Gemini 3.5 Flash: 4× schneller als die Konkurrenz
20. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

Gemini 3.5 Flash: 4× schneller als die Konkurrenz

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
4.5
(6)

Vier Mal schneller als vergleichbare Frontier-Modelle bei gleichzeitig besserer Coding- und Agentic-Performance: Mit Gemini 3.5 Flash läutet Google beim I/O 2026 die nächste Modell-Generation ein.

Das Modell ist ab heute in der Gemini App, im AI Mode von Google Search und über die Gemini API verfügbar. Gemini 3.5 Pro folgt nächsten Monat.

Das Wichtigste in Kürze

  • Gemini 3.5 Flash übertrifft Gemini 3.1 Pro in Coding-, Agentic- und Multimodal-Benchmarks
  • Geschwindigkeit: 4× schneller als andere Frontier-Modelle bei deutlich geringeren Kosten
  • Ab heute verfügbar in Gemini App, AI Mode in Search und der Gemini API

Frontier-Performance zum Flash-Preis

Ein Apple M2 Pro Chip steht vor gebündelten, leuchtenden Lichtleitfasern auf weißem Grund
Gemini 3.5 Flash kombiniert Spitzengeschwindigkeit mit hoher Intelligenz und ermöglicht agentengesteuerte Workflows ohne Kompromisse zwischen Qualität und Tempo

Das Besondere an Gemini 3.5 Flash liegt in der Kombination. Während andere Anbieter Speed und Intelligenz meist gegeneinander ausspielen, liefert 3.5 Flash beides gleichzeitig. Frontier-Niveau bei der Inferenzgeschwindigkeit sorgt dafür, dass Agentic-Workflows, die auf schnelle Antworten angewiesen sind, nicht mehr zwischen Qualität und Tempo abwägen müssen.

Google betont, dass das Modell intern bereits produktiv im Einsatz ist: Über drei Billionen Tokens pro Tag werden laut Google Keyword Blog intern verarbeitet. Dieser Skaleneffekt ist direkt in die Modelloptimierung geflossen.

Was das für DACH-Entwickler bedeutet

Orangefarbener Schlittschuh vor weißem Hintergrund mit Raketenschildkröte auf der Spitze
Claude 3.5 Flash bietet Entwicklungsteams eine kostengünstige Alternative mit halbiertem Preis bei vergleichbarer Leistung zu GPT-4o

Für Entwicklungsteams, die heute noch auf GPT-4o oder Claude Haiku setzen, eröffnet 3.5 Flash eine realistische Alternative. Halber Preis bei vergleichbarer Frontier-Intelligenz verändert die Kalkulation für API-intensive Produkte grundlegend.

Die KI-Modell-Landschaft im DACH-Markt strukturiert einordnen gelingt mit dem LLMs-Ratgeber auf Dr. Web. Für Marketing- und SEO-Teams ist besonders relevant, dass AI Mode in Google Search ab sofort auf 3.5 Flash läuft. Was das für die Generative Engine Optimization bedeutet, erklärt der GEO-Ratgeber.

Gemini 3.5 Pro soll nächsten Monat erscheinen und verspricht nochmals mehr Leistung im oberen Segment. Für die meisten produktiven Anwendungsfälle dürfte 3.5 Flash bereits heute ausreichen.

3.5 Flash ist das Modell, auf das viele gewartet haben: Frontier-Qualität ohne Frontier-Preis. Das verschiebt die Vergleichstabellen für alle KI-Budgets.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

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