Der Marktführer hat einen neuen Namen. Mit 13.740 Neuzulassungen führt der Škoda Elroq die Liste der meistverkauften Elektroautos in Deutschland 2026 an und verweist VW ID.3, Tesla Model Y und die hauseigene Konzernmutter VW ID.7 auf die Plätze. Die Verschiebung ist mehr als eine Ranking-Anekdote: Sie markiert das Ende der Tesla-VW-Dominanz im deutschen BEV-Markt.

Was die KBA-Zahlen wirklich aussagen

Bis Ende April 2026 wurden in Deutschland 223.980 reine Elektroautos zugelassen. Der BEV-Anteil liegt bei 24 Prozent, im April kamen 64.350 E-Pkw hinzu, 41,3 Prozent mehr als im Vorjahr

Laut Kraftfahrt-Bundesamt wurden bis Ende April 2026 in Deutschland 223.980 reine Elektroautos zugelassen. Der BEV-Anteil an allen Neuzulassungen liegt bei rund 24 Prozent und damit deutlich über dem Vorjahreswert. Allein im April kamen 64.350 E-Pkw neu auf die Straße, ein Plus von 41,3 Prozent gegenüber April 2025.

An der Spitze des Modellrankings stehen fünf Fahrzeuge dicht beieinander. Der Škoda Elroq führt mit 13.740 Stück knapp vor dem VW ID.3 (11.676), gefolgt von Tesla Model Y (11.268), VW ID.7 (10.458) und Škoda Enyaq (10.331). Bemerkenswert ist die Tatsache, dass drei der fünf Plätze an Konzern-Töchter aus der Tschechischen Republik oder an Modelle gehen, die den klassischen Premium-Anspruch nicht bedienen.

Warum Škoda gewinnt, wo Tesla verliert

Elroq überzeugt mit Preis unter 35.000 Euro, MEB-Plattform mit Premium-Reichweite und Ladegeschwindigkeit sowie besserer Position nach Wegfall der Kaufprämie

Der Erfolg des Elroq erklärt sich aus drei Faktoren. Das Modell trifft mit einem Einstiegspreis unter 35.000 Euro genau die Lücke, die Tesla mit Preiserhöhungen geöffnet hat. Es nutzt die ausgereifte MEB-Plattform des Konzerns und bietet damit Ladegeschwindigkeit und Reichweite auf Niveau der Premium-Klasse. Und der Wegfall der staatlichen Kaufprämie 2023 traf Tesla härter als Konzernfahrzeuge mit aggressiven Leasingangeboten.

Hinzu kommt die verschobene Wahrnehmung urbaner Mobilität, die durch Klimaanpassung und Schwammstadt-Konzepte deutsche Städte umbaut. Wer 2026 in München, Hamburg oder Stuttgart pendelt, kommt mit einem kompakten BEV besser durch enge Quartiere als mit einem SUV-Koloss aus Texas.

Tesla hat 2026 nicht das Premium-Segment verloren, sondern den Anschluss an die Volumenklasse. Škoda und Volkswagen liefern für 35.000 bis 45.000 Euro, was bei Tesla 55.000 Euro kostet. Diese Lücke ist keine Marketing-Frage, sondern eine Industriestruktur-Frage. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Flottenmanager jetzt prüfen sollten

VW Elroq behält Restwert besser als Tesla Model Y: Nach drei Jahren nur 38 statt über 45 Prozent Wertverlust

Für Geschäftsführer mit Mittelstandsflotten verschiebt sich die Beschaffungslogik. Konzernrabatte, Service-Netze und Restwerte sprechen 2026 für die VW-Konzern-Modelle. Der ADAC-Restwertindex zeigt für den Elroq nach drei Jahren einen Wertverlust von rund 38 Prozent, während Tesla Model Y bei über 45 Prozent liegt. Im Leasing-Vergleich entscheidet das über Hunderte Euro Monatsrate.

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