News

Nvidia baut jetzt PC-Prozessoren. Ab nächster Woche.

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Nvidia baut jetzt PC-Prozessoren. Ab nächster Woche.

Nvidia bringt erstmals einen eigenen Hauptprozessor in den Windows-PC. Microsoft, Dell und die hauseigene Surface-Reihe zeigen die ersten Geräte nächste Woche auf der Computex in Taiwan und der Build-Konferenz in San Francisco.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen

Der Chiphersteller, der bisher vor allem die Rechenzentren des KI-Booms befeuert, greift damit ein Geschäft an, das seit Jahrzehnten Intel und AMD gehört. Für IT-Verantwortliche im Mittelstand ist das mehr als eine Randnotiz, denn mit den neuen Geräten kommt eine zweite Botschaft: KI-Agenten sollen Aufgaben künftig lokal auf dem Rechner erledigen, nicht mehr ausschließlich in der Cloud.

Das Wichtigste in Kürze

  • Nvidia liefert erstmals den Hauptprozessor für Windows-PCs, die Vorstellung läuft nächste Woche auf Computex und Microsoft Build.
  • Die ersten Geräte kommen von Microsoft Surface und Dell, weitere Hersteller dürften folgen.
  • Microsoft zeigt parallel Software, mit der KI-Agenten Aufgaben lokal auf dem Windows-Rechner ausführen.
  • Der Chip nutzt eine andere Architektur als die klassischen Intel- und AMD-Prozessoren, vergleichbar mit Qualcomms Ansatz.

Warum wagt Nvidia diesen Schritt jetzt?

Ein Prozessor steht auf der Siegerpodest-Position für Gold
Microsoft startet KI-PC-Initiative mit Nvidia neu, nachdem Copilot+ PC wegen Sicherheitsbedenken bei Recall-Funktion scheiterte

Der erste Anlauf für den KI-PC ist Microsoft misslungen. Der Copilot+ PC litt unter Verzögerungen und Sicherheitsbedenken rund um die Funktion Recall. Mit Nvidia als Partner bekommt die Idee einen zweiten Versuch, diesmal mit dem derzeit gefragtesten Chiphersteller der Welt im Rücken. Auf X kündigten die Windows-, Nvidia- und Arm-Konten am Freitag gemeinsam „eine neue Ära des PC“ an, samt Koordinaten, die nach Taipeh zeigen.

Spannend wird der Schritt durch den Wechsel von der Cloud auf den lokalen Rechner. Unternehmen spüren zunehmend, wie teuer autonome Agenten werden, wenn sie ihre Arbeit dauerhaft in der Cloud verrichten und dabei Rechenkosten auftürmen. Lokale Ausführung verspricht hier nicht nur niedrigere laufende Kosten, sondern auch einen handfesten Datenschutz-Vorteil. Wer einordnen will, wie Nvidias Marktmacht und die Hardware-Kosten zusammenhängen, findet das in unserer Analyse zu Nvidias Geschäftsmodell 2026.

Wenn KI-Agenten lokal auf dem Firmenrechner laufen statt in der Cloud, ändert sich die Beschaffungsfrage im Mittelstand grundlegend. Plötzlich entscheidet die Wahl des Prozessors mit darüber, wie teuer und wie DSGVO-konform die eigene KI-Strategie wird.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet der Vorstoß für die Beschaffung im Mittelstand?

Ein grüner Spielzeugtraktor steht auf einem Metallrahmen über einer Prozessorfassung
Nvidia konkurriert mit Intel, AMD und Qualcomm um Windows-Prozessoren. Mehr Wettbewerb bietet Käufern Optionen, könnte aber Kompatibilitätsprobleme durch unterschiedliche Architekturen verursachen

Mit Nvidia tritt neben Intel, AMD und Qualcomm ein vierter ernstzunehmender Anbieter für Windows-Prozessoren an. Mehr Wettbewerb verschafft Einkäufern Spielraum, kann aber auch die Kompatibilität verkomplizieren, weil die Nvidia-Architektur von der klassischen Intel- und AMD-Bauweise abweicht. Microsofts Setzen auf das Open-Source-Werkzeug OpenClaw deutet an, dass die lokalen Agenten kein abgeschottetes System bleiben sollen. Wer die Sicherheitsfragen rund um Microsofts KI-Agenten verfolgt, sollte die jüngsten Copilot-Lücken im Blick behalten, bevor solche Agenten Zugriff auf Firmendaten erhalten.

Konkret heißt das für IT-Entscheider: Den Geräte-Refresh nicht vorschnell auf eine Architektur festlegen, bis die Geräte nächste Woche real auf dem Tisch liegen. Wer lokale KI-Agenten plant, prüft vorab Datenschutz, Protokollierung und die Frage, welche Aufgaben überhaupt auf den Rechner gehören statt in die Cloud. Die offiziellen Eckdaten kommen direkt von Axios, das den Termin zuerst gemeldet hat.

Mehr Newshunger?

Ein Nvidia-Prozessor liegt auf einem grünen Teller mit Miniaturbesteck
Nvidia-Geschäftsmodell, Microsoft 365 Copilot, KI in Kliniken und LLM-Auswahl im Überblick
4,6 10 Bewertungen

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Artikel teilen
X LinkedIn Facebook XING WhatsApp E-Mail
Empfohlene Artikel
News
Bose SoundTouch streamt wieder. Wie? Mit dieser App.
4 Min.  ·  21. Mai. 2026
News
Schaeffler holt hunderte Humanoide in die Werke. Bis 2030.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Bose Soundtouch: Was Kunden rechtlich wirklich noch durchsetzen können
5 Min.  ·  16. Mai. 2026
News
Datenklau bei Unikliniken: 120.000 Patientendaten betroffen
7 Min.  ·  23. Mai. 2026
News
Bose dreht das Streaming bei Soundtouch ab. Lautsprecher für 800 Euro: tot.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
Tags: intel Microsoft Nvidia
Michael Dobler
Autor
Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
740 Artikel veröffentlicht
www.linkedin.com
Alle Artikel

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

GPT-5.5 bleibt, o3 und GPT-4.5 gehen. Die Termine.

GPT-5.5 bleibt, o3 und GPT-4.5 gehen. Die Termine.

Markus Seyfferth

OpenAI frischt GPT-5.5 Instant auf und kündigt zugleich das Aus für zwei ältere Modelle an. GPT-4.5 verschwindet aus ChatGPT am 27. Juni 2026, o3...

Mehr erfahren
Newsletter

Mehr solcher Artikel?
Jetzt kostenlos abonnieren.

Jeden Dienstag die besten Artikel aus dem Dr. Web-Magazin direkt in Ihr Postfach – kein Spam, jederzeit abmeldbar.

Einmal pro Woche, kein täglicher Spam
Jederzeit mit einem Klick abmeldbar
DSGVO-konform via Brevo