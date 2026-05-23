Das Pariser Foodtech-Startup Standing Ovation hat eine 30-Millionen-Euro-Series-B abgeschlossen. Damit treibt das Unternehmen den US-Marktstart seines per Präzisionsfermentation hergestellten Käseproteins voran. Europa kommt erst 2027 dran.

Stellen Sie sich vor, ein Käse-Camembert reift im Bioreaktor statt in einem Käsekeller in der Normandie. Standing Ovation produziert genau das: Kasein, das Hauptprotein in Käse, hergestellt durch genetisch veredelte Mikroorganismen. Die Series B von 30 Millionen Euro zeigt, dass nach den spektakulären Vertical-Farming-Pleiten von Infarm und Plenty wieder Investoren-Geld in den Sektor fließt.

Das Wichtigste in Kürze

30 Mio. € Series B, davon 25 Mio. € Equity und 5 Mio. € Fremdkapital

Lead-Investor Ecotechnologies 2-Fonds von Bpifrance (France 2030) und Crédit Mutuel Innovation

Patentierter Inhaltsstoff Advanced Casein verspricht sehr niedrige CO2-Bilanz

Strategischer Verzicht auf eigene Produktionsanlagen, stattdessen Partner-Fabriken

Marktstart USA zuerst, dann Europa und Asien ab Ende 2027

Was steckt hinter Advanced Casein?

Gentechnisch veränderte Mikroben produzieren Kasein-Protein für Käse ohne Kuh, Stall und Methanemissionen

Kasein ist das zentrale Eiweiß in Milchprodukten und verantwortlich für die Schmelz- und Zieheigenschaften von Käse. Präzisionsfermentation bedeutet: Mikroben wie Hefen oder Pilze werden gentechnisch so verändert, dass sie das Protein direkt produzieren. Keine Kuh, kein Stall, keine Methanemissionen. Standing Ovation gibt für das eigene Verfahren eine vergleichbare Nährwert-, Geschmacks- und Funktionsqualität an, bei messbar geringerem Wasser- und Flächenverbrauch.

Die Pariser haben die Finanzierungsrunde im März 2026 abgeschlossen. Vier Jahre nach Gründung steigt das Unternehmen damit in die kommerzielle Phase ein. Anders als Cell-Cultivated-Meat-Startups, die teure Reaktoren selbst bauen mussten, setzt Standing Ovation auf Lohnfermentation: Partner-Fabriken übernehmen die Skalierung. Das senkt den Kapitalbedarf erheblich und vermeidet den Investitionspfad, der Infarm 2023 das Genick brach.

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Warum testet das Startup zuerst in den USA?

Meatable startet in den USA, expandiert nach Europa und Asien ab Ende 2027 wegen strengerer EU-Zulassungsverfahren für neue Lebensmittelproteine

Der Hauptmarkt soll vorerst die USA werden, mit Expansion nach Europa und Asien ab Ende 2027. Der Grund liegt in der Novel-Food-Verordnung der EU. Wer ein neues Lebensmittelprotein in Europa verkaufen will, durchläuft eine mehrjährige EFSA-Zulassung. In den USA reicht der GRAS-Status, in Singapur gibt es regulatorische Sandboxen. Das niederländische Foodtech Meatable musste im Dezember 2025 schließen, unter anderem weil die Finanzierungslücke bis zur EU-Marktreife zu groß war.

Europäische Foodtech-Startups gehen erst in die USA und kommen erst dann zurück. Das ist nicht Strategie, sondern Verzweiflungstaktik. Wenn die EU-Novel-Food-Pipeline nicht schneller wird, verlieren wir die einzige Lebensmittel-Innovationswelle, in der Europa noch vorne liegt. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet die Investition für den Sektor?

Präzisionsfermentation zieht wieder Investorengeld an. Europäische Foodtech-Startups sammelten 2025 drei Milliarden Euro ein, 25 Prozent weniger als 2024. Kapital konzentriert sich auf skalierbare Sektoren wie AgTech und Aquakultur

Der Tech.eu-Foodtech-Report 2026 nennt Präzisionsfermentation als eine der wenigen Foodtech-Kategorien, in die Investoren nach dem Hype-Crash wieder investieren. Drei Milliarden Euro sammelten europäische Foodtech-Startups 2025 ein, ein Minus von 25 Prozent zum Vorjahr. Aber: Innerhalb des schrumpfenden Topfs verschiebt sich Kapital eindeutig zu Sektoren mit klarem Skalierungspfad, also AgTech, Aquakultur, Robotik, Bio-Inputs und eben Präzisionsfermentation. Europa hält 28 Prozent des globalen Foodtech-Investments.

Für Mittelständler aus der DACH-Lebensmittelindustrie ist das ein Hinweis: Wer 2027 ein US-zugelassenes Käseprotein günstig einkaufen will, kann das tun. Wer dasselbe Protein in deutschen Produkten verarbeiten möchte, wartet auf die EFSA. Die Auswertung von Tech.eu verweist auf eine erwartete neue Förderwelle 2026 bis 2030 im EU-Biotech-Act, der die Zulassungspfade entschärfen soll.

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