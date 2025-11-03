Wenn der Bildschirm zum Feind wird – Digital Detox für ITler

3 Uhr nachts. Der Server läuft endlich stabil. Die neue Corporate Website ist live. Sechs Monate intensivste Arbeit liegen hinter Thomas M., IT-Leiter eines mittelständischen Maschinenbauunternehmens. Unzählige Abstimmungen mit der Online-Marketing-Agentur, endlose Feedback-Schleifen mit der Webdesign-Agentur, nächtliche Notfall-Calls wegen technischer Probleme. Jetzt sitzt er erschöpft vor seinem Rechner. Und kann nicht einmal mehr auf den Bildschirm schauen, ohne dass seine Augen brennen und der Kopf hämmert.



Was Thomas erlebt, ist kein Einzelfall. In einer Zeit, in der digitale Transformation zum Unternehmenserfolg gehört, zahlen viele Führungskräfte einen hohen Preis: ihre Gesundheit. Doch es gibt einen Ausweg – einen strukturierten Weg zurück ins Gleichgewicht durch Digital Detox.

Quiz: Sind auch Sie reif für ein Digital Detox?

Beantworten Sie ehrlich die folgenden Fragen. Jedes „Ja“ gibt einen Punkt:

[ ] Schauen Sie innerhalb der ersten 10 Minuten nach dem Aufwachen aufs Smartphone?

[ ] Haben Sie in den letzten 3 Monaten regelmäßig nach 22 Uhr berufliche E-Mails beantwortet?

berufliche E-Mails beantwortet? [ ] Fällt es Ihnen schwer, länger als 2 Stunden nicht erreichbar zu sein?

zu sein? [ ] Leiden Sie unter Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder Nackenverspannungen ?

? [ ] Können Sie sich schlechter konzentrieren als noch vor einem Jahr?

[ ] Haben Sie das Gefühl, ständig unter Strom zu stehen?

zu stehen? [ ] War Ihr letzter Spaziergang in der Natur länger als eine Woche her?

[ ] Fühlen Sie sich häufig müde und ausgelaugt, trotz ausreichend Schlaf?

Auswertung:

0-2 Punkte: Sie haben ein gesundes Verhältnis zur digitalen Welt

Sie haben ein gesundes Verhältnis zur digitalen Welt 3-5 Punkte: Achtung – erste Warnsignale. Zeit für bewusste Auszeiten

Achtung – erste Warnsignale. Zeit für bewusste Auszeiten 6-8 Punkte: Höchste Zeit für Digital Detox! Ihr Körper sendet deutliche Signale

Die unsichtbare Last der digitalen Dauerpräsenz

Corporate Website Relaunch: Der perfekte Sturm

Ein Website-Relaunch gehört zu den komplexesten Projekten, die IT-Verantwortliche stemmen müssen. Die Koordination zwischen interner IT-Abteilung, Online Marketing Agentur und Webdesign Agentur gleicht einem Drahtseilakt. Dazu kommen Stakeholder aus verschiedenen Abteilungen, jeder mit eigenen Vorstellungen und dringenden Änderungswünschen.

Das Fatale: Die digitale Arbeitswelt kennt keine Pausen. Eine aktuelle Studie des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft zeigt erschreckende Zahlen: Arbeitnehmende werden im Schnitt 275-mal täglich durch digitale Nachrichten und Meetings unterbrochen – das bedeutet alle 2 Minuten eine Störung. Nicole Ottersböck, wissenschaftliche Expertin am ifaa, warnt: „20 Minuten und mehr benötigen Beschäftigte, um ihre Arbeit wieder aufzunehmen und zuvor gehegte Gedanken zu Ende zu führen.“[1]

Die Rechnung ist brutal: Bei 275 Unterbrechungen pro Tag würden Sie theoretisch 5.500 Minuten – also über 91 Stunden – nur für das Wiederanfahren Ihrer Konzentration benötigen. Pro Arbeitstag. Eine Unmöglichkeit.

