Ein LKW ohne Fahrerkabine pflügt durch die Logistikbranche
Ein kalifornisches Startup zeigt einen autonomen Lieferwagen, der komplett auf die Fahrerkabine verzichtet. Für deutsche Logistiker mit Personalmangel und Margendruck ist das mehr als eine Designspielerei.
Der cab-less Truck aus Kalifornien sieht aus wie ein rollender Container mit Rädern, ohne Windschutzscheibe, ohne Sitz, ohne Lenkrad. Die gesamte Front, die bisher einen Menschen schützen musste, fällt weg. Das spart Gewicht, Bauraum und Stromverbrauch.
Das Wichtigste in Kürze
- Kalifornisches Startup präsentiert autonomen Liefer-Truck ohne Fahrerkabine
- Wegfall der Kabine spart Gewicht und erhöht das Ladevolumen um bis zu 30 Prozent
- Designprinzip: Maschinen für Maschinen, nicht für Menschen
- Deutsche Logistiker beobachten den Trend genau, der Fahrermangel drückt
Warum die Kabine fällt
Die Idee dahinter ist radikal einfach: Wenn ein Fahrzeug niemals einen Menschen transportiert, braucht es auch keinen Platz für einen. Was viele Hersteller in der Branche jahrelang als unverzichtbares Sicherheits- und Komfortelement betrachtet haben, wird beim cab-less Truck zur überflüssigen Last. Die Aerodynamik verbessert sich, der Schwerpunkt sinkt, und das gewonnene Volumen wandert in den Laderaum.
Für die Letzte-Meile-Logistik ist das interessant. Wer in Stuttgart, Hamburg oder Frankfurt täglich hunderte Pakete ausfährt, kann mit einem Drittel mehr Ladevolumen pro Fahrt rechnen. Bei gleichen Routen bedeutet das weniger Fahrten, weniger Energieverbrauch und niedrigere Logistikkosten.
Was das für DHL, Hermes und DPD bedeutet
Die deutsche Logistikbranche kämpft seit Jahren mit zwei Problemen: Fahrermangel und steigenden Personalkosten. Laut Bundesverband Güterkraftverkehr fehlen in Deutschland aktuell 100.000 Berufskraftfahrer. Bis 2030 könnten es 185.000 sein. Ein autonomer Lieferwagen ohne Kabine ist nicht nur eine Technologiestudie, sondern eine direkte Antwort auf strukturelle Engpässe.
DHL, Hermes und DPD testen seit Jahren Robotik in Logistikzentren. Der Sprung auf die Straße ist regulatorisch komplizierter. In Deutschland erlaubt das Gesetz zum autonomen Fahren seit 2021 Fahrzeuge der Stufe 4 in festgelegten Betriebsbereichen. Ein cab-less Truck fiele in diese Kategorie, müsste aber jede Route einzeln zertifizieren lassen.
Wann der Truck nach Deutschland kommt
Eine Serienproduktion ist beim kalifornischen Startup noch nicht angekündigt. Die ersten Testfahrten laufen auf abgesperrten Strecken in Arizona und Nevada. Bis ein vergleichbares Fahrzeug in Mainz oder Köln Pakete ausliefert, vergehen vermutlich noch fünf bis sieben Jahre. Die größere Frage ist, ob deutsche Hersteller wie Daimler Truck, MAN oder Volkswagen Nutzfahrzeuge dieser Logik folgen oder am klassischen Fahrzeugkonzept festhalten.
Mehr Service zu autonomer Mobilität finden Sie in unserem Reichweiten-Rechner für E-Autos und im Ratgeber zum Wertverlust beim Elektroauto.
Mehr Newshunger?
- BYD wird Marktführer in Großbritannien
- Japan Airlines schickt Humanoide auf die Rollbahn
- Wärmeplanungsgesetz: Stichtag rückt näher
- Smart-City-Förderung: Bund stellt Mittel bereit
Schreiben Sie einen Kommentar