Vier von zehn Industriebetrieben planen 2026 Personalabbau. Die Wachstumsprognose der Bundesregierung wurde auf 0,5 Prozent halbiert, und in der Industrie diskutieren immer mehr Häuser nicht nur Sparpläne, sondern komplette Werksschließungen. Der Umbruch hat ein Ausmaß, das selbst erfahrene Betriebsräte überfordert.

Was die Zahlen aussagen

Ein Drittel der deutschen Unternehmen plant 2026 Personalabbau, in der Industrie sind es 41 Prozent. Volkswagen erwägt die Schließung von vier deutschen Werken

Eine Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft aus dem Spätjahr 2025 hat ergeben, dass ein Drittel aller in Deutschland tätigen Unternehmen für 2026 Personalabbau plant. In der produzierenden Industrie steigt die Quote auf 41 Prozent. Anders gesagt: Vier von zehn Werken streichen Stellen, bevor das Jahr vorbei ist.

Volkswagen erwägt nach Mai-Berichten, vier deutsche Werke auslaufen zu lassen, darunter Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm. Rund 40.000 Beschäftigte wären unmittelbar betroffen. SAP setzt einen seit 2024 laufenden Stellenabbau von weltweit 10.000 Stellen fort. Evonik kürzt 2.000 Stellen, Vodafone 2.000, Thyssenkrupp Stahl bis 2030 mindestens 11.000. Die Liste ist deutlich länger.

Drei Treiber, drei Antworten

Drei Maßnahmen gegen KI-Jobverluste: realistischer Personalplan mit KI-Effekten, Reskilling-Programm für neue Aufgaben, Sozialplan-Vorlagen vor Bedarf

Der erste Treiber ist die teure Transformation zu digitalen und elektrischen Technologien. Wer ab 2030 Verbrenner-Linien nicht mehr braucht, dimensioniert die Belegschaft jetzt um. Der zweite Treiber sind hohe Energiekosten. Der dritte ist KI, die in Verwaltung und Service Funktionen ersetzt, für die noch 2023 Personal vorgehalten wurde. Wie aggressiv das geht, zeigen die jüngsten Cloudflare-Zahlen: 1.100 Stellen, 20 Prozent der Belegschaft, weil die interne KI-Nutzung in drei Monaten um 600 Prozent gestiegen ist.

Die Antworten der Politik bleiben halbgar. Industriestrompreis und Körperschaftssteuersenkung wirken erst zeitverzögert. Der Bitkom-Länderindex 2026 mit Hamburg an der Spitze dokumentiert die strukturelle Schieflage: Keine Landesverwaltung digitalisiert mehr als 49 Prozent ihrer Leistungen. Der Bitkom-Befund mit 41 Prozent KI-Nutzern und 19 Prozent Stellenstreichern liefert die operative Seite.

Wer als Geschäftsführung 2026 noch keinen Sozialplan-Workflow im Schrank hat, sollte ihn binnen vier Wochen aufsetzen. Die Wahrscheinlichkeit, ihn 2026 oder 2027 zu brauchen, ist statistisch hoch. Vorbereitung kostet weniger als Reaktion. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was Mittelständler jetzt vorbereiten

SAP Autonomous Suite nutzt agentische KI im ERP-System zur Optimierung von Verwaltungsprozessen

Drei operative Hebel verdienen Priorität. Erstens: ein realistischer Personalplan für 2027, der die Effekte von KI-Adoption ehrlich einrechnet. Zweitens: ein Reskilling-Programm, das Beschäftigten Übergänge in produktivere Aufgaben ermöglicht. Drittens: Sozialplan-Mustertexte und Betriebsrat-Strukturen, bevor sie gebraucht werden. Wer reaktiv arbeitet, zahlt drauf.

Mehr Newshunger?

Aktuelle Cluster-Nachrichten aus dem Dr. Web-Newsroom: Die SAP Autonomous Suite mit agentischer KI im ERP-Herz zeigt die Hebel auf Verwaltungsebene. Im KI-Cluster relevant: die KI-Bilanzlüge der Hyperscaler, der Ryzen AI Halo mit 192 GB Speicher und der Google-I/O-2026-Reality-Check. Wer Vertriebsstrategien anpasst, liest ChatGPT in PowerPoint für DACH-Vertriebsteams. Auf der Robotik-Seite: Schaeffler holt hunderte Humanoide bis 2030. Für die regulatorische Seite: CRA-Pflicht ab Mitte 2026. Im Cybersecurity-Cluster: jeder vierte Internetnutzer als Cyber-Opfer und 86 Prozent KI-Phishing-Schutzhebel. Den Restwert-Aspekt zur E-Mobilität liefert das aktualisierte Bose-Soundtouch-Rechtsbeispiel als Mahnung zur Vertragstransparenz. Im Stadtkontext relevant: die Schwammstadt-Offensive deutscher Kommunen.