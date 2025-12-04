amazon aws KI-Agenten beitragsbild
AWS: KI-Agenten arbeiten jetzt tagelang durch. Ohne Lohnausgleich.

Amazons Cloud-Sparte präsentiert auf der re:Invent eine neue Generation autonomer Agenten. Die sogenannten Frontier Agents sollen komplexe Aufgaben über Stunden oder Tage erledigen, ohne ständig nachzufragen. Für Unternehmen könnte das den Unterschied zwischen KI-Spielerei und echtem Produktivitätsgewinn bedeuten.

Das Ende der Babysitter-KI

Wahrheit oder Pflicht: Wie oft haben Ihre Teams schon genervt aufgegeben, weil der KI-Assistent bei jeder Kleinigkeit stockt und Rückfragen stellt? AWS-Chef Matt Garman kennt das Problem und verspricht Abhilfe.

Die neuen Frontier Agents sollen eigenständig komplexe Workflows abarbeiten. Tagelang, wenn nötig. Ohne ständige menschliche Eingriffe. Echt jetzt?

Robustes Gehirn statt fragiler Automatisierung

Hinter den Kulissen steckt laut Garman ein Jahr intensive Entwicklungsarbeit. Die Kombination aus verschiedenen Modellen, massiver Infrastruktur und einer robusten Speicherarchitektur macht den Unterschied. Anders als bisherige Agenten verlieren die Frontier Agents bei längeren Aufgaben nicht den Faden. Sie behalten Kontext und Ziel im Blick.

Introducing AWS DevOps Agent (Preview) | Amazon Web Services

Nova Forge: Ihr eigenes Sprachmodell

Mit Nova Forge adressiert AWS ein weiteres Praxisproblem. Beim klassischen Fine-Tuning verlieren Modelle oft ihre Kernfähigkeiten. Sie werden zwar firmenspezifischer, vergessen aber grundlegendes Reasoning. Nova Forge mischt Unternehmensdaten direkt in frühe Trainingsphasen ein. Das Ergebnis: Ein maßgeschneidertes Modell, das Ihr Geschäft versteht und trotzdem klug bleibt.

Hungrig?

40 bis 60 Prozent bessere Ergebnisse

Die Zahlen aus der Beta-Phase sprechen für sich. Kunden berichten von 40 bis 60 % Verbesserung gegenüber klassischen Ansätzen wie Fine-Tuning oder RAG. Dazu kommt der neue Trainium3-Chip, der nun allgemein verfügbar ist. AWS investiert massiv: 3,8 Gigawatt neue Rechenzentrumskapazität allein in den letzten zwölf Monaten.

AWS holt auf. Schnell.

Lange galt Amazon im KI-Rennen als Nachzügler. Während OpenAI und Microsoft die Schlagzeilen dominierten, baute AWS still an der Infrastruktur. Diese Strategie zahlt sich jetzt aus. Agentische KI braucht Datenzugang, Systemintegration und skalierbare Architektur. Genau das liefert AWS seit Jahren. Die Cloud-Sparte wuchs im dritten Quartal um 20 %. Der schnellste Zuwachs seit 2022.

Jetzt verfügbar

Frontier Agents und Nova Forge wurden auf der re:Invent in Las Vegas vorgestellt. Wenn Sie bisher mit fragmentierten KI-Lösungen kämpfen, lohnt sich ein genauer Blick auf das erweiterte AWS-Portfolio. Die Kombination aus autonomen Agenten und individuell trainierbaren Modellen könnte für viele Unternehmen der Hebel sein, der KI-Projekte endlich produktiv macht.