Digitaler Burnout – Die unterschätzte Gefahr

Burnout: Wenn Stress krank macht I ARD Gesund

Watch this video on YouTube



Was viele Führungskräfte als „normalen Stress“ abtun, hat einen Namen: Digitaler Burnout. Die Barmer Krankenkasse untersuchte zusammen mit der Universität St. Gallen die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt. Das Ergebnis: 26 Prozent der Beschäftigten fühlen sich durch den Einsatz digitaler Technologien nervös oder gestresst. Besonders betroffen: die 30- bis 39-Jährigen – also genau jene Altersgruppe, die häufig in Führungspositionen wie der IT-Leitung tätig ist.

Noch alarmierender: Laut der Barmer-Studie sind 20 Prozent der emotionalen Erschöpfung im Job direkt auf digitale Überlastung zurückzuführen. Professor Alexander Markowetz analysierte das Verhalten von 60.000 Handy-Nutzern und fasste die Ergebnisse in seinem Buch „Digitaler Burnout“ zusammen. Seine Erkenntnisse: Wir beschäftigen uns durchschnittlich 3 Stunden täglich mit unserem Smartphone und nehmen es 55 Mal am Tag zur Hand – ständig abgelenkt, unkonzentriert, gestört.

Typische Symptome des digitalen Burnouts:

Körperliche Symptome Psychische Symptome Verhaltensänderungen Schlafstörungen Emotionale Erschöpfung Sofortiges Checken von Nachrichten Kopf- und Nackenschmerzen Konzentrationsprobleme Unfähigkeit abzuschalten Verspannungen Innere Unruhe Vernachlässigung sozialer Kontakte Augenbrennen (Computer Vision Syndrome) Reizbarkeit Reduzierte Leistungsfähigkeit

Der Körper schlägt Alarm – Gesundheitliche Folgen

Wenn Technik krank macht

Die permanente Bildschirmarbeit hinterlässt Spuren. Neben den offensichtlichen Beschwerden wie Nacken- und Rückenschmerzen entwickeln viele Betroffene das sogenannte Computer Vision Syndrome: trockene, brennende Augen, verschwommenes Sehen und Kopfschmerzen. Doch die gesundheitlichen Folgen gehen weit über physische Beschwerden hinaus.

Die psychischen Auswirkungen sind gravierend: Ständige Erreichbarkeit aktiviert dauerhaft unser Sympathisches Nervensystem – den Teil des Nervensystems, der für Stress und „Kampf-oder-Flucht-Reaktionen“ zuständig ist. Der Parasympathikus, unser Erholungssystem, kommt nicht mehr zum Zuge. Das Resultat: Der Körper befindet sich in einem permanenten Alarmzustand.

Das Vitamin-D-Dilemma der Bildschirmarbeiter

Was viele nicht auf dem Schirm haben: Intensive Projektphasen mit nächtlichen Durcharbeit-Sessions und stundenlanger Büroarbeit führen zu einem weiteren, oft übersehenen Problem – Vitamin-D-Mangel. Eine Studie der University of Alberta brachte erschreckende Zahlen ans Licht: 91 Prozent aller Büroangestellten leiden an einem Vitamin-D-Mangel, der durch zu wenig Sonneneinstrahlung verursacht wird.

Das Robert Koch-Institut bestätigt: „Der vermehrte Aufenthalt in geschlossenen Räumen, zum Beispiel durch Büroarbeit oder verändertes Freizeitverhalten“ gehört zu den individuellen Risikofaktoren für eine unzureichende Vitamin-D-Versorgung.[2] Besonders problematisch: In Deutschland ist die Intensität der UV-B-Strahlung nur zwischen März und Oktober und dann auch nur zwischen 10 und 16 Uhr stark genug für die körpereigene Vitamin-D-Produktion.

