Dieses Fintech will Ihre Hausbank ersetzen

Flex sammelt 60 Millionen Dollar ein und verspricht vermögenden Unternehmern eine All-in-One-Lösung für Business und Privat. Klingt nach viel Ambition. Die Zahlen dahinter sind allerdings bemerkenswert: Umsatz vervierfacht, Zahlungsvolumen verdreifacht. In nur zwölf Monaten.

Wann haben Sie zuletzt gezählt, wie viele Finanz-Tools in Ihrem Unternehmen parallel laufen? Buchhaltung hier, Kreditkarte dort, Spesen woanders, privates Banking sowieso separat. Für Unternehmer im Mittelstand ist diese Fragmentierung Alltag. Das Fintech Flex aus San Francisco hat genau diese Lücke identifiziert und adressiert sie mit einer integrierten Plattform, die Geschäfts- und Privatfinanzen zusammenführt.

60 Millionen für die Privatbank-Vision

Die Series B Runde bringt 60 Millionen Dollar frisches Kapital. Angeführt wird sie von Portage, mit dabei sind CrossLink Capital, Wellington und weitere Investoren. Insgesamt hat Flex damit 105 Millionen Dollar an Eigenkapital eingesammelt. Das Geld fließt in den Ausbau einer Plattform, die sich als digitale Privatbank für eine bisher vernachlässigte Zielgruppe positioniert.

Unsere Mission ist es, die Privatbank zu bauen, die ambitionierte Unternehmer schon immer verdient haben Zaid Rahman, Gründer und CEO von Flex

„Mittelständische Unternehmer beschäftigen 40 Prozent aller Amerikaner, aber das Finanzsystem wurde nie für ihre komplexen Bedürfnisse entwickelt. Flex ist die erste Plattform, die jeden Schritt ihres Finanzlebens unterstützt. Von dem Moment, in dem sie Umsatz generieren, bis zu dem Moment, in dem sie privat Geld ausgeben.“

„Jumbo Shrimps“ als Zielgruppe

Flex nennt seine Kunden intern „Jumbo Shrimps“. Gemeint sind profitable Unternehmen mit Umsätzen zwischen 3 und 100 Millionen Dollar. Zu klein für die großen Enterprise-Lösungen, zu komplex für Standard-Fintech-Apps. Diese Unternehmer beschäftigen laut Flex rund 40 Prozent aller US-Arbeitnehmer und managen häufig erhebliches Privatvermögen neben ihrem Geschäft. Eine moderne Plattform, die beides verbindet, gab es bisher nicht.

Rahman grenzt sich dabei bewusst von der Konkurrenz ab: „Anders als viele unserer Fintech-Mitbewerber, die sich darauf konzentrieren, großen Unternehmen Geld zu sparen, konzentrieren wir uns darauf, ambitionierten Unternehmern zu helfen, mehr Geld zu verdienen.“

News-Hunger stillen? 🍔

KI-Agenten als digitales Backoffice

Die Plattform setzt konsequent auf KI-Agenten. Von der Kreditprüfung über Spesenmanagement bis zur Cashflow-Optimierung sollen automatisierte Assistenten die Arbeit übernehmen. Das Versprechen: Jeder Unternehmer bekommt ein virtuelles Finance-Team, das sonst nur Konzernen zur Verfügung steht. Ob die „AI CFO“-Vision in der Praxis hält, was sie verspricht, wird sich zeigen. Die bisherigen Wachstumszahlen sprechen zumindest für die Grundidee.

„Flex baut ein kategoriedefinierendes Finanzinstitut“, sagt Jake Bodanis, Partner bei Lead-Investor Portage. „Das Unternehmen hat bewiesen, dass mittelständische Unternehmer sowohl massiv unterversorgt als auch extrem wertvolle Kunden sind, wenn man ihnen die richtige Finanzinfrastruktur bietet. Das Hyperwachstum und die erstklassige Kapitaleffizienz von Flex zeigen, wie mächtig dieses Modell ist.“

Angriff auf Amex Centurion

Mit dem Launch von Flex Elite am 6. Dezember geht das Unternehmen einen Schritt weiter. Die neue Kreditkarte richtet sich explizit an vermögende Unternehmer und positioniert sich als Konkurrenz zur legendären Black Card von American Express. Ein ambitionierter Schritt. Flex-Kunden nutzen im Schnitt bereits vier oder mehr Produkte der Plattform. Die Kreditkarte mit 60 Tagen Zahlungsziel fungiert dabei oft als Einstieg.

Für wen das relevant ist

Flex ist aktuell auf den US-Markt fokussiert. Für deutsche Unternehmer bleibt die Entwicklung dennoch interessant. Erstens als Beobachtung, wohin sich Fintech im Mittelstandssegment entwickelt. Zweitens als Blaupause für ähnliche Angebote, die früher oder später auch hierzulande entstehen dürften. Die Kombination aus Business- und Privatfinanzen auf einer Plattform adressiert ein echtes Schmerzpunkt-Thema.

Mehr zu #Flex

