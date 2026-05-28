MIT und das MIT-IBM Watson AI Lab haben ein Werkzeug entwickelt, das den Strombedarf von KI-Workloads in Sekunden statt Stunden schätzt. EnergAIzer trifft die tatsächliche Verbrauchsmessung mit nur 8 Prozent Fehler und macht damit Energieplanung für Rechenzentren erstmals praktikabel.

Mit EnergAIzer bekommen Rechenzentrums-Betreiber das vielleicht wichtigste Steuerungsinstrument für die kommenden Jahre. Geht es Ihnen auch so? Jeder zweite Bericht zur KI-Infrastruktur beginnt mittlerweile mit einer alarmierenden Zahl zum Stromverbrauch, aber niemand kann sagen, wie viel ein konkretes Modell auf einer konkreten GPU tatsächlich frisst. Genau diese Lücke schließt das neue Tool aus Cambridge.

Das Wichtigste in Kürze

Das Lawrence Berkeley National Laboratory schätzt den Anteil von Rechenzentren am US-Stromverbrauch bis 2028 auf 12 Prozent.

EnergAIzer berechnet den Energiebedarf eines KI-Workloads in Sekunden statt Stunden.

Genauigkeit bei NVIDIA-Ampere-GPUs: 8 Prozent Fehler im Vergleich zu klassischen Mess-Methoden.

Vorhersage für NVIDIA H100: 7 Prozent Fehler, ohne dass die Forscher physisch Zugang zum Chip brauchten.

Warum dauerte Energieabschätzung bisher so lange?

GPU-Stromverbrauchsvorhersage: Klassische Simulationen und Hardware-Profiling dauern Tage pro Workload und sind für KI-Trainingsmodelle unpraktisch

Die Engstelle. Klassische Methoden zur Vorhersage des GPU-Stromverbrauchs basieren auf zyklusgenauer Simulation oder Hardware-Profiling. Beide Verfahren brauchen Stunden, oft sogar Tage pro Workload. Für ein modernes KI-Trainingsmodell mit Millionen Iterationen ist das praktisch unbenutzbar. Wer als Rechenzentrums-Betreiber zwischen zwei Algorithmen oder Modell-Konfigurationen wählen will, kann nicht für jede Variante einen mehrtägigen Test fahren.

Der Trick. Kyungmi Lee, Postdoc am MIT und Lead-Autorin der Studie, hat einen Hebel gefunden: KI-Workloads haben wiederkehrende Strukturen. Programmierer optimieren ihre Modelle so, dass die Rechenarbeit gleichmäßig über die parallelen GPU-Kerne verteilt wird und Datenblöcke nach festen Mustern verschoben werden. Diese strukturierte Regelmäßigkeit dient EnergAIzer als analytisches Gerüst. Statt jeden Rechenschritt einzeln zu simulieren, schätzt das Tool auf Basis weniger weniger detaillierter Eingaben den Gesamtverbrauch ab.

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Welche konkreten Zahlen lieferte der Test?

EnergAIzer prognostiziert Stromverbrauch von NVIDIA-GPUs mit 7–8 % Fehlerquote, auch für noch nicht verfügbare Modelle wie die H100

Genauigkeit. Bei realen KI-Workloads auf NVIDIA-Ampere-GPUs lag der Vorhersagefehler bei 8 Prozent. Das ist vergleichbar mit klassischen Methoden, die jedoch Stunden brauchen. Bemerkenswerter ist der zweite Test: EnergAIzer prognostizierte den Stromverbrauch einer NVIDIA H100 mit nur 7 Prozent Fehler.

Diese GPU war zum Zeitpunkt des Modell-Aufbaus noch nicht physisch verfügbar. Das Tool kann also Architekturen analysieren, bevor sie kommerziell ausgerollt werden, und unterstützt damit Investitionsentscheidungen vor dem Kauf.

Strategischer Hebel. Rechenzentren in Deutschland verbrauchten 2025 rund 21,3 Milliarden Kilowattstunden, mehr als die Jahresproduktion aller deutschen Wasserkraftwerke. Ein einzelnes KI-Rack mit GPU-Cluster kommt auf 40 Kilowatt und mehr, gegenüber 3 bis 5 Kilowatt für klassische Server. Wer mit einem Werkzeug wie EnergAIzer vor dem Deployment optimieren kann, spart real Geld und Energie. Die Lawrence-Berkeley-Prognose, dass Rechenzentren bis 2028 12 Prozent des US-Stroms verbrauchen, macht klar, warum dieses Werkzeug strategisch wichtig wird.

Ein Rechenzentrum, das vor dem Deployment weiß, welches Modell wie viel Strom frisst, kann seine Mittel klüger einsetzen als eines, das nach dem Deployment Bußgelder bezahlt. EnergAIzer macht das in Sekunden, nicht in Tagen. Das ändert die Verhandlungsbasis mit Energieversorgern. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie schlägt sich das Werkzeug im DACH-Kontext?

Deutsches Energieeffizienzgesetz verpflichtet Rechenzentren seit 2025 zu strengen Effizienz-Nachweisen. PUE-Wert von 1,25 ist Standard bei größten Anlagen

Energieeffizienzgesetz. Das deutsche Energieeffizienzgesetz EnEfG schreibt Rechenzentrumsbetreibern seit 2025 strenge Effizienz-Nachweise vor. Wer Strom-Vorhersagen statt Mess-Protokolle liefern kann, hat im Compliance-Prozess einen Vorteil. Die 15 größten Rechenzentren Deutschlands arbeiten mit durchschnittlichen PUE-Werten von 1,25. Ein Werkzeug wie EnergAIzer hilft, diesen Wert weiter zu drücken, weil es nicht nur die IT-Last, sondern auch indirekt die Kühlleistung optimierbar macht.

Konkrete Anwendung. Algorithmus-Entwickler, Hardware-Hersteller und Rechenzentrums-Betreiber haben jetzt erstmals ein gemeinsames Messinstrument. Das senkt die Schwelle für nachhaltige Architekturentscheidungen. Wer in DACH KI-Workloads in eigenem Haus betreibt oder als Cloud-Kunde abrechnet, sollte das Verfahren im Auge behalten. Eine erste Version dürfte über das MIT-IBM Watson AI Lab als Open-Source-Bibliothek veröffentlicht werden, was die Aufnahme in kommerzielle Tools beschleunigt.

Die vollständige Studie und Details zum Verfahren finden Sie über die offizielle MIT-News-Veröffentlichung.

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