Die Symptome eines Vitamin-D-Mangels verstärken den Teufelskreis des Burnouts:

Chronische Müdigkeit und Erschöpfung

und Erschöpfung Konzentrationsprobleme

Erhöhte Infektanfälligkeit (geschwächtes Immunsystem)

(geschwächtes Immunsystem) Kopfschmerzen

Gelenk- und Muskelschmerzen

Depressive Verstimmungen

Wer sich nach einem intensiven Projekt wie einem Website-Relaunch ausgelaugt und energielos fühlt, sollte seinen Vitamin-D-Status überprüfen lassen. Eine gezielte Supplementierung mit hochwertigem Vitamin D kann – in Absprache mit dem Hausarzt – die Regeneration deutlich beschleunigen. Doch Nahrungsergänzung allein reicht nicht: Regelmäßige Aufenthalte im Freien sind unverzichtbar.

Digital Detox als Rettungsanker

Was Digital Detox wirklich bedeutet

Digital Detox – die „digitale Entgiftung“ – bezeichnet bewusste Auszeiten von elektronischen Geräten wie Smartphone, Tablet und Computer. Für IT-Führungskräfte klingt das zunächst unrealistisch. Tatsächlich ist ein kompletter Verzicht im Berufsalltag kaum umsetzbar.

Realistischer und ebenso wirksam sind Digital Breaks: bewusste Pausen bei der Nutzung von Technologien. Viktoria Welledits, Christian Schmidkonz und Patricia Kraft betonen in ihrem Fachbuch „Digital Detox im Arbeitsleben“: Es geht nicht um Ablehnung von Technologie, sondern um einen gesunden, bewussten Einsatz – eine sogenannte „Life-Media-Balance“.

Kernprinzipien eines erfolgreichen Digital Detox:

Bewusste Offline-Zeiten statt kompletter Verzicht Qualität vor Quantität bei digitaler Kommunikation Singletasking statt Multitasking Feste Regeln für digitale Erreichbarkeit Natur als Gegenpol zur digitalen Welt

Die Natur als natürliches Gegengift

Hier kommt die gute Nachricht: Es gibt ein wissenschaftlich bewiesenes Gegenmittel zum digitalen Stress – und es ist kostenlos, überall verfügbar und ohne Nebenwirkungen. Die Rede ist von Zeit in der Natur.

Forscher der University of Michigan haben die Wirkung von Naturaufenthalten auf den Cortisolspiegel untersucht. Das Ergebnis: Bereits 20 bis 30 Minuten in einer natürlichen Umgebung senken das Stresshormon Cortisol um mehr als 20 Prozent. Die Studienleiterinnen Mary Carol Hunter nannte diese Intervention passenderweise die „Naturpille“.

Noch beeindruckender sind die Ergebnisse des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Die Forschungsgruppe um Simone Kühn konnte nachweisen: Ein 60-minütiger Spaziergang in der Natur reduziert die Aktivität in der Amygdala – jener Gehirnregion, die für die Stressverarbeitung zuständig ist. „Die Ergebnisse belegen, dass die Natur positive Auswirkungen auf jene Gehirnregionen hat, die an der Stressverarbeitung beteiligt sind“, erklärt Kühn.[3]

Die Wissenschaft zeigt klar: Regelmäßige Aufenthalte im Grünen sind keine Esoterik, sondern evidenzbasierte Medizin für überlastete Führungskräfte.

Der Weg zurück – Ein strukturierter Regenerationsplan

Phase 1: Sofortmaßnahmen (Woche 1-2)

Die ersten beiden Wochen nach einem erschöpfenden Projekt sind entscheidend. Ihr Körper und Geist brauchen jetzt konsequente Erholung.

Konkrete Maßnahmen:

Digitale Entlastung:

Komplette Bildschirmpause außerhalb der Kernarbeitszeiten (9-17 Uhr)

außerhalb der Kernarbeitszeiten (9-17 Uhr) Smartphone auf „Nicht stören“ ab 18 Uhr

ab 18 Uhr E-Mail-App vom Smartphone löschen (temporär!)

