Netflix greift nach Warner Bros.

Der Streaming-Riese verhandelt exklusiv über die Übernahme von HBO Max und den Warner-Studios. Ein Deal, der Hollywood neu ordnen würde.

Der größte Streaming-Deal aller Zeiten

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt Netflix und HBO Max durchgezappt und gedacht, dass beide Welten zusammengehören? Genau das könnte bald Realität werden. Netflix führt exklusive Verhandlungen mit Warner Bros. Discovery über die Übernahme der legendären Filmstudios und des Streaming-Dienstes HBO Max. Ein Zusammenschluss, der die Unterhaltungsindustrie fundamental verändern würde.

Was auf dem Spiel steht

Der Deal umfasst ein beeindruckendes Portfolio an Markenrechten. DC Comics mit Superman und Batman, Harry Potter, Game of Thrones, Herr der Ringe, Looney Tunes. Dazu die komplette HBO-Bibliothek mit Serien-Klassikern. Für Netflix wäre es die größte Akquisition der Firmengeschichte. Der Streaming-Pionier, der einst selbst wie HBO werden wollte, könnte nun dessen Besitzer werden.

Die Zahlen hinter dem Mega-Deal

Netflix bietet rund 30 Dollar pro Aktie. Überwiegend in bar. Das Unternehmen hat zusätzlich eine Ausstiegsgebühr von 5 Milliarden Dollar zugesagt, falls Regulierungsbehörden den Deal blockieren sollten. Diese ungewöhnlich hohe Summe zeigt: Netflix rechnet mit erheblichem Gegenwind aus Washington. Warner Bros. Discovery notierte zwischenzeitlich bei einem 52-Wochen-Hoch von 26 Dollar. Noch Anfang des Jahres lag der Kurs bei mageren 7,50 Dollar.

Regulatorische Hürden und Kritik aus Hollywood

Die Bedenken sind real. Das US-Justizministerium prüft offenbar bereits kartellrechtliche Schritte. Die Directors Guild of America warnte vor den Konsequenzen für das traditionelle Kinogeschäft. Netflix hat signalisiert, die bestehenden Kinoverpflichtungen von Warner Bros. einhalten zu wollen. Paramount-CEO David Ellison kritisierte den Verkaufsprozess scharf. In einem Brief an Warner-Chef David Zaslav sprach er von einem „kurzsichtigen Prozess mit vorbestimmtem Ergebnis“, der einen einzelnen Bieter bevorzuge.

Warum das für Entscheider relevant ist

Die Konsolidierung im Streaming-Markt beschleunigt sich dramatisch. Für Unternehmen, die Content-Strategien entwickeln oder Werbebudgets auf Streaming-Plattformen verteilen, bedeutet dieser Deal eine Neuordnung der Kräfteverhältnisse. Netflix würde mit HBO Max nicht nur Abonnenten gewinnen. Das Unternehmen erhielte auch ein globales Kino-Vertriebsnetz und könnte sein Geschäftsmodell fundamental erweitern.

Ausblick und nächste Schritte

Eine Einigung könnte in den kommenden Tagen verkündet werden. Warner Bros. Discovery plant weiterhin, sich vor einem Abschluss in zwei Unternehmen aufzuspalten. Die Kabelnetze wie CNN, TNT und TBS würden separat weitergeführt. Ob der Deal letztlich zustande kommt, hängt maßgeblich von den Regulierungsbehörden ab. Die Trump-Administration gilt als schwer einschätzbar bei solchen Entscheidungen.