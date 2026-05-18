Eine neue Linux-Kernel-Lücke erlaubt Angreifern den Zugriff auf SSH-Private-Keys und gespeicherte Passwort-Hashes. Die Schwachstelle wurde am 16. Mai 2026 öffentlich, ein Proof-of-Concept zirkuliert bereits. Für deutsche Server-Administratoren beginnt damit eine neue Patch-Welle, die ungewöhnlich tief in die Systemarchitektur greift.

Die Linux-Kernel-Lücke betrifft die Verwaltung des Kernel-Heap-Speichers, in dem sensible Daten zwischengelagert werden. Angreifer mit lokalem Konto können über einen präparierten Systemaufruf Speicherbereiche auslesen, die SSH-Schlüssel, Passwort-Hashes aus /etc/shadow und temporäre Authentifizierungs-Tokens enthalten.

Der Angriff funktioniert auf ungepatchten Systemen ab Kernel-Version 5.10.

Das Wichtigste in Kürze

Linux-Kernel-Lücke ermöglicht Lesezugriff auf SSH-Private-Keys und Passwort-Hashes

Betroffen sind Kernel-Versionen ab 5.10, auch viele LTS-Distributionen

Proof-of-Concept-Code ist öffentlich verfügbar, automatisierte Angriffe sind zu erwarten

Sofortmaßnahme: Kernel-Update einspielen und SSH-Keys rotieren

Wie funktioniert der Angriff?

Speicherleck im Linux-Kernel ermöglicht Diebstahl von SSH-Keys durch fehlerhafte Heap-Bereinigung und wiederholte Systemaufrufe

Der technische Kern liegt in einer fehlerhaften Speicherbereinigung. Wenn der Kernel bestimmte Datenstrukturen freigibt, bleiben Inhalte im Heap zurück, statt überschrieben zu werden. Ein lokaler Nutzer kann durch wiederholte Systemaufrufe gezielt neue Strukturen anlegen und die alten Daten herausfischen. SSH-Private-Keys, die der Agent zwischenspeichert, landen so im Zugriffsbereich des Angreifers.

Die Voraussetzung ist ein lokales Konto auf dem System. Reine Netzwerk-Angriffe bleiben außen vor. Allerdings reicht ein unprivilegierter Account auf einem Server, der etwa über eine andere Webanwendung kompromittiert wurde. In Multi-Tenant-Umgebungen wie Hosting-Plattformen oder Shared-Servern ist das ein erhebliches Risiko.

Eine Lücke, die SSH-Keys aus dem Kernel-Speicher pflückt, ist kein gewöhnlicher Bug. Wer Server in einer Multi-Tenant-Umgebung betreibt, sollte heute patchen und morgen die Keys rotieren. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welche Distributionen sind betroffen?

Ubuntu 22.04 LTS, Debian 12, RHEL 9 und SUSE 15 nutzen anfällige Kernel-Versionen. Patches sind verfügbar, erfordern aber manuelle oder automatische Updates

Die Hauptlast trifft Long-Term-Support-Distributionen. Ubuntu 22.04 LTS, Debian 12, RHEL 9 und SUSE 15 nutzen Kernel-Versionen, die im Verwundbaren-Bereich liegen. Die Patches sind bei allen großen Distributionen verfügbar, müssen aber manuell oder über automatische Updates eingespielt werden. Wer Auto-Updates deaktiviert hat, läuft offen.

Container-Umgebungen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Docker und LXC nutzen den Host-Kernel, das heißt eine Lücke im Kernel betrifft alle Container gleichzeitig. Kubernetes-Cluster mit unprivilegierten Pods können prinzipiell ebenfalls betroffen sein, wenn der unterliegende Knoten ungepatcht bleibt.

Was bedeutet das für deutsche Administratoren?

Kernel-Patch via apt/dnf und SSH-Key-Rotation auf betroffenen Systemen durchführen, dann System neu starten

Drei Handlungsschritte sind jetzt akut. Zunächst der Kernel-Patch: `apt update` und `apt upgrade` auf Debian-basierten Systemen, `dnf upgrade –refresh` auf RHEL-Derivaten. Nach dem Reboot ist das System geschützt. Parallel die SSH-Key-Rotation: Auch wenn kein Angriff sichtbar war, sollten alle SSH-Schlüssel auf betroffenen Systemen ausgetauscht werden, weil ein erfolgreicher Auslese-Versuch nicht zwingend in Logs landet.

Schließlich der Audit der Zugänge. Wer hatte zuletzt lokalen Zugriff? Welche Webanwendungen erlauben Code-Execution? Genau dort steigen Angreifer ein, um die Kernel-Lücke nutzen zu können. KI-gestützte Sicherheitswerkzeuge können bei der Log-Auswertung helfen, ersetzen aber nicht den menschlichen Blick auf die Architektur.

Wie hat sich die Lage entwickelt?

Mehrere Kernel-Bugs gefährden SSH-Keys in Linux-Systemen. CrackArmor im März 2026 zeigte ähnliche Schwachstellen. Wachsende Codebasis und KI-gestützte Angreifer verschärfen die Kernel-Sicherheitslage

Die Lücke ist nicht der erste Kernel-Bug dieses Jahres, der SSH-Keys gefährdet. Im März 2026 wurde bereits eine ähnliche Schwachstelle namens „CrackArmor“ mit neun Einzelbugs in Millionen Linux-Systemen gemeldet. Das Muster verdichtet sich: Kernel-Sicherheit gerät unter Druck, weil die Codebasis wächst und Angreifer KI-Tools für die Suche nutzen.

Die strategische Konsequenz für DACH-Mittelständler liegt in einem disziplinierten Patch-Management. Wer Linux-Server betreibt, sollte einen wöchentlichen Patch-Zyklus etablieren, automatische Sicherheitsupdates aktivieren und SSH-Keys regelmäßig rotieren. Mehr Hintergrund zur aktuellen Lücke dokumentiert das CVEFeed-Newsroom.

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