Out-of-Office-Nachricht mit Vertretung aktivieren

mit Vertretung aktivieren Social-Media-Apps deinstallieren

Natur & Bewegung:

Täglich mindestens 30 Minuten Spaziergang im Grünen

Spaziergang im Grünen Bewusst langsam gehen , keine sportliche Belastung

, keine sportliche Belastung Smartphone zuhause lassen oder im Flugmodus

Verschiedene Routen ausprobieren (Wald, Park, Flussufer)

Gesundheitscheck:

Termin beim Hausarzt vereinbaren

vereinbaren Vitamin-D-Status im Blut messen lassen (25-OH-Vitamin-D)

im Blut messen lassen (25-OH-Vitamin-D) Bei Bedarf: Supplementierung besprechen

Eventuell weitere Parameter checken (Schilddrüse, Eisenspeicher)

Phase 2: Nachhaltige Routinen aufbauen (Woche 3-8)

Nach der Akutphase geht es darum, langfristige Gewohnheiten zu etablieren, die Sie vor erneutem Burnout schützen.

Digital Breaks im Arbeitsalltag:

Tageszeit Maßnahme Dauer 9:00-11:00 Uhr Deep-Work-Block ohne E-Mails 2 Stunden 11:00-11:15 Uhr Kurzer Spaziergang draußen 15 Minuten 12:00-13:00 Uhr Mittagspause ohne Smartphone 1 Stunde 15:00-15:10 Uhr Atemübung am offenen Fenster 10 Minuten 17:00 Uhr Ende der E-Mail-Bearbeitung –



Device-Free Meetings: Führen Sie in Ihrem Team bildschirmfreie Besprechungen ein. Studien zeigen: Meetings ohne Laptops und Smartphones fördern die Konzentration und stärken die persönliche Kommunikation. Die Teilnehmer sind präsenter und kreativer.

Waldbaden & Naturtherapie: Planen Sie mindestens 3x pro Woche einen längeren Aufenthalt in der Natur ein. Das japanische „Shinrin-Yoku“ (Waldbaden) ist wissenschaftlich belegt: Der Aufenthalt im Wald stärkt das Immunsystem, senkt Blutdruck und Herzfrequenz und kann als wirksame Prävention gegen Burnout dienen.

Vitamin-D-Versorgung optimieren:

Bei diagnostiziertem Mangel: Supplementierung nach ärztlicher Empfehlung

nach ärztlicher Empfehlung Tägliche 15-25 Minuten Gesicht, Arme und Beine der Sonne aussetzen (ohne Sonnenschutz, zwischen 10-16 Uhr, März-Oktober)

Gesicht, Arme und Beine der Sonne aussetzen (ohne Sonnenschutz, zwischen 10-16 Uhr, März-Oktober) Vitamin-D-reiche Lebensmittel integrieren: fetter Seefisch (Lachs, Makrele), Eier, Pilze

Phase 3: Prävention für die Zukunft

Die nachhaltigste Strategie ist, es gar nicht erst wieder so weit kommen zu lassen.

Kommunikationsregeln etablieren:

E-Mail-Zeiten definieren: Bearbeitung nur 3x täglich (9 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr)

Bearbeitung nur 3x täglich (9 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr) Antwortzeiten kommunizieren: „Ich antworte auf E-Mails innerhalb von 24 Stunden“

„Ich antworte auf E-Mails innerhalb von 24 Stunden“ Feste Offline-Zeiten: Abends ab 19 Uhr, Wochenenden (Notfallnummer für echte Krisen)

Abends ab 19 Uhr, Wochenenden (Notfallnummer für echte Krisen) Status klar kommunizieren: Teams/Slack-Status nutzen („Deep Work“, „Offline“, „Im Meeting“)

Projektmanagement optimieren:

Realistische Timelines: Puffer für Unvorhergesehenes einplanen

Puffer für Unvorhergesehenes einplanen Klare Rollen und Verantwortlichkeiten mit Agenturen definieren

mit Agenturen definieren Strukturierte Briefings: Reduzieren Rückfragen und Abstimmungsschleifen

Reduzieren Rückfragen und Abstimmungsschleifen Wöchentliche Jour Fixes statt täglicher Ad-hoc-Calls

statt täglicher Ad-hoc-Calls Entscheidungswege festlegen: Wer darf was entscheiden?

