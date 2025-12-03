KI baut Amerikas Infrastruktur neu

Unlimited Industries verlässt den Stealth-Modus mit 12 Millionen Dollar Seed-Finanzierung. Das Startup will Großbauprojekte für Rechenzentren radikal beschleunigen. Von Monaten auf Tage, versprechen die Gründer.

Das Problem: Bauen dauert länger als vor 50 Jahren

Stellen Sie sich vor: Billionen Dollar müssen in den nächsten zehn Jahren in amerikanische Infrastruktur fließen. Rechenzentren für KI, Energieprojekte, kritische Rohstoffverarbeitung. Doch Großprojekte dauern heute länger und kosten mehr als noch vor einem halben Jahrhundert. Die Baubranche hat den technologischen Anschluss verloren. Während Software in Wochen entsteht, ziehen sich Bauprojekte über Jahre.

Die Lösung: Hunderttausende Designs parallel evaluieren

Unlimited Industries aus Kalifornien setzt genau hier an. Die proprietäre KI-Plattform generiert und bewertet hunderttausende Designkonfigurationen gleichzeitig. Automatisch identifiziert das System optimale Layouts für Kosten, Sicherheit und Performance. Noch bevor der erste Bagger rollt. Der entscheidende Unterschied zu klassischen Softwareanbietern: Unlimited designt nicht nur, sondern baut auch selbst. Diese vertikale Integration eliminiert die kostspieligen Übergaben zwischen Planern und Ausführenden.

„Dank der Fortschritte in der KI können wir die physische Welt endlich so bauen, wie wir Software entwickeln“, sagt Alex Modon, Co-Founder und CEO von Unlimited Industries.

„Das traditionelle Baumodell ist langsam, fragil und grundlegend falsch ausgerichtet. Unser Ansatz ersetzt statische Designentscheidungen durch einen dynamischen, datengetriebenen Prozess, der aus jedem Projekt lernt. Das Ergebnis sind schnellere, günstigere und erfolgreichere Projekte.“ Alex Modon, Co-Founder und CEO von Unlimited Industries

Konkrete Zahlen aus der Praxis

Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Bei einem Industrieprojekt schrumpfte die Pre-Construction-Phase von sechs Monaten auf wenige Wochen. In einem anderen Fall analysierte die Plattform zehntausende Konfigurationen. Das Ergebnis: Ein optimiertes Design mit über 50 % geringeren Kapitalkosten. Jedes Projekt macht das System intelligenter. Kostendaten, Modelle und Workflows verbessern sich kontinuierlich.

Starke Investoren setzen auf das Modell

Andreessen Horowitz und CIV führen die 12 Millionen Dollar Seed-Runde gemeinsam an. Katherine Boyle, General Partner bei a16z, sieht einen Paradigmenwechsel: „Die Bau- und Ingenieurbranche ist seit Jahrzehnten weitgehend unverändert geblieben. Unlimiteds vertikal integrierter, KI-first-Ansatz stellt einen Paradigmenwechsel dar. Er verwandelt Design und Bau in ein schnelles, kontinuierliches Optimierungsproblem. Genau diese Art von Innovation brauchen wir, um Amerikas Fähigkeit wiederherzustellen, ambitionierte Infrastruktur im großen Maßstab zu bauen.“

Abhijoy Mitra, Co-Founder und Managing Partner bei CIV, ergänzt: „Wir befinden uns mitten im größten Infrastrukturausbau unserer Generation, sind aber durch unsere bestehenden Ressourcen eingeschränkt. Der einzige Weg, wie unsere Arbeitskräfte dieser Herausforderung gerecht werden können, ist die Verstärkung ihrer Wirkung durch die neuesten KI-Fortschritte. Unlimited baut die Plattform, die das heute im großen Maßstab ermöglicht.“

Timing und Marktkontext

Das Timing könnte kaum besser sein. Die KI-Branche hungert nach Rechenkapazität. Neue Rechenzentren entstehen im Wochentakt. Doch wer baut sie? Diese Frage stellt kaum jemand. Unlimited positioniert sich als Enabler der KI-Revolution. Ohne physische Infrastruktur keine künstliche Intelligenz. Das Gründerteam bringt Erfahrung mit: Mitgründerin Tara Viswanathan und Jordan Stern bauten zuvor Rupa Health auf und verkauften es 2024 erfolgreich.

Für wen ist das relevant?

Wenn Sie in energieintensive Projekte investieren oder Rechenzentrumskapazitäten planen, verdient Unlimited Industries Ihre Aufmerksamkeit. Die Plattform adressiert einen echten Engpass. Aktuell arbeitet das Unternehmen mit Kunden vom 100 Jahre alten Konzern bis zum Energie-Startup. Der Fokus liegt auf Strominfrastruktur für Rechenzentren, kritische Mineralien und fortschrittliche Fertigung.

