Chinas größter Netzbetreiber legt für 2026 fast eine Milliarde Dollar für KI-Roboter auf den Tisch. Was deutsche Energieversorger aus dem Umbau ablesen können.

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Der größte Stromnetzbetreiber der Welt automatisiert seine Wartung im großen Stil. Laut einem internen Entwicklungsplan, über den das chinesische Medium Jiemian und die South China Morning Post berichten, hat die State Grid Corporation of China 6,8 Milliarden Yuan (rund 994,7 Millionen US-Dollar) für die Beschaffung KI-gestützter Robotik im Jahr 2026 reserviert.

Das Wichtigste in Kürze

Geplant ist der Kauf von rund 8.500 Einheiten für die Inspektion von Umspannwerken, die Überwachung von Übertragungsnetzen und die Wartung in gefährlichen Umgebungen.

Die Flotte umfasst etwa 5.000 vierbeinige Roboterhunde sowie Humanoide und zweiarmige Radroboter für Höchstspannungsarbeiten.

Als Hersteller sind Unitree, Deep Robotics, AgiBot, UBTech und Fourier Intelligence genannt.

Rechnet man Pläne weiterer Versorger wie China Southern Power Grid hinzu, erwarten Brancheninsider 2026 Investitionen von über 10 Milliarden Yuan.

Die Größenordnung verschiebt den Maßstab dessen, was als industrieller Roboter-Einsatz gilt. Statt einzelner Pilotprojekte steht eine flächendeckende Flotte für den Regelbetrieb im Netz.

Welcher Geschäftsfall hinter der Beschaffung steht

Gestaffelte Beschaffung mit Pilotkäufen Q1 und Großbestellung Q3. Bis 2027 sollen intelligente Systeme 80 Prozent der Hochrisiko-Arbeiten übernehmen, bis 2030 Integration mit digitalem Netz-Zwilling

Die Beschaffung folgt einer klaren Staffelung mit Pilotkäufen im ersten Quartal und der Großbestellung im dritten. Bis 2027 sollen intelligente Systeme über 80 Prozent der Arbeiten in Hochrisiko-Szenarien übernehmen, bis 2030 ist die enge Verzahnung mit einem digitalen Zwilling des Netzes vorgesehen. Die Berichterstattung der South China Morning Post ordnet das Vorhaben als eines der größten Automatisierungsprogramme der Energiebranche ein.

Was deutsche Versorger daraus ablesen können

Chinesische Energieversorger automatisieren gefährliche Arbeiten an Umspannwerken mit Roboterhunden zur Inspektion von Hochspannungsleitungen

Für deutsche Energieversorger ist der Umbau weniger Bedrohung als Blaupause. Während hierzulande der Fachkräftemangel im Netzbetrieb die Debatte bestimmt, verlagert China gefährliche Tätigkeiten an Umspannwerken und Hochspannungsleitungen schrittweise auf Maschinen. Der grenzüberschreitende Anspruch zeigt sich bereits, denn eine Tochter von China Southern Power Grid liefert Roboterhunde zur Inspektion abgelegener Umspannwerke nach Chile.

Während wir in Deutschland über den Fachkräftemangel im Netzbetrieb reden, bestellt China die Lösung palettenweise. Der Effizienzhebel ist zu groß, um ihn zu übersehen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Die Konsequenz für die DACH-Region liegt nicht im Nachbau der Stückzahlen, sondern im Lernen aus den Einsatzfeldern. Inspektion, Wartung und Arbeiten unter Spannung sind die Bereiche, in denen sich Roboter zuerst rechnen. Der Robotik-2026-Überblick ordnet die Marktlage für Entscheider ein.



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