Persönliche Grenzen setzen:

„Nein“ sagen lernen zu unrealistischen Deadlines

zu unrealistischen Deadlines Urlaub ist Urlaub: Keine beruflichen E-Mails im Urlaub

Keine beruflichen E-Mails im Urlaub Vorbildfunktion nutzen: Wenn Sie um 23 Uhr E-Mails schicken, tun es Ihre Mitarbeiter auch

Wenn Sie um 23 Uhr E-Mails schicken, tun es Ihre Mitarbeiter auch Regelmäßige Reflexion: Monatlicher Check-in mit sich selbst

Lessons Learned – Was Unternehmen tun können

Unternehmenskultur als Schlüssel

Digitaler Burnout ist kein individuelles Versagen, sondern oft ein systemisches Problem. Unternehmen, die ihre Führungskräfte und Mitarbeitenden langfristig leistungsfähig halten wollen, müssen die Unternehmenskultur anpassen.

Führungskräfte als Vorbilder: Wenn der Geschäftsführer um 22 Uhr E-Mails verschickt, entsteht ein impliziter Erwartungsdruck. Mitarbeitende gehen davon aus, auch außerhalb der Arbeitszeit erreichbar sein zu müssen. Norbert Hüge, Vorsitzender des DBVB (Deutscher Bundesverband für Burnout-Prophylaxe und Prävention e.V.), betont: „Achten Führungskräfte auf sich selbst, sind sie Vorbild für ihre Mitarbeiter.“

Recht auf Nichterreichbarkeit: Einige fortschrittliche Unternehmen haben bereits verbindliche Regelungen eingeführt: E-Mail-Server werden nach 18 Uhr abgeschaltet, oder es gibt klare E-Mail-Regeln (keine Erwartung auf Antworten außerhalb der Arbeitszeit). Studien zeigen: Solche Maßnahmen steigern das Wohlbefinden und verbessern die langfristige Leistungsfähigkeit.

Präventive Maßnahmen

Strukturelle Ansätze:

Schulungen zu digitalem Stressmanagement für alle Führungskräfte Realistische Projekt-Timelines mit ausreichenden Puffern Budget für professionelles Projektmanagement bei komplexen Vorhaben Betriebliches Gesundheitsmanagement mit Digital-Detox-Angeboten Sensibilisierungstrainings für gesunde digitale Routinen

Konkrete Tools:

„Fokus-Zeiten“ im Kalender blocken (werden von anderen respektiert)

im Kalender blocken (werden von anderen respektiert) „Low-Tech-Meetings“ ohne Bildschirme

ohne Bildschirme Gemeinsame Mittagspausen ohne digitale Geräte

ohne digitale Geräte Grünflächen im Büroumfeld nutzen

im Büroumfeld nutzen Walking Meetings im Freien

Fazit: Erfolgreiche Projekte brauchen gesunde Entscheider

Der Corporate Website Relaunch ist geschafft. Der Server läuft. Die Agenturen sind zufrieden. Die Geschäftsführung ist begeistert. Doch zu welchem Preis?

Die Wahrheit ist: Kein Projekt, keine Website, kein Unternehmenserfolg ist es wert, Ihre Gesundheit zu opfern. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Digitale Überlastung ist real, messbar und hat gravierende Folgen für Körper und Psyche.

Die gute Nachricht: Digital Detox ist kein esoterischer Wellness-Trend, sondern evidenzbasierte Prävention. Bereits 20 Minuten in der Natur wirken messbar auf Ihre Stressverarbeitung. Ein strukturierter Regenerationsplan bringt Sie zurück in die Balance. Und: Gesunde digitale Gewohnheiten schützen Sie vor erneutem Burnout.

