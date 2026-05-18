OpenAI hat Codex seit dem 15. Mai 2026 in der mobilen ChatGPT-App freigeschaltet. Entwickler können laufende Coding-Aufgaben damit unterwegs prüfen, freigeben oder anpassen, während der Agent auf dem Rechner oder in einer Remote-Umgebung weiterarbeitet. Für Teams, die schon mit Codex auf dem Desktop arbeiten, verschiebt sich die Frage damit weg vom „Wo schreibe ich Code?“ hin zum „Wo prüfe ich, was die KI geschrieben hat?“.

Das Wichtigste in Kürze

OpenAI hat Codex am 15. Mai 2026 in der mobilen ChatGPT-App freigeschaltet (iOS und Android)

Codex läuft weiter auf dem Rechner oder in einer Remote-Umgebung, die App dient als Review- und Steuerungsoberfläche

Entwickler können Pull Requests, Code-Vorschläge und Test-Outputs vom Smartphone aus freigeben oder verwerfen

Der Schritt folgt direkt auf die Codex-Desktop-App, die OpenAI Ende April vorgestellt hat

Was Codex Mobile konkret kann

Codex-Agent jetzt per Smartphone steuerbar: Entwickler überwachen Aufgaben, sehen Zwischenstände und geben Pull Requests frei

Codex bleibt das, was es war: ein autonomer Coding-Agent, der eigenständig Repositories durchsucht, Tests ausführt und Pull Requests erstellt. Neu ist nur die Steuerungsoberfläche. Smartphone als Cockpit: Entwickler sehen in der App die laufenden Codex-Aufgaben, können Zwischenstände einsehen, Korrekturen anstoßen und am Ende einzelne Pull Requests freigeben oder ablehnen.

Für Teams, die Codex bereits einsetzen, ist das eine reine Komfort-Erweiterung. Wer nachts oder im Zug eine Idee hat, kann den Agenten auf dem Rechner anstoßen und die Ergebnisse später vom Handy aus prüfen. Wer bisher noch nicht mit autonomen Agenten arbeitet, sollte sich erst die Grundfrage stellen: Lohnt sich das überhaupt für mein Team?

Warum OpenAI gerade jetzt mobil geht

Anthropic’s Claude Code generiert 2,3 Milliarden Dollar Jahresumsatz und treibt Bewertung auf 900 Milliarden Dollar

Wettbewerbsdruck: Anthropic hat mit Claude Code seit Monaten den Coding-Agenten-Markt aufgemischt. Anthropics Bewertungssprung auf 900 Milliarden Dollar wird auch deshalb so hoch angesetzt, weil Claude Code allein für rund 2,3 Milliarden Dollar Jahresumsatz steht. OpenAI musste reagieren, und Mobile ist eine Front, die Anthropic noch nicht besetzt hat.

Dazu kommt der Druck durch das eigene Geschäftsmodell. Codex als Wachstumsmotor: OpenAI braucht Codex-Nutzer in jeder Lebenslage, weil GPT-Umsätze allein die Investitionen nicht decken. Wer Codex am Smartphone offen hat, sieht eher, was der Agent gerade tut, und nutzt ihn häufiger. Das ist die Logik hinter der App-Erweiterung.

Coding-Agenten sind 2026 keine Spielerei mehr. Die Frage ist nicht, ob Sie autonome Agenten einsetzen, sondern wie viel Kontrolle Sie über deren Output behalten. Die Smartphone-Freigabe verschiebt diese Kontrolle eher zum Ad-hoc-Klick als zum sorgfältigen Code-Review. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was DACH-Entwicklerteams jetzt prüfen sollten

GitHub Copilot sendet Code-Snippets an US-Server. Ohne Enterprise-Vertrag mit Datenresidenz-Garantie entsteht Compliance-Risiko für sensible Branchen wie Banken und Versicherer

DSGVO-Frage zuerst: Codex schickt Code-Snippets und Repository-Kontext an OpenAI-Server in den USA. Für Teams mit sensiblem Code (Banken, Versicherer, KRITIS-Sektoren) ist das ohne Enterprise-Vertrag mit Datenresidenz-Garantie ein Compliance-Risiko. Die Mobile-App ändert daran nichts, sie verlagert nur die Freigabe.

Aus der Praxis-Perspektive heißt das: Die App nutzen alle, deren Teams Codex bereits genehmigt haben. Alle anderen sollten erst die Vertragsfrage klären, dann an die Mobile-Strategie denken. Anthropic geht den umgekehrten Weg und macht zunehmend Agenten-Nutzung kostenpflichtig, was wiederum den Druck auf OpenAI-Nutzer erhöht, das Codex-Gratisangebot solange wie möglich auszunutzen.

Eine Übersicht über die wichtigsten LLM-Optionen für DACH-Unternehmen bietet der LLMs-Ratgeber. Wer parallel zu Codex eine zweite KI-Spur fahren will, findet im Anthropic-Profil den vollständigen Status des Wettbewerbers.

Mehr Newshunger?

Anthropic erhält 950 Milliarden Dollar Investition. Nutzer kritisieren Credit-Meter für Agenten. Claude integriert sich in QuickBooks