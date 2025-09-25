Adobe Firefly Boards: Ideenfindung bekommt ein KI-Update

Adobe bringt mit Firefly Boards ein neues Kreativ-Tool auf den Markt, das Brainstorming, Iteration und Zusammenarbeit in Echtzeit vereint. Die Lösung verlässt die Beta-Phase und ist ab sofort weltweit verfügbar – mit neuen Features, erweiterten Modellen und flexiblen Abo-Angeboten.

Was ist neu?

Zwei Videomodelle : Runway Aleph und Moonvalley Marey erleichtern Storyboarding und Motion Design. Filmemacher*innen können Referenzvideos als Basis nutzen und Szenen dialogbasiert verfeinern.

: Runway Aleph und Moonvalley Marey erleichtern Storyboarding und Motion Design. Filmemacher*innen können Referenzvideos als Basis nutzen und Szenen dialogbasiert verfeinern. Presets : Ein Klick reicht, um Produkte, Characters oder Stile wie „Virtual Try On“ auszuprobieren. Auch ausgefallene Looks wie „Electric Party“ sind möglich – ideal für schnelle Moodboards.

: Ein Klick reicht, um Produkte, Characters oder Stile wie „Virtual Try On“ auszuprobieren. Auch ausgefallene Looks wie „Electric Party“ sind möglich – ideal für schnelle Moodboards. Generative Text Edit (Beta) : Texte direkt in Bildmaterial verwandeln oder kontextbasiert anpassen, ohne den Workflow zu verlassen.

: Texte direkt in Bildmaterial verwandeln oder kontextbasiert anpassen, ohne den Workflow zu verlassen. Describe Image: Bilder automatisch in Prompts umwandeln – perfekt, wenn ein visuelles Konzept nur leicht angepasst werden soll.

Warum relevant?

Firefly Boards versteht sich als zentraler Ideenraum, in dem kreative Arbeit von Anfang an strukturiert abläuft. Statt mit mehreren Tools, Assets und Feedback-Schleifen zu jonglieren, lassen sich hier alle Schritte der Ideenfindung bündeln: Inspiration sammeln, Konzepte entwickeln, Varianten testen und Ergebnisse sofort im Team abstimmen.

„Kreativität ist oft chaotisch. Firefly Boards schafft Ordnung, ohne die Spontaneität zu verlieren“, beschreibt ein Testnutzer. Genau diese Mischung könnte die Pain Points im kreativen Prozess – wie endlose Abstimmungen oder zähe Iterationen – deutlich reduzieren.

Wer profitiert?

Kreativagenturen , die Pitches schneller und überzeugender aufbereiten müssen.

, die Pitches schneller und überzeugender aufbereiten müssen. Marketing-Teams , die in kurzer Zeit mehrere Kampagnenideen entwickeln und intern abstimmen.

, die in kurzer Zeit mehrere Kampagnenideen entwickeln und intern abstimmen. Film- und Designschaffende , die Storyboards, Clips oder visuelle Konzepte iterativ anpassen wollen.

, die Storyboards, Clips oder visuelle Konzepte iterativ anpassen wollen. Content-Creator, die mit KI-Tools neue Formate testen, ohne dafür externe Ressourcen zu binden.

Gerade Agenturen und Inhouse-Teams, die unter starkem Zeitdruck arbeiten, gewinnen durch die schnelle Visualisierung von Ideen und die Möglichkeit, Kundenpräsentationen in Rekordzeit vorzubereiten.

Dr. Web Einschätzung

Mit Firefly Boards rückt Adobe die frühe Phase der Ideenfindung in den Fokus – also genau den Moment, in dem viele Kreative oft festhängen. Die Kombination aus Presets, KI-Modellen und Echtzeit-Kollaboration macht das Tool zu einem Gamechanger für die Konzeptphase.

Besonders spannend: Adobe öffnet Boards für Partner-Modelle wie Flux, Google, Luma AI oder Runway. Damit entsteht ein Ökosystem, das unterschiedliche Stärken bündelt und Kreativen eine breite Palette an Experimentiermöglichkeiten bietet.

👉 Fazit: Für alle, die regelmäßig neue Ideen präsentieren müssen – ob in Pitch-Decks, Kampagnen oder Storyboards – dürfte Firefly Boards ein unverzichtbares Werkzeug werden.