Der erste Schritt: Schauen Sie zurück auf Ihr Quiz-Ergebnis. Haben Sie 6 oder mehr Punkte? Dann ist jetzt der Zeitpunkt zu handeln. Nicht morgen, nicht nach dem nächsten Projekt. Jetzt.

Ihre Gesundheit ist die Grundlage für Ihre Leistungsfähigkeit. Erfolgreiche Projekte brauchen gesunde Entscheider. Und gesunde Entscheider brauchen den Mut, bewusste Pausen zu machen – digital und in der Natur.

Ihre nächsten Schritte:

Terminieren Sie heute einen 30-minütigen Spaziergang für morgen Löschen Sie die E-Mail-App von Ihrem Smartphone (für 2 Wochen) Vereinbaren Sie einen Termin beim Hausarzt für einen Vitamin-D-Check Kommunizieren Sie Ihrem Team Ihre neuen Offline-Zeiten Reflektieren Sie monatlich: Wie geht es mir wirklich?

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten – aber Sie entscheiden, wie Sie mit ihr umgehen. Mit System, mit Pausen, mit Bewusstsein. Für nachhaltigen Erfolg. Für Ihre Gesundheit. Für ein erfülltes Berufsleben.

FAQ

Was ist Digital Detox und wie funktioniert das? Digital Detox bezeichnet bewusste Auszeiten von digitalen Geräten wie Smartphone, Computer, Tablet und E-Mails. Ziel ist es, die ständige digitale Erreichbarkeit zu unterbrechen und dem Körper Regenerationszeit zu geben. Im Gegensatz zum kompletten Verzicht, der im Berufsalltag unrealistisch ist, setzen viele auf Digital Breaks: feste Zeitfenster ohne Bildschirm, etwa abends ab 19 Uhr oder während der Mittagspause. Konkret funktioniert Digital Detox durch drei Säulen: Erstens klare Offline-Zeiten definieren und kommunizieren. Zweitens E-Mail-Apps temporär vom Smartphone entfernen. Drittens regelmäßige Aufenthalte in der Natur als Gegenpol zur digitalen Welt einplanen. Studien zeigen: Bereits 20-30 Minuten ohne digitale Geräte in natürlicher Umgebung senken das Stresshormon Cortisol messbar um über 20 Prozent. Wie lange dauert ein digitaler Detox? Die Dauer eines Digital Detox hängt von Ihrer individuellen Situation ab. Nach einem intensiven Projekt wie einem Website-Relaunch empfehlen Experten eine Akutphase von 1-2 Wochen mit konsequenter Bildschirmpause außerhalb der Kernarbeitszeiten. In dieser Zeit erholt sich das Nervensystem spürbar.

