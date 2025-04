Hartholz Design: don’t mess with Le Kraken

In Lyon haben intelligente Kraken vom Planeten Tentakulus den Bürgermeister gestürzt.

Krakeninvasion

Stellt euch vor, Le Kraken hat Lyon übernommen! Ja, richtig gehört. UV LAB hat da ein echt krasses Ding aus dem Boden gestampft – und zwar wortwörtlich.

Mitten auf der Esplanade von Les SUBS und der Kunsthochschule ENSBA thront dieses Monster. Mit seinen 25 Metern Breite, 15 Metern Höhe und unfassbaren 180 Metern an Tentakeln zieht es alle Blicke auf sich. Das Beste daran? Das Ding ist komplett aus recyceltem Holz! 1000 Quadratmeter davon haben sie irgendwo aufgetrieben und in sechs Wochen mit der Hilfe von 30 Leuten, Profis und Studis, zu diesem Riesenkraken zusammengezimmert.

Doch „nur“ Kunst aus Hartholz

Jetzt denkt man vielleicht: Ui, ein bisschen gruselig. Aber der Kraken ist nicht hier, um uns zu verschlingen. Ganz im Gegenteil, er lädt ein! Man kann durch ihn durchlaufen, ihn anfassen und sogar draufklettern. Wie cool ist das denn? Von wegen „Bitte nicht berühren“ – hier ist Anfassen ausdrücklich erwünscht! Es fühlt sich an, als wäre man in einer anderen Zeit gelandet, oder in einer alternativen Realität, wo solche Kreaturen Teil unseres Alltags sind.

Und als ob das nicht schon abgefahren genug wäre, der Kraken ist auch noch voll der politische Typ. Er stellt unsere gewohnten Ordnungen in Frage, spricht sich für Freiheit und Unvorhersehbarkeit aus. Ein echtes Statement gegen das Establishment, wenn ihr mich fragt. Mit seiner imposanten Präsenz bringt er uns zum Nachdenken und fordert die bestehende Ordnung heraus. Und ganz nebenbei ist er auch noch ein Ort für Gespräche, Entdeckungen und Spielereien.

Das Ganze ist Teil von Mondes Nouveaux, einem Förderprogramm der französischen Regierung, die sich denkt: „Kunst? Finden wir gut! Lasst mal was Cooles machen.“ Und UV LAB hat geliefert. Echt stark, oder?