900 Milliarden Dollar Bewertung, ein Auftritt im Vatikan, ein Papst, der mitspricht. Anthropic hat in dieser Woche eine Finanzierungsrunde eingeläutet, die das KI-Labor erstmals über OpenAI hebt und gleichzeitig eine ethische Bombe legt. Am 25. Mai sprach Mitgründer Christopher Olah vor Papst Leo XIV. und warnte vor Machtkonzentration und Arbeitsplatzverlusten. Der Papst stimmte zu und forderte eine langsamere KI-Einführung.

Was die Bewertung wirklich bedeutet

Anthropic wird mit 900 Milliarden Dollar bewertet und überholt damit OpenAI. Das Unternehmen gehört bald zu den wertvollsten der Welt

Anthropic erreicht mit 900 Milliarden Dollar eine Bewertung, die OpenAI mit zuletzt rund 852 Milliarden überholt. Der Abstand ist eng, aber symbolisch wertvoll, weil OpenAI parallel einen Börsengang für Ende 2026 plant. Beide Häuser bewegen sich in einer Größenordnung, die im Mai 2026 nur noch Apple, Nvidia und Microsoft toppen. Anthropic ist damit kein Startup mehr, sondern ein systemrelevanter Akteur.

International tut sich Bewegung. DeepSeek verhandelt über zehn Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 45 Milliarden, unterstützt von einem staatlich gelenkten chinesischen KI-Fonds. Technische Benchmarks zeigen DeepSeek auf Augenhöhe mit GPT-5.5 und Claude Opus 4.7, zu deutlich geringeren Kosten. Wie der Markt sich neu sortiert, dokumentiert die SAP Autonomous Suite und ihr ERP-Eintritt.

Der Vatikan-Auftritt und seine Folgen

Christopher Olah spricht im Vatikan zur neuen Enzyklika von Papst Leo XIV. und fordert strengere Kontrolle der KI-Entwicklung statt Überlassung an Technologiekonzerne

Christopher Olah hat am 25. Mai im Vatikan anlässlich einer neuen Enzyklika von Papst Leo XIV. gesprochen. Olahs Kernthese: Die Entwicklung künstlicher Intelligenz darf nicht allein den großen Technologiekonzernen überlassen werden. Er warnte vor massiven Arbeitsplatzverlusten und einer Machtkonzentration bei wenigen dominanten Akteuren und forderte eine stärkere Kontrolle durch ein Bündnis aus Religionsvertretern, Regierungen und Zivilgesellschaft. Der Papst schloss sich der Forderung an und plädierte für eine langsamere Einführung von KI-Technologien.

Bemerkenswert ist die Optik. Ein Mitgründer eines mit 900 Milliarden bewerteten Unternehmens warnt im Vatikan vor genau der Konzentration, die er selbst befeuert. Der Auftritt ist mehr als persönliche Geste. Anthropic positioniert sich aktiv als Stimme der KI-Sicherheit, weil das die strategische Differenzierung gegenüber OpenAI ist. Wie sich Adoption parallel beschleunigt, zeigt die Bitkom-Studie mit 41 Prozent KI-Nutzung und 19 Prozent Stellenstreichung im DACH-Mittelstand.

Olah im Vatikan ist kein Marketing-Stunt, sondern ein industriepolitischer Move. Anthropic versteht, dass Vertrauen 2026 die teuerste Währung ist. Wer ethische Glaubwürdigkeit hält, gewinnt Enterprise-Mandate, die OpenAI mit reinen Benchmark-Argumenten nicht erreicht. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was Mittelständler im DACH daraus mitnehmen

Multi-Model-Strategie wird Pflicht: OpenAI allein reicht nicht mehr. Anthropic und DeepSeek bieten Alternativen. KI-Governance muss auditierbar und vertraglich verankert sein

Drei Hebel verdienen Aufmerksamkeit. Erstens: die Multi-Model-Strategie wird zur Pflicht. Wer 2026 ausschließlich OpenAI im Stack hat, fährt mit angezogener Handbremse. Anthropic ist enterprise-tauglich, DeepSeek ist kosteneffizient. Zweitens: die ethische Dimension wird zum Beschaffungsfaktor. Audit-fähige KI-Governance ist 2026 keine Kür, sondern Vertragsgrundlage. Drittens: die Olah-Forderung nach langsamerer Einführung wird in regulatorische Realität übersetzt werden, früher oder später. Wer 2026 plant, sollte Compliance-Puffer einbauen.

Mehr Newshunger?

KI-Bilanzlüge der Hyperscaler erklärt Bewertungen 2026. Ryzen AI Halo bietet lokale Hardware-Alternative mit 192 GB Speicher

Aktuelle KI- und Industrie-Stories aus dem Dr. Web-Newsroom: Die KI-Bilanzlüge der Hyperscaler erklärt, wie Bewertungen 2026 zustande kommen. Lokale Hardware-Alternativen liefert der Ryzen AI Halo mit 192 GB Speicher. Für Vertriebsstrategien: ChatGPT in PowerPoint für DACH-Vertriebsteams. Im Browser-Bereich: Firefox Project Nova und Mozillas Kill-Switch. Für Audio-Marketing: Spotify Studio und KI-Brand-Audio. Den Standort-Befund liefert die Bitkom-Länder-Bilanz 2026 mit Hamburg an der Spitze. Den Reality-Check zur KI-Suche bietet Google I/O 2026 nach einer Woche. SEO-Verantwortliche: Googles Mai-Update gegen dünne KI-Texte. Marketing-Praxis: ChatGPT Self-Serve Ads ohne Mindestbudget und AI-Mode knackt die Milliarde, SEO-Konsequenzen.