamm, um Klumpenrisiken zu reduzieren Beginnen Sie mit regelmäßigen Einzahlungen in Ihre Altersvorsorge

Langfristig (nächste 2 Jahre)

Etablieren Sie ein Risikomanagement System mit regelmäßigen Reviews Bauen Sie ausreichende Rücklagen auf (mindestens 3 Monatsgehälter als Liquiditätsreserve) Entwickeln Sie Ihr Unternehmen zu einer verkaufsfähigen Einheit Optimieren Sie kontinuierlich Ihre Vorsorgestrategie

Fazit: Risikomanagement ist Chefsache

Thomas Berger aus unserer Eingangsgeschichte hat schmerzlich lernen müssen, was es bedeutet, die eigene Arbeitskraft nicht abzusichern. Seine Agentur gibt es heute nicht mehr, seine Mitarbeiter mussten sich neue Jobs suchen. Er selbst kämpft nach drei Jahren Burnout immer noch mit den finanziellen Folgen.

Diese Geschichte muss nicht Ihre sein. Risikomanagement ist keine lästige Pflicht, sondern eine strategische Investition in die Zukunft Ihres Unternehmens und Ihre persönliche Absicherung.

Die Zahlen sind eindeutig: Jeder vierte Erwerbstätige wird berufsunfähig, drei von vier Selbstständigen sorgen nicht ausreichend fürs Alter vor, und Cyberangriffe treffen mittlerweile 73 Prozent aller KMU. Diese Risiken sind real und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie persönlich betroffen sind, ist deutlich höher, als die meisten Menschen vermuten.

Doch mit der richtigen Strategie können Sie sich und Ihr Unternehmen schützen. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine solide Altersvorsorge und ein professionelles Risikomanagement sind keine Kostenfaktoren – sie sind Ihre Lebensversicherung als Unternehmer.

Beginnen Sie noch heute. Denn das größte Risiko ist, kein Risikomanagement zu betreiben.