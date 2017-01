Freebie: 430 kostenlose Icons rund um die Gestensteuerung

Dieses Iconpaket ist anders als die anderen. Hier findest du nicht die tausendste Variante des Wifi-Symbols. Stattdessen befassen sich sämtliche der 430 Piktogramme mit der Gestensteuerung moderner Benutzeroberflächen.

194 Megabyte Gestensteuerung: Detaillierter geht es nicht

Kanin Abhiromsawat, der unter dem Pseudonym eucalyp arbeitet, ist ein Grafikdesigner und Illustrator aus Thailand, der sich auf einer durchaus beachtlichen Followerschaft von rund 47.000 Personen erfreuen darf. Dort verkauft er teils riesige, teils sehr spezielle Icon-Sammlungen, sowie Avatare und cartoonige Charakterdarstellungen. Auf Creative Market müsstest du für seine Sammlung mit 430 Gesten-Icons , auf bekommst du sie umsonst.

Lass dich nicht irritieren, dass du von Designer Mill zu umgeleitet wirst. Das passiert bei recht vielen Freebies. Bei Gumroad angekommen, trägst du in das Feld „Nenn einen fairen Preis” schlicht eine Null ein und klickst auf „Ich möchte das haben”. Sofort öffnet sich ein Popup, in welchem du noch deine E-Mail-Adresse (egal, was für eine) einträgst. Den Download startest du direkt von dieser Stelle. Das Warten auf die Bestätigungsmail von Gumroad ist nicht erforderlich.

Illustrator, EPS, JPG, SVG und PNG in verschiedenen Auflösungen

Hast du das immerhin 194 MB schwere Download-Archiv auf deine lokale Festplatte geschaufelt und entpackt, findest du das Iconset in vielerlei Geschmacksrichtungen vor, alle fein säuberlich in Ordner strukturiert. Die weitgehendsten Möglichkeiten bietet dir der Ordner AI, in dem du alle Symbole als einzelne, voll bearbeitbare Adobe Illustrator-Dateien vorfindest. Ebenfalls enthalten sind sämtliche Piktogramme in den Formaten EPS, SVG und JPG, jeweils als einzelne Dateien. PNG-Freunde finden fast 4.000 Dateien vor, da eucalyp sich die Mühe gemacht hat, alle Symbole jeweils in den Formaten 16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64, 96×96, 128×128, 256×256 und 512×512 Pixel anzubieten. Vollständiger könnte das Paket kaum sein.

Wie bereits erwähnt, findest du hier keinen Allround-Symbolsatz, sondern tatsächlich eine hochspezialisierte Zusammenstellung von Symbolen zu Smartphonebedienung, Gesten und Fingerabdrücken. Die Piktogramme eignen sich besonders für Tutorials und andere erklärende Texte und Materialien.

Die Verwendung ist ausweislich der mitgelieferten Readme-Datei sowohl für private, wie auch kommerzielle Zwecke, etwa in Kundenprojekten, kostenlos möglich. Pack dir das Set auf jeden Fall in deine Designer-Toolbox. Du wirst es irgendwann sicher benötigen.