Langfristig geht es jedoch nicht um einmalige „Detox-Kuren“, sondern um nachhaltige Routinen. Ideal sind tägliche Digital Breaks von 30-60 Minuten, mindestens 3x wöchentlich längere Naturaufenthalte und feste Offline-Zeiten am Abend und Wochenende. Wissenschaftliche Studien belegen: Die Naturpille wirkt bereits nach 20 Minuten – wenn Sie sie regelmäßig einnehmen. Entscheidend ist die Kontinuität, nicht die Länge einzelner Detox-Phasen. Welche Nachteile hat Digital Detox? Überraschenderweise kann erzwungener Digital Detox tatsächlich Nachteile haben. Forscher der Munich Business School warnen: Wenn Digital Detox nicht freiwillig und bewusst erfolgt, sondern unter Druck geschieht, kann dies zusätzlichen Stress auslösen. Besonders in Führungspositionen entsteht oft die Angst, wichtige Informationen zu verpassen oder nicht schnell genug reagieren zu können. Ein weiterer Nachteil: In der Übergangsphase (erste 3-5 Tage) berichten viele von Unruhe und dem Drang, ständig das Smartphone zu checken – ähnlich einem Entzug. Zudem kann es zu Konflikten im Team kommen, wenn Kollegen weiterhin Antworten außerhalb der Arbeitszeit erwarten. Die Lösung: Klare Kommunikation Ihrer Offline-Zeiten und schrittweise Umstellung statt radikaler Verzicht. Digital Detox sollte Erleichterung bringen, keine neue Belastung. Was heißt Detox auf Deutsch? Detox ist die Kurzform des englischen Begriffs „Detoxification“ und bedeutet auf Deutsch „Entgiftung“. Ursprünglich stammt der Begriff aus der Medizin und bezeichnet die Entfernung von Giftstoffen aus dem Körper. Im Kontext von Digital Detox ist der Begriff metaphorisch zu verstehen: Es geht um die „Entgiftung“ von digitaler Überlastung, also das Ausscheiden der negativen Auswirkungen permanenter Bildschirmarbeit und ständiger Erreichbarkeit. Manche sprechen auch von „digitaler Entschlackung“ oder „digitaler Reinigung“. Der Begriff macht deutlich: Zu viel digitale Stimulation wird vom Körper ähnlich wie ein Toxin behandelt und belastet das System, muss regelmäßig „ausgespült“ werden, damit der Organismus wieder ins Gleichgewicht findet. Was sind die ersten Warnzeichen für digitalen Burnout? Ihr Körper sendet klare Warnsignale, lange bevor es zum vollständigen Burnout kommt. Das erste und häufigste Zeichen: Sie können nach der Arbeit nicht mehr abschalten. Gedanken kreisen ständig um Projekte, E-Mails und To-Do-Listen. Parallel entwickeln sich Schlafstörungen – entweder Einschlafprobleme oder nächtliches Aufwachen mit sofortigem Griff zum Smartphone. Weitere Frühwarnzeichen: Sie fühlen sich ständig gehetzt und unter Zeitdruck, auch wenn objektiv genug Zeit vorhanden ist. Konzentration lässt nach – Aufgaben, die früher in 30 Minuten erledigt waren, dauern plötzlich Stunden. Körperlich zeigen sich Verspannungen in Nacken und Schultern, häufige Kopfschmerzen und brennende Augen. Emotional werden Sie reizbarer und reagieren ungeduldig auf Kollegen. Das gefährlichste Zeichen: Sie bagatellisieren diese Symptome als „normal“ oder „geht jedem so“. Wenn Sie 3 oder mehr dieser Warnsignale bei sich beobachten, ist es höchste Zeit für konsequenten Digital Detox, bevor aus Warnsignalen eine manifeste Erkrankung wird.

Quellen

Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) / Haufe: 9 Tipps für mehr Konzentration. https://www.haufe.de/arbeitsschutz/gesundheit-umwelt/9-tipps-fuer-mehr-konzentration_94_663968.html Robert Koch-Institut: Antworten des Robert Koch-Instituts auf häufig gestellte Fragen zu Vitamin D. https://www.rki.de/SharedDocs/FAQs/DE/Vitamin_D/Vitamin_D_FAQ-Liste.html Max-Planck-Institut für Bildungsforschung: Wie beeinflusst die Natur das Gehirn? Studie zur Amygdala-Aktivität nach Waldspaziergang. https://www.mpg.de/19179857/0906-bild-wie-beeinflusst-die-natur-das-gehirn-149835-x Barmer Krankenkasse / Universität St. Gallen: Digitaler Burnout – Wenn jede neue Mitteilung weh tut. Business User, 2020. University of Alberta: Vitamin-D-Mangel durch Bürojob – Zusammenhang, Folgen und Vorbeugung. Unternehmer.de, 2020. University of Michigan: Urban Nature Experiences Reduce Stress Based on Salivary Biomarkers. Frontiers in Psychology, 2019. Welledits, V., Schmidkonz, C., Kraft, P.: Digital Detox im Arbeitsleben – Methoden und Empfehlungen für einen gesunden Einsatz von Technologien. Springer Gabler, 2020.