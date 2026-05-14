Die EU-Mitgliedstaaten haben im März 2025 das Reformpaket VAT in the Digital Age (ViDA) verabschiedet. Was nach Brüsseler Bürokratie klingt, wird bis 2030 die Buchhaltung jedes deutschen Mittelständlers verändern, der innerhalb der EU Geschäfte macht. Pflicht: strukturierte E-Rechnungen für alle grenzüberschreitenden B2B-Umsätze und digitale Echtzeit-Meldepflichten an die Steuerbehörden.

Stellen Sie sich vor, jede einzelne Rechnung an einen französischen Geschäftskunden geht künftig nicht mehr nur an den Kunden, sondern parallel auch direkt ans Finanzamt. So ungefähr funktioniert ViDA. Und das ist erst der Anfang.

Das Wichtigste in Kürze

ViDA-Paket im März 2025 von den EU-Mitgliedstaaten beschlossen

Pflicht zur strukturierten E-Rechnung für alle innergemeinschaftlichen B2B-Umsätze ab 2030

Digital Reporting Requirements (DRR): Echtzeit-Meldung der Rechnungsdaten an die Steuerbehörden

Deutsche E-Rechnungspflicht ab 2027 ist die nationale Vorstufe zu ViDA

Was ViDA konkret verlangt

ViDA-Richtlinie: Ab Juli 2030 müssen Unternehmen strukturierte B2B-Rechnungen (EN 16931) in Echtzeit an Steuerbehörden melden. Online-Plattformen zahlen Umsatzsteuer

ViDA besteht aus drei Säulen. Erstens: Digital Reporting Requirements. Innergemeinschaftliche B2B-Rechnungen müssen ab Juli 2030 strukturiert (EN 16931) ausgestellt und die Rechnungsdaten in nahezu Echtzeit an die zuständige nationale Steuerbehörde gemeldet werden. Zweitens: Plattformwirtschaft. Online-Marktplätze für Kurzzeitvermietung und Personenbeförderung übernehmen ab 2030 die Umsatzsteuer-Haftung. Drittens: Single VAT Registration. Unternehmen sollen sich nur noch einmal EU-weit umsatzsteuerlich registrieren, statt in jedem Land separat.

Warum die deutsche E-Rechnungspflicht nur Vorstufe ist

E-Rechnungspflicht ab 2027 gilt nur für inländische B2B-Umsätze. ViDA erweitert sie auf grenzüberschreitende EU-Geschäfte mit Echtzeit-Meldepflichten ab 2030

Wer denkt, mit der Einführung der nationalen E-Rechnungspflicht Anfang 2027 sei das Thema erledigt, irrt sich. Die deutsche Regelung umfasst nur inländische B2B-Umsätze. ViDA dehnt die strukturierte Rechnungsstellung auf grenzüberschreitende EU-Geschäfte aus und ergänzt sie um Echtzeit-Meldepflichten. Eine deutsche Tischlerei, die nach Österreich liefert, muss spätestens 2030 ihre Rechnung als XRechnung oder ZUGFeRD versenden und parallel die Rechnungsdaten ans Bundeszentralamt für Steuern übermitteln. Das Bundeszentralamt leitet die Daten dann an Wien weiter, fast in Echtzeit.

ViDA macht aus jeder grenzüberschreitenden Rechnung eine Live-Datenleitung zur Steuerbehörde. Wer 2026 noch denkt, das betreffe nur Konzerne, hat die Logik nicht verstanden. Jeder Mittelständler mit EU-Kunden wird sein Buchhaltungssystem aufrüsten müssen. Wer jetzt einsteigt, hat einen klaren Wettbewerbsvorteil. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welcher Zeitplan deutsche Mittelständler betrifft

Ab Juli 2030 gilt die strukturierte E-Rechnung mit Echtzeit-Meldung für grenzüberschreitende EU-Geschäfte verpflichtend. Single VAT Registration startet 2028

Der ViDA-Fahrplan sieht gestaffelte Termine vor. Ab Juli 2030 gilt die strukturierte E-Rechnung mit Echtzeit-Meldung für grenzüberschreitende EU-Geschäfte verpflichtend. Die Plattformwirtschaft-Regeln treten parallel in Kraft. Die Single VAT Registration soll bereits 2028 starten, was Logistik und E-Commerce-Versender massiv entlastet, weil die Mehrfach-Registrierung in den EU-Ländern entfällt. Polen, Belgien und Spanien haben eigene nationale Zeitpläne vor 2030 angekündigt, Frankreich startet seine B2B-Pflicht im September 2026, kurz nach Deutschland. Wer mit französischen Kunden arbeitet, sollte parallel zur deutschen Umstellung die französischen Anforderungen im Blick behalten.

Was Entscheider jetzt konkret prüfen sollten

Buchhaltungssoftware auf EU-Kompatibilität prüfen, Steuerberater zur ViDA-Roadmap befragen, API-Schnittstellen klären

Drei Vorbereitungs-Schritte sind sinnvoll. Erstens: Buchhaltungssoftware auf EU-Tauglichkeit prüfen. Die meisten DACH-Anbieter unterstützen XRechnung und ZUGFeRD, aber nicht zwingend auch das französische Factur-X-Format oder das polnische KSeF-System. Zweitens: Steuerberater nach ViDA-Roadmap fragen. Wer noch keine Antwort hat, hat einen Steuerberater, der das Thema unterschätzt. Drittens: API-Schnittstellen zur Buchhaltung dokumentieren. Wer 2030 strukturierte Daten in Echtzeit melden muss, braucht eine saubere Datenpipeline zwischen ERP, Buchhaltung und Steuerportal.

Die Botschaft ist eindeutig: ViDA ist keine ferne EU-Vision, sondern der konkrete Rahmen für die nächsten vier Jahre deutscher Buchhaltung. Wer 2026 anfängt, Strukturen zu schaffen, hat 2030 keine Hektik. Wer wartet, bezahlt drei Mal: einmal für die Umstellung, einmal für die Beratung unter Zeitdruck und einmal für die Sanktionen bei Verstoß.

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