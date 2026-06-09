China altert schneller, als das Land neue Arbeitskräfte nachbildet. Im Jahr 2025 sank die Bevölkerung das vierte Jahr in Folge, und gleichzeitig verweigert eine erschöpfte Generation Z die alte Aufstiegslogik. Aus diesen beiden Entwicklungen entsteht ein Druck, der Automatisierung und Robotik nicht zur Option, sondern zur Notwendigkeit macht. Dieser Komplex zeigt, warum.

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Wie dramatisch ist Chinas demografischer Einbruch wirklich?

Chinas Bevölkerung schrumpft 2025 um 3,39 Millionen auf 1,4049 Milliarden. Geburten fallen auf historisches Tief von 7,92 Millionen, Todesfälle übersteigen diese mit 11,31 Millionen

Das Nationale Statistikbüro meldete für 2025 einen Rückgang der Gesamtbevölkerung um 3,39 Millionen auf 1,4049 Milliarden Menschen. Die Zahl der Geburten fiel auf 7,92 Millionen, ein Minus von 1,62 Millionen gegenüber 2024 und der niedrigste Wert seit Beginn der Erfassung 1949. Demgegenüber standen 11,31 Millionen Todesfälle. Die Geburtenrate lag bei 5,63 pro 1.000 Einwohner, die Sterberate bei 8,04, woraus eine natürliche Wachstumsrate von minus 2,41 pro 1.000 resultiert.

Die Alterspyramide kippt entsprechend. Über 323 Millionen Menschen, rund 23 Prozent der Bevölkerung, sind älter als 60 Jahre, fast 16 Prozent älter als 65. Der Anteil der Kernerwerbsbevölkerung zwischen 16 und 59 Jahren sank auf 60,6 Prozent, ein Rückgang um etwa 6,62 Millionen Personen binnen eines Jahres. Das Rhodium Group schätzt, dass China im kommenden Jahrzehnt fast 60 Millionen Menschen verlieren könnte, ungefähr die Bevölkerung Frankreichs.

Was bedeutet das für Wirtschaft und Sozialsysteme?

Demografischer Wandel in China: Weniger Erwerbstätige müssen immer mehr Rentner versorgen. Rentenfonds könnte bis 2035 erschöpft sein

Eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung trifft auf eine wachsende Zahl von Rentnern. Genau hier liegt das Kernproblem der sozialen Absicherung. Bereits 2019 warnte die Chinesische Akademie der Sozialwissenschaften, der staatliche Rentenfonds könne bis 2035 erschöpft sein, mit einem Höchststand der Reserven um 2027 und einem anschließend steilen Abbau. Schätzungen zufolge tritt das jährliche Defizit bereits 2028 ein.

Peking reagierte mit einem späten Eingriff. Seit Januar 2025 steigt das gesetzliche Renteneintrittsalter, erstmals seit Jahrzehnten, schrittweise über 15 Jahre auf 63 Jahre für Männer und je nach Beruf 55 bis 58 Jahre für Frauen.

Ab 2030 müssen Beschäftigte zudem 20 statt bisher 15 Jahre einzahlen, um einen Rentenanspruch zu erwerben. Das hukou-System verschärft die Lage, weil es Stadt- und Landbevölkerung beim Zugang zu sozialer Sicherung weiterhin ungleich behandelt.

Warum wird Robotik zur demografischen Notwendigkeit?

China setzt 2024 mit 295.000 installierten Industrierobotern weltweit Rekord. Das Land nutzt Automatisierung, um Arbeitskräftemangel auszugleichen

Wenn Menschen knapp werden, müssen Maschinen den Produktivitätsverlust ausgleichen. China hat diese Logik früh erkannt. Laut dem World Robotics 2025 Report der International Federation of Robotics entfielen 2024 rund 54 Prozent aller weltweit installierten Industrieroboter auf China, mit 295.000 Einheiten der höchste Jahreswert überhaupt. Der operative Bestand erreichte etwa 2 Millionen Einheiten, ungefähr das 4,5-Fache des Zweitplatzierten Japan.

Die Roboterdichte in der chinesischen Fertigung stieg auf 166 Einheiten pro 10.000 Beschäftigte, ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erstmals verkauften chinesische Hersteller im eigenen Land mehr Roboter als ausländische Anbieter, ihr Heimatmarktanteil kletterte auf 57 Prozent. Die IFR sieht bis 2028 weiterhin durchschnittlich 10 Prozent jährliches Wachstumspotenzial. Automatisierung kompensiert hier nicht nur Kostendruck, sondern den absehbaren Wegfall ganzer Jahrgänge aus dem Arbeitsmarkt.

