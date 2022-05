Produktfotos sind weder aus der Werbung, noch aus Online-Verkaufsportalen wegzudenken. Nachdem bei eBay, Amazon und Co. vor Jahren ein Wildwuchs von bunt bearbeiteten und mit zahlreichen Texten verunstaltete Sachaufnahmen das Kauferlebnis verschlechterte, zogen die großen Shops die Notbremse. Fortan musste das Suchseiten-Startfoto immer quadratisch sein und einen weißen Hintergrund aufweisen. Texte oder Dekoration sowie Kulissenfotos waren nicht mehr erlaubt.

Das sieht heute noch sehr langweilig, dafür aber übersichtlich und aufgeräumt aus. Emotionale Fotos, die die Kaufentscheidung zugunsten des Verkäufers entscheiden können, sind ab dem 2. Produktfoto erlaubt. Wer seinen eigenen Webshop betreibt, braucht sich um diese Vorgaben glücklicherweise nicht kümmern. Kannst Du auf emotionale Imagefotos mit Kaufanreiz verzichten? Nein! Das zeigen eindeutig die besten Verkäufer









Was macht ein gutes Produktfoto aus?

Ich setzte den Artikel vorzugsweise in der Dreiseitenansicht in das richtige Licht, so dass die linke Seite, Oberseite und die rechte Seite des Objektes gut zu erkennen sind. Dabei müssen Formen, Farben, die Oberflächenstruktur und Details klar und scharf zu erkennen sein.

Der Hintergrund muss zwingend Reinweiß sein, der Artikel von vorne bis hinten scharf, und bei Neuware dürfen keine Makel zu erkennen sein. Letzteres wird in der Regel per Nachbearbeitung in Photoshop erledigt. Jedoch ist es immer mein Ziel, ein möglichst gute RAW-Foto zu erzeugen, damit ich weniger Zeit für die Nachbearbeitung brauche.





Selber Produkte fotografieren, oder Profifotografen buchen?

Es spricht zunächst vieles dafür, seine Produkte selber zu fotografieren. Das Netz bieten zahlreiche YouTube Tutorials, Fotoboxen, LED Leuchten und Fotokameras, aber intelligent ist das Equipment nicht. Es braucht Wochen oder gar Monate an Einarbeitung, Trail and Error, sowie umfangreiche Bildbearbeitungskenntnisse, um Resultate, wie die der erfolgreichen Konkurrenz zu erhalten. Für diese Kosten und Zeitinvestition hätte ein gelernter Produktfotograf schon zig verkaufsfördernde Werbefotos erstellen können, und das ruck-zuck! Das sage ich meinen Gewerbekunden immer wieder, falls sie auf die Idee kommen, ihre Produkte selber zu shooten. Wer kurzfristig Geld sparen will, zahlt oftmals langfristig mehr.

Falls Du dir zutraust, Licht wirklich zu verstehen, alle notwendigen Kameraeinstellungen zu beherrschen und die komplexen digitalen Bildbearbeitungswerkzeuge zu lernen, kann es für Dich ein gangbarer Weg sein. Voraussetzung ist aber, dass dein finanzielle Verkaufserfolg im Shop gerne noch ein paar Monate dauern darf.





Vorbereitung für erfolgreiche Produktfotos

Am Anfang steht für mich das Produkt im Vordergrund, ohne Licht und ohne Kamera. Denn es muss ausgepackt, gereinigt und eventuell zusammengesetzt werden. Dabei trage ich Baumwollhandschuhe , damit man keine unschönen Fingerabdrücke speziell auf glänzenden Oberflächen wie Lack, Glas und Chrom hinterlässt. Bei Textilien hingegen schwingt eine Mitarbeiterin von mir erst mal das Bügeleisen, damit keine Knickfalten im Stoff auf den Fotos zu sehen sind. Bei technischen Artikeln lege ich evtl. Batterien ein um das Gerät in Betrieb zu nehmen, damit der Kunde das Display und die Beleuchtung erkennen kann. Schmuckstücke oder filigrane Ketten lege ich sehr sorgfältig, stelle sie auf oder hänge sie an Angelschnüre.

Belichten, Hinterleuchten, Einspiegeln

Photoshop bietet schon viele Möglichkeiten und Werkzeuge, von denen ich hunderte verschiedene Lösungen beherrsche. Allerdings weiß Photoshop genau so wie die Kamera nicht, was ich eigentlich fotografiere. Eine unfachmännische Beleuchtung des Objektes kann ich später nicht korrigieren, die reine Belichtung dagegen schon. Was der Unterschied zwischen Beleuchtung und Belichtung ist? Manche Produkte werden üblicherweise beleuchtet, andere wie z.B. Glas werden hinterleuchtet und spiegelnde Oberflächen werden zentimeter-genau eingespiegelt. Beim Auslösen wird dann der Kamerasensor belichtet, also wird hier die Helligkeit des fertigen Fotos bestimmt.





