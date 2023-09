Beim Kampf um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden gilt es auf die eigenen Stärken zu bauen und günstige Chancen zu ergreifen. Doch neben der Suche nach Reichweite, Wachstum und Innovation sollten Unternehmen auch eine kritische Frage nicht außer Acht lassen: Wie steht es um die Liquidität? Die Möglichkeit, kurzfristige Verbindlichkeiten und unvorhergesehene Ausgaben zu bewältigen, zählt zu den Grundsäulen jedes erfolgreichen Geschäfts.

Liquiditätsplanung ist in diesem Kontext nicht nur eine Option, sondern eine strategische Notwendigkeit, die die finanzielle Nachhaltigkeit des Unternehmens gewährleistet. Also, Liquiditätsplan erstellen!

Liquidität vs. Rentabilität

Zuerst stellt sich selbstverständlich die Frage, wieso eine Liquiditätsplanung überhaupt wichtig ist. Um das zu verstehen, muss geklärt sein, worin sich Liquidität von der Rentabilität unterscheidet, da beide Begriffe oft fälschlicherweise wie Synonyme genutzt werden. Rentabilität bezieht sich ausschließlich auf den Gewinn, den ein Unternehmen durch seine Aktivitäten erzielt.

Während eine hohe Rentabilität ein Zeichen für den Erfolg eines Unternehmens sein kann, ist die Liquidität nur dann gegeben, wenn ein Unternehmen jederzeit auf ausreichend Geldmittel zugreifen kann, um Verbindlichkeiten zu begleichen und den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.

So kann ein Unternehmen profitabel sein und gleichzeitig, aufgrund mangelnder Liquidität Schwierigkeiten bei der Deckung seiner laufenden Ausgaben haben. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein Großteil des Kapitals in Anlagewerten gebunden ist. Die dann entstehenden Liquiditätsengpässe treten oft unerwartet auf und haben erhebliche Auswirkungen auf die Stabilität eines Unternehmens.

Als Folge können Rechnungen von Lieferanten und Dienstleistern und auch die Gehälter der eigenen Mitarbeiter nicht mehr bezahlt werden. Dies kann wiederum das Vertrauen von Stakeholdern beeinträchtigen oder die Kreditwürdigkeit verschlechtern und führt im schlimmsten Fall zur Insolvenz. Nur eine sorgfältig durchgeführte Liquiditätsplanung ermöglicht es Unternehmen, ihre finanzielle Situation zu überwachen und Engpässe durch proaktives Handeln zu verhindern, noch bevor der Ernstfall überhaupt eintritt.

Ziele der Liquiditätsplanung

Damit ist die Grundidee der Liquiditätsplanung einfach erklärt, doch was sind ihre konkreten Hintergründe? Entscheidend ist, dass ein Liquiditätsplan gleich mehrere Aufgaben hat. Eines der primären Ziele der Liquiditätsplanung besteht darin, die kurzfristige Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens sicherzustellen. Unternehmen müssen nämlich jederzeit dazu in der Lage sein, laufende Verbindlichkeiten, wie offene Gehaltszahlungen, Lieferantenrechnungen und Betriebskosten, pünktlich zu begleichen.

Bei ausreichender Liquidität minimiert das Unternehmen das Risiko von Zahlungsverzögerungen oder -ausfällen. Zusätzlich geht es bei der Liquiditätsplanung auch um die effiziente Verwendung von Kapital. Überschüssige Geldmittel sollten nicht unnötig auf Konten gehalten werden, sondern wenn möglich für profitable Investitionen zur Verfügung stehen.

Bei der Planung handelt es sich also auch sorgfältige Abwägung von kurzfristigem Bargeldbedarf gegenüber langfristigen Anlagemöglichkeiten. Damit einhergeht das Risikomanagement, welches die dritte Funktion des Liquiditätsplans darstellt. In diesem Kontext spielen Unternehmen Szenarien für finanzielle Stresssituationen durch und entscheiden, ob und wann die Liquidität an ihre Grenzen stößt.

Liquiditätsplan erstellen: Die Erstellung des Liquiditätsbudgets

Die Liquiditätsplanung ist ein systematischer Prozess, der mehrere Schritte umfasst. Zu den wichtigsten Vorarbeiten gehört die Erfassung aller relevanten finanziellen Informationen. Dazu gehören Daten zu laufenden Einnahmen, Ausgaben, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Rücklagen. Auch Kreditzahlungen und Gehälter der Mitarbeiter und Unternehmer sind zu berücksichtigen.

Im Anschluss sollten vergangene Muster und Trends analysiert werden. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf wiederkehrende Entwicklungen, wie saisonale Schwankungen bei den Ein- und Ausgaben. Je umfangreicher und detaillierter die zugrundeliegende Datensammlung ist, desto genauer fällt die spätere Liquiditätsprognose aus. Der letzte Schritt der Liquiditätsplanung besteht darin, ein konkretes Liquiditätsbudget zu erstellen.

Dieses Liquiditätsbudget bildet die Grundlage für strategische Entscheidungen. Ein gut geplantes und durchdachtes Liquiditätsbudget erlaubt es, finanzielle Engpässe vorherzusehen, sodass rechtzeitig geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.

Verschiedene Verfahren und Techniken im Überblick

Wer einen professionellen Liquiditätsplan erstellen möchte, dem stehen verschiedene Techniken und Hilfsmittel zur Verfügung. Die drei folgenden Varianten kommen dabei am häufigsten zum Einsatz:

Cashflow-Analyse: Diese Analysemethode basiert auf einer exakten Überwachung der getätigten Ein- und Auszahlungen. Sowohl Liquiditätsengpässe als auch deren Ursachen lassen sich so zuverlässig bestimmen.

Bewährte Optimierungsstrategien

Am Ende steht und fällt das Liquiditätsmanagement mit den genutzten Strategien zur Optimierung des Cashflows. Grundsätzlich haben Unternehmen ein Interesse daran, den Zufluss von Bargeld zu erhöhen und den Mittelabfluss zu reduzieren. Bei der Umsetzung trennt sich jedoch schnell die Spreu vom Weizen.

Zu den Maßnahmen, die sich bewährt haben, zählt das Implementieren von Schnittstellen zu zuverlässigen Zahlungsdienstleistern, damit Kunden Rechnungen möglichst zügig und unkompliziert begleichen können sowie eine effizientere Lagerbewirtschaftung.

Wenn zusätzliches Kapital benötigt wird, um die Liquidität zu verbessern, stehen Unternehmen verschiedene Kapitalbeschaffungsoptionen zur Verfügung. Dazu gehören die Aufnahme von Krediten, die Ausgabe von Unternehmensanleihen und die Suche nach Investoren.

Die Wahl der richtigen Option hängt stark von den Zielen und der Struktur des jeweiligen Unternehmens ab. Ein weiterer strategischer Ansatzpunkt ist die Risikominderung. Diese kann den Abschluss von Versicherungen, die Diversifizierung von Geschäftsaktivitäten oder die Bildung von Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben umfassen.

Liquiditätsplan erstellen? Ja! Das ist ein guter, erster Schritt. Doch Sie sollten auch dran bleiben und die Liquiditätsplanung fortlaufend aktualisieren. Wir wissen selbst, dass Buchhaltung (hier finden Sie eine geeignete Buchhaltungssoftware) und Finanzplanung manchmal nerven.

Doch sind ihre Nerven garantiert viel angespannter, wenn Sie einen Liquiditätsengpass nicht kommen sehen und nun bei der Hausbank als Bittsteller auftreten müssen 😉.