Auf der Insel ist es passiert. BYD ist in den ersten vier Monaten 2026 die meistverkaufte Elektroauto-Marke Großbritanniens. 12.754 Stromer in vier Monaten, 9,5 Prozent Marktanteil bei E-Autos und Plug-in-Hybriden zusammen. Tesla, Kia, BMW und Audi liegen dahinter. Für die deutsche Industrie ist das die Vorschau auf das eigene Heimspiel.

Geht es Ihnen auch so? Vor zwei Jahren war BYD in Deutschland ein Nischenname für Branchenkenner. Heute steht der Konzern bereits bei acht Prozent Marktanteil bei reinen E-Autos. In Großbritannien hat dieselbe Kurve bereits den Spitzenplatz erreicht.

Das Wichtigste in Kürze

BYD verkauft Januar bis April 2026 in Großbritannien 12.754 Elektroautos

Marktanteil bei reinen E-Autos über 7 Prozent, mit Plug-in-Hybriden 9,5 Prozent

Überholt Tesla, Kia, BMW und Audi als meistverkaufte E-Auto-Marke

Händlernetz in Deutschland soll bis Jahresende auf 300 Standorte verdoppelt werden

BYD überholt Tesla auf dem britischen Elektroautomobilmarkt mit 26.396 Einheiten und 9,5% Marktanteil von Januar bis April 2026

Der britische Automobilverband SMMT führt monatlich eine Markenstatistik. Zwischen Januar und April 2026 hat BYD 12.754 reine Elektroautos in Großbritannien zugelassen. Inklusive der Plug-in-Hybrid-Modelle kommt der Konzern auf 26.396 Einheiten und 9,5 Prozent Anteil am elektrifizierten Markt. Damit liegt BYD vor Tesla, das den britischen Markt seit Jahren angeführt hatte. Auch klassische Premium-Marken wie BMW und Audi sind in der Wertung deutlich überholt.

Die Wachstumsbasis ist breit. BYD verkauft in Großbritannien sowohl die Kleinwagen-Linie Dolphin als auch den Mittelklasse-SUV Atto und die Premium-Limousine Seal. Mit dem Facelift des Seal für 2026, Einstiegspreis 45.730 Pfund, drängt der Konzern jetzt auch in das umkämpfteste Segment vor.

Was bedeutet das für Deutschland?

BYD baut Deutschlandgeschäft massiv aus: Händlernetz wächst bis 2026 von 120 auf 300 Standorte, acht E-Modelle und drei Plug-in-Hybride bereits im Angebot

BYD-Vizepräsidentin Stella Li hat gegenüber Reuters klargestellt: Deutschland ist „zentraler Markt für die europäische Wachstumsstrategie“. Acht reine E-Modelle und drei DM-i-Plug-in-Hybride sind bereits hier verfügbar. Das deutsche Händlernetz soll bis Ende 2026 von aktuell etwa 120 auf 300 Standorte wachsen. Maria Grazia Davino, BYD-Regionalchefin für Deutschland, Österreich und Skandinavien, hatte bereits im November 2025 die Verdopplung angekündigt.

Der Effekt zeigt sich in den Zulassungszahlen. Im Januar 2026 verkaufte BYD in Deutschland 2.629 Fahrzeuge. Das ist das Doppelte von Tesla im selben Monat. Bei reinen Elektroautos liegen die chinesischen Marken zusammen bereits über 8 Prozent Marktanteil. Die Detailanalyse liefert das Hintergrundstück Wer killt die deutsche Autoindustrie?

Wer 2026 noch glaubt, BYD sei ein Phänomen aus China, hat die SMMT-Daten nicht gelesen. Großbritannien ist die Vorschau auf den deutschen Markt 2027. Wer als Wettbewerber, Zulieferer oder Händler nicht reagiert, verliert den eigenen Heimvorteil. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Warum funktioniert das Modell?

BYD senkt Kosten durch Eigenproduktion von Batterien und Halbleitern. EU-Zölle können Preisvorteil nicht ausgleichen. Massive Ladeinfrastruktur-Expansion geplant

Drei Faktoren tragen den Erfolg. Vertikale Integration: BYD baut Batterien, Halbleiter und Antriebsstränge selbst. Diese Kontrolle über die Lieferkette schlägt sich in Preisen nieder, die europäische Hersteller mit Drittlieferanten kaum erreichen. Die EU-Strafzölle von 17 Prozent auf BYD-Modelle haben den Effekt nicht ausgeglichen. Eine Ladeinfrastruktur-Offensive: Bis Ende 2026 soll BYD mit 3.000 Schnellladesäulen in Europa präsent sein.

Das ist keine kosmetische Größe, sondern direkter Wettbewerb zu Ionity, EnBW und Tesla Supercharger. Eine Servicestrategie: Lokalisierung der Lieferkette in Europa läuft. Die ungarische Endmontage des Atto 3 soll 2027 anlaufen, eine zweite Fabrik in der Türkei ist angekündigt.

Im Preisvergleich liegen BYD-Modelle aktuell rund 15 bis 25 Prozent unter vergleichbar ausgestatteten deutschen Wettbewerbern. Auch beim Wertverlust schneiden BYD-Fahrzeuge bisher überraschend gut ab, wie der Wertverlust-Vergleich zeigt.

Was sollten deutsche Akteure tun?

Hersteller müssen Preise senken, Händler Markenvielfalt erhöhen. Deutsche Wertarbeit rechtfertigt keinen 30-Prozent-Aufschlag mehr

Hersteller sollten Preispunkte und Software-Stack neu kalkulieren. Die Argumentation „deutsche Wertarbeit rechtfertigt 30 Prozent Aufpreis“ trägt nicht mehr. Händler sollten Multi-Marken-Aufstellungen prüfen, gerade jene mit Premium-Fokus. Wer reine deutsche Marken führt, verliert Käufer, die die Konkurrenz erst beim Probefahren ernst nehmen. Fuhrparkmanager sollten BYD-Modelle in TCO-Vergleiche aufnehmen. Bei Leasing-Konditionen sind die Differenzen 2026 erstmals deutlich. Für Privatkäufer lohnt sich der Blick in den Ladetarife-Vergleich 2026, weil BYD-Käufer oft günstigere Sondertarife mit Ionity oder Aral Pulse erhalten.

Mehr Newshunger?

Ladetarife, Wertverlust und Prämien für Elektroautos 2026 im Überblick