Perspektive, Blende, Belichtungszeit, ISO, Schärfentiefe

Der vollautomatische Aufnahmemodus einer Kamera wird in Fotografenkreisen spöttisch „Idiotenmodus“ genannt, der benutzt wird, wenn man sich gar nicht mit Kameratechnik auskennt. Oder man ist vielleicht der Ansicht, das eine mehrere tausend Euro teure Ausrüstung wie von Zauberhand gelungene Produktfotos erzeugen wird. Das Gegenteil ist der Fall und mit gutem Recht dauert die Ausbildung zum Produktfotografen auch bei Glamourpixel 3 Jahre. Diese ist technisch gesehen weit weg von dem entfernt, was ein Portraitfotograf in seinem Studio anfertigt, wenn er Personen fotografiert.

Was ist denn das richtige Licht?

Jedes Produkt und jeder Bildstil verlangt (zumindest nach meinem Anspruch) nach einem anderen Licht. Licht hat einen Härtegrad, ein Farbspektrum, eine Farbtemperatur, Intensität, Richtung und mischt sich mit anderen Lichtquellen. Von daher ist das richtige Licht immer ein anderes. Kommt noch Kreativität dazu, wird es höchst individuell. Es gibt Artikel, die ich recht einfach beleuchten kann, wie zum Beispiel Klamotten und es gibt sehr anspruchsvolle Oberflächen, wie Lack, Chrom oder Glas. Dazu brauchte ich neben einem umfangreichen Lichtequipment auch ein gutes Auge für alle Details. Ein guter Fotograf würde niemals mit einer Fotobox und festen Lampen arbeiten, sondern stets mit bewegliche Lampen und verschiedensten Lichtformern arbeiten. Ich habe auch die Wahl zwischen Blitzlicht und Dauerlicht. Beide Systeme nutze ich für verschiedene Lichtsetzungen und schätze die jeweiligen Vorteile.

Wie groß sind die Qualitätsunterschiede?

Die Qualität eines Produktfotos geht meiner Meinung nach weit über die Bildschärfe hinaus. So halte ich es für extrem wichtig, die Produkte immer sehr vorteilhaft in Szene zu setzen. Das fängt mit der Perspektive an, die ein Produkt majestätisch, neutral oder unbedeutend erscheinen lassen kann. Die Schärfentiefe erstreckt sich bei meinen Fotos immer vom vordersten Zipfel bis zum hintersten Ende. Das kann bei kleinen Artikeln und einer nahestehenden Kamera durchaus eine Herausforderung sein, weil sich in diesem Setup nach den optischen Gesetzmäßigkeiten eine eher geringe Schärfentiefe ergibt. Von den Farben und Kontrasten lasse ich meine Produktfotos immer recht knackig wirken. Einen Teil dieses Bildstils liegt an der Art der Lichtsetzung und ein anderer Teil an der Bildbearbeitung. Alle Retuschearbeiten nehme ich an der hochauflösenden Version des Fotos vor, selbst wenn unsere Kunden nur Webversionen anfordern. So kann ich viel präziser arbeiten und näher in die Fotos herein zoomen. Am Ende bekommt der Kunde dann exakt die Bildgröße und das Dateiformat, mit dem er ohne weitere Schritte arbeiten kann.





Wie hoch ist der Arbeitsaufwand für sehr gute Produktfotos?

Als Produktfotograf verbringe ich vielleicht 30% meiner Arbeitszeit hinter der Kamera und mit dem Fotografieren. Diese 30% sind die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte, speziell der Bildretusche. Einem fertigen Produktfoto sieht man leider den Gesamtaufwand selten an. Auch neue Ware sieht selten so rein und makellos aus, wie es für verkaufsfördernde Aufnahmen sein muss. Tatsächlich ist es normal, dass ich mit einem Fotoauftrag für 20-30 Produkte einen Tag fotografiere aber mehrere Tage mit der Bildbearbeitung beschäftigt bin. Hier findest Du hunderte von sehr guten Beispielen für professionelle Produktfotografie.





Canon, Nikon oder Sony?

Mit welchem Hersteller ich fotografiere, spielt keine Rolle. Seit mehr als 25 Jahren ist es Canon, davor haben ich jahrelange mit den Sony Cybershots fotografiert – oder sollte ich besser sagen, geknipst? Die physikalischen Eigenschaften von Licht ändern sich mit der Wahl eines anderen Herstellers nicht. Ein guter Autofahrer kommt ja auch mit jedem Auto zurecht. Es entscheiden am Ende immer die persönlichen Vorlieben bei der Bedienung und einzelne Ausstattungsmerkmale. Genau so verhält es sich mit Studioequipment von Broncolor, Hensel oder Profoto. Alle Hersteller bauen gute Blitzlampen. So lange man versteht, die Licht funktioniert, ist man der Regisseur seines Fotoshootings.

Ich wünsche Ihnen allzeit gutes Licht!

Marco Wydmuch

Inhaber von Glamourpixel Fotodesign & Ausbilder der HWK Münster

