Die US-Behörde CISA warnt vor einer aktiv ausgenutzten Schwachstelle im Oracle WebLogic Server. Angreifer können ohne Anmeldedaten auf betroffene Systeme zugreifen und im schlimmsten Fall die volle Kontrolle übernehmen.

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Die Oracle-WebLogic-Lücke mit der Kennung CVE-2024-21182 landete am 1. Juni auf der CISA-Liste bekannter ausgenutzter Schwachstellen. Drei Tage später, zum 4. Juni, müssen US-Bundesbehörden gepatcht haben. Für Betreiber im DACH-Raum gilt dieselbe Dringlichkeit.

Das Wichtigste in Kürze

CISA bestätigt aktive Angriffe auf den Oracle WebLogic Server.

Die Lücke CVE-2024-21182 erlaubt Zugriff ohne Authentifizierung.

Angreifer nutzen die Protokolle T3 und IIOP.

Oracle lieferte den Patch bereits im Juli 2024.

Wie gefährlich ist die WebLogic-Lücke?

Kritische Sicherheitslücke in Oracle WebLogic ermöglicht Fernzugriff ohne Authentifizierung und vollständige Systemübernahme über T3- oder IIOP-Protokolle

Betroffen ist der weit verbreitete Java-Anwendungsserver Oracle WebLogic, der in Cloud- wie On-Premise-Umgebungen läuft. Die Schwachstelle lässt sich aus der Ferne und ohne Anmeldedaten ausnutzen, sofern die Protokolle T3 oder IIOP aus dem Netz erreichbar sind. Ein erfolgreicher Angriff reicht vom Zugriff auf sensible Daten bis zur kompletten Übernahme der Instanz.

CISA nennt keine konkreten Angreifergruppen und veröffentlicht keine Indikatoren. Frühere WebLogic-Lücken dienten Kriminellen aber wiederholt dazu, Server in Botnetze einzubinden oder Ransomware auszurollen. Die aktive Ausnutzung bedeutet, dass die theoretische Gefahr zur beobachteten Realität geworden ist.

Was sollten Administratoren jetzt tun?

Oracle-Sicherheitslücke in Versionen 12.2.1.4.0 und 14.1.1.0.0 seit Juli 2024 geschlossen. Patch empfohlen oder Zugriff einschränken

Oracle hat den Fehler bereits im Juli 2024 im Critical Patch Update geschlossen, betroffen sind die Versionen 12.2.1.4.0 und 14.1.1.0.0. Spielen Sie den Patch ein, falls das noch aussteht. Lässt sich das kurzfristig nicht umsetzen, schränken Sie den Zugriff auf T3 und IIOP ein und trennen Sie exponierte Systeme vom offenen Netz.

Die Episode reiht sich in eine Serie offener Flanken bei Unternehmenssoftware ein. Erst kürzlich legte ein Cyberangriff bei einem Dienstleister 120.000 Patientendaten offen, und die Cybersecurity-Grundlagen für KMU zeigen, warum Patch-Management Chefsache ist.

Eine zwei Jahre alte Lücke mit fertigem Patch wird zum Notfall, weil das Einspielen liegenblieb. Patch-Management ist kein IT-Detail, sondern Risikosteuerung. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Prüfen Sie heute, ob Ihre WebLogic-Server aus dem Internet erreichbar sind, und schließen Sie die Lücke vor dem Wochenende. Die Einstufung führt die CISA in ihrem Katalog bekannter ausgenutzter Schwachstellen.

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