Andere Länder automatisieren, um Kosten zu senken. China automatisiert, weil ihm die Menschen ausgehen. Das ist ein anderer Antrieb, und er erklärt das Tempo, das deutsche Maschinenbauer derzeit unterschätzen.\ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie hoch ist die Jugendarbeitslosigkeit tatsächlich?

Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland sank von 18,9 Prozent (August 2025) auf 16 Prozent (Februar 2026), basiert aber auf umstrittener Berechnungsmethodik

Bei den offiziellen Zahlen lohnt ein genauer Blick, denn die Methodik ist umstritten. Die staatliche Jugendarbeitslosigkeit der 16- bis 24-Jährigen ohne Studenten lag im August 2025 bei 18,9 Prozent und sank bis Februar 2026 auf rund 16 Prozent. Diese Werte beruhen jedoch auf einer überarbeiteten Berechnung. Im Sommer 2023 setzte das Statistikamt die Veröffentlichung aus, nachdem die Rate ein Rekordhoch von 21,3 Prozent erreicht hatte. Bei der Wiederaufnahme im Dezember 2023 rechnete die Behörde Schüler und Studierende heraus, was die Quote auf 14,9 Prozent drückte.

Kritiker halten die reale Lage für deutlich angespannter. Die Pekinger Ökonomieprofessorin Zhang Dandan errechnete für März 2023 eine Jugendarbeitslosigkeit von bis zu 46,5 Prozent, sofern man die rund 16 Millionen jungen Menschen einbezieht, die weder studieren noch aktiv Arbeit suchen, sondern bei ihren Eltern leben. Die damalige offizielle Zahl betrug 19,7 Prozent. Ihr Beitrag erschien im Finanzmagazin Caixin und wurde anschließend wieder entfernt. Eine vergleichbar präzise Neuberechnung für 2026 gibt es öffentlich nicht, weil die Daten zu den passiv ausgeschiedenen Jugendlichen seither schwerer zugänglich sind. Festhalten lässt sich: Die wahre Quote liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit erheblich über dem amtlichen Wert.

Warum verweigert sich die Generation Z der alten Mühle?

Junge Chinesen verlassen den Leistungswettlauf: Die Bewegungen „tang ping“ und „bai lan“ symbolisieren ihren bewussten Rückzug aus dem Karrierezwang

Parallel zur Statistik verändert sich die Haltung der Jungen. Viele junge Chinesen erleben, dass der versprochene Pfad aus Spitzenschule, Praktikum und hartem Arbeiten keine Stabilität mehr garantiert. Eine Folge sind soziale Bewegungen wie tang ping, das „Flachliegen“, und bai lan, das „Verrottenlassen“. Beide beschreiben den bewussten Rückzug aus dem Leistungswettlauf, den die Betroffenen nei juan nennen, den selbstzehrenden Konkurrenzdruck.

Der Überdruss richtet sich gerade gegen die sogenannten 996-Jobs, also Arbeit von 9 bis 21 Uhr an sechs Tagen pro Woche. Berichten zufolge arbeiten Beschäftigte chinesischer Unternehmen im Schnitt 48,7 Stunden pro Woche, bei vergleichsweise niedrigem Durchschnittslohn. Die Reaktion des Staates fiel deutlich aus. Im September 2025 startete die Cyberspace Administration of China eine Kampagne gegen Inhalte, die „übermäßig pessimistische Stimmung“ verbreiten, und ging gegen Influencer vor, die harte Arbeit für sinnlos erklären.

Was lässt sich daraus für Europa ableiten?

Chinas Bevölkerungsrückgang, unterfinanziertes Rentensystem und demotivierte junge Arbeitskräfte machen Automatisierung zur notwendigen Strukturlösung statt Effizienzmaßnahme

Chinas Lage bündelt drei Belastungen, die einzeln schon schwer wiegen: eine schrumpfende und alternde Bevölkerung, ein unterfinanziertes Rentensystem und eine demotivierte junge Erwerbsschicht. Automatisierung wird damit zur strukturellen Antwort, nicht zur freiwilligen Effizienzmaßnahme. Für deutsche Entscheider liegt der Lerneffekt weniger in der Drohkulisse als im Zeitfenster. Wer Pilotlinien früh aufsetzt, sammelt Betriebserfahrung, bevor die chinesische Serienkapazität den Markt prägt. Die demografische Uhr läuft in vielen Industrienationen ähnlich, nur ein paar Jahre versetzt.

Mehr Newshunger?