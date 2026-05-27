Am 21. Mai 2026 hat Google sein zweites Broad Core Update des Jahres gestartet. Bis Anfang Juni rechnet der Konzern mit dem vollständigen Rollout. Für Publisher und Mittelständler beginnt eine Phase, in der Rankings stark schwanken können.

Die offizielle Meldung kam knapp. Das Google Search Status Dashboard nennt am 21. Mai um 8:40 PDT den Start des May 2026 Core Update. Search Central bestätigte den Termin auf X. Eine Blog-Begleitung gibt es nicht, eine Themenliste auch nicht. Das gleiche Muster zeigte schon das März-Update.

Das Wichtigste in Kürze

Start am 21. Mai 2026 um 8:40 PDT, bestätigt im Search Status Dashboard.

Zweites Broad Core Update 2026 nach dem März-Update vom 27. März bis 8. April.

Rollout-Dauer bis zu zwei Wochen, voraussichtlich Abschluss Anfang Juni.

Keine Blog-Begleitkommunikation, identisches Muster zum März-Update.

Google startet Core Update ohne offizielle Ankündigung zwei Tage nach seinem größten Search-Update seit 25 Jahren

Auffällig ist die Kommunikationsdichte. Das Update kommt ohne offiziellen Begleitpost, ohne neue Guidance, ohne erkennbare Branding-Komponente. Wie schon im März bleibt Google bei der Standardbeschreibung „a regular update designed to better surface relevant, satisfying content“.

Das Timing fällt jedoch auf. Zwei Tage nach Googles größtem Search-Update seit 25 Jahren startet das Core Update den Rollout. AI Mode geht parallel global aus, Gemini 3.5 Flash wird zum Standard im SERP-Layout. Der Abstand zum März-Update beträgt rund sechs Wochen und liegt damit deutlich unter dem historischen Drei-bis-Vier-Monats-Takt zwischen Broad Core Updates.

Wie reagieren Site-Betreiber sinnvoll in den kommenden Tagen?

Google empfiehlt Site-Betreibern, mindestens eine Woche nach dem Rollout zu warten, bevor sie Search-Console-Daten neu bewerten und mit der Performance vor dem 21. Mai vergleichen

Google rät selbst zur Zurückhaltung. Site-Betreiber sollen mindestens eine Woche nach Abschluss des Rollouts warten, bevor sie Search-Console-Daten neu auswerten. Als Vergleichsbasis dient die Performance der Wochen vor dem 21. Mai. Hektische Content-Anpassungen auf Basis kurzfristiger Bewegungen führen historisch eher zu Schaden als zu Erholung.

Konkrete Hausaufgaben sieht der Mittelstand trotzdem. Eine Search-Console-Annotation zum 21. Mai gehört in jedes SEO-Reporting. Interne Vergleichsdashboards brauchen jetzt eine eingefrorene Baseline. Ohne sauberen Bezugspunkt diskutieren Teams später anhand verwackelter Zahlen.

Originale Recherche, benannte Autoren und proprietäre Daten werden in Core Updates bevorzugt. GEO-Ratgeber dokumentiert Optimierungsregeln für Generative Engine Search

Die letzten drei Core Updates haben ein Muster gefestigt. Originale Recherche, namentlich benannte Autoren mit nachweisbarer externer Sichtbarkeit und proprietäre Daten schneiden besser ab. Der GEO-Ratgeber dokumentiert die Praxisregeln für die Optimierung in Richtung Generative Engine Search. Die SEO-Grundlagen klären den technischen Unterbau für Sites, die das Fundament noch nicht sauber gelegt haben. Der SEO-Tools-Vergleich hilft bei der Werkzeugwahl. Im Rückblick zum März-Core-Update stehen die wichtigsten Lehrsätze aus dem letzten Rollout.

Wer 2026 noch glaubt, ein Core Update sei eine Wetterfront, die vorüberzieht, hat den Wandel verpasst. Google justiert systematisch in Richtung Originalcontent und echte Expertise. Wer Substanz liefert, gewinnt im Mittel über die nächsten zwei Updates. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Core Updates beeinflussen Rankings in Suchergebnissen, AI Overviews und AI Mode gleichermaßen. Sichtbarkeitsveränderungen wirken sich direkt auf KI-Antworten aus

Core Updates wirken über die klassischen Suchergebnisse hinaus. AI Overviews und AI Mode greifen auf dieselben Ranking-Signale zurück, also schlagen Sichtbarkeitsverschiebungen direkt in die KI-Antworten durch. Wer in AI Overviews zitiert werden will, profitiert von denselben Substanzhebeln wie im klassischen SERP. Generative Engine Optimization löst klassisches SEO nicht ab, sondern erweitert es um Zitatfähigkeit und strukturierte Begründungen.

Der Praxisrat bleibt einfach. Solide Baseline aufzeichnen, Rollout abwarten, dann gezielt nachjustieren. Sites mit Originalrecherche, geprüfter Autorenautorität und klaren E-E-A-T-Signalen haben im Mittel über die letzten drei Updates besser performt als Sites mit unbearbeitetem KI-Output.

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Quellen

Google Search Status Dashboard – May 2026 Core Update – status.search.google.com/incidents/wdAXJk6LRRihEjpzEeWE – besucht am 27.05.2026

Google Search Central – Tweet vom 21.05.2026 – x.com/googlesearchc – besucht am 27.05.2026

Matt G. Southern – Google Confirms May 2026 Core Update Is Now Rolling Out – searchenginejournal.com/google-begins-rolling-out-may-2026-core-update – besucht am 